Cuidado si tienes estas sillas de niños en el coche: la OCU alerta de su peligro y pide no usarlas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió este viernes de fallos de seguridad en los modelos homologados de sillas de coche para niños Babystyle Oyster + Base dualfix Isize y Chicco Oasys i-Size + Base i-Size, que obtienen «malos resultados» en las pruebas de choque frontales, por lo que recomendó a los usuarios que dejen de utilizarlas.

Segun informó la OCU a través de un comunicado tras la realización de su último análisis anual de sillas de coches para niños, durante la prueba de choque frontal de la silla Chicco Oasys i-Size + Base i-Size, que se puede adquirir en tiendas con los conjuntos Chicco Trio Style Go Up y Trio Love up, una de las hebillas que sujeta el arnés de la silla «se rompe y el dummy que simula al niño deja de estar sujeto por el arnés». «En caso de accidente grave, los niños podrían sufrir daños importantes», asegura.

Por lo que respecta al modelo Babystyle Oyster + Base dualfix Isize, que no se comercializa en tiendas físicas en España aunque puede adquirirse a través de Internet, durante dicha prueba la silla «se desprende de la base y sale proyectada hacia adelante, lo que expone al niño a un riesgo de daños serios», precisa la OCU, al tiempo que subraya que ambas sillas «están homologadas y son legales».

Sin embargo, la organización indica que los análisis que realiza «son aún más exigentes» que los requeridos en la homologación de las pruebas de choque e insiste en que estos dos modelos «no los han superado».

La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto en conocimiento de Chicco el problema de su silla y, según apuntó en el comunicado, la marca «ha reconocido el fallo» y se ha comprometido a «sustituir gratuitamente» la pieza defectuosa a todos los usuarios que cuenten con este modelo, comercializado desde el pasado 27 de septiembre de 2018.

