Coronavirus, última hora de la crisis en España: los contagiados superan los 6.200 y ya hay 190 fallecidos

20.24Razones para quedarse en casa Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, recurre a un símil fácil de entender: Los incendios solo se detienen con cortafuegos y en una epidemia de este tipo estar alejados de las personas es la única fórmula para evitar la transmisión de un virus que se contagia con gran facilidad. «Todos somos potencialmente transmisores. Hay que romper la cadena de transmisión».

20.19Coronavirus en Aragón La Diócesis de Tarazona prohíbe las misas con público por el coronavirus. Este Obispado ordena a todos sus sacerdotes que se limiten a oficiar la eucaristía «en privado», sin fieles.

20.14Francia también echa el cierre Cuenta nuestro corresponsal en París, Juan Pedro Quiñonero, que Édouard Philippe, primer ministro francés, ha anunciado a última hora de la tarde de este sábado nuevas medidas de disciplina y control destinadas a intentar evitar la propagación del coronavirus. Bares, restaurantes, cines, discotecas y comercios «no esenciales» deberán cerrar a partir de la madrugada del sábado al domingo. Bancos, farmacias y servicios públicos podrán seguir abiertos. Lea la noticia completa.

20.10Positivo en la Universidad Complutense Un miembro del equipo de dirección de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dado positivo en la prueba del Covid-19, por lo que todos los integrantes de ese equipo se han puesto en cuarentena, al mismo tiempo que se van a desinfectar los posibles espacios afectados. La UCM, la universidad con más alumnos presenciales de España, tuvo constancia la noche de ayer de este positivo en coronavirus, según asegura este sábado en un comunicado el rector del centro, Joaquín Goyache. En ese escrito, Goyache hace «un llamamiento a la calma» y asevera que desde Rectorado, y en coordinación con el servicio de prevención de riesgos laborales de la UCM, se va a proceder a «la desinfección profunda» de los posibles espacios afectados.

20.05206 positivos más en Cataluña El coronavirus se extiende en Cataluña con dos muertos y 206 positivos más, mientras la ciudadanía se adapta a vivir con unas restricciones que vacían las calles y provocan colas en supermercados, ante una crisis ya ha impactado de lleno en la política con las críticas del Govern a la gestión de Pedro Sánchez. A estas horas, el número de víctimas mortales de la pandemia en Cataluña se elevan a ocho, después que dos mujeres, que tenían patologías previas, hayan fallecido en las últimas horas. Con las infecciones de las últimas horas, el número total de infectados asciende a 715, según datos del departamento de Salud. Además, hoy se ha conocido que Cataluña solo hará las pruebas del coronavirus a pacientes graves y profesionales sanitarios.

Así de vacía estaba hoy la Puerta del Sol de Madrid, uno de los puntos neurálgicos de la capital - De San Bernardo

19.43Manifestaciones en Francia pese al Covid-19 Las restricciones por el coronavirus no han impedido este sábado que los « chalecos amarillos» salieran este sábado a las calles de París y otras ciudades francesas para protestar en marchas multitudinarias. Miles de manifestantes desafiaron la prohibición del Gobierno de toda reunión de más de cien personas para luchar contra la expansión del virus. La manifestación no había recibido la autorización de las autoridades.

19.38Medidas extraordinarias en el transporte público madrileño La Comunidad de Madrid ha establecido hoy nuevas medidas extraordinarias en el transporte público de la región para garantizar que se sigue prestando un servicio público esencial y se minimiza el riesgo para usuarios y trabajadores, en el marco de las medidas de prevención que están impulsando el Gobierno regional como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). Cuenta Ignacio S. Calleja que, entre otras medidas, se priorizará el servicio de Metro en las líneas con estaciones cercanas a hospitales.

19.30Aragón también decreta el cierre El Gobierno aragonés ha aclarado esta tarde, por boca de su presidente, Javier Lambán, que la orden de cierre total de establecimientos, que anunció a mediodía y que entrará en vigor este domingo, no se aplicará en oficinas bancarias ni en gasolineras. Este tipo de instalaciones también se permitirá que sigan abiertas. Tres horas antes, el Gobierno de Aragón había emitido un comunicado anunciado esa orden de cierre general, según la cual solo iban a dejarse funcionando las tiendas de alimentación, farmacias y estanco.

19.19El coronavirus no da tregua en Italia El número de contagiados en Italia volvió a alcanzar ayer una cifra alarmante: El total de contagiados, al cumplirse tres semanas de la epidemia de coronavirus, son 21.157, según el boletín ofrecido en la tarde del sábado por la Protección Civil, lo que supone 3.497 personas más que en el día anterior. Los fallecidos son 1.441; de ellos, 175 en un solo día.

19.15Héroes anónimos Aunque la actividad económica ha sufrido un frenazo importante, el coronavirus no ha detenido la venta de alimentos y productos de primera necesidad. La situación provocada por esta enfermedad, de hecho, ha derivado en un aumento de las visitas a los supermercados por parte de los españoles. Los que trabajan en estos establecimientos son los «héroes» encargados de atender a quince millones de familias españolas. Puede leer más sobre ellos, aquí.

19.10Consecuencias del aumento de la carga de trabajo El aumento de la demanda en los supermercados está desbordando a las empresas de transportes. Y ya comienzan a verse las consecuencias. Un repartidor tiene que ser atendido en Madrid por el personal sanitario en medio de un reparto. Las jornadas de estos profesionales, como también ocurre por ejemplo con los médicos, están siendo especialmente duras para intentar responder a las necesidades sociales provocadas por la crisis del coronavirus.

Un repartidor es atendido en mitad de la calle - ABC

19.05El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido este sábado su voto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para decretar el estado de alarma y «escapar del miserable chantaje comunista y separatista» al que, en su opinión, lo están sometiendo Unidas Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes. Abascal ha hecho esto ofrecimiento a Sánchez después de que el Consejo de Ministros extraordinario se haya prolongado más de lo previsto por la demanda del vicepresidente segundo y secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de exigir medidas sociales y económicas de mayor calado que las que se estaban planteando en el decreto que declara el estado de alarma.

Si Sánchez necesita los votos de VOX para decretar el estado de alarma, unificar gestión de la crisis y poner todos los servicios del Estado a combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales, puede contar con ello y escapar del miserable chantaje comunista y separatista pic.twitter.com/8n6D0PapEL — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) March 14, 2020

18.50Donald Trump se somete a la prueba de coronavirus El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha revelado que el viernes por la noche se hizo una prueba para determinar si tiene el coronavirus y ha explicado que está a la espera de los resultados, que podrían llegar en unos días. «Tomé el test la pasada noche», ha dicho este sábado en una rueda de prensa, en la que ha explicado que la prueba fue enviada a un laboratorio y los resultados estarán disponibles en unos días.

18.34Dinamarca registra su primera muerte Dinamarca ha registrado este sábado la primera muerte de una persona infectada con el nuevo coronavirus, según ha anunciado el centro donde la víctima fue hospitalizada: «Era una persona de 81 años (...) hospitalizada por otras afecciones graves», ha informado el Hospital Universitario Copenhagen Gentofte. Se trata de la quinta muerte por la epidemia de Covid-19 en los países nórdicos, después de la de dos personas fallecidas en Suecia y otras dos en Noruega.

18.28El perfil oficial de Twitter de la Junta de Andalucía actualiza los datos de la comunidad, que ascienden hasta los 304 casos positivos por coronavirus. La nueva situación ha provocado que el Gobierno de Andalucía «refuerce la respuesta y el despliegue de medidas contra la epidemia de coronavirus». Para ello, el presidente Juanma Moreno ha elevado la situación al nivel 2 de emergencia y ha convocado por primera vez el Gabinete de Crisis.

Parte oficial del Gobierno andaluz sobre #COVIDー19

⛑️ Son 304 los casos positivos de #coronavirus en #Andalucíapic.twitter.com/NJSdR2oEST — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) March 14, 2020

18.20Concluye el Consejo de Ministros El Consejo de Ministros que este sábado tiene previsto declarar el estado de alarma ha concluido pasadas las 18 horas, tras más de siete horas de reunión, según ha informado fuentes del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá esta tarde en el Palacio de la Moncloa para dar cuenta de los detalles del decreto. Siga en directo su comparecencia.

18.03El presidente de Andalucía, Juan Moreno, en su cuenta de Twitter

No podemos esperar a que las diferencias entre miembros del Gobierno de España cesen. La situación requiere urgencia y determinación. #Andalucía activa el Plan de Emergencias y la alerta nivel 2. Constituimos el Gabinete de Crisis para analizar nuevas medidas. #Coronavirus — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 14, 2020

17.56Los viceministros de Sanidad y Educación italianos, positivo por coronavirus El viceministro de Sanidad italiano, Pierpaolo Sileri, y su homóloga de Educación, Anna Ascani, han dado positivo por coronavirus, según recoge la prensa itliana. «Hace unos días tuve contacto con un caso sospechoso. Tan pronto como me di cuenta de que tenía síntomas, me aislé y comencé a trabajar a toda velocidad de forma remota. Prueba positiva», ha publicado Sileri a través de Facebook. «Seguí de inmediato, explica, todos los protocolos según lo indicado por el Ministerio de Sanidad. Mi esposa y el bebé están bien y aunque estamos en la misma casa estamos en habitaciones separadas», ha añadido. Ascani, por su parte, ha explicado que está aislada en su casa desde el la tarde de este sábado. «Lamentablemente, hace unas horas aparecieron los primeros síntomas relacionados con el coronavirus. Por esta razón realicé el hisopo, que fue positivo», ha indicado también en Facebook. Hasta el momento Italia ha confirmado 14.955 positivos por coronavirus y 1.266 muertes. Hasta 1.328 personas están en cuidados intensivos.

