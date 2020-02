Coronavirus: suben a 33 los casos en España | Últimas noticias en directo

Actualizar

14.06Investigan el robo de 5.000 mascarillas del Hospital Clínico de Valladolid La Consejería de Sanidad ha abierto una investigación interna para analizar el robo de 5.000 mascarillas de la zona de quirófanos del Hospital Clínico de Valladolid, en un momento de escasez de este producto sanitario como consecuencia de la crisis del coronavirus. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha calificado de «muy lamentable» este suceso porque ha recordado que las mascarillas no protegen de forma generalizada a las personas que pretendan eludir el coronavirus portando esta prenda, pero sí ponen en riesgo la protección de otros pacientes que las necesitan para otras dolencias.

14.04Italia solicita al resto de países de la UE mascarillas para proteger a su población del coronavirus Italia ha pedido al resto de países de la Unión Europea mascarillas para proteger a su población del coronavirus a través del mecanismo europeo de protección civil, según ha informado este viernes en un comunicado la Comisión Europea, que ya ha trasladado la petición al resto de socios del bloque. Roma no ha notificado cuántas mascarillas necesita pero el Ejecutivo comunitario ha asegurado que el Centro Europeo de Coordinación de Emergencias «está trabajando 24 horas al día, siete días a la semana y ha transmitido la petición a todos los Estados miembros para que movilicen ofertas de asistencia».

13.56Valencia se consolida como principal foco de contagiados por coronavirus en España La Comunidad Valenciana suma ya nueve casos de coronavirus tras diagnosticarse un nuevo positivo en el hospital Clínico de Valencia y consolida como el principal foco de contagios de España. El hombre está siendo atendido desde su domicilio, siguiendo con el nuevo protocolo de Sanidad, y está dentro del circulo de contacto del periodista que viajó a Milán para cubrir el partido Atalanta-Valencia CF. De hecho, él también se trasladó a la ciudad italiana. Léelo aquí.

13.45Sanidad confirma un nuevo positivo en Valencia, que eleva a 9 el número de casos en la Comundad La consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, ha confirmado un nuevo caso positivo de coronavirus en Valencia, lo que eleva a 9 el número total de afectados en la Comunitat Valenciana.Se trata de un varón que viajó a Milán y presenta sintomatología leve. El paciente pertenece al grupo de contacto del periodista de 44 años, que fue el primer caso detectado en la capital valenciana. En total, hay 33 en España.

13.42El Newcastle prohíbe dar la mano por precaución frente al Coronavirus El Newcastle United, a instancias del médico del club, ha prohibido dar la mano en el campo de entrenamiento por la preocupación que existe alrededor del coronavirus. Informa Efe.

13.32Un crucero japonés cancela la escala prevista en Vigo en mayo por el coronavirus El crucero japonés Asuka II ha cancelado la escala que tenía prevista en el puerto de Vigo para el 13 de mayo a raíz de la crisis del coronavirus. Así lo ha confirmado este viernes el presidente del puerto de Vigo, Enrique López Veiga, quien ha reconocido el temor a la incidencia que pueda tener la epidemia del coronavirus en la actividad de cruceros en 2020.

13.23Las pruebas médicas efectuadas al estudiante navarro ingresado en Roma descartan el coronavirus Las pruebas médicas realizadas al estudiante navarro ingresado en un hospital de Roma para determinar si estaba infectado por el coronavirus han dado resultado negativo. La dirección del instituto Navarro Villoslada de Pamplona, en el que estudia el joven afectado, lo ha comunicado esta mañana a la familia del estudiante, a la que mantiene informada en todo momento de la evolución del joven. El hospital de Roma ha confirmado que padece un proceso gripal ordinario y está gestionando un tratamiento específico para esta afección. Una profesora del instituto pamplonés permanece en todo momento junto al estudiante, que ingresó en el hospital romano el pasado miércoles, según ha informado el Gobierno foral.

12.39Philippine Airlines despide a 300 empleados por el impacto del coronavirus Philippine Airlines (PAL), la mayor aerolínea de Filipinas, anunció este viernes que despedirá a 300 empleados para compensar las pérdidas ocasionadas por las restricciones de viaje causadas por los efectos globales del nuevo coronavirus. Informa Efe.

12.36«Tranquila y animada»: así está la primera infactada por coronavirus de Cataluña La primera mujer infectada por coronavirus en Cataluña está «tranquila y animada». Así lo ha afirmado este viernes la cónsul general de Italia en Barcelona, Gaia Danese, quien ha alabado la responsabilidad de la primera paciente infectada en la comunidad que está ingresada en el Hospital Clínic. En una entrevista con Efe, Danese ha señalado que está en contacto directo con la joven y el resto de aislados, así como con todas las autoridades sanitarias barcelonesas, catalanas y españolas, que estarían colaborando de forma fluida con la administración italiana, ha asegurado. Léelo aquí.

12.3083.000 casos Simón dice que hay actualmente en el mundo 83.000 casos, de os que la mayoría se han contagiado de personas con síntomas.

12.18El positivo en coronavirus de Sevilla estará aislado una semana más por un tratamiento experimental La propagación del coronavirus sigue su curso y, tras varios casos confirmados por la geografía española, ayer llegó el primero en Andalucía. En concreto, en Sevilla. Un hombre de 62 años natural de Huelva, pero afincado en la capital hispalense, dio positivo por Covid-19 tras llevar dos semanas enfermo. Lo que parecía una neumonía de la cual estaba ya saliendo, se convirtió en horas en el primer caso de España sin conexión con el extranjero. Léelo aquí.

12.16Rueda de prensa de Fernando Simón Sanidad ha contabilizado hasta el momento 32 casos positivos de coronavirus en España: ocho en la Comunidad Valenciana, seis en Canarias y otros seis en Andalucía, cinco en Madrid, tres en Cataluña, dos en Castilla y León, uno en Baleares y otro en Aragón.

12.15Escenario moderado «Nada indica que el escenario vaya a cambiar y tengamos que subir el nivel», dice Simón

12.07Rueda de prensa de Fernando Simón Aunque es prudente y no da detalles, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que manejan una línea que podría dar con el origen de los casos no importados que se han dado en Madrid.

