Desalojadas unas 130 personas en la discoteca Amnesia de Ibiza que bailaban sin mascarillas Decenas de jóvenes han participado este fin de semana en distintos botellones en Palma

Una de las consecuencias del fin momentáneo del confinamiento en Baleares ha sido la vuelta de los botellones en diversos puntos del Archipiélago, en especial en Palma de Mallorca. Tanto el pasado fin de semana como el actual, en especial en la madrugada de este domingo, ha habido botellones en los polígonos industriales de Son Castelló, Son Rossinyol y sobre todo Can Valero, con la participación de decenas de jóvenes, la mayoría de ellos de entre 20 y 30 años de edad.

Por otra parte, también en la madrugada de este domingo, han sido desalojadas unas 130 personas que participaban en una fiesta privada en la discoteca ibicenca Amnesia, ubicada en el municipio de Sant Antoni. Según han explicado a ABC fuentes oficiales de la Guardia Civil, agentes de la Benemérita y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar tras haber recibido varias quejas de vecinos de la zona porque la música estaba a un volumen muy alto. El propietario del local, que ha sido denunciado, ha alegado que se trataba de una fiesta de cumpleaños. Cabe recordar que la mayoría de discotecas de las Islas pueden abrir sus puertas este verano, si bien bajo determinadas condiciones de seguridad, que presuntamente no se habrían cumplido en este caso concreto. Al parecer, la mayoría de los asistentes a la citada fiesta no llevaban mascarilla ni guardaban la preceptiva distancia de seguridad.

En relación a los ya citados botellones que han tenido lugar en Palma, las imágenes que han podido verse en esos espacios son prácticamente idénticas, con música a todo volumen y maleteros de vehículos abiertos, mientras decenas de chicos y chicas consumían alcohol y bailaban en la vía pública, sin guardar las distancias de seguridad ni usar las preceptivas mascarillas. La Policía Local actúa cada vez que tiene conocimiento de esas celebraciones no autorizadas y las disuelve, pero por el momento siguen convocándose. Al mismo tiempo, empieza a existir una preocupación cada vez mayor en el Gobierno balear por las posibles consecuencias sanitarias negativas que se podrían derivar de esas reuniones, con un probable incremento en el número de infecciones del Covid-19, sin descartar que pudiera haber incluso algún rebrote puntual.

Discotecas sin pista de baile

Desde el sector del ocio nocturno, atribuyen el resurgimiento de los botellones en Palma a las estrictas condiciones que ha puesto el Govern para poder acceder este verano a las discotecas y a las salas de fiestas por razones de seguridad. Cabe recordar que el Ejecutivo balear, que preside la socialista Francina Armengol, aprobó el pasado 19 de junio en Consejo de Gobierno el plan que recoge las medidas de seguridad por el coronavirus que deberán aplicarse en todos los ámbitos del Archipiélago a partir de ahora.

Entre las medidas más destacadas del citado plan cabe citar las relativas a los locales de ocio nocturno. En el caso concreto de las discotecas de la Comunidad, este verano podrán abrir sus puertas, salvo excepciones, las que tengan un aforo máximo de 300 personas, si bien no estará permitido el baile en su interior. Las excepciones afectarán a determinadas zonas de la Playa de Palma, a Magaluf —en el municipio mallorquín de Calviá— y al West End de Sant Antoni de Ibiza, en donde se ha prohibido la apertura de los espacios interiores de todos los locales de ocio nocturno. No obstante, dichos locales sí podrán abrir sus terrazas con el aforo permitido legalmente, siempre que no se superen las 100 personas sentadas y se respete la distancia de seguridad. En esas tres zonas sí se permitirá, en cambio, la actividad de bares, cafeterías y restaurantes.

Prohibidas las «party boats»

En cuanto al horario de cierre máximo para los establecimientos de restauración o de oferta lúdica complementaria, será el de las dos de la madrugada. Por otra parte, en las zonas costeras estarán prohibidas las «party boats». Por lo que respecta a las medidas de carácter más general recogidas en el mencionado plan del Govern, será obligatorio, por ejemplo, el uso de mascarillas en los espacios culturales cerrados y también en los establecimientos comerciales a partir de los seis años de edad.