Imagen del viceministro de Sanidad italiano, Pierpaolo Sileri, y su homóloga de Educación, Anna Ascani, que han dado positivo en el test del coronavirus

17.49¿Qué está abierto y qué cierra en Madrid por el coronavirus? Mientras el Consejo de Ministros ultima la aprobación de las medidas que conllevará la entrada en vigor del Estado de Alarma en todo el territorio español, en la Comunidad de Madrid desde hoy se ha emprendido un cierre en la mayoría de comercios y centros donde se puedan agrupar personas para evitar la expansión del coronavirus. Todas las medidas que se detallan en este enlace [los espacios abiertos, los cerrados y los que no tienen atención al público] entraron en vigor a partir de las 12 de la noche de este sábado y estará vigente hasta el 26 de marzo o hasta que sea sustituida por otra norma de rango superior.

17.45Los supermercados Consum reducen su horario de apertura a partir del lunes La cooperativa Consum reducirá a partir del próximo lunes, 16 de marzo, el horario de apertura de su red de supermercados, que pasarán a abrir de forma excepcional de 10.00 a 20.00. La compañía argumenta que sus tiendas «ajustarán el horario para mejorar la atención al cliente» tras el histórico repunte de la afluencia de clientes a los supermercados españoles propiciado por la crisis del coronavirus. Al respecto, Consum, que ha reiterado su compromiso de garantizar el abastecimiento, ha difundido a través de las redes sociales una serie de pautas y consejos para los clientes. Así, recomienda que acuda a realizar la compra un persona por familia y que se abstengan de acudir a los supermercados personas que forman parte de los grupos de riesgo por el coronavirus, como los ancianos o niños.

17.43Municipios costeros de toda España cierran sus playas para evitar contagios yuntamientos de todas las zonas costeras de España están cerrando desde ayer sus playas para evitar que los vecinos y los visitantes de otras comunidades puedan acceder a ellas y expandir el coronavirus por el resto del municipio. En la Comunidad Valenciana, el primer ayuntamiento en tomar esta decisión fue el de Cullera, donde desde ayer están suspendidos todos los servicios turísticos de las playas y ondea la bandera roja que prohíbe el baño.

17.39Málaga suspende las procesiones de Semana Santa por el coronavirus La diócesis de Málaga, la Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento de la capital han acordado suspender las procesiones de Semana Santa, así como los actos públicos previos por la situación generada por el coronavirus, decisión que se suma a otras similares adoptadas en Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz. Según han informado en un comunicado conjunto, el obispo de Málaga, Jesús Catalá; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han mantenido varias conversaciones en la que han abordado la situación generada por la crisis del coronavirus y la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno. Los tres han considerado «responsable y necesario» suspender las procesiones, así como todos los actos públicos previos, y han lamentado los inconvenientes que esto supone para las cofradías.

17.37Aviones que iban a España se dan la vuelta en pleno vuelo por el coronavirus La crisis del coronavirus ha provocado que miles de vuelos hayan sido cancelados en todo el mundo, especialmente aquellos con destino a China, Italia, Estados Unidos y España, debido al cierre de fronteras o a la cuarentena obligatoria. Lo que ha sido una sorpresa para muchos viajeros de la aerolínea británica Jet2 es que la interrupción se produjera en pleno vuelo. Por increíble que parezca, al menos seis vuelos de dicha aerolínea que se dirigían a diferentes ciudades españolas se dieron la vuelta en el aire para regresar a sus aeropuertos de salida después de que el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez decretara el estado de alerta en España. Así, la compañía, que viaja a destinos como Alicante, Málaga o Lanzarote desde una decena de aeropuertos británicos, canceló «con efecto inmediato» todos los vuelos a la península, Baleares y Canarias y explicó que «la salud y la seguridad de sus clientes» es su «máxima prioridad».

17.30

Están trabajando sin descanso por nosotros, por ti, arriesgando su propia salud.



Si quieres ayudarlos, ayúdate y ayúdanos. Sé responsable: #QuédateEnCasapic.twitter.com/W0KTaqirrj — Partido Popular (@populares) March 14, 2020

17.22Renfe ha informado este sábado que suspende todos los servicios de restauración a bordo (cafetería, venta...), así como las cafeterías de todos sus trenes o el reparto de prensa a bordo. Tampoco se repartirán auriculares y, en las estaciones, se cerrarán las «Salas Club».

INFO: A partir de mañana, sábado 14 de marzo, debido a la excepcional situación generada por el COVID-19, Renfe suspende temporalmente en todos sus trenes los siguientes servicios:

-Cafetería

-Bar móvil

-Restauración a bordo

Así mismo, permanecerán cerradas todas las Salas Club. — Renfe (@Renfe) March 13, 2020

17.18La contundente crítica del «The New York Times» a Sánchez por la gestión del coronavirus La gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la crisis del coronavirus está siendo criticada dentro y fuera de nuestras fronteras. Hasta el «The New York Times» se ha unido al conjunto de críticos para sostener que el Ejecutivo de Sánchez ha tenido una «respuesta vacilante». «España se convierte en el último epicentro del coronavirus después de una respuesta vacilante», así titulaba el periódico estadounidense su artículo sobre la gestión por parte del Gobierno de Sánchez de la pandemia. «El Gobierno declaró el estado de alarma el viernes, después de aglomeraciones masivas en la capital y de que los casos saltasen hasta los 4.200», sostenían en el prestigioso medio americano. El artículo recuerda el pasado fin de semana pleno de aglomeraciones destacando la marcha del Día Internacional de la Mujer con 120.000 personas y también menciona la afluencia de 60.000 peronas al Wanda, estadio del Atlético de Madrid, además de los actos de Vox en Vistalegre, con 9.000 partidarios del partido liderado por Santiago Abascal (contagiado por el coronavirus).

17.10Cataluña confirma dos nuevas muertes por coronavirus en las últimas horas La Generalitat de Cataluña ha informado hoy de dos nuevos muertos por coronavirus en las últimas horas. Según ha detallado este sábado el departamento de Salud, los últimos fallecidos son dos mujeres con patologías previas. No obstante, no han informado de la edad de su edad. Con ellas, el brote de Covid-19 suma un total de ocho fallecidos en la comunidad. También hay 41 personas en estado «grave». Según ha explicado el gobierno catalán en un comunicado, el brote de Igualada (Barcelona) acumula ya tres fallecidos y 70 positivos de Covid-19. Allí también hay cuatro personas en estado grave. Del total de infectados en Igualada, 41 son profesionales sanitarios.

17.02El Gobierno permitirá la intervención de empresas y del Ejército para garantizar los alimentos El Gobierno permitirá la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas para garantizar el suministro alimentario durante el estado de alarma, según el decreto para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus y aprobado este sábado por el Consejo de Ministros extraordinario. La norma establece que las autoridades competentes podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de los alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados de destino. Si resultara necesario por motivos de seguridad, el decreto establece que se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de los alimentos.

16.54Un ciberataque bloquea la actividad en un hospital checo en plena pandemia del coronavirus Las desgracias, a veces, nunca vienen solas. El hospital universitario de Brno, la segunda mayor ciudad de la República Checa, ha sido bloqueado por un ciberataque justo en medio de la pandemia de Covid-19, el coronavirus de origen chino que ha dado la vuelta al mundo afectando a los derechos civiles y sistema económico de un centenar de países. En la región centroeuropea se han registrado unos 150 infectados. Medios locales han apuntado que de momento se desconoce la naturaleza de la violación de seguridad informática. El ataque ha sido calificado de «gravedad» y ha provocado que se pospongan intervenciones quirúrgicas de urgencia, así como el traslado de pacientes en situación delicada a centros sanitarios cercanos como el hospital universitario de St.Anne.

16.49El mensaje de Messi para hacer frente al coronavirus El capitán del Barcelona, el argentino Lionel Messi, lanzó este sábado desde su domicilio en Castelldefels (Barcelona) un mensaje de ánimo a todo el mundo por las limitaciones que está ocasionando la pandemia del coronavirus, y con las etiquetas mundiales #QuedateEnCasa y #StayAtHome animó a todos a ser «responsables». Junto a una fotografía en su casa junto a dos de sus tres hijos, Messi dijo en su cuenta de Instagram: «Es el momento de ser responsable y quedarse en casa. Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos».

16.44Abanca adelanta el abono de las pensiones al 24 de marzo por la expansión del coronavirus Abanca ha anunciado este sábado que movilizará cerca de 8.300 millones de euros para mitigar el impacto del coronavirus, con el anticipo de 373 millones para que sus clientes puedan cobrar la pensión a partir del 24 de marzo y otros 7.900 en líneas de crédito orientadas a empresas, pymes y autónomos. Así lo ha anunciado a través de un comunicado, en el que ha dado cuenta de la activación «con carácter urgente» de «un plan especial de crédito» destinado a ayudar «a empresas y familias» a «mitigar» el impacto de la pandemia por COVID-19. «El 'Plan Anticipar' del banco se dirige fundamentalmente a las empresas, pymes, autónomos, negocios y comercios, para los que moviliza 7.900 millones de euros en líneas de liquidez, y al segmento de clientes mayores, un colectivo especialmente vulnerable ante esta emergencia», ha detallado la entidad.