11.50Brussels Airlines también reducirá la frecuencia de vuelos La aerolínea belga Brussels Airlines reducirá un 30% la frecuencia de sus vuelos a varias regiones de Italia, la mayoría en el norte, durante las próximas semanas, explica la compañía este viernes en un comunicado, en el que asegura que la decisión se debe «a la rápida disminución de la demanda de viajes aéreos dentro de Europa».

11.43Iberia ofrece cambiar los billetes a Italia y Japón hasta el 15 de marzo por el brote de coronavirus Iberia ha ofrecido cambiar los billetes a los pasajeros que vuelen desde o hacia Italia y Japón hasta el 15 de marzo debido a la extensión del coronavirus en ambos países. En concreto, quienes hayan adquirido billetes hacia o desde Italia o Japón con Iberia, Iberia Express, Iberia Regional Air Nostrum, British Airways, American Airlines o Finnair directamente en las webs o a través de Serviberia antes del 26 de febrero tienen la posibilidad de reservar otra fecha o ruta a través del mismo canal.

11.26Las recomendaciones sobre el coronavirus para la comunidad educativa.

Es importante contar con buena información acerca del #coronavirus para evitar episodios de discriminación hacia niños y niñas como los que se han dado en algunos centros educativos. Estas son las recomendaciones de @sanidadgob para la comunidad educativa. https://t.co/CsnLn3aP9G — Ministerio de Educación y Formación Profesional (@educaciongob) February 28, 2020

11.19Se suspende el Salón del Automóvil de GinebraAMPLIACIÓN: El Gobierno suizo ha prohibido la celebración de cualquier acto público o privado con más de mil personas, como medida de prevención ante la amenaza del coronavirus. Como consecuencia, el Salón del Automóvil de Ginebra ha sido suspendido. Léelo aquí.

11.12Se suspende el Salón del Automóvil de Ginebra Se suspende el Salón del Automóvil de Ginebra.

11.06El nuevo caso en Madrid, ingresado en la UCI Un hombre de 66 años que ingresó el día 24 de este mes en el Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, se ha convertido en el quinto caso confirmado de coronavirus en la Comunidad de madrid. Este paciente ha estado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro y esta misma mañana ha sido trasladado al Hospital Carlos III, que cuenta con una unidad especializada en aislamiento. Se trata de un caso no importado, pues no había viajado a ninguna zona de riesgo.

11.03EasyJet cancela vuelos a Italia ante la menor demanda por el coronavirus La aerolínea británica easyJet anunció este viernes que cancelará vuelos a Italia debido al descenso de la demanda por la propagación de la enfermedad del coronavirus en ese país. Un portavoz de la empresa dijo a Efe que, de momento, solo está prevista la cancelación de vuelos «que entran y salen de Italia» y no a otros destinos europeos donde también se han dado casos del COVID-19.

10.59El Valencia CF anula eventos privados y ruedas de prensa El Valencia CF ha anulado cualquier acto público no deportivo y en espacio cerrado, como eventos privados o comparecencias de prensa, debido al coronavirus y al hecho de que un periodista deportivo que cubre al equipo se contagiara en el partido de Liga de Campeones contra el Atalanta en Milán. «El Valencia CF ha decidido, en la línea de las recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias autonómicas y nacionales, incrementar las medidas preventivas de contagio anulando todos aquellos actos, reuniones o concentraciones públicas en espacios cerrados que supongan un riesgo para los jugadores, técnicos y personal del club», anunció en un comunicado.

10.55El presidente de Mongolia, en aislamiento voluntario tras una visita a China El presidente de Mongolia, Khaltmaagiin Battulga, y varios altos cargos permanecerán dos semanas en aislamiento como medida de precaución tras realizar una visita oficial a China, según ha informado la prensa estatal. El mandatario viajó al país vecino junto al ministro de Exteriores y su jefe de gabinete, entre otros funcionarios, en el marco de una visita oficial que ha tenido lugar en plena crisis sanitaria del coronavirus. Battulga se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping. Informa Europa Press.

10.55La cuarentena por posible coronavirus se considera baja por enfermedad común La Seguridad Social ha emitido un criterio para que a los trabajadores que estén en aislamiento preventivo hasta ver si tienen el coronavirus se les considere en ese tiempo de baja por enfermedad común. La baja por enfermedad común se cobra a partir del cuarto día, a no ser que el convenio al que se acoja el trabajador mejore esta cobertura. Entre el cuarto y el decimoquinto de baja, ambos incluidos, el abono de la prestación por incapacidad temporal corresponde al empresario para pasar después a pagarse desde la Seguridad Social. Informa Efe.

11:06Nuevos casos en Reino Unido Reino Unido ha confirmado que el total de casos de coronavirus en el país asciende a 19.

10.48Comienzan a abandonar el hotel de Adeje los primeros turistas autorizados Los primeros turistas autorizados por Sanidad a salir del hotel de Adeje (Tenerife) donde se hospedaban cuatro ciudadanos italianos que habían contraído el coronavirus de Wuhan han comenzado a abandonar de establecimiento esta mañana de viernes, según confirma el Gobierno canario. Informa Efe.

10.38La OMS confía en que Brasil pueda contener el coronavirus usando su experiencia previa en el zika La Organización Mundial de la Salud (OMS) confía en que Brasil, el primer país latinoamericano con un caso confirmado de coronavirus Covid-19, podrá contener los contagios. «Brasil tiene experiencia en lidiar con epidemias muy serias, como el dengue o la fiebre amarilla. Ha demostrado la capacidad de una respuesta masiva. De hecho, estuvo al frente de la respuesta al zika», ha comentado el director general de la OMS para Prevención de Emergencias, Mike Ryan, en la rueda de prensa diaria del organismo sobre coronavirus celebrada este jueves.

10.21Confirman el quinto caso positivo en Madrid Confirman el quinto caso de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Se trata de un hombre de 66 años que se encuentra ingresada en el Hospital Infanta Sofía. Suben los casos a 25.

10.17Rusia prohíbe la entrada de ciudadanos de Irán por el brote del nuevo coronavirus El Gobierno de Rusia ha decidido suspender la entrada de los ciudadanos de Irán en el territorio ruso como medida de precaución para impedir la propagación del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, según ha informado la agencia de noticias rusa Sputnik. El Gobierno ruso ha informado en un comunicado de que ha ordenado al Servicio Federal de Seguridad que «suspenda temporalmente la entrada de ciudadanos de Irán a través de la frontera de Rusia que ingresan en el territorio de la Federación Rusa con fines de capacitación y empleo, así como con fines privados, turísticos y de tránsito».

