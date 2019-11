Declaran inconstitucional la reforma que permitió el complejo turístico de lujo Marina Isla Valdecañas en un espacio protegido El Tribunal rechaza la norma extremeña de 2011 que autorizaba recalificar terrenos ubicados en la red Natura 2000

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la reforma legal aprobada por la Asamblea de Extremadura en marzo del año 2011 que permitió que el proyecto del complejo turístico y de ocio Marina Isla Valdecañas siguiera adelante pese a contar ya con una sentencia en contra, dictada 20 días antes de ese cambio normativo. Se despeja así una de las cuestiones paralelas al incidente de inejecución de sentencia, que es el que determinará si el resort se derriba o no, y sobre el que esta resolución del TC no tiene una repercusión directa, informa el diario Hoy.

La modificación que se introdujo en la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (más conocida por sus siglas, LSOTEX, ya derogada) era, principalmente, un párrafo que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) entendió que podía ser inconstitucional, por contradecir normativa básica del Estado (una ley autonómica no puede decir lo contrario que una nacional). Además, añadía que la cuestión de las fechas apuntaba a que había sido elaborado 'ex profeso' para eludir el cumplimiento de la sentencia que él mismo había dictado ordenando que los terrenos del resort fueran devueltos a su estado originario. Un fallo que en enero de 2014 ratificó el Tribunal Supremo. Como es conocido, estas sentencias aún no se han ejecutado porque se abrió un incidente de inejecución que aún no se ha resuelto.

Uno de los argumentos que llevaron primero al TSJEx y luego al Supremo a declarar ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional) de Marina Isla Valdecañas fue que infringía la prohibición de reclasificar un terreno no urbanizable. Esta ilegalidad podría no ser tal con la reforma de la LSOTEX que aprobaron PSOE y PP (en 2011 no había más partidos en el Parlamento regional) y que ahora anula el TC. Ese párrafo que introdujeron en la ley y que centraba la controversia jurídica ahora resuelta decía que «la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable». Y añadía: «Pudiendo ser objetivo de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental».

Según el Constitucional, este párrafo contradice legislación básica estatal, por lo que ha de ser declarado inconstitucional. En concreto, choca con los artículos 12.2 y 13.4 de la Ley del Suelo, que delimitan qué es suelo rural y qué se puede hacer en los espacios así catalogados.

El TSJEx planteaba también la posible inconstitucionalidad de una disposición adicional que detalla cómo debían homologarse los instrumentos de ordenación del territorio y de ordenación urbanística. La Sala de lo contencioso-administrativo entendía que podía considerarse que se había redactado para regular el PIR de Marina Isla Valdecañas y así eludir la sentencia contraria ya dictada. Pero el alto tribunal español no opina así y desestima la posible inconstitucionalidad de esa disposición. «No nos hallamos ante ninguno de los casos de ley singular identificados en nuestra jurisprudencia», sentencia el TC.

Entre las caras conocidas que tienen fincas en el complejo turístico de lujo se encuentran Carlos Baute, Beltrán Gómez-Acebo y Jaime López Ibor, entre otros.

Fernández Vara muestra su «respeto» por la decisión

La desestimación de este punto es valorada por la Junta de Extremadura, que entiende que ha quedado demostrado que no se preparó una reforma legal específica para salvar el complejo. El Gobierno regional está estudiando las repercusiones de la sentencia conocida ayer, aunque recuerda que se refiere a una ley que ya no está en vigor.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado «respeto» por la decisión del TC. «De la misma manera que cuando nos dio hace unos meses el Constitucional la razón con el tema del impuesto a las eléctricas, de la Ecotasa, pues respeté lo que el Constitucional dice, ahora lo respeto igual, para eso está para valorar si se adecua en todo o en parte a la Constitución», ha resaltado Vara y recoge Europa Press.

«A partir de ahí, asumir ese respeto por el Tribunal Constitucional y esperar en cualquier caso a que finalice esta cuestión cuando la Sala del Tribunal Superior de Justicia resuelva definitivamente sobre la ejecución de la sentencia», ha proseguido.

Asimismo, preguntado por qué va a pasar a partir de ahora, el jefe del Ejecutivo autonómico ha apuntado que hay que «respetar lo que digan los jueces» que es, según ha asegurado, lo que ha «hecho a lo largo de todo este proceso» y lo que va a «seguir haciendo».

A este respecto, ha subrayado que «el respeto por la separación de poderes y por las decisiones de los tribunales no es un elemento más de la democracia» sino que, a su juicio, es «el elemento más importantes de la democracia junto a la libertad de prensa».

«Y eso es algo que lo he defendido a lo largo de toda mi vida y que voy a seguir defendiendo en estos momentos», ha concluido.