16.38El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este sábado en su cuenta de Twitter, tras interrumpir el vicepresidente Pablo Iglesias su cuarentena para asistir al Consejo de Ministros extraordinario que va a aprobar el estado de alarma, que «está claro que el Gobierno» de PSOE y Podemos «no da pie con bola» en esta crisis del coronavirus. Iglesias está participando en ese Consejo de Ministros extraordinario, que sigue reunido en el Palacio de la Moncloa, y ha interrumpido el proceso de cuarentena al que se había sometido por estar en contacto con su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dado positivo en las pruebas.

Esta claro que el gobierno de Sánchez e Iglesias no da pie con bola en esta crisis. Pero ahora toca unidad y apoyar a quienes lo están pasando mal. Ya habrá tiempo de pedir explicaciones. Y serán muchas https://t.co/lTIW4w7bjK — Javier Maroto (@JavierMaroto) March 14, 2020

16.30La Policía suspende la expedición de documentos La Dirección General de la Policía ha suspendido la expedición de documentos y la cita previa salvo por motivos de urgencia debidamente justificados. La Policía Nacional también ha anulado las citas previas ya concertadas hasta el momento. En las oficinas de documentación solo se atenderá la expedición de documentos por motivos de urgencia debidamente justificados.

16.22El transporte público se verá reducido, al menos, un 50% tras la declaración del Estado de Alarma El transporte público reducirá la oferta total de operaciones en al menos un 50% en los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público, como consecuencia de la declaración del Estado de alarma. Dicho recorte podría ampliarse hasta el 60% en caso de que se considere necesario. Además, se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías para garantizar el abastecimiento en toda España, y en aquellos servicios en el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte o canales de comercialización de billetes solo podrán poner a la venta un tercio de las plazas máximas disponibles para garantizar el distanciamiento entre viajeros. Así se establece en el real decreto que se aprueba este sábado por el Consejo de Ministros extraordinario.

16.17Italia aprueba medidas urgentes con empresarios y sindicatos «Italia no se para». Con esta frase el primer ministro, Giuseppe Conte, concluye un tuit para anunciar que el gobierno aprueba nuevas medidas para empresas y sus trabajadores, con el objetivo de luchar contra la crisis del coronavirus, estableciendo reglas claras para la salud y la seguridad. Con legítimo orgullo, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha escrito este tuit: «Después de 18 horas de una larga y minuciosa negociación, ha sido firmado finalmente entre los sindicatos y asociaciones profesionales el protocolo de seguridad en los lugares de trabajo. Por el bien del país, por la tutela de la salud de las trabajadoras y de los trabajadotes. Italia no se para», escribe Cont

16.10Pilar Rahola: «Ya lo tenemos, un 155 encubierto con la excusa del coronavirus» La periodista y polemista Pilar Rahola no ha perdido la oportunidad de criticas al Estado y al Gobierno aprovechando la pandemia de coronavirus que azota a Cataluña y al conjunto de España. Según ha afirmado en su cuenta de Twitter, la aplicación del estado de alerta anunciado ayer por Pedro Sánchez servirá para intervenir los Mossos y para controlar Cataluña. «Ya lo tenemos: 155 encubierto con la excusa del coronavirus: 'policías bajo el mando de interior'», ha advertido en un mensaje en el que compartía una noticia en la que se detallaba los pormenores del decreto de estado de alerta. «No solo han actuado tarde y mal, sino que ahora quieren controlarlo todo ellos», ha añadido activista independentista. Finalmente, Rahola ha calificado de irresponsable y recentralitzadora la actitud del Estado. «Una verguenza».

16.01Miedo al coronavirus... y a una rata en RTVE Primero saltó la alarma y luego corrieron los chistes. La aparición de una rata en Torrespaña, descubierta por unos trabajadores y capturada de forma fugaz en vídeo, se ha sumado al miedo por contagio de coronavirus compartido por todas las redacciones de medios de comunicación. La Plataforma Libre de RTVE compartió el vídeo en las redes sociales y pidió a la dirección de la corporación pública que active los protocolos contra plagas igual que ha hecho con el coronavirus.

15.54Aumenta en Rusia el ritmo de infectados por el coronavirus Si del miércoles al jueves el número de infectados en Rusia por el coronavirus aumentó en 6 personas, en las siguientes 24 horas se han registrado 11 casos más, casi el doble. Esta cifra supone además la cuarta parte del total de 45 personas que han contraído la enfermedad desde finales de enero, cuando apareció en el país por primera vez. Así que, como es común ya en el Covid-19 tras observar su evolución en países como China o Italia, el mal empieza a extenderse en Rusia de forma exponencial. Según las últimas medidas anunciadas este sábado por la Alcaldía capitalina, las escuelas de Moscú, la ciudad más afectada por el coronavirus, permitirán a los padres que decidan si permitir o no a sus hijos acudir a las clases, lo que augura cierres inmediatos de muchos colegios. Algunos dejaron ya de funcionar hace días. Mientras, hay más de 13.000 moscovitas que han tenido que autoaislarse tras regresar de países considerados «adversos» desde el punto de vista sanitario como Italia, España, Francia o Alemania. Lo que sigue sin haber todavía son muertes. Desde China, Irán y Corea del Sur continúan suspendidos los vuelos.

15.50Madrid afronta hoy el cierre generalizado La Comunidad de Madrid afronta este sábado su primer día de cierre generalizado para hacer frente al coronavirus, una medida que afecta sobre todo al sector de la hostelería, pero que no tendrá efectos sobre los comercios de primera necesidad [ pincha aquí para ver el vídeo].

15.47Las autoridades, ante las compras masivas: «No tiene sentido acumular, los suministros están garantizados» Ante la aglomeración en supermercados de toda España tras anunciarse el estado de alarma, autoridades del Gobierno o de comunidades autónomas que han decretado el cierre de comercios, a excepción de tiendas de alimentación y farmacias, como Madrid o Murcia, han pedido evitar la aglomeración en supermercados. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la calma y ha asegurado que «no tiene sentido acumular» ya que «los suministros están garantizados», máxime cuando el «estado de alarma» permite adoptar las medidas necesarias para garantizar ese suministro. Como medida para atajar las aglomeraciones que se están produciendo, la Comunidad de Madrid ha pedido la colaboración a los municipios para que, a través de sus policías locales, ordenen el acceso del público y eviten la acumulación de personas.

15.44Mercamadrid: 40% más de pescados y 10% más de frutas o verduras La actividad en los mercados mayoristas de la Red de Mercas se ha desarrollado este sábado, al igual que en el resto de la semana, con «total normalidad», según han informado fuentes de esta compañía pública. De acuerdo a sus datos, ha habido un abastecimiento regular de mercancías, e incluso superior en algunos casos como Mercamadrid, donde ha entrado una cantidad mayor de pescados y mariscos, de entorno a un 40%, y de frutas y verduras, de un 10%: «Está absolutamente garantizado el abastecimiento de los establecimientos minoristas», han señalado las mismas fuentes.

15.40El mensaje de Mercadona a sus clientes ante la crisis del coronavirus «Esto pasará. Hemos superado crisis similares. Racionalicemos el miedo». El presidente de Mercadona, Juan Roig, realizó este martes un llamamiento a la calma ante la propagación del coronavirus. La compañía de capital valenciano acapara cerca del veintisiete por ciento de la cuota de mercado de la distribución comercial en España. Más de tres millones de familias compran habitualmente en sus más de 1.600 supermercados distribuidos en todas las autonomías.

15.38Naturgy aplaza las facturas de luz y gas de pymes y autónomos Esta misma semana, Naturgy anunció un aplazamiento de las facturas de luz y gas de pymes y autónomos que se emitan a partir de ahora con el objetivo de que empresarios y emprendedores puedan hacer frente a la crisis del coronavirus y ayudar a paliar el impacto en sus ingresos.

15.37Iberdrola, permitirá fraccionar los recibos Por su parte, Iberdrola permitirá fraccionar hasta en doce meses los recibos de luz y gas a todos los clientes residenciales, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que lo soliciten, para aliviarles del impacto del coronavirus. Tambien reforzará sus canales digitales y telefónicos de atención a clientes y activará un asesoramiento proactivo para ayudarles a adaptar su tarifa a los nuevos hábitos de consumo derivados de la nueva situación

15.36Las eléctricas darán facilidades a familias y pymes para pagar los recibos de la luz y el gas Las grandes compañías eléctricas darán facilidades a las familias para que puedan abonar los recibos de luz y gas después de que el Gobierno haya decretado el estado de alarma. De este modo, las compañías quieren aliviar a los hogares por el impacto económico que supondrá la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, Endesa ha anunciado que no realizará ningún corte de la luz por impago de la factura eléctrica ante esta situación excepcional. La compañía manda así un mensaje de tranquilidad a los clientes que puedan pasar por dificultades antes los ajustes temporales de empleo que se prevén en muchas empresas.