10.13Israel confirma su segundo caso de coronavirus Israel ha confirmado su segundo caso de coronavirus.

9.59Primer caso en Aragón Una joven de 27 años que había viajado a Milán recientemente ha dado positivo en la prueba de coronavirus en Aragón y se encuentra en su domicilio de Zaragoza con síntomas catarrales leves, según ha informado el Gobierno de Aragón. La dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha activado el protocolo de actuación frente a posibles casos de coronavirus tras este positivo y el Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda (Madrid) practicará la prueba de confirmación en las próximas horas. La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, y el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, comparecerán a las 10.30 horas para informar de este caso. El número total en España sube a 24.

9.39Andalucía teme un «efecto contagio» en el turismo El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado este viernes «temeroso» ante la posibilidad de que se produzca un «efecto contagio» de la situación generada por el coronavirus en el norte de Italia con efecto sobre el sector turístico y ha confiado en que «se vayan atenuando y controlando» los focos de infección de la enfermedad para que las fiestas de Primavera como la Semana Santa o la Feria de Sevilla «se puedan desarrollar con absoluta normalidad».

9.28IAG (Iberia) no publica sus previsiones de beneficio para 2020 por el coronavirus IAG (Iberia) gana un 40% menos y no publica sus previsiones de beneficio para 2020 por el coronavirus. Léelo aquí.

9.23Ikea, Starbucks o Apple reabren sus tiendas en China Grandes compañías internacionales como Ikea, Uniqlo, Starbucks o Apple están reabriendo paulatinamente sus tiendas en China ante el aparente descenso de los nuevos contagios del coronavirus en el país. Según informa hoy el diario oficial Global Times, solo un 20% de las tiendas en China de la cadena de ropa japonesa Uniqlo permanecían cerradas desde el pasado día 26, mientras que esa cifra ascendía el 7 de febrero a prácticamente la mitad de sus cerca de 750 establecimientos en China.

9.18Nuevos casos en Corea del Sur Corea del Sur ha informado de 315 nuevos casos de coronavirus, de manera que el total de infectados en el país asciende a 2.337.

9.14La Bolsa eleva las pérdidas al 3% La Bolsa española eleva las pérdidas iniciales al 3,01% y pone en riesgo los 8.700 puntos (8.713) ante el pánico que sigue despertando entre los inversores la rápida expansión del coronavirus y las consecuencias económicas que pueda tener a nivel mundial. Con la caída de este viernes, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, acumula unas pérdidas semanales del 11,80%. Informa Efe.

9.08La Bolsa abre con importantes pérdidas La Bolsa española ha abierto este viernes con un nuevo desplome del 2,80% y ha perdido los 8.800 puntos (8.734,30) ante el pánico que sigue despertando entre los inversores la rápida expansión del coronavirus y las consecuencias económicas que pueda tener en el mundo.

9.07A la espera de un resultado negativo El estudiante navarro ingresado en un hospital de Roma espera poder regresar este viernes a Pamplona si se confirma su negativo en las analíticas que se le practicaron ayer por sospecha de contagio por coronavirus. Según ha informado el Gobierno de Navarra, siguiendo el protocolo en vigor en Italia sobre pruebas de coronavirus, el resultado preliminar de la analítica practicada ayer al estudiante fue negativo, pero queda pendiente su confirmación durante la mañana de hoy para proceder el alta.

8.44El coronavirus empieza ya a circular por España Son, de momento, casos aislados, pero el goteo de casos de coronavirus ha empezado a producirse en España. La cifra de positivos se eleva ya a 23 diseminadospor Madrid, Comunidad Valenciana, Sevilla, Segovia, Barcelona, Tenerife y La Gomera. La mayoría son casos importados y leves, personas que han viajado a zonas de riesgo con brotes activos. Pero cinco de ellos se han infectado sin salir del país y esos son los que más inquietan porque son la prueba de que el virus ha comenzado a circular por el país. Ya no es necesario viajar a China, Italia o Corea del Sur para infectarse. Léelo aquí.

8.06 Hyundai Motor ha tenido que detener las operaciones en una de sus plantas en Corea del Sur debido a un caso de coronavirus entre sus empleados. El trabajador infectado pertenece a una de las cinco fábricas que el mayor productor de vehículos surcoreano tiene en la ciudad portuaria de Ulsan (sureste del país), ha informado la agencia Yonhap citando a un portavoz sindical.

7.40Más países infectados Países Bajos y Nueva Zelanda también han confirmado el primer contagiado dentro de sus fronteras por el brote vírico que se originó en Wuhan, y que ya ha costado la vida a 2.788 en China, según el último balance de las autoridades sanitarias del país asiático

6.20Nigeria confirma el primer caso de coronavirus en África subsahariana «El caso es un ciudadano italiano que trabaja en Nigeria y que había regresado de Milán (Italia) a Lagos (Nigeria) el día 25 de febrero», según el texto, que asegura que el paciente se encuentra «clínicamente estable». Se trata del primer caso de COVID-19 de África subsahariana y el tercero en el continente africano -precedido por otros en Egipto y Argelia-, que se suman a los más de 82.000 casos confirmados en el mundo.

1.20Siguen cayendo los nuevos casos de COVID-19 en China pero suben las muertes El coronavirus de Wuhan, dejó en China 327 nuevos casos confirmados y 44 muertes más a lo largo de la jornada del jueves, según informaron hoy las autoridades sanitarias del país. Estas cifras suponen una caída del 24,5% en los nuevos contagios registrados con respecto al día anterior, aunque los fallecimientos acaecidos este jueves superaron en un 52% a los del miércoles.

21:52Primer caso en Irlanda del Norte Las autoridades sanitarias de Irlanda del Norte confirmaron este jueves el primer caso de coronavirus COVID-19 en la provincia británica, con lo que son ya 16 personas las afectadas por esta epidemia en todo Reino Unido. La Agencia de Salud Pública (PHA) norirlandesa informó a los medios en Belfast de que el afectado entró en la isla de Irlanda a través de Dublín, procedente de un vuelo cuyo origen estaba en el norte de Italia.

