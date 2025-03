Diez heridos en una manifestación contra las restricciones en Alemania

Seis manifestantes y cuatro policías resultaron heridos en la manifestación contra las restricciones que tuvo lugar en Año Nuevo en Greiz, en el este de Alemania. Unas 400 personas participaron en una marcha no autorizada que la policía intentó interceptar antes de que llegase al centro urbano y disolver con espray de pimienta y porras. Fue una más de las protestas que no cesan. Esa misma noche, más de mil manifestantes acudieron a las convocadas en Turingia: 350 en Bad Liebenstein, 200 en Rudolstadt y alrededor de 70 en Sondershausen y Sömmerda. La policía ha explicado que en estas concentraciones no se observaron distancias de seguridad y a menudo no se utilizaban mascarillas , además de violar la normativa vigente, qu impide la reunión de más de diez personas vacunadas. En todos los casos, la policía procede a la identificación sistemática de los participantes. En Greiz fueron formuladas veinte denuncias penales, entre otros delitos por resistencia a los agentes del orden, insultos y lesiones corporales. También se plantearon acusaciones de violaciones de la ordenanza actual y la Ley de la Asamblea.

Estas protestas, que se repiten desde que el nuevo gobierno anunció que llevará a una votación parlamentaria en febrero la legislación de la vacuna obligatoria , se mantienen a pesar de la gran presión mediática en contra. Se trata de marchas que no cuentan con la autorización pertinente y que son convocadas a través de las redes sociales por un colectivo difícil de definir pero en el que cobra importancia día a día el partido radical nacionalista Alternativa para Alemania (AfD). La policía ha denunciado publicaciones de AfD en Facebook en las que el partido aconseja a los usuarios de esta red social acerca de cómo burlar la carencia de autorización y de cómo engañar a la policía, advirtiendo que los «paseantes» deben prescindir de pancartas y no llevar encima documento de identidad para evitar ser registrados como contrarios a las restricciones.

El experto en materia de Interior de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) Raymond Walk ha señalado que «AfD intenta hacer que las instituciones estatales parezcan ridículas y lo importante ahora es evitar que capitalice ese descontento». El portavoz de AfD Stefan Möller ha declarado que el partido no sabe quién concretamente pudo escribir tales instrucciones en Facebook, pero la policía acusa directamente a dos de sus líderes más radicales, Björn Höcke y Stefan Möller, como responsables de ese contenido. «Se ha cruzado una importante línea roja», ha dicho por su parte Jürgen Hoffmann, del sindicato de policías, «el poder judicial debe verificar ahora si esta publicación tiene consecuencias legales para la AfD».

Varias instituciones, unidas a movimientos ciudadanos, tratan de contrarrestar estas marchas de protesta con otro tipo de manifestaciones. Figuras de cartón con nombres impresos que sustituyen a los contramanifestantes han sido instaladas en un aplaza de Greiz. Forman parte de la campaña 'Greiz aparece' y representan a personas que quieren mostrar su apoyo a las restricciones pero que no acuden en persona a concentraciones para evitar el riesgo de contagios, según un portavoz, que ha explicado que «se trata de dar voz a todos aquellos que siguen con impotencia y pesar las noticias y titulares de las últimas semanas sobre las protestas en su propia ciudad». Junto a estas figuras de cartón hna sido instalados también carteles en los que puede leerse: «Greiz tiene encanto» y «Greiz es agradable». En el sitio web de la campaña dice: «Estamos consternados por elhecho de que la violencia y el odio estén siendo llevados por nuestras calles con antorchas y petardos. Nos sentimos inseguros cuando los empleados del hospital no acuden a sus puestos de trabajo para ayudar a las personas enfermas». El alcalde de Greiz, Alexander Schulze, ha hecho un llamamiento a la población. «Les pido a todos que no participen en este tipo de protestas en el futuro. Nuestro ayuntamiento y yo condenamos cualquier tipo de violencia, no debe repetirse», ha dicho. Asegura que quiere tomarse en serio las preocupaciones legítimas de los ciudadanos, pero que las actuales marchas recurren a la violencia y eso es «inaceptable». «En el pasado había protestas pacíficas en nuestra ciudad, primero los lunes y ahora los sábados, y han sido permitidas. Pero esta violencia me horroriza. Divide nuestra sociedad y tratamos de contrarrestarla de manera eficaz».