15.34Tebas propondrá a Rubiales jugar la Liga en mayo y junio incluso cada tres días La Liga planteará a la Federación extender el campeonato español al mes de junio si la pandemia se extiende en el tiempo. Todo dependerá de la posible suspensión de la Eurocopa, que debería disputarse entre junio y julio, decisión que la UEFA ha de determinar el próximo martes en una videoconferencia con los 55 presidentes de las federaciones europeas, más el sindicato internacional de futbolistas, FIFPro. Federación y Liga se han citado el 25 de marzo para decidir el futuro desarrollo del campeonato. Los dos entes crearán ese día la comisión para planificar cómo se jugará el resto de la temporada. Se planteará por parte de la Liga jugar incluso en junio cada tres días con el fin de disputar las once jornadas restantes, un ritmo que podría comenzar en mayo en los miércoles libres de competición continental, copas europeas que también deberán apretar su calendario para poder llegar hasta las finales.

15.24Cataluña, primer día en «estado de alerta» por coronavirus La declaración del estado de alerta en el conjunto de España ha alterado este sábado la normalidad en Cataluña. Las calles de muchos pueblos y ciudades aparecían desde la mañana notablemente más vacías de gente y gran parte de las tiendas y restaurantes han bajado sus persianas. A su vez, parte de los ciudadanos han empezado a obedecer la recomendación de hacer confinamientos domésticos para aislar al coronavirus. Este es el primer sábado en estado de alerta desde del inicio de la pandemia por Covid-19. A la espera de conocer la concreción de las medidas diseñadas por el Gobierno, muchos catalanes han optado por encerrarse en casa a pesar del buen tiempo y salir solo lo imprescindible. Esto se ha reflejado rápidamente en el tráfico rodado, que aparecía visiblemente más tranquilo en comparación a un sábado normal.

15.18Correos mantiene su operativa y oficinas abiertas a la espera de la comparecencia de Sánchez El operador público sí reconoce dos casos positivos por coronavirus en Madrid, en una oficina y en cartelería, en ambos casos se cerró la instalación afectada para desinfectarla y se puso en cuarentena a todo el personal, aseguran fuentes oficiales.

15.10La rueda de Pedro Sánchez se retrasa y será por la tarde, sin hora definida El Consejo de Ministros ha hecho un receso de media hora. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a lo largo de la tarde. No hay hora definida en este momento.

15.03Aragón ordena el cierre de todos los establecimientos, salvo alimentación, farmacias y estancos El Gobierno de Aragón ha ordenado el cierre de todos los establecimientos hosteleros, restauración y ocio, casinos, juegos y apuestas, y todos los establecimientos, salvo los de suministro de alimentación, farmacias y estancos. Así lo acaba de comunicar el Ejecutivo autónomo a través de un comunicado en el que anuncia que el presidente de Aragón, Javier Lambán, dará más explicaciones esta sábado por la tarde. La medida ha sido decidida sorpresivamente menos de dos horas después de que el director general de Salud Pública de Aragón, José Javier Falo, diera cuenta de la última cifra oficial de contagiados y explicara que los contagios se están descontrolando en la región, con Zaragoza capital como principal foco. El cierre ordenado por el Gobierno aragonés se hará efectivo desde este domingo.

14.59China confirma un descenso «consolidado» de los casos de coronavirus La Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado este sábado que los números de casos confirmados y sospechosos de transmisión local del coronavirus en la parte continental de China han disminuido durante casi una semana, en lo que se trata de una tendencia claramente descendente, según ha informado este sábado la Comisión Nacional de Salud (CNS). «China ha consolidado aún más la tendencia positiva de la situación epidémica mediante esfuerzos arduos», ha declarado la portavoz de la comisión, Mi Feng, en una comparecencia recogida por la agencia oficial de noticias china, Xinhua.

14.52La Pedriza, repleta de excursionistas a pesar del coronavirus: «Así no, Madrid» Agentes forestales se han tenido que personar en el parking de la reserva natural madrileña donde este sábado recibió la presencia de excursionistas, una escena que la Agencia de Seguridad y Emergencias ha tenido que reprender por riesgo a la salud.

14.47Rueda de prensa del presidente del Gobierno para anunciar las medidas del estado de alarmaPinche aquí para ver el vídeo de la rueda de prensa que va a dar el presidente del Gobierno tras el Consejo de ministros extraordinario.

14.40Intervención de las fuerzas armadas El decreto del estado de alarma establece que los autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o servicios y la movilización de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en la orden del Gobierno.

14.32Gobierno Vasco establece el cese de actividad en establecimientos de hostelería y cierre de centros de día El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado nuevas medidas para contener el coronavirus como establecer el cese de cualquier tipo de actividad en establecimientos de hostelería, museos, salas de exposiciones, centros de actividad deportiva, locales de juego, txokos, sociedades gastronómicas o centros de culto y, además, se cierran los centros de día y se suprimen las visitas a residencias de mayores. Estas medidas entrarán en vigor este domingo.

14.23Estas son las medidas del estado de alarmaPinche aquí para conocer todas las medidas concreta. El estado de alarma va a limitar la libre circulación de personas. Tan solo se podrá salir a la calle para efectuar las siguientes actividades: adquirir alimentos, productos farmacéuticos y bienes de primera necesidad. Además de para acudir al trabajo y volver al domicilio. También para acudir a los centros de salud y para atender a las personas mayores. En el decreto el Gobierno se declara en Autoridad Competente. Y bajo la dirección del presidente del Gobierno habrá cuatro ministros como autoridades delegadas: la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Transportes y el ministro de Sanidad. El ministerio de Interior asumirá el mando de las policías locales y autonómicas.

14.15Los casos en Baleares ascienden ahora a 44 en total La consejera de Salud del Gobierno balear, Patricia Gómez, ha informado este sábado de que las Islas registran en estos momentos 44 casos de coronavirus, 18 más de los que había ayer. Hasta el momento ha habido ya una víctima mortal en Baleares. Gómez ha indicado que en la actualidad hay ocho personas hospitalizadas y que el resto de infectados están siendo atendidos en sus propios domicilios. Dos personas han sido dadas de alta, informa Josep María Aguiló.

14.07El puerto de Palma recibe los tres últimos cruceros En el puerto de Palma se encuentran este sábado los tres últimos cruceros llegados a Mallorca antes de hacerse efectiva la prohibición que impedirá que nuevos buques atraquen en los puertos de Baleares en las dos próximas semanas. Los pasajeros de los tres barcos citados no podrán pasear por la capital balear, según han confirmado a ABC fuentes oficiales de Puertos de Baleares. Por tanto, según vayan desembarcando, entre hoy y mañana, subirán directamente a los autocares que les transportarán hasta el aeropuerto de Son Sant Joan, desde donde partirán en varios vuelos hacia sus países de origen, informa Josep María Aguiló.

13.57La transmisión del coronavirus se descontrola en Aragón Los hospitales activan el plan de crisis tras dispararse los contagios un 50% en 24 horas y existir ya claros indicios de infecciones comunitarias. Ya no hay recursos para analizar todos los casos sospechosos, se pide a los pacientes que se aislen al menor síntoma catarral y que solo llamen a los servicios sanitarios si están «francamente mal». El director general de Salud Pública de Aragón, Francisco Javier Falo, ha advertido de que lo peor está por llegar y va a poner a prueba la capacidad de la Sanidad regional.

13.45Madrid cierra todos los parque de la capital por la aglomeración de personas El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrar todos los parques de la capital ante la aglomeración de personas que se ha registrado durante la mañana, según han informado fuentes municipales. A lo largo de la mañana la Policía Municipal se ha dirigido a los ciudadanos por megafonía por algunos de los parques más grandes de la ciudad, como la Casa de Campo, Madrid Río o el parque Juan Carlos I, recordándoles que deben permanecer en sus domicilios. Se cerrarán a partir de las 4 de la tarde de hoy.

13.27Los fallecidos por coronavirus en Madrid se duplican en las últimas 24 horas y ya suman 133 Nueva actualización de los fallecidos por coronavirus en Madrid, que se duplican en las últimas 24 horas, y alcanzan ya la cifra de 133 fallecidos por el virus. Se han registrado 862 nuevos positivos y 69 nuevos fallecimientos más en la región en solo un día.

13.20Una pareja de España, primeros casos de coronavirus confirmados en Namibia Namibia registra sus primeros dos casos del Nuevo coronavirus. El ministro de Salud, Kalumbi Shangula, confirmó el sábado el positivo de una pareja que llegó de España el miércoles. A su llegada al Aeropuerto Internacional Hosea Kutako, en la capital de Windhoek, el día 11 de marzo fueron examinados pero no mostraron síntomas.

13.11El Hospital Gregorio Marañón implanta un protocolo de asistencia psicológica Profesionales del Instituto de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, compuesto por psicólogos clínicos y psiquiatras, implantan un protocolo de atención psicológica para pacientes y familiares de enfermos afectados por el coronavirus. Estos psicólogos y psiquiatras también darán asistencia psicológica, si fuera necesario, a los profesionales del Hospital Gregorio Marañón que llevan a cabo su labor asistencial en las zonas más sensibles del centro dedicadas a afectados por el coronavirus, como el Servicio de Urgencias, la UCI o las plantas de aislamiento. El despliegue se contempla en cualquier horario, ya que desarrollarán esta atención en turnos de mañana, tarde y noche, todos los días de la semana. Entre sus funciones están la atención a personas y familiares que lo soliciten, así como la realización de grupos de soporte y apoyo emocional a profesionales. Asimismo, se ha habilitado un servicio de atención telefónica para profesionales del hospital en cuarentena y para familiares en cuarentena de pacientes ingresados por coronavirus. Y se dispondrá de teléfonos de atención urgente donde poder solicitar la intervención psicológica.