21:52Ya son 17 los muertos en Italia El coronavirus se ha cobrado 17 vidas en Italia y ha contagiado a más de 650 personas. El Gobierno italiano ha publicado un decreto-ley de urgencia con medidas para frenar la difusión del coronavirus, que ha golpeado especialmente al motor económico del país, las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña en el norte del país.

21:52El número de casos en Francia se eleva a 38 El número de casos confirmados de coronavirus en Francia se ha elevado a 38, 20 más que en el último balance oficial de este miércoles, informó hoy el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran. Dos de los afectados se encuentran en un estado grave y formaban parte de un grupo de personas que había ido a Egipto en un viaje organizado y que va a ser sometido a seguimiento, informa Efe.

19:59Otro paciente con coronavirus en Castilla y León Un joven italiano de 18 años ha sido confirmado como el primer caso de coronavirus en Castilla y León, tras el positivo en los análisis que le han sido realizados. El paciente, que presenta un sintomatología inicialmente leve compatible con una infección respiratoria, se encuentra ingresado en el Complejo Asistencial de Segovia y su estado es estable, ha explicado la Junta en un comunicado, que advierte que «el joven ha regresado recientemente de Italia, por lo que es un caso importado». Según Sanidad, el afectado se encontraba en una residencia estudiantil con 115 personas. En la misma rueda de prensa, la directora de Salud Pública, Carmen Pacheco, ha informado de un segundo caso positivo en Castilla y León. Una persona, procedente de Irán y con síntomas compatibles con el coronavirus (Covid-19). Léelo aquí.

19:59Aumenta a 22 el número de contagios Tras las nuevas confirmaciones ha aumentado a 22 la cifra de personas contagiadas por el coronavirus en España. Al menos una de ellas se encuentra en estado grave.

19:59Seis nuevos casos en Valencia En la Comunidad Valenciana son seis los nuevos casos que se han conocido esta tarde. Estos resultados se unen a los dos que ya habían dado positivo, por lo que habría en total ocho personas contagiadas en la región. El caso anunciado esta mañana corresponde a un periodista valenciano que acudió a ver el partido de la Liga de Campeones entre el Valencia y el Atalanta la semana pasada. Léelo aquí.

19:59El caso de Segovia viajó recientemente a Italia Un varón joven, que ha regresado recientemente de Italia, ha sido detectado en Segovia como el primer caso confirmado de coronavirus (COVID19) en Castilla y León. Así lo ha confirmado este jueves la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, en una rueda de prensa que ha ofrecido en la tarde de este jueves, informa EP.

19:59Primer caso en Segovia Castilla y León ha registrado la tarde de este jueves un primer caso de coronavirus en la comunidad, concretamente en Segovia.

19:59México permitirá desembarcar a los pasajeros de un crucero con posibles casos a bordo El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado este jueves que permitirá desembarcar en la isla de Cozumel a los pasajeros que viajan en un crucero que salió de Jamaica a pesar de que existen posibles casos de coronavirus a bordo

19:59Organizaciones de pacientes instan a Sanidad a difundir información específica sobre el coronavirus para pacientes de riesgo La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) reclamó este jueves al Ministerio de Sanidad que tome medidas específicas de cara a la prevención del coronavirus en el caso de los pacientes crónicos. Según la POP, se trata de «personas que forman parte de los llamados grupos de riesgo» en las informaciones que el Gobierno está difundiendo en los últimos días, por lo que solicita medidas de protección específicas para estos pacientes, sobre todo para los considerados «crónicos complejos», independientemente de la edad que estos tengan.

19:59Los sindicatos piden al Gobierno un protocolo ante el coronovirus Los sindicatos CCOO y UGT han coincidido en reclamar este jueves al Gobierno un protocolo de actuación coordinado con los agentes sociales ante la propagación del coronavirus por España, donde se han detectado 15 casos, tres de ellos autóctonos (contagiados sin haber viajado).

19:59La incertidumbre alrededor del coronavirus borra el rebote de ayer y hunde al Ibex 35 un 3,57% El selectivo español volvió este miércoles a teñirse de rojo, tras caer un 3,57% y pierde la cota de los 9.000 puntos, en una jornada negra en que los valores relacionados con el turismo se han llevado la peor parte junto al sector bancario, ante la incertidumbre de los inversores. En concreto, los títulos de IAG - farolillo rojo de esta sesión, se desplomaron más de un 8% mientras Amadeus y Melia Hotels también registraban fuertes correcciones superiores al 4%. Todo ello en línea con un mal desempeño de Wall Street donde el Dow Jones cede un 1,90% y el selectivo tecnológico Nasdaq un 2,36% y de las principales plazas europeas.

19:59El BCE pide a su personal que teletrabaje si ha viajado a regiones afectadas El Banco Central Europeo (BCE) ha solicitado a su personal que teletrabaje durante un periodo de dos semanas si ha viajado al norte de Italia u otras regiones afectadas por el Covid-19, el brote de coronavirus surgido en China. «El BCE está siguiendo los acontecimientos y los comunicados hechos por las autoridades sanitarias. Se ha pedido al personal del BCE que ha viajado a las áreas afectadas que teletrabaje durante dos semanas» ha explicado la autoridad monetaria en un comunicado remitido a EP.

19:59La tomografía de tórax es la mejor prueba para diagnosticar el coronavirus La tomografía computarizada (TC) de tórax es mejor que las pruebas de laboratorio para el diagnóstico del coronavirus Covid-19, según un estudio en más de 1.000 pacientes que se ha publicado en la revista «Radiology». «El diagnóstico temprano es crucial para el tratamiento y control de la enfermedad. En comparación con la PCR, la tomografía computarizada de tórax puede ser un método más fiable, práctico y rápido para diagnosticar y evaluar el Covid-19, especialmente en el área de la epidemia», explican los autores a EP.

19:59También cae la Bolsa de París La Bolsa de París también ha acentuado su desplome este jueves, cayendo más del 4% un poco más de una hora antes del cierre, en un contexto de salud que provoca ansiedad debido a la extensión de la epidemia vinculada al coronavirus, informa AFP.

19:59Los universitarios en zonas de riesgo pueden alegar «fuerza mayor» El Gobierno ha remitido una comunicación a todos los centros adscritos al programa Erasmus+ en España, a través del Sepie, la agencia estatal de gestión del programa de movilidad universitaria europea. En él afirma que en las zonas de riesgo de contagio de coronavirus se aplicarán causas de «fuerza mayor» a los estudiantes de Erasmus+, informa Servimedia.

