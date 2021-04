Ayuso pide al Gobierno que permita a las empresas la compra de vacunas para sus empleados Las grandes compañías podrán así comprar dosis de fórmulas aprobadas por la EMA que necesiten, al margen de la compra centralizada del Ejecutivo

S.S. Actualizado: 16/04/2021 16:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido esta mañana que no ve mal que las empresas salgan fuera de España a los mercados a comprar vacunas.

En un acto en Valdebebas, la dirigente madrileña ha puesto el foco en que sería «interesante» en un momento en el que además cree que se debería «empezar a trasladar patente y que todos los países» empezasen a fabricar «a la máxima celeridad».

«Yo no veo mal que las empresas fuera de España, en los mercados, no en detrimento de la Sanidad pública española, empiecen ya a comprar vacunas», ha declarado. Para Ayuso, tal y como están sucediendo los acontecimientos, tanto empresas como países acabarán «comprando por su cuenta porque es la única manera de salir adelante».

España, «rezagada»

Así, ha incidido en que Reino Unido, Marruecos y otros «numerosísimos países» están vacunando masivamente mientras que España «sigue rezagada» como otros lugares de la Unión Europea.

«Imagino que muchos de ellos en cuanto le den luz verde empezarán a comprar. No quisiera pensar que España está a la cola porque no ha hecho los deberes, porque no se ha ido reuniendo con todas las farmacéuticas y con todas las empresas de vacunas al menos para contemplar escenarios», ha dicho.

Ayuso dijo esta mañana que se terminaría «dando la razón», como ha sucedido «desde marzo del año pasado» con los controles en el aeropuerto de Barajas, con los test de antígenos, con los test en farmacias, con la cartilla de vacunación o con las mascarillas FFP2.