13.06La Embajada de China en España trasladó este sábado al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que la libertad de expresión «tiene límites», después de que éste, afectado por coronavirus, publicara un vídeo en Twitter sobre su periodo de convalecencia en el que afirmaba que sus «anticuerpos españoles luchan contra los malditos virus chinos». La misión diplomática de China, país origen del virus, en Madrid utilizó la misma plataforma que Ortega Smith –Twitter- para espetarle que la libertad de expresión «tiene límites», al tiempo que le recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó a la enfermedad Covid-19 para «evitar referirse a cualquier ubicación geográfica, cultura, población» relacionada con esta enfermedad.

Queridos compatriotas, tras vuestras preguntas, debo compartir mi día a día desde casa. Intento mantenerme en buena forma física y mental, recargando fuerzas, mis "anticuerpos españoles" luchan contra los malditos virus chinos, hasta derrotarlos #FuerzaEspañapic.twitter.com/rZRlsY2Mf5 — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) March 13, 2020

13.04133 nuevos contagios en Bélgica Una cuarta persona con coronavirus ha fallecido en Bélgica, mientras que los contagios siguen aumentando con 133 nuevos casos positivos, lo que eleva el total de enfermos en el país a 689, informaron este sábado las autoridades sanitarias del país. Los 133 nuevos casos surgen de los 1.739 tests realizados durante el viernes y mantienen la senda ascendente tras los 153 positivos anunciados ese día.

13.02El Papa reza para que las familias no pierdan la paz El Papa ha pedido este sábado 14 de marzo una oración para que las familias no pierdan la paz ante la situación que viven con las medidas impuestas para evitar la propagación del coronavirus. Así lo ha puesto de manifiesto durante la homilía matutina celebrada en la Casa de Santa Marta, de nuevo sin fieles y transmitida en «streaming». «Seguimos rezando por los enfermos de esta pandemia. Hoy quisiera pedir una oración especial por las familias, familias que de un día a otro se encuentran con los niños en casa porque las escuelas están cerradas por seguridad y tienen que manejar una situación difícil y manejarla bien, con paz y también con alegría», ha dicho.

12.58Dos casos positivos de coronavirus en el Alavés El Deportivo Alavés comunicó este sábado que dos integrantes del cuerpo técnico y dirección deportiva del club dieron positivo por coronavirus, tras las pruebas realizadas a parte de los integrantes del club albiazul.

12.55«No tiene sentido acumular» El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este sábado un llamamiento a la calma y ha asegurado que «no tiene sentido acumular», en relación a los últimos episodios de compras masivas en los supermercados, ya que «los suministros están garantizados». En declaraciones a Radio Nacional de España, Planas ha afirmado que «tanto lo que se refiere a la producción como a la logística de la distribución y la venta al público está asegurada para el aprovisionamiento de todos los ciudadanos».

12.47Madrid y Cataluña, a la cabeza El mayor número de casos positivos por coronavirus se detectan en Madrid (2.940 casos) y Cataluña ((509). Ceuta sigue con 0 casos. A la Comunidad de Madrid y Cataluña les siguen, por número de casos confirmados de Covid-19 País Vasco (417), Castilla-La Mancha 289, La Rioja 278, Andalucía 269 y Castilla y León 223. Navarra ha detectado 146 contagios, Comunidad Valenciana 130, Galicia 115. Por su lado, Asturias suma 92 casos, Canarias 90, Aragón 80 y Extremadura 66. Menos casos positivos hay en Murcia (47), Cantabria (31), Baleares (28) y Melilla (3).

12.46

12.44El coronavirus ya se lleva por delante a 203 trabajadores en Cataluña 17 empresas en Cataluña han registrado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectan a 203 trabajadores, «por causas atribuidas a los problemas derivados del coronavirus», según las cifras contabilizadas hasta este viernes por la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.

12.40Fnac cierra todos los centros en España Grupo Fnac comunica el cierre temporal de todos los centros Fnac del territorio nacional a partir de hoy sábado 14 de marzo, en firme cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades para frenar la expansión del COVID-19.

12.37Bolsonaro se hará un nuevo test de coronavirus El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se hará un segundo test de coronavirus luego de que este viernes anunciara que el primero le había dado negativo. El mandatario permanecerá en cuarentena por siete días más para evitar la propagación del virus. Sigue leyendo.

12.35Iglesias se salta la cuarentena Fuentes del Gobierno han confirmado que la reunión del Consejo de Ministros se celebra desde pasadas las 10:30 horas de forma presencial en el Palacio de la Moncloa. Y se informa que las únicas bajas son las de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambas dieron positivo en la prueba del COVID-19. Pero Pablo Iglesias, como pareja de Montero, debía guardar cuarentena como él mismo anunció en sus redes sociales. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

12.30Suspenden la Semana Santa de Sevilla El Consejo de Hermandades y Cofradías, Ayuntamiento de Sevilla y el Arzobispado han acordado la suspensión de los desfiles procesionales de la Semana Santa de Sevilla, según ha anunciado el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla,Francisco Vélez, se han reunido esta mañana en el Ayuntamiento de Sevilla para analizar las decisiones tomadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía con motivo de la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional durante los próximos 15 días, así como las medidas tomadas por las tres administraciones para hacer frente a la evolución de los casos de coronavirus y frenar en la medida de lo posible su avance.

12.28

Casos de #Coronavirus actualizados hoy a las 12h:



Andalucía 269

Aragón 80

Asturias 92

Baleares 28

Canarias 90

Cantabria 31

CLM 289

CyL 223

Cataluña 509

C.Valenciana 130

Extremadura 66

Galicia 115

Madrid 2940

Melilla 3

Murcia 47

Navarra 146

País Vasco 417

La Rioja 278



TOTAL 5753 pic.twitter.com/cNwZ7zHU2X — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 14, 2020

12.235.753 casos de coronavirus en toda España, 1.500 en un día El Ministerio de Sanidad ha informado de que el número de contagiados en España por coronavirus asciende a 5,753 casos, esto es, en un día se han registrado 1.522 nuevos infectados respecto a las 18 horas de ayer viernes. En la Comunidad de Madrid hay más de 2.940 casos.

12.20El Gobierno Vasco aplaza sin hora la comparecencia del coronavirus El Gobierno Vasco ha aplazado «sin hora» la comparecencia prevista para informar de las medidas extraordinarias para la contención del coronavirus debido a ciertos "acontecimientos" que no ha precisado. «Al albur de los acontecimientos nos vemos obligados a aplazar sin hora la rueda de prensa tras el comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi», ha informado el Ejecutivo vasco, que previamente había informado de que la comparecencia del Gobierno iba a comenzar a mediodía.

12.10Homenaje a los sanitarios desde las terrazas Un mensaje en cadena de Whatsapp está pidiendo homenajear esta noche a las 22.00 horas a todo el personal sanitario que está trabajando para combatir el coronavirus en España. Para homenajear al personal sanitario, los ciudadanos saldrán a aplaudir a sus ventanas, terrazas y balcones, como reconocimiento por su trabajo. «Homenaje a todos los sanitarios a las 22.00 horas. Saldremos todos a nuestras ventanas, terrazas y balcones y aplaudiremos. Por favor pásalo», dice la cadena difundida a través de Whatsapp.

11.59Gibraltar permite a bares y restaurantes estar abiertos hasta las 20 horas El Gobierno de Gibraltar ha decidido que bares, restaurantes y clubes puedan mantenerse abiertos durante sus horarios habituales hasta las 20.00 horas y ha interrumpido todas las visitas de cruceros al territorio, como medida para frenar la expansión del coronavirus. No obstante, el Gobierno ha matizado que es posible que, en el transcurso de los próximos días, se tome la decisión de cerrar por completo estos establecimientos.

11.58Muere un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán Uno de los altos comandantes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, Naser Shabaní, quien tuvo varias responsabilidades en ese cuerpo elite a lo largo de los últimos 37 años, ha muerto como consecuencia del coronavirus. Shabaní ha sido comandante en varios rangos, como comandante del cuerpo urbano, de cuerpos provinciales y regionales y perdió ayer su vida por estar contagiado de coronavirus, informaron hoy medios locales que destacan su liderazgo militar.

11.54

11.49Primer muerto con coronavirus en Galicia Diez días después de la detección en la Comunidad del primer caso de infección por coronavirus, la Consellería de Sanidade ha informado este sábado del primer fallecimiento en Galicia con coronavirus, una mujer de 92 años con patología del área de Vigo, que se encontraba ingresada en Povisa.

11.45Madrid llama a la calma y a extremar la prevención ante las aglomeraciones en supermercados La Comunidad de Madrid ha llamado a la calma y a extremar las medidas de prevención ante las aglomeraciones de personas detectadas en las inmediaciones e interior de determinados supermercados. El Gobierno regional recomienda a los ciudadanos «extremar las medidas de prevención, respetando la distancia de al menos un metro entre personas», y hace «una llamada a la calma», ya que «los suministros básicos están garantizados». La Comunidad está pidiendo colaboración a los municipios para que, mediante sus policías locales, ordenen el acceso del público y eviten la acumulación de personas.

11.43Nuevas normas de limpieza extrema en los aviones con destinos de alto riesgo en Europa La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) ha emitido este sábado una directiva de seguridad para reducir el riesgo de propagación del nuevo coronavirus a través de vuelos hacia y desde áreas de alto riesgo. La directiva de seguridad especifica las medidas que se deben tomar para los vuelos que sirven a destinos de alto riesgo. Exige la desinfección y limpieza a fondo de las aeronaves que operan desde destinos de alto riesgo después de cada vuelo. Solo se pueden hacer excepciones cuando se usan desinfectantes con un efecto más duradero, pero incluso en esos casos se requiere una desinfección completa a más tardar 24 horas después de la salida de un aeropuerto de alto riesgo. Sigue leyendo para conocer más detalles.

11.40Apple cierra sus tiendas en todo el mundo excepto en China El gigante tecnológico Apple ha anunciado el cierre de sus tiendas en todo el mundo hasta el próximo día 27, excepto en China, dentro de los esfuerzos para intentar frenar la expansión global del coronavirus. «La forma más eficaz de minimizar el riegos de transmisión del virus es reducir la densidad y maximizar la distancia social», señaló el máximo responsable de Apple, Tim Cook, en una declaración divulgada por la compañía. Por ello, «cerraremos todas nuestras tiendas minoristas fuera de la Gran China (China, Hong Kong y Taiwán) hasta el 27 de marzo», añadió.

11.38

No existe evidencia científica alguna de que los animales domésticos padezcan ni transmitan el #COVID19.



Sigue estas recomendaciones de @AnimalesGob en relación a la higiene con mascotas, su atención sanitaria y pautas para dueños/as positivos en coronavirus.

pic.twitter.com/1JtIra406Q — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 14, 2020

11.36Parón en el fútbol inglés La Premier League se reunirá este jueves para ver cómo terminar la temporada después de que el fútbol inglés haya parado hasta el 4 de abril. La propagación del coronavirus y las precauciones frente a él han provocado, junto al positivo de Mikel Arteta y de Callum Hudson-Odoi, que la Premier League se haya visto obligada a parar, en consonancia con el resto de ligas europeas.

11.33Una pareja española, los primeros casos de coronavirus en Namibia Una pareja española ha dado positivo en Namibia, según ha anunciado el ministro de Salud del país africano. Informa Alba Amorós.

11.30UGT: «Vamos tarde con la protección a empresas y trabajadores» El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que la economía se está resintiendo de forma «dramática» por la crisis del coronavirus y que «vamos tarde» en la respuesta que desde el Gobierno se está dando para paliar sus efectos sobre empresas y trabajadores. En una entrevista con Efe, el líder de UGT ha considerado «correctos» los «mecanismos excepcionales» como la declaración del estado de alarma que proclamará este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

11.24Todos los establecimientos de Murcia deberán cerrar durante 14 días El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernándo López Miras, ha anunciado este sábado, a través de un comunicado, que el cierre de comercios en las zonas más afectadas de los municipios costeros se va a hacer efectivo para toda la Región de Murcia. «”esde la llegada del coronavirus a España y, de forma más intensa, desde que se detectó el primer caso en la Región de Murcia, el Gobierno regional viene actuando, tomando decisiones y aplicando medidas que permitan frenar o, en su caso, ralentizar la propagación de este virus entre los habitantes de nuestra comunidad. Así, en el día de ayer, y tras realizar las consultas pertinentes, tomamos una decisión drástica ordenando el confinamiento de los municipios costeros de la Región de Murcia. Desde el primer momento hemos apelado a la responsabilidad, al sentido común y a la colaboración de todos, pues este es un problema de salud pública que nos afecta a todos y cuya solución también depende de todos nosotros».

11.20Cierre de 322 locales de ocio nocturno en Cataluña Los Mossos d'Esquadra han colaborado esta pasada noche en el cierre de 322 locales de ocio nocturno en Cataluña, en cumplimiento de las medidas adoptadas por el Govern para prevenir contagios del coronavirus. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó ayer viernes por la noche la resolución del Govern que decreta el cierre de bares, cafeterías, restaurantes y discotecas, entre otros establecimientos, como medida de prevención del coronavirus.

11.17Pedro Sánchez comparecerá a las 14.00 horas El Consejo de Ministros extraordinario que aprobará medidas excepcionales frente al coronavirus en virtud de un real decreto ley que establecerá el estado de alarma en todo el país ha comenzado pasadas las 10.30 horas presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha informado el Palacio de La Moncloa. Cuando concluya, será el propio Sánchez quien informará, alrededor de las 14.00 horas, de su contenido en una rueda de prensa desde Moncloa que, por segunda vez, tendrá lugar sin presencia física de periodistas, que remitirán sus preguntas vía telemática.

11.15Asturias supera el centenar de infectados al sumar 28 nuevos positivos El número de casos positivos de COVID-19 se ha situado hoy en 101, 28 más que ayer por la tarde, según el balance hecho público por la Consejería de Salud asturiana, que mantiene como activos 98 de esos positivos. Dos de los casos registrados en Asturias ya han recibido el alta médica, mientras que otro, un profesor de 68 años relacionado con el brote surgido en la Fundación Masaveu, falleció esta semana.

11.13El Gobierno Vasco anunciará a mediodía las medidas de contención que aplicarán en la comunidad El Gobierno Vasco informará a partir del mediodía de la medidas que ha adoptado el lendakari, Iñigo Urkullu, para contener la expansión del coronavirus en el País Vasco después de entrar en vigor este sábado el estado de «emergencia sanitaria» en la comunidad autónoma. El lendakari preside desde las diez de la mañana el Comité Asesor que le asiste como director único del Plan de Protección Civil de Euskadi que está definiendo las medidas necesarias para tratar de contener los contagios, sobre todo en Álava, el territorio vasco con más casos registrados que se concentran principalmente en Vitoria.

11.10Italia sale a los balcones a cantar para contagiarse de alegría El alma italiana es un alma festiva, y el ingenio y la alegría son sus armas. Y el canto. Ayer, por ejemplo, vimos en las redes como rebotaba un vídeo en el que se puede escuchar a un grupo de residentes de Siena entonando el «Canto della Verbena», un himno de esta hermosa ciudad de la Toscana. Sigue leyendo.

11.04Artículo de Isabel Díaz Ayuso para ABC Juntos, venceremos: La situación recuerda a las guerras que padecieron nuestros antepasados, pero ahora contra un enemigo invisible. Léelo aquí.

11.02Las academias militares de Zaragoza y Calatayud, vacías Las dos academias militares de Aragón amanecieron este sábado semivacías por el coronavirus, después de que hayan clausurado todas sus aulas y hayan mandado a su casas a todos los que estaban estudiando en ella. Se trata de un millar de cadetes, en el caso de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, y de varios cientos en el caso de la Academia de Logística del Ejército, ubicada en Calatayud.

11.00Manual de confinamiento de los Mossos Los Mossos d'Esquadra han diseñado ya una completa guía para las zonas afectadas por el confinamiento en Cataluña (casi 70.000 personas en torno a la población de Igualada) y que puede ser extrapolable a toda la Comunidad, pese a que como el resto de España se está a la espera de las medidas del Real Decreto del estado de alarma. En este manual se recogen veintisiete preguntas y respuestas.

10.47La industria aérea se prepara para una avalancha de suspensiones de empleo La drástica caída de la demanda de viajes en todo el mundo por el riesgo de contagio del coronavirus, unido a las restricciones operativas de muchas compañías aéreas ha comenzado a traducirse en ajustes e incluso suspensiones de empleo en muchas de ellas para intentar reducir costes ante la caída en picado de sus ingresos. Algunas compañías han empezado a anunciar despidos para afrontar la situación de la pandemia que ya ha provocado 134.000 personas infectadas y más de 5.040 muertes en todo el mundo.

10.45El diputado balear de Vox Antonio Salvá ha dado positivo El diputado de Vox en el Congreso por Baleares Antonio Salvá, ha anunciado este sábado que es una de las personas infectadas por el coronavirus en las últimas horas. «Ayer noche he dado positivo en la prueba del COVID-19. Me encuentro bien, cumplo las indicaciones de las autoridades sanitarias y nuestros profesionales sanitarios. Sigo en mi casa de Madrid, no volví a Mallorca por precaución. Gracias a todos», ha explicado en un tuit, informa Josep María Aguiló.

10.42Las cofradías de Castilla y León suspenden todos los actos de Semana Santa Un comunicado conjunto de las juntas de cofradías de Castilla y León emitido a última hora de la tarde de ayer señalaba que «atendiendo a las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias, lamentamos informar de que se suspenden todas las actividades públicas organizadas por las cofradías y hermandades». Informa Montse Serrador.

