Las escuelas navarras impondrán juegos eróticos para niños de 0 a 6 años El Gobierno foral —compuesto por Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida— implanta por obligación un discutido programa de coeducación sobre la igualdad de género, que también incluye plantearse si es niño o niña antes de los 12

Pablo Ojer

@pabloojer Seguir Pamplona Actualizado: 23/10/2018 10:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los niños y niñas navarras de 0 a 6 años aprenderán a partir de este curso juegos eróticos como forma de «Reconocimiento de la sexualidad infantil desde el nacimiento despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia». Los niños de entre 6 y 12 años identificarán «las diferentes voces que habitan dentro de mí si soy chica, si soy chico, reconocer cómo suenan, qué me dicen, en qué momentos aparecen y cómo me hacen sentir». Aunque muchos no hayan entrado en la adolescencia, los de 12 a 16 años analizarán «el placer erótico: diversidad de gustos y de placeres». Y ya los mayores del instituto, los que tengan entre 16 y 18 años estudiarán que entre las causas de la violencia en adolescentes se encuentra la construcción del amor romántico junto con el machismo, masculinidad hegemónica.

Son algunas de las prácticas que se han empezado a impartir en los colegios navarros dentro del programa «Skolae» como adelantó este fin de semana ABC en su edición norte y que han causado gran alarma social en los padres navarros.

No, no es una asignatura optativa. Ni tan siquiera importa la opinión de los padres. El propio consejero de salud, Fernando Domínguez aseguró la semana pasada que «será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, públicos, concertados y privados, una vez aprobada la correspondiente orden foral». La previsión es que en los tres próximos cursos se implante en 150 centros educativos cada año sin posibilidad de rechazo ni objeción.

El programa «Skolae», según se autodefine, «sirve para la adquisición progresiva de las competencias básicas que permitirán a las niñas y a los niños elegir, construir y vivir el proyecto vital propio desde el conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir sobre su futuro sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer su derecho a la igualdad en el ámbito de su cultura, religión, clase social, situación funcional, etc».

Reconstrucción burguesa

Para justificar dichos aprendizajes, en el programa se asegura que el amor romántico «es una reconstrucción burguesa definido desde la heterosexualidad y sobre la base de una división de roles dentro de la pareja». Y que «los alumnos deben ser incorporados como sujetos de la acción coeducadora, para que cuestionen el concepto de masculinidad hegemónica y sometan a crítica los privilegios de los que disfrutan».

Obviamente el escándalo no se ha hecho esperar. Para el portavoz de UPN, Javier Esparza, «una cosa es que en los centros se impartan conocimientos de educación sexual y en igualdad y otra cosa lo que quieren hacer, imponer una única manera de entender la igualdad de género, una única manera de entender la sexualidad y hacerlo en todos los centros», se quejó.

Aberración

En el mismo sentido, la portavoz del PP de Navarra, Ana Beltrán, consideró que el programa «Skolae» es una «aberración y un absoluto escándalo». Consideró que los padres son quienes «tenemos derecho a elegir cómo y cuándo queremos que nuestros hijos sean educados en las relaciones afectivos-sexuales».

Sin embargo, el cuatripartito que gobierna en Navarra, Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida, continúa justificando dicho programa. Geroa bai alardea de que se trata de «un programa de Coeducación pionero en el conjunto del Estado». Su portavoz en la comisión de Educación, Isabel Aranburu, «es perverso hasta la extenuación poner una mirada adulta en conceptos como ‘juegos eróticos infantiles’. Hablamos de algo tan sencillo como conocer las diferencias con los otros cuerpos o conocer el propio cuerpo».