19:59Los precios del petróleo caen un 4% Los precios del petróleo han continuado su caída este jueves, con un descenso superior al 4% debido a la propagación de la epidemia de coronavirus y sus posibles efectos sobre los mercados. El barril de brent del Mar del Norte para entrega en abril cotizó a 51,27 dólares en Londres, 4,04% por debajo del cierre del miércoles. Según informa AFP, la propagación del virus hace temer «una desaceleración global, un debilitamiento de la confianza del consumidor y una disminución de viajes, que pesa sobre la demanda y, por lo tanto, sobre los precios», ha señalado Michael Hewson, de CMC Markets.

19:59Wall Street abre en rojo y el Dow cae cerca de 500 puntos por el coronavirus Wall Street y sus tres principales indicadores arrancaron este jueves en rojo, con una importante caída del Dow Jones de cerca de 500 puntos, por el pesimismo ante los posibles efectos en la economía del coronavirus de China. A los cinco minutos del arranque de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajaba exactamente un 1,80 % o 485,04 puntos, situándose en los 26.472,55, informa Efe.

19:59Permiten la salida de 130 clientes en cuarentena en el hotel de Tenerife Todos los clientes del hotel del sur de Tenerife, en el que se alojaron cuatro contagiados por el coronavirus, están asintomáticos y 130 de ellos podrán abandonar el establecimiento. El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha explicado en rueda de prensa que se estudia con los consulados que los clientes que seguirán en el hotel puedan ser trasladados a sus países de origen.

19:59China no tendrá controlado el coronavirus hasta finales de abril Con una disminución del número de casos nuevos y de fallecidos diarios, China está frenando la epidemia del coronavirus gracias a sus drásticas medidas, como poner en cuarentena a la provincia origen del brote, Hubei, con casi 60 millones de personas, y restricciones de viajes y estrictos controles por todo el país. Unas medidas draconianas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está poniendo como ejemplo al resto del planeta para contener la epidemia. Pero, aun así, China no tendrá el coronavirus controlado hasta finales de abril, según calcula el doctor Zhong Nanshan, el héroe del SARS que está al frente de la lucha contra esta nueva epidemia. Léelo aquí.

19:59Sanidad activa el protocolo en Zamora El Complejo Asistencial de Zamora ha activado el protocolo de actuación frente al coronavirus por tres posibles casos en una misma familia que reside en la localidad de Vezdemarbán. Dos ambulancias recogieron en la mañana de este jueves a los tres familiares, una pareja y su hija menor, después de que declararan haber estado recientemente en Italia y mostrar síntomas compatibles con el virus.

19:59Contagiada de coronavirus la vicepresidenta iraní La vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia de Irán, Masumeh Ebtekar, está contagiada de coronavirus y permanece en cuarentena en su casa, sumándose así a otras autoridades que han contraído la enfermedad Covid-19, informa Efe.

19:59La OMS está «muy preocupada» por la situación de la epidemia La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó hoy su preocupación por el aumento continuo de infecciones por el nuevo coronavirus Covid-19 en todo el mundo. Sin embargo, «tomando las acciones necesarias la epidemia aún puede contenerse», afirmó su director general, Tedros Adhanamon Gebreyesus. Léelo aquí.

19:59Primer caso de coronavirus en Estonia El ministro de Sanidad estonio, Tanel Kiiik, anunció este jueves el primer caso confirmado de coronavirus en su país, un iraní que llegó a Estonia procedente de Riga (Letonia) en un autobús cuyos otros pasajeros han sido identificados.

14.55Grecia cancela su carnaval por el coronavirus El Gobierno griego canceló este jueves las celebraciones del carnaval en todo el país, incluido el famoso de Patras, tras aumentar de uno a tres los casos de coronavirus confirmados. Se trata de la primera cancelación de actos públicos en Grecia en el marco del protocolo de emergencia aprobado a comienzos de esta semana. Si bien hay carnavales en todo el país, el de Patras es el más grande y antiguo de Grecia. Con 190 años de antigüedad, es además uno de los mayores de Europa.

14.49Gabinete de crisis Alemania establece un gabinete de crisis para gestionar el coronavirus. Léelo aquí.

14.12Los hoteles de Tenerife reciben cancelaciones Los hoteles tinerfeños han empezado a recibir cancelaciones y aplazamientos de reservas como consecuencia de la epidemia del coronavirus, que ha llevado a las autoridades sanitarias a mantener aislados durante catorce días a los huéspedes de un establecimiento del sur de la isla. Por el momento se están produciendo algunas cancelaciones, pero sobre todo aplazamientos de estancias que estaban reservadas para marzo, a la espera de cómo evolucionan los acontecimientos, según dijeron a Efe fuentes de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel.

14.07Cerrar las fronteras no es «eficaz» La Comisión Europea considera que el cierre de fronteras dentro de la UE no es una medida «eficaz» para prevenir el coronavirus y en cambio recomienda que se proceda a las medidas de aislamiento con las personas que presenten síntomas de padecer la enfermedad. Según explican fuentes europeas, el control en frontera y el posible rechazo de personas que presenten síntomas no significa que el país en cuestión se proteja de sufrir casos de coronavirus, ya que éste «no se frena en la frontera». Informa Europa Press.

14.05Las agencias no ven incidencia en las reservas a Italia para Semana Santa El presidente de la patronal española de las agencias de viajes, Acave, Martí Sarrate, ha dicho hoy que no se están registrando variaciones respecto a otros años en las reservas de Semana Santa para Italia y ha lanzado un mensaje de tranquilidad afirmando que «se puede visitar el país perfectamente». En declaraciones a Efe, Sarrate ha pedido a los viajeros que «no confundan sitios» y que tengan en cuenta que los casos de coronavirus se han registrado en Italia en zonas muy localizadas y que no coinciden con los destinos más populares para los turistas, como Roma, Florencia o Sicilia.

13.58Italia registra 128 nuevos casos y eleva el balance del coronavirus a catorce muertos y 528 contagiados El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado un balance de catorce muertos y 528 personas contagiadas en Italia, según ha informado el comisionado extraordinario para la emergencia del coronavirus, Angelo Borrelli. El nuevo balance supone un aumento de dos víctimas mortales y de 128 casos frente a la cifra anterior. «Estamos esperando los resultados de los análisis del Instituto Superior de Sanidad para hacerlo oficial», ha dicho Borrelli, en referencia al último balance del coronavirus en Italia.