10.40La Policía fulmina a su mejor experto en riesgos laborales en plena crisis La Dirección General de la Policía ha cesado a José Antonio Nieto, máximo especialista en riesgos laborales del Cuerpo -un facultativo con casi cuatro décadas de experiencia- en plena crisis de salud pública por el coronavirus y pese a ser el autor del Plan de Actuación que servirá para que la Policía Nacional implemente criterios de gestión sanitaria, preventiva, de protección y operativa para hacer frente a la pandemia. Informan Pablo Muñoz y Cruz Morcillo.

10.26Mapa del coronavirus en tiempo real A esta hora, hay más de 145.000 casos confirmados en todo el mundo, con 5.429 muertos y más de 71.000 recuperados. Consulta aquí el mapa en tiempo real.

10.23Javier Ortega Smith, diputado de Vox, guarda cuarentena en casa tras informar esta semana de su contagio.

Queridos compatriotas, tras vuestras preguntas, debo compartir mi día a día desde casa. Intento mantenerme en buena forma física y mental, recargando fuerzas, mis "anticuerpos españoles" luchan contra los malditos virus chinos, hasta derrotarlos #FuerzaEspañapic.twitter.com/rZRlsY2Mf5 — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) March 13, 2020

10.14«Nadie puede ser ignorado si queremos enfrentar efectivamente este desafío global» La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el líder de la Agencia de Refugiados, Filippo Grandi, ha realizado un mensaje conjunto a la humanidad, en el que advierten de que, según respondamos a esta crisis generada por el coronavirus ahora, dará forma a esos esfuerzos en las próximas décadas. «La crisis expondrá la medida en que los beneficios de décadas de progreso social y económico han llegado a los más vulnerables», han alertado. «Si alguna vez necesitábamos recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho evidente. Ningún país puede abordar esto solo, y ninguna parte de nuestras sociedades puede ser ignorada si queremos enfrentar efectivamente este desafío global», aseguran en una declaración conjunta Bachelet y Grandi.

10.07La Policía moviliza todos sus efectivos para afrontar una crisis «imprevisible y duradera» La Policía Nacional ya tiene diseñados sus planes para hacer frente a la crisis del coronavirus, a la espera de que el Gobierno haga públicas en las próximas horas las medidas que incluirá dentro de la declaración de estado de alarma, anunciado por Pedro Sánchez. El desafío es máximo porque, tal como explican a ABC fuentes de la máxima solvencia, «no solo hay que movilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles, sino hacerlo de forma sostenida en el tiempo», ya que las decisiones del Ejecutivo estarán vigentes al menos dos semanas. «No hay precedentes de algo así». Informan Pablo Muñoz y Cruz Morcillo.

10.05Los primeros casos se detectaron en China el 17 de noviembre Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad científica internacional sospechan que el coronavirus surgió en diciembre en el mercado de animales de Huanan en Wuhan. Allí habría mutado procedente de los murciélagos y, desde una especie todavía sin identificar, habría pasado al ser humano. Pero algunos estudios apuntan a que buena parte de los primeros casos detectados en Wuhan no tenían relación con dicho mercado. Y, a tenor de una exclusiva publicada este viernes por el periódico «South China Morning Post», que asegura haber visto documentos oficiales, los primeros casos diagnosticados del nuevo coronavirus se remontan al 17 de noviembre. Informa Pablo M. Díez, corresponsal en Shangái.

10.00Trump moviliza 50.000 millones de dólares El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes el estado de emergencia nacional y movilizó 50.000 millones (45.000 millones de euros) de dólares para intentar contener el avance de la epidemia de coronavirus en el país, que ayer había contagiado a 1.600 personas, de las que 41 han fallecido. Además, Trump aprobó por decreto una serie de medidas para facilitar a los profesionales médicos que traten a la población, dado que a fecha de este viernes apenas 10.000 habían sido diagnosticados, de una población de 320 millones. La de ayer fue la tercera rueda de prensa del presidente en la Casa Blanca desde el inicio de esa crisis sanitaria global. Informa David Alandete, corresponsal en Washington.

09.51El Arzobispo de Madrid dispensa a los fieles de ir el domingo a misa El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro, ha dispensado a todos los fieles de la Comunidad de Madrid de asistir a misa este domingo 15 de marzo, debido a la expansión del coronavirus en la región, aunque mantiene las iglesias abiertas. «Todos los fieles cristianos de la diócesis de Madrid están dispensados de la asistencia a la celebración dominical. Podemos seguir la santa Misa por radio o televisión, así como por Internet», subraya Carlos Osoro en un mensaje publicado este viernes y dirigido a sacerdotes, religiosos y religiosas, fieles laicos y a todos los ciudadanos de Madrid.

09.45Una mujer de 81 años, primera fallecida en Canarias Una mujer de 81 años que ingresó el pasado martes en urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, falleció a última hora de este viernes después de haber sido contagiada por su nieto que volvía de Italia -el país europeo con mayor número de casos- registrando la primera muerte por el nuevo coronavirus en Canarias. Debido a los síntomas que presentaba, en el momento del ingreso se le realizaron las pruebas del Covid-19 y se le trasladó a la Unidad de Medicina Intensiva con patologías previas. Informa Javier Alonso Gutiérrez.

09.30El Banco de Alimentos de Madrid pide donaciones «online» para no quedarse sin stock El Banco de Alimentos, ante esta situación excepcional por la propagación de coronavirus, hace un llamamiento a la sociedad, empresas y voluntarios para que realicen sus donaciones de alimentos «online» para no quedarse sin stock y poder así seguir distribuyendo la ayuda a los más necesitados de la Comunidad de Madrid. En una nota, la organización explica que suele asistir a unas 140.000 personas de las 500.000 que están en pobreza severa en la Comunidad de Madrid y recuerda que en esta situación siguen estando «operativos y distribuyendo ayuda alimentaria a las entidades benéficas que, a su vez, se la entregan a los más desfavorecidos».

09.25Suspenden la Semana Santa de Algeciras (Cádiz) El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras y el Pleno de Hermanos Mayores han decidido la suspensión de la totalidad de los actos de Semana Santa debido a la alerta del coronavirus. En un comunicado, el Consejo Local ha afirmado no ser ajeno «a la complicada situación que atraviesa nuestro país», por lo que «tenemos que ser responsables y tomar las medidas pertinentes desde la mayor objetividad posible y siendo corresponsables en que lo primordial es la seguridad y la salud de todas las personas».

09.20Turquía cierra sus fronteras a los ciudadanos de nueve países europeos Turquía ha anunciado el cierre de sus fronteras a los ciudadanos de nueve países europeos, entre ellos España, como parte de sus medidas para contener la pandemia del coronavirus, según ha informado el Ministerio del Interior. Los países afectados, junto a España, son Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Noruega, Países Bajos y Suecia. La prohibición ha entrado en vigor a partir de las 06.00 de esta madrugada.

Día 5 del cierre de Italia. Así ha amanecido el aeropuerto de Ciampino, en Roma. - REUTERS

09.26El día a día de un médico de Urgencias Laura lleva más de veinte años trabajando en las Urgencias de uno de los principales hospitales públicos de la capital, pero esta es la primera vez que realmente tiene miedo. No solo a contagiarse, sino a explicar su día a día. Teme las represalias que le pueda ocasionar contar cómo está siendo su rutina desde que el coronavirus llegó a Madrid y, sobre todo, desde que se convirtió en pandemia. «No tenemos medios suficientes y falta protección al personal sanitario». Crónica de Carlota Barcala.

09.23H&M cierra todas sus tiendas en España H&M ha decidido cerrar temporalmente, a partir de este sábado, todas sus tiendas en España ante la situación generada por el coronavirus y siguiendo las recomendaciones sanitarias, según han informado a Ep fuentes conocedoras de la decisión. En concreto, la multinacional textil cerrará todos sus establecimientos en el mercado español como «empresa socialmente responsable» hasta que el Gobierno precise las medidas que adoptará.

09.20Editorial ABC: España no merece más decepciones El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy la implantación del estado de alarma. Este juego de fechas expresa la torpe dinámica que el Ejecutivo ha impuesto a sus decisiones, siempre a rebufo de unos acontecimientos cuya evolución era perfectamente descriptible a la vista de los precedentes chino e italiano. Otra vez, Pedro Sánchez anunció que aplazaba lo urgente. Lo hizo ya con el famoso plan de choque, que no fue tal y hasta ayer no vio la luz en el Boletín Oficial del Estado. El presidente del Gobierno de una nación golpeada por una pandemia inédita y sometida al estrés del temor y la incertidumbre no debe comportarse de esta manera. Sigue leyendo.

09.15Camboya prohíbe la entrada a ciudadanos españoles durante 30 días Las autoridades de Camboya han anunciado este sábado el comienzo de la prohibición de la entrada en el país a los ciudadanos de cinco países occidentales -Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos y España- así como el cierre de las escuelas de la capital, Phnom Pehn, y el cierre total de la ciudad de Siam Reap como parte de su plan de respuesta a la pandemia mundial de coronavirus.

09.10Publicada la orden que decreta el cierre de comercios en Madrid Entra el vigor el cierre de los comercios en Madrid, tras publicarse la orden de la Consejería de Sanidad en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Desde hoy y hasta el 26 de marzo, se decreta el cierre de los comercios salvo tiendas de alimentación, bebidas, estancos, gasolineras, telecomunicaciones, quioscos, farmacias, droguerías, de animales y comercios on-line. Aquí puedes leer completa (PDF) la orden de la Comunidad de Madrid.

