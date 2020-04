Sanidad retira un lote de mascarillas por no cumplir con la norma UNE

Miles de mascarillas adquiridas por el Ministerio de Sanidad han tenido que ser retiradas al no cumplir las normas de seguridad exigidas. Un lote defectuoso que había sido repartido por todo el país y, en algunos casos, ya en uso por los profesionales sanitarios que se enfrentan cada día al Covid-19.

A última hora del pasado miércoles, el Ministerio envió un mensaje urgente en el que se señalaba el tipo de mascarillas irregulares y se ordenaba la identificación y retirada de todas las unidades que se pudieran haber utilizado: «En la tarde de hoy [por el miércoles] se ha recibido un análisis de las mascarillas FFP2 del fabricante “Garry Galaxy” por parte del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. [...] Sin embargo, respecto a la partida contenida en envases verdes, se ha advertido una incidencia en un lote específico en relación al cumplimiento de las especificaciones de la norma UNE 149: 2001+A1:2010. Por esta razón, se traslada esta información urgente para que se proceda a la retirada inmediata de todas las mascarillas “Garry Galaxy” contenidas en envases verdes», reza el comunicado al que ha tenido acceso ABC.

A preguntas directas de este diario, el Ministerio indicó que no podía hablar de cifras exactas porque en la misma partida venían empaquetadas de dos maneras, y solo unas eran las defectuosas. También indican que no se llegaron a repartir todas. Y explicaron que «este fabricante forma parte del listado de proveedores autorizados por las autoridades chinas y todos los productos sanitarios suministrados cuentan con el preceptivo marcado CE». Fueron las comunidades de Aragón y Cataluña quienes dieron el aviso de que podrían no cumplir la normativa. Tras analizarlas, «el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo remitió al Ministerio de Sanidad el miércoles 15 de abril dos informes, uno para cada tipo de mascarilla. Las contenidas en envases azules cumplían y las verdes no». Ya estaban en los hospitales de toda España, intentando proteger, sin conseguirlo, a los profesionales sanitarios.

Por precaución

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, informó ayer de que la Consejería retiró ya un lote de mascarillas al ser consideradas como «no aptas»; y añadió que no habían llegado a utilizarse porque los servicios de prevención ya «dudaron mucho» desde el inicio de que este material «fuese correcto y apto».

Galicia también recibió estas mascarillas. Han inmovilizado 82.291, aunque ya habían repartido 45.408 y 36.833 seguían en el almacén. Fuentes de la Sanidad de Castilla-La Mancha detallan que llegaron 82.000 de las que 56.000 quedaban sin repartir, señalaron fuentes a este diario. Así, 26.000 se pusieron en circulación entre los hospitales del territorio. Aunque comentan que dichos centros hospitalarios reparten a diferentes residencias de ancianos.

Cerca de 70.000 mascarillas ha retirado de sus hospitales la Junta de Andalucía. Son todas las que recibieron del fabricante Garry Galaxy pues los lotes no llegaron diferenciados de forma exacta. También Cataluña ha decidido apartar, por prudencia, más mascarillas de la cuenta; unas 200.000, según fuentes consultadas, de las 490.000 enviadas por el Gobierno; aunque podrían ser menos las que pertenecieran al paquete irregular. Ya comprueban su validez por si algunas pueden ser aprovechadas.

Fuentes del Ministerio apuntan que el fabricante sustituirá la totalidad de las unidades no reglamentarias. Además, se han remitido a Aitex, el Instituto Textil y Laboratorios, para «que se validen si son adecuadas para otro uso como puede ser mascarilla quirúrgica o higiénica».

Medidas de seguridad

El Ministerio de Sanidad realiza controles a los equipos y el material sanitario que se importa:

A) Validación técnica de la documentación del producto previa compra (marcado CE, certificados de ensayos realizados).

B) Contrato con AENOR para que en China actúen como nuestros ojos y nuestras manos y realicen servicios e inspección de control de producción de cada empresa proveedoras de material, supervisión de la carga de material en cada empresa proveedora, supervisión final de la carga de la mercancía, toma de muestras para ensayo en laboratorio Chino acreditado y la inspección en fabrica suministradora de implantación de la norma EN ISO 13485.

C) Ahora se añade también en la recepción ensayos en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El embalaje de estas mascarillas, según ha informado el departamento ministerial, lleva marcado N95 y código de barras 6 972306 630042. Se trata de una mascarilla autofiltrante, plegada, con pinza nasal, con arnés de cabeza consistente en cintas elásticas que pasan por detrás de las orejas.

Por el contrario, ha señalado que otra mascarilla sin identificación, sin envoltorio (suelta) y no lleva ningún tipo de marcado, sí cumple con los requisitos para ser considerada como FFP2. Para verificar la diferencia se han realizado también los ensayos de resistencia a la respiración y se comprueba la «coherencia» con los resultados obtenidos en penetración.