13.40Toyota España decide no viajar al Salón de Ginebra por la recomendación de su matriz por el coronavirus La filial española del fabricante japonés de automóviles Toyota, Toyota España, ha decidido no asistir a la próxima edición del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra ante la recomendación de la sede europea de la compañía de no viajar ante el brote de coronavirus. Fuentes de Toyota España explicaron a Europa Press que la filial española ha tomado la decisión de no acudir a la feria suiza, después de que Toyota Motor Europe, con sede en Bruselas, aconsejara a sus empleados que limitaran sus viajes.

13.13Reino Unido ya confirma quince casos El balance en Reino Unido del brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan se ha elevado a quince casos positivos tras confirmarse dos nuevos contagios en Inglaterra, según ha informado el Departamento de Sanidad británico. Según informa el diario británico «The Guardian», los dos últimos casos corresponden a pacientes que se habrían contagiado en Italia y en la isla española de Tenerife. Los dos pacientes han sido trasladados a sendos hospitales de Liverpool y Londres.

13.08Portugal recomienda a empresas evitar reuniones y apretones de manos La Dirección General de Sanidad (DGS) de Portugal recomendó hoy a las empresas que eviten celebrar reuniones presenciales y los apretones de manos, que promuevan el teletrabajo y que dispongan de áreas de aislamiento donde los trabajadores con síntomas de coronavirus puedan esperar antes de ser evaluados.

13.03El coronavirus en Valencia Los expertos en coronavirus: «No hay fundamentos científicos para suspender las Fallas 2020». Léelo aquí.

13.01Mueren en Italia otras dos personas Otras dos personas han muerto en Italia por el coronavirus.

12.57El Bundesbank pide a los periodistas que no acudan a la rueda de prensa El Bundesbank, el banco central de Alemania, ha pedido a los periodistas que hayan estado en las dos últimas semanas en zonas donde se han detectado infectados por el coronavirus que no vayan mañana viernes a la rueda de prensa donde presentarán sus resultados y que la sigan por internet.

12.51Tercer caso en Cataluña El departamento de Salud ha informado este jueves que una joven de 22 años de Tenerife ha dado positivo en el test por infección COVID-19 y permanece ingresada y aislada en el Hospital Clínic de Barcelona, centro de referéncia para los adultos que han contraído la enfermedad. Léelo aquí.

12.48Tercer caso de coronavirus en Cataluña Tercer caso de coronavirus en Cataluña, de manera que el número total en España asciende a quince.

12.46El Hospital Infanta Leonor refuerza el control tras el robo de mascarillas El Hospital Infanta Leonor ha reforzado el control de sus mascarillas tras un presunto robo y ha tomado medidas para mejorar la «utilización racional» de las mismas, aunque recalca que no hay desabastecimiento y que la asistencia está garantizada. Informa Efe.

12.44Un grupo de pasajeros con destino Milán: «Una neumonía mata más» Pasajeros del aeropuerto de Bilbao con destino Milán han querido restar importancia a la crisis del coronavirus que se vive en la ciudad de destino al afirmar que viajan sin miedo y que «una neumonía mata a más gente». Informa Efe.

12.37Las mascarillas se agotan en las farmacias donde la demanda sube un 8.000% La demanda de mascarillas por el coronavirus ha aumentado un 8.000 por ciento en las farmacias españolas, donde este producto esta agotado, según el presidente de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), Eladio González Miñor, que ha advertido de que la alarma es infundada. El presidente de Fedifar ha confirmado a Efe que en las farmacias no hay ni mascarillas ni geles desinfectantes y ha advertido que algunos productos que se venden por internet, donde los precios se han disparado, no son fiables y pueden ser negativos para la salud.

12.27Los otros dos, estables En cuanto a los dos casos que de Madrid que ya se conocían, ha explicado Yolanda Fuentes, se encuentran estables, con sintomatología leve, en el Hospital Carlos III.

12.26Un paciente de 77 años en la UCI Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de Madrid, ha explicado que los dos pacientes se encuentran en el Hospital de Torrejón. Se trataba de dos personas que tenían una neumonía grave y cuyo origen se desconocía. Uno de ellos tiene 77 años y se encuentra en una situación grave en la UCI, el otro de 50 años está estable y en planta.

12.21Comparece la directora general de Salud Pública de Madrid «Los dos pacientes a nivel intrahospitalario no han tenido relación», asegura. «Por el tiempo que llevan ingresados es probable que no tenan relación externa», asegura.

12.19Rueda de prensa de Fernando Simón Sobre la estacionalidad, dice Simón, «son hipótesis», aunque cree que podría tener cierta estacionalidad, por lo que a la llegada de la primavera y verano se podría ir conteniendo.

12.17Rueda de prensa de Fernando Simón Dice Simón que, en caso de que no se pueda identificar el origen de varios casos, habrá que plantearse cambiar de escenario para pasar a uno de mayores actuaciones. «A medida que tengamos casos para los que no dientificamos el origen estamos más cerca de la posibilidad de un nuevo escenario».

12.14Cinco españoles repatriados Fernando Simón asegura que se está repatriando ahora a cinco españoles de la provincia de Hubei, que todavía está en cuarentena, por lo que hay que aplicar las mismas medidas que a las otras personas que fueron repatriadas.

12.11Escenario de contención Actualmente, dice Simón, estamos en un «escenario de contención»: «No es una entrada masiva de casos importados que pudiera implicar una transmisión amplia en nuestro país». «Puede ser que no pasemos nucna de este nivel o que en unas horas nos veamos obligados a pasar», dice, aunque insiste en que se va a hacer «un esfuerzo para no llegar tarde en ningún caso».

12.05Rueda de prensa de Fernando Simón Simón considera que «no podemos basar nuestras esperanzas» en tratamientos experimentales. «Es posible que algún caso fallezca en nuestro país, entraría dentro de lo esperable», dice el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias.

12.02Rueda de prensa de Fernando Simón El paciente de Sevilla, dice Simón, inició síntomas el día 13, fue hospitalizado el día 20 y aislado el día 24. «No se han identificado más casos en la comunidad aparte de este, lo que no quiere decir que no los haya».

12.00Rueda de prensa de Fernando Simón «Los plazos son difíciles de considerar. Una cosa es cuando una persona inicia síntomas y otra cuando entra en contacto con el sistema sanitario», dice Simón.

12:06Los casos de Madrid «Ahora mismo se están investigando sus posibles enlaces con posibles casos de fuera de España», remarca Fernando Simón, aunque reconoce que «en principio los datos que tenemos es que no han viajado».

11.55Rueda de prensa de Fernando Simón «No se está detectando transmisión comunitaria todavía, lo que no quiere decir que no puede existir», afirma Simón.

11.52Dos nuevos casos en Madrid El director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias habla de dos nuevos casos en la Comunidad de Madrid, de los que aún no se conoce su vinculación con Italia. «Ahora mismo tenemos que ir con mucho cuidado y evaluar cómo evoluciona la situación», dice.

11.51Rueda de prensa de Fernando Simón Habla Simón ahora de los once casos que se han detectado en Italia y de los casos que aún no se ha establecido la relación con el país. Habrá que valorar las implicaciones que pueda tener el caso, dice, refiriéndose al paciente de Sevilla.

11.48Rueda de prensa de Fernando Simón Se refiere ahora Simón al brote de Italia, que «sigue evolucionando rápido». «El país no es el problema. Estamos hablando de cuatro regiones concretas», dice el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias. «Es cierto que en algunas otras provincias que se están detectando otros casos en el futuro podrían incluirse».

11.46Rueda de prensa de Fernando Simón El director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, comparece ahora para explicar las novedades sobre el coronavirus. Habla de un «brote importante» en Corea del Sur, así como del brote en Irán, «donde suben constantemente».

11.42Los médicos madrileños aseguran estar preparados para hacer frente al coronavirus El Colegio de Médicos de Madrid lanzó este jueves un mensaje de calma tras los dos casos de coronavirus detectados en la región. Recordó que «la sanidad madrileña está preparada para hacer frente a este tipo de situaciones», que la letalidad del virus es «muy baja» y que «se han tomado todas las medidas de preventivas necesarias».

11.41Italia cambia para evitar el pánico Italia cambia para evitar el pánico: Milán urge a reabrir el Duomo, museos, cines y teatros. Léelo aquí.

11.31Investigan un viaje a Málaga del contagiado en Sevilla El sevillano con coronavirus: investigan un viaje de trabajo a Málaga y la visita a un tablao flamenco. Léelo aquí.

11.17La UE asumirá el coste de regreso de los Erasmus que quieran volver a España La Unión Europea, a través del Gobierno de España, asumirá el coste de regreso de los estudiantes Erasmus en Italia que quieran volver a España debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus y que ha afectado a varias zonas del norte del país. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha explicado a los medios de comunicación que las universidades pidieron a las instituciones que se hicieran cargo de este coste ya que los estudiantes que quieran volver «no estarían cumpliendo toda su estancia».

11.13Japón cerrará todos sus centros escolares hasta fin de marzo por el coronavirus El Gobierno de Japón recomendó hoy el cierre temporal de todos los centros de enseñanza primaria y secundaria del país durante prácticamente todo el mes de marzo, para tratar de contener el brote del nuevo coronavirus. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, anunció esta medida durante una reunión convocada este jueves con su Gabinete para tratar la situación del COVID-19, que ya ha dejado más de 190 contagios en el país aparte de los 705 pasajeros del crucero Diamond Princess infectados.

11.03Illa afirma que se está investigando cómo se contagió el paciente de Sevilla El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que se está «haciendo un esfuerzo importante» para averiguar cómo se contagió el que sería el primer caso local de coronavirus en España, un paciente de Sevilla que no viajó a zonas de riesgo como China o Italia y no estuvo en contacto con ninguna otra persona enferma. En este sentido, ha recordado que los 10 casos anteriores eran «importados», por lo que, en el caso de Sevilla, hay que «hacer un análisis del grupo de contactos de esta persona y tomar medidas acorde a los resultados, que ya están haciendo las autoridades andaluzas», ha explicado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

10.54Trump insiste en que el riesgo en Estados Unidos es «muy bajo» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este miércoles en que el riesgo de coronavirus en el país norteamericano es «muy bajo» y ha anunciado que ha colocado al vicepresidente, Mike Pence, al frente de la gestión para abordar el brote. «Hay un nivel muy bajo, y así lo vamos a mantener», ha indicado Trump en una rueda de prensa desde la Casa Blanca recogida por Europa Press.

10.50El duodécimo caso es un periodista que viajó a Milán para cubrir el fútbol El duodécimo caso positivo de coronavirus es un periodista de 44 años que viajó a Milán para cubrir el partido del Valencia CF disputado el pasado 19 de febrero. Léelo aquí.

10.28Los mercados vuelven a caer y borran las ganancias de ayer La Bolsa española se deja el 1,84% una hora después de la apertura afectada, de nuevo, por el miedo a la expansión del coronavirus a nivel global y sus consecuencias económicas, y ello en medio de una nueva avalancha de presentación de resultados en España.

10.25Arabia Saudí suspende las peregrinaciones menores a la Meca y restringe los visados por el coronavirus El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí ha comunicado que prohíbe temporalmente la entrada en el país de las personas que tuvieran previsto acceder para realizar la Umrah, la peregrinación menor a la Meca que se puede hacer en cualquier periodo del año, al tiempo que rechazará el acceso de ciudadanos llegados de países en riesgo por el brote originado en la ciudad china de Wuhan. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí ha explicado que ha decidido adoptar estas medidas como forma de precaución ante la expansión del nuevo brote de coronavirus y para impedir que se propague por el territorio saudí.

10.20Las mascarillas no son necesarias El Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), cuya responsable es la doctora Maite Jorge Bravo, recuerda que, «en la situación actual de nuestro país con respecto al coronavirus, no es necesario el uso generalizado de mascarillas por los ciudadanos». Informa Servimedia.

10.13Un estudiante navarro, ingresado en observación en Italia Un estudiante navarro, perteneciente a un grupo de 129 que se encuentran de viaje por Italia, está ingresado en observación en un hospital de Roma a la espera de los resultados del análisis que le han hecho para confirmar o descartar si sufre una infección por coronavirus. Así lo ha señalado el Gobierno de Navarra, cuyos departamentos de Educación y Salud han asesorado a los familiares de estos alumnos de un instituto de Pamplona que en los últimos días han pasado por varias de las zonas de riesgo del norte de Italia.

10.10Almeida recuerda que Madrid tiene «extraordinarios profesionales sanitarios» que han demostrado su valía El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha enviado este jueves un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de la capital sobre el coronavirus y ha recordado que Madrid cuenta con «extraordinarios profesionales de la sanidad».

10.05Anulan un importante salón de relojería previsto en Ginebra por coronavirus La edición 2020 del salón de la relojería Watches & Wonders, que debía realizarse del 25 al 29 de abril en Ginebra, ha sido anulado debido a la propagación del coronavirus, comunicó hoy la Fundación de la Alta Relojería, principal organizadora del evento. Informa Efe.

10.01Las bolsas europeas bajan el 2% al continuar el temor al coronavirus Las bolsas europeas bajaban alrededor del 2 % poco después de la apertura por el temor de los inversores a la expansión del coronavirus y al impacto negativo que pueda tener en la economía mundial, según datos del mercado.

9.53Cinco españoles repatriados de Wuhan llegan este jueves a Madrid en un vuelo fletado por Colombia Cinco ciudadanos españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, llegarán a mediodía de este jueves a Madrid en un vuelo fletado por el Gobierno de Colombia. El aparato de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que trasladará a los españoles partió este miércoles de Corea del Sur hasta la ciudad de Wuhan, donde ha aterrizado sobre las 15.00 horas y ha permanecido tres horas para que las autoridades chinas y colombianas realicen los análisis médicos pertinentes.

9.42Corea del Sur informa de 171 nuevos casos de coronavirus Corea del Sur ha informado que ha detectado 171 nuevos casos de coronavirus, de manera que la cifra total en el país asciende ya a 1.766. Informa Reuters.

9.14Microsoft incumplirá su previsión de ingresos por el coronavirus Microsoft ha advertido de que no espera cumplir sus expectativas de ingresos para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que comprende los meses de enero a marzo, en el área de computación personal (Windows, Surface, Bing o la consola Xbox) como consecuencia del impacto sobre la cadena de suministros del brote del coronavirus Covid-19.

9.11Suben a doce los casos en España Suben a doce los casos de coronavirus en España tras detectarse uno nuevo en Valencia.

9.10Estonia y Georgia Otros países como Estonia y Georgia también han confirmado sus primeros casos de coronavirus.

9.05Dinamarca confirma el primer caso de coronavirus en su territorio Las autoridades danesas confirmaron hoy el primer caso de coronavirus en su territorio, un danés que estuvo la semana pasada de vacaciones con su familia en el norte de Italia. El infectado, un periodista del canal TV2, dio positivo en las pruebas realizadas en el Instituto Serum de Copenhague, tras presentar síntomas sospechosos de padecer el virus causante de la neumonía.

8.56Once casos de España Hasta el momento, once personas han dado positivo en coronavirus en España. Se trata de dos en Madrid, dos en Cataluña, cuatro en Tenerife, uno en Castellón, uno en Sevilla y uno en La Gomera.

8.53EE.UU. detecta un primer caso de coronavirus en alguien que no viajó recientemente En Estados Unidos se ha detectado el primer caso de coronavirus en una persona que no ha viajado recientemente, un indicio de que el virus puede estar propagándose de manera local, informaron este miércoles medios locales. El paciente en cuestión, que ni ha viajado recientemente al extranjero ni ha tenido contacto con un caso de coronavirus confirmado, se encuentra en la zona norte de California, según adelantó hoy el diario The Washington Post con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés). Informa EFE.

8.52Un militar estadounidense desplegado en Corea del Sur da positivo por coronavirus Un militar del contingente de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Corea del Sur ha dado positivo por coronavirus y ha sido puesto en cuarentena en una residencia en el sureste del país asiático, mientras las autoridades castrenses vigilan el estado de salud de los militares con los que tuvo contacto en los últimos días. Según ha informado el contingente militar estadounidense en Corea del Sur, este es el primer caso positivo por coronavirus que afecta a un militar de Estados Unidos. El paciente es un soldado de 23 años y ha sido puesto en cuarentena en una residencia militar fuera de la base Camp Carroll, situada en el sureste de Corea del Sur. Informa Europa Press.

8.30La Bolsa de Tokio cae el 2,13 %, su peor cierre desde octubre de 2019 La Bolsa de Tokio bajó hoy 477,96 puntos o un 2,13 %, hasta situarse en 21.948,23 enteros, su peor cierre desde el 11 de octubre de 2019, debido a los continuados temores por la propagación del nuevo coronavirus. Informa EFE.

8.20Australia activa un plan de emergencia en respuesta al coronavirus El gobierno de Australia ha anunciado la activación de un plan de emergencia en respuesta a una potencial pandemia del COVID-19, después del incremento de pacientes infectados por el virus fuera de China. «Creemos que el riesgo de una pandemia está muy cerca y como resultado, debemos tomar las medidas necesarias para prepararnos», dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison, en una rueda de prensa televisada desde Camberra. Informa EFE.

8.15Ocho razones para no entrar en pánico por el coronavirus El catedrático de Microbiología y director del Centro Nacional de Gripe, José María Eiros, explica por qué la epidemia no debe ser vista como una amenaza tan grave.

8.10China rastrea casos de contagiados por el coronavirus importados desde Irán Las autoridades sanitarias de la ciudad china de Shanghái, en el este del país, están rastreando a cualquiera que haya estado en contacto con una persona diagnosticada con coronavirus y que se habría contagiado en Irán, recoge hoy el semanario económico Caixin. Según la publicación, el Centro para el Control y la Prevención de Epidemias shanghainés descubrió que esta persona había contraído el virus en Irán antes de viajar a Shanghái, y posteriormente emprender un viaje en tren a la provincia de Ningxia (centro), a unos 2.000 kilómetros de distancia, donde dio positivo por el virus. Informa EFE.

8.00China confía en tener la epidemia bajo control a finales de abril El neumólogo Zhong Nanshan, jefe del equipo de expertos médicos de la Comisión Nacional de Salud de China, afirmó hoy que su país confía en tener el brote de coronavirus bajo control a finales del próximo abril. El especialista en enfermedades respiratorias indicó que el número de casos en China comenzó a disminuir después del 15 de febrero y añadió que «aunque hubo un gran brote en Wuhan, este no se ha extendido masivamente a otras ciudades».