09-08Inditex y Tendam (Cortefiel) cierran sus tiendas en España Inditex y Tendam (Cortefiel) han anunciado que cerrarán todas sus tiendas temporalmente en España a partir de este sábado ante la situación generada para contener la expansión del coronavirus. Fuentes de la firma fundada por Amancio Ortega han informado a Europa Press que procederá al cierre de sus 1.500 tiendas en España de sus diferentes marcas (Zara, Massimo Dutti, Oysho o Stradivarius, entre otras) siguiendo las recomendaciones de las distintas Administraciones. Por su parte, Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret y Fifty) echa el cierre de sus establecimientos por «prudencia y responsabilidad social» desde este sábado 14 de marzo.

09.04Cierres en El Corte Inglés, salvo supermercados e hipermercados El Corte Inglés ha decidido cerrar sus centros comerciales de la Comunidad de Madrid y País Vasco ante la situación de alerta sanitaria que se ha declarado como consecuencia del coronavirus y que afecta fundamentalmente a estas comunidades autónomas. La medida, que se pone en marcha este sábado, se extiende a todos los centros comerciales de El Corte Inglés, salvo el área de supermercado e hipermercado, así como a las tiendas de Sfera, según ha informado el grupo de distribución, que ha precisado además que se mantendrán abiertos los supermercados Supercor.

09.00Arabia Saudí suspende todos los vuelos internacionales Arabia Saudí ha anunciado que suspenderá, a partir del domingo, todos los vuelos internacionales durante dos semanas como parte de las medidas de contención adoptadas por el reino para contener la expansión del coronavirus, según un comunicado emitido por la agencia oficial de noticias SPA. Según informa Ep, la medida se aplicará a partir de las 09.00 del domingo, de acuerdo con el Ministerio del Interior. Las próximas 24 horas estarán dedicadas para que los ciudadanos y expatriados saudíes vayan regresando poco a poco al reino antes de la suspensión final de los vuelos.

Así ha amanecido el Metro de Madrid esta mañana - MAYA BALANYA

08.55Madrid pide la ayuda de los taxistas para el traslado de sanitarios La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha solicitado la colaboración del sector del taxi para realizar el traslado del personal sanitario, ante el anuncio de la declaración de estado de alarma por parte del Gobierno, que previsiblemente durará 15 días. La Comunidad de Madrid ha pedido que los taxistas ayuden en el traslado no medicalizado del personal sanitario tanto a los más de 300 centros médicos existentes en la región como a otros destinos que se requiera, indica la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid (Agatm) en un comunicado difundido este fin de semana.

08.53Armengol pide a Sánchez que restrinja los vuelos con Baleares La presidenta del Ejecutivo balear, la socialista Francina Armengol, ha explicado en su cuenta oficial de Twitter que ayer pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que restrinja al máximo los vuelos en los tres aeropuertos de Baleares —Palma, Ibiza y Mahón— y el tráfico en los puertos del Archipiélago, para intentar contener el coronavirus. «Le he explicado las duras medidas de contención que hemos tomado y le he pedido que, para proteger a nuestra gente, restrinja temporalmente las conexiones con las Islas», explica Armengol en su tuit, informa Josep María Aguiló.

08.45Madrid afronta el cierre de los comercios El avance del coronavirus, que ya ha dejado 86 muertos en la región y 2.659 infectados según los últimos datos disponibles –a las 22.00 horas del viernes 13–, ha obligado a las autoridades madrileñas a ordenar la clausura de todos sus comercios con la única excepción de aquellos que presten servicios considerados esenciales. La orden afecta a todo tipo de espacios y establecimientos: cines, teatros, discotecas, salas de exhibiciones, salas de conciertos, auditorios y centros de exposiciones que, hasta ahora, estaban sujetas a las directrices que había impuesto el Gobierno de España repercutiendo sobre todo a aforos superiores a mil personas. No podrán abrir tampoco gimnasios, locales o recintos deportivos cerrados, los destinados a la práctica deportiva de uso público, los casinos, los salones de juego, los locales de apuestas o los recreativos. «Del mismo modo, se ordena el cierre de parques de atracciones, parques zoológicos, parques recreativos infantiles, verbenas, desfiles y fiestas populares. Se cierran bares de copas, tabernas y bodegas, cafeterías, bares, chocolaterías, heladerías, restaurantes, salones de banquetes y terrazas», enumeró, con detalle, el Ejecutivo regional. Solo podrán seguir abiertos con normalidad los comercios minoristas de alimentación, de venta de productos de primera necesidad y supermercados, entre otros. Informan Adrián Delgado y Marta R. Domingo.

08.40La estrategia alemana frente al coronavirus: ponerse en lo peor En Alemania los contagios confirmados superan ya los 3.000 y se han registrado 7 fallecidos. La tasa de mortalidad, según estas cifras, es unas 20 veces más baja que en España y 40 veces menor que en Italia, diferencia relacionada seguramente con el hecho de que en Italia se han realizado más test post mortem. El presidente del Instituto alemán Robert Koch, Lothar Wieler, espera que con el paso de las semanas las tasas de mortalidad convergerán en niveles similares, pero lo cierto es que Alemania está logrando escalonar el contagio debido a una política de comunicación de titulares gruesos. En lugar de emitir mensajes tranquilizadores, la canciller Merkel se ha puesto en lo peor y ha declarado personal y públicamente que «dado que no contamos con vacuna ni terapia, entre un 60% y un 70% de la población terminará contagiada», explicando que a ese nivel de extensión del virus, el porcentaje de población inmunizada irá bloqueando el contagio. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín.

08.30Día 1 en el «check point» Igualada Cataluña se enfrenta a una más que previsible eclosión del coronavirus por todo el territorio con unas medidas de contención cada vez más estrictas y un foco, el de la zona de Igualada, que preocupa especialmente. Unos 70.000 vecinos de la población barcelonesa y sus municipios vecinos de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena vivieron ayer su primer día de confinamiento con la actividad económica claramente menguada y la angustia contenida. Informa Anna Cabeza.

08.11Las empresas preparan una oleada de ajustes temporales de empleo Las restricciones impuestas por las autoridades, las medidas preventivas aplicadas por las compañías y el menor consumo de los ciudadanos para tratar de frenar la propagación del coronavirus van a provocar una parálisis de la actividad con efectos inmediatos sobre el mercado laboral. Muchas de las empresas más afectadas por ese parón económico preparan o han anunciado ya a las plantillas ajustes temporales de empleo de aplicación inminente para tratar de amortiguar la caída del negocio. La patronal madrileña pide medidas transitorias como imponer a los trabajadores vacaciones en estos 15 días y facilitar las prejubilaciones Todos los detalles en esta información de Moncho Veloso, Susana Alcelay y Guillermo Ginés.

08.05¿Cómo se tramitan las bajas laborales por contagio de coronavirus? Todos los trabajadores infectados con el coronavirus o que se encuentren aislados en casa en cuarentena tendrán derecho a tramitar bajas por enfermedad profesional y no por enfermedad común siempre y cuando estén dados de alta en la Seguridad Social. Esto supone que la prestación se eleva al 75% de la base reguladora y que se cobra desde el día siguiente a la baja laboral y con cargo a la Administración. Aquí puedes resolver todas tus dudas.

08.00El Gobierno movilizará el ejército y el sector privado para blindar al país El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, en una reunión extraordinaria, la declaración del estado de alarma en toda España durante, como mínimo, los próximos 15 días. El Gobierno no va a esperar los entre siete y diez días que quería conceder a las medidas adoptadas a comienzos de semana en las comunidades autónomas de alta transmisión del coronavirus. El mecanismo pondrá todos los recursos del Estado a disposición del Gobierno para adoptar medidas excepcionales. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

07.55Expulsado un ciudadano español de Colombia El Gobierno de Colombia ha anunciado que expulsará a un ciudadano español por violar la medida de aislamiento preventivo por el coronavirus al llegar al país. El Ejecutivo de Iván Duque declaró este jueves la emergencia sanitaria en el país y, entre otras medidas, se obliga a los ciudadanos de España, Francia, Italia y China a permanecer en aislamiento durante 14 días como una medida preventiva.

07.503.000 millones de personas no pueden lavarse las manos UNICEF avisa de que un total de 3.000 millones de personas, el 40 por ciento de la población mundial, no tienen cómo lavarse las manos, una medida de prevención «clave» contra la pandemia de coronavirus, que ya ha dejado casi 5.400 fallecidos y más de 144.000 afectados en todo el mundo.

07-41España, en estado de alarma España entra hoy en estado de alarma para movilizar al máximo los recursos necesarios para combatir el coronavirus, que ya se ha cobrado 120 vidas y ha contagiado a más de 4.000 personas. Pedro Sánchez preside esta mañana, a las 10.30 horas la reunión del Consejo de Ministros Extraordinario y por la tarde, a las 17:00 horas, preside la reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebra por videoconferencia.

7.01Colegios públicos cierran en P.Rico tras confirmarse tres casos de COVID-19 Los colegios del sistema público de educación en Puerto Rico estarán cerrados hasta el próximo 30 de marzo, anunció este viernes la gobernadora Wanda Vázquez, tras confirmarse los tres primeros casos de COVID-19 en la isla

07:02