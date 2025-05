Coronavirus España en directo: Italia constata una drástica reducción de muertos, 260 en las últimas 24 horas

5.46

llecidos por COVID-19 que elevan a 61 los decesos que deja hasta ahora la enfermedad en el país, mientras que otras 34 personas fueron confirmadas como portadoras del nuevo coronavirus, para un acumulado de 661 casos en el territorio hondureño. Los nuevos fallecidos son un hombre de 70 años y una niña de 9, ambos en el departamento norteño de Cortés, dijo el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, en cadena nacional de radio y televisión.

5.22

Los beneficios de las principales empresas industriales chinas se desplomaron un 36,7 % interanual en el primer trimestre de 2020 a causa del impacto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Los datos publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) china indican que las ganancias en el primer trimestre del año fueron de 781.450 millones de yuanes (110.430 millones de dólares, 102.340 millones de euros). El indicador registró una reducción del 38,3 % interanual en los meses de enero y febrero, mientras que la caída en marzo se situó en el 34,9 %, según la ONE.

5.13

Guatemala alcanzó este domingo los 500 casos positivos de coronavirus y llegó a 15 fallecidos con COVID-19, una vez que el presidente del país, Alejandro Giammattei, actualizó los últimos datos mediante un mensaje difundido en cadena nacional de radio y televisión. El mandatario explicó que hoy fueron realizadas 492 pruebas, de las cuales 27 dieron positivo, en su mayoría correspondientes a guatemaltecos deportados y repatriados que ahora se encuentran confinados en un albergue destinado específicamente para ellos en la capital guatemalteca.

4.46

El Banco Nacional de Australia (NAB), uno de los cuatro principales de su país, reportó este lunes una caída del 51,4 % en sus ingresos en efectivo entre octubre de 2019 y marzo de este año, que atribuye al impacto de la pandemia del COVID-19. Los ingresos en efectivo del NAB, que ha suspendido hoy las transacciones en la bolsa australiana, fueron de 1.436 millones de dólares australianos (922 millones de dólares estadounidenses o 852 millones de euros), según el informe semestral del banco publicado quince días antes de lo previsto.

4.00

Los nuevos casos de coronavirus descendieron este domingo en China hasta tres, dos de ellos procedentes del exterior, frente a los 11 contagios del sábado y los 12 de la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. El nuevo caso local se registró en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

3.23

El Gobierno mexicano reportó este domingo un total de 14.677 casos acumulados de COVID-19, lo que supone un aumento de 835, o del 6,03 %, con respecto a los 13.842 del día anterior. Además, registró 46 nuevas muertes por coronavirus para totalizar 1.305, según los datos divulgados por la Secretaría de Salud (SSa) en su rueda de prensa diaria sobre la pandemia. Pese a declarar la fase 3 esta semana, lo que implica la fase de máximo contagio, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, destacó la tendencia favorable de los datos.

2.37

Las provincias argentinas de Buenos Aires, Córdoba (centro) y Santa Fe (centro este), así como la ciudad de Buenos Aires, informaron este domingo que, en sus grandes núcleos de población, seguirán sin permitir las salidas de esparcimiento que el Gobierno de Alberto Fernández anunció anoche. En un comunicado conjunto al que tuvo acceso Efe, los gobernadores de esas provincias afirmaron que han tomado esta decisión "en consulta con el Gobierno nacional", que ayer anunció que el aislamiento social obligatorio se extenderá hasta el 10 de mayo.

1.44

Panamá sumó en las últimas 24 horas seis muertes por el COVID-19 y 241 contagios, lo que elevó a 165 el número de defunciones y a un total de 5.779 los casos confirmados de la enfermedad en el país, informaron este domingo las autoridades de salud. Hay 339 pacientes hospitalizados, 88 en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y 251 en planta, mientras que 4.906 están en aislamiento domiciliario, de los cuales 1.061 han sido trasladados a hoteles que operan de forma temporal como hospitales.

1.33

Actividades populares promovidas por el Gobierno de Nicaragua, y que propician aglomeraciones, persistieron este domingo en diferentes ciudades del país, pese a las críticas por el riesgo que representan ante la pandemia de COVID-19. Carreras de motocicletas, caminatas grupales, ferias gastronómicas, competiciones deportivas, capacitaciones presenciales, viajes a balnearios públicos, fiestas populares, visitas casa por casa, entre otras, se desarrollaron este fin de semana en diferentes partes de Nicaragua a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado el distanciamiento social.

