Vea el documental de ABC: así vive la cuarentena un pueblo sin coronavirus Visitamos la localidad granadina de Purullena, donde a pesar de que no ha llegado el virus sus 2.312 habitantes saben que «el enemigo es invisible, en cualquier momento lo podemos tener aquí y no verlo. Por eso no hay que bajar la guardia»

Algunos pueblos de España solo han visto las consecuencias del coronavirus por televisión. La pandemia es una amenaza que, aún, están a tiempo de evitar .

Viven la cuarentena como en cualquier ciudad: encerrados. Pero sus condiciones son diferentes: más aire libre, menos habitantes, más personas mayores y menos recursos sanitarios . Se enfrentan a un «enemigo invisible» que puede llegar en cualquier momento. Un virus que no avisa y que no siempre provoca síntomas. Por eso no bajan la guardia . Pero, tras más de 40 días sin ningún caso positivo , surge la esperanza: «quizá, ya no llegue» .

Vea el documental de ABC para conocer la historia de la localidad granadina de Purullena .