1.03

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 237 casos nuevos de COVID-19 y llegó a 5.379 contagiados, mientras que informó de 11 fallecidos con lo que las víctimas mortales ya son 244. En la jornada del domingo se procesaron 6.053 pruebas, la mayor cantidad en un día desde que se informó del primer caso el pasado 6 de marzo y 2.984 más que el sábado. Sobre los nuevos contagiados, 94 están en Bogotá, seguida de los departamentos del Meta (46), Valle del Cauca (26), Atlántico (20), Bolívar (14), Magdalena (8), Cundinamarca (6), Risaralda (5), Huila, Antioquia y Amazonas (3), Boyacá (2), Cauca, Caldas, Nariño, Santander, Norte de Santander, Quindío y Chocó (1).

0.04

El Gobierno de Perú corre contra el tiempo para incrementar su capacidad de atención sanitaria ante el crecimiento diario de pacientes con COVID-19, que ha escalado al 12 % del total de muestras tomadas, hasta llegar este domingo a 27.517 casos y 728 fallecidos. En su presentación habitual, el presidente Martín Vizcarra admitió que en algunas regiones del país "la situación es crítica", pero enfatizó que el trabajo de las autoridades es "permanente, sin días de descanso" para luchar contra el embate de la epidemia.

23.24

Cataluña ha sumado 118 nuevas víctimas en las últimas 24 horas y ha alcanzado la cifra de 9.764 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 2.814 han muerto en una residencia de mayores, 111 en un centro sociosanitario y 563 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

23.05

Brasil registró 189 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone una reducción en balance diario, y el total de decesos llega a 4.205, mientras que los casos confirmados suman 61.888, según informó el Gobierno. El último boletín del Ministerio de Salud indica una ralentización del número de muertos por COVID-19 en 24 horas, tras los 346 decesos registrados el sábado y el récord de 407 del jueves, aunque todavía hay 1.322 siendo investigadas.

22.10

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este domingo que a partir del 18 de mayo se permitirán los entrenamientos deportivos de equipo en este país. En una comparecencia en la que explicó que Italia entra en la «fase 2» de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Conte, sin embargo, no se atrevió a dar una fecha sobre cuándo se reanudará el campeonato liguero de fútbol y las competiciones de otros deportes. El primer ministro italiano reconoció que es un gran aficionado al fútbol y que desearía que volviera la competición lo antes posible, pero matizó que el Gobierno no quiere «que los jugadores se enfermen» y que por eso estudiará «si terminar o no los campeonatos».

22.02

El Gobierno mexicano ha permitido la salida de extranjeros detenidos en las estancias y estaciones migratorias ante la emergencia sanitaria del COVID-19, afirmó este domingo el Instituto Nacional de Migración (INM). Por ahora solo quedan 106 migrantes en los 65 albergues y estaciones migratorias que opera el INM en el país, aseguró la dependencia en un comunicado, mientras que en marzo alojaban a 3.759 personas de una capacidad total de 8.524 espacios.

21.53

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, ha explicado que se está trabajando con el Gobierno para recuperar las misas presenciales tan pronto como la evolución de la pandemia del coronavirus lo permita. «Estamos deseando poder volver a los templos y rezar juntos, escuchar juntos la Palabra de Dios y alabar juntos al Señor. Ojalá sea pronto. Es vuestro deseo y el mío», ha dicho ha dicho en su homilia en la misa que ha oficiado sin feligreses esta tarde en la catedral de Barcelona. Omella ha detallado que, como presidente de la CEE, ya ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un plan para recuperar los sacramentos.

21.42

El director general de Salud del Ministerio de Sanidad francesa, Jérôme Salomon, ha informado de 242 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que Francia suma ya 22.856 fallecidos. La cifra supone una clara caída con respecto al sábado, cuando el Gobierno francés informó de 369 fallecidos, y aún más acusada en referencia al viernes, cuando fueron 389 los muertos. Francia diferencia entre los 14.202 fallecidos en hospitales y los 8.654 muertos en instalaciones socio-sanitarias, principalmente residencias de mayores.

21.30

Donald Trump y su homólogo francés, Emmanuel Macron, coincidieron este domingo en la necesidad de reformar la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante una conversación telefónica, informó la Casa Blanca en un comunicado. Durante la llamada, «hablaron de los avances positivos en la lucha contra la pandemia de coronavirus y el progreso hacia la reapertura de las economías mundiales. Los dos líderes expresaron su esperanza en que el P5 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad) se reúnan y analicen la respuesta de la ONU a la pandemia», reza la nota.

21.19

El estado de Nueva York, el más impactado por la pandemia de COVID-19 en EE.UU., registró este domingo su cifra de fallecidos diarios más baja del mes mientras sus autoridades perfilan una reapertura por fases que podría comenzar el 15 de mayo en las áreas menos afectadas, con empresas constructoras y manufactureras. «Hemos vuelto a donde estábamos el 31 de marzo, antes de que empezara el dramático incremento en el número de casos», dijo hoy el gobernador Andrew Cuomo en su rueda de prensa diaria, en la que informó de 367 nuevos fallecidos (70 menos que el día anterior) y descensos en las hospitalizaciones, intubaciones y positivos.

21.07

«El tenis parte con más ventaja dentro de los deportes para que se pueda volver a la normalidad. Somos dos jugadores solo, muy lejos el uno del otro, no hay contacto físico. Entiendo que sería el deporte más fácil de poder volver al menos a jugar, entrenar», ha dicho Sergi Bruguera , en la cita de la Real Federación Española de Tenis (RFET) emitida en YouTube, la cual envió esta semana un escrito al Consejo Superior de Deportes (CSD) en busca de su colaboración y solicitando que el tenis sea de los primeros deportes en retomar su actividad.

20.54

Trump ha anunciado que dejará de comparecer a diario para informar de la epidemia de coronavirus porque «no vale la pena el tiempo y el esfuerzo». Los analistas atribuyen la decisión a que sus asesores le han advertido de que tanta exposición perjudica su campaña para la reelección presidencial. «¿Qué sentido tienen las ruedas de prensa de la Casa Blanca cuando los fracasados medios de comunicación no hacen más que preguntas hostiles y después se niegan a informar de la verdad o los hechos con precisión? Tienen registros récord y a los estadounidenses no les llegan más que noticias falsas. ¡¡No vale la pena el tiempo y el esfuerzo!!», ha explicado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

20.46

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 42 años después de que presuntamente aporreara la casa de sus padres septuagenarios y amenazara con matarlos si no los dejaba entrar . El hombre, arrestado esta vez por un presunto delito de amenazas y resistencia a la autoridad, tenía en vigor una prohibición de comunicación y aproximación con su padre de 70 años, dictada por el juzgado de instrucción numero 9 de Valencia. Al parecer, con anterioridad había amenazado con quemar la casa con la pareja mayor dentro.

20.37

El portavoz de la coalición Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino , considera «una imprudencia y una irresponsabilidad» que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , crea que puede enfrentarse a la pandemia del coronavirus «desde la soledad de una mayoría absoluta caducada». «Ni Feijóo ni el PP parecen tener intención de acordar con las fuerzas políticas y sociales de Galicia las medidas de contención de la crisis sanitaria, para la que tampoco están ofreciendo soluciones de ningún tipo», censura, en declaraciones a los medios, tras mantener este domingo una videoconferencia con el presidente galleo y el resto de partidos.

20.24

El tenista vive con preocupación la crisis actual generada por el coronavirus. El balear, confinado con su familia, trata de mantener el tono físico y sigue con entusiasmo la actualidad, muy consciente de que la situación actual es muy complicada y que el tenis tiene muy difícil su regreso. «Hemos pasado una época muy mala y hemos tenido que tomar medidas extremas, porque desgraciadamente no tomamos las medidas preventivas adecuadas y ahora lo que sigue importando es salvar vidas», ha dicho en una charla virtual con sus compañeros de la última Copa Davis y con el capitán y que organizó la Real Federación Española de Tenis.

20.15

Ciudadanos de todo el país han vuelto a salir a los balcones y las ventanas para lanzar un largo aplauso como homenaje al personal sanitario y profesionales de servicios básicos que trabajan en primera línea frente a la pandemia del coronavirus.

20:00

Arabia Saudí firmó este domingo un contrato con China por valor de 264,6 millones de dólares que incluye millones de test de laboratorios, asistencia de técnicos y especialistas y la instalación de laboratorios. En lo que agencia saudí SPA calificó como «uno de los mayores contratos para test de coronavirus del mundo», Arabia Saudí pagará 995 millones de riales saudíes (unos 264,6 millones de dólares) para hacer nueve millones de test de diagnóstico el coronavirus y por varios otros servicios.

19:55

El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha este lunes el estudio de seroprevalencia en un total de 36.000 hogares españoles en pequeños y medianos municipios de 50 provincias. Así lo ha manifestado hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

19:50

Reino Unido mantendrá «durante un tiempo» las medidas de distanciamiento para frenar la pandemia de coronavirus, afirmó este domingo el titular británico de Exteriores y actualmente al frente del gabinete, Dominic Raab, ante la presión que afronta el Ejecutivo para suavizar el confinamiento en aras de la economía . Esas demandas parten de los propios conservadores, en el Gobierno, ante el impacto que las actuales directrices puedan tener en la actividad económica, pero también de la oposición laborista, que exige detalles sobre cómo se irán levantando las restricciones.

19:40

El número diario de muertes por coronavirus en Francia cayó este domingo a 242, que es la cifra más baja en los últimos días y eleva el total de fallecidos desde el inicio de la epidemia a 22.856, según las autoridades sanitarias. La cantidad diaria de fallecidos había superado los 300 en los últimos dos días y había rondado el medio millar de lunes a jueves.

19:35

Cada residente en la región de Murcia mayor de 65 años cuenta desde las 12 horas de este lunes con dos mascarillas gratuitas en cualquier farmacia, donde pueden ser recogidas también por familiares que muestren la tarjeta sanitaria del titular, informa el Gobierno autonómico. Se van a distribuir 500.000 , acompañadas de un folleto informativo sobre su uso, y solo se pueden retirar con ese documento.

19:25

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy 93.109 nuevos casos diarios de la COVID-19 en el mundo, por lo que el acumulado desde el inicio de la pandemia asciende a 2,8 millones. El total diario de contagios volvió a superar a los casos registrados la víspera en aproximadamente 11.000 a nivel mundial. Los fallecidos son ya 193.722, de los cuales 5.747 han sido registrados en las últimas 24 horas, una cifra ligeramente inferior a la del sábado.

19:15

Varios países de Oriente Medio levantaron este domingo algunas de las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus, como el restablecimiento parcial de los servicios de transporte e instituciones o una reducción del toque de queda, en medio del mes sagrado musulmán de ramadán.

19:10

Las residencias para personas mayores de Álava no registran fallecimientos por tercer día consecutivo, mientras que el número de personas contagiadas se sitúa en 281 personas lo que confirma la tendencia a la baja . Según ha informado la entidad foral, en la última actualización de datos a fecha de 24 de abril, los centros residenciales se encargan de atender a la mayor parte de las personas con coronavirus (275) y han derivado a los hospitales a 6 de estas personas por su grave estado de salud.

19:00

Cuba acumula 1.369 pacientes de COVID-19, al sumar 32 diagnósticos positivos este domingo, y reportó tres nuevos fallecidos para un total de 54 muertes hasta la fecha, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Los 32 nuevos pacientes son todos cubanos, 28 de ellos contactos de casos confirmados y de cuatro se busca la fuente del contagio , mientras doce eran asintomáticos en el momento de ser diagnosticados como portadores del coronavirus SARS CoV-2, causante del COVID-19.

18:55

Cataluña no es el único rincón de España donde parecen no haberse respetado las recomendaciones de las autoridades. Miles de ciudadanos han denunciado en redes sociales numerosos casos de supuestos incumplimientos en los paseos de los niños, permitidos desde hoy domingo en toda España como primera medida hacia el desconfinamiento.

18:45

El gobierno catalán ha llamado hoy a «no bajar la guardia» y respetar el confinamiento y las recomendaciones de las autoridades después de que la primera salida de los menores de 14 años haya llenado de nuevo las calles, en algunos casos de familias enteras y sin que se respetara la distancia de seguridad.

18:40

El Consejo de Ministros del próximo 5 de mayo aprobará un paquete de medidas para ayudar al sector cultural, según han confirmado este domingo a Efe fuentes del Ministerio de Cultura. Unas medidas que ya avanzaron los titulares de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y Hacienda, María Jesús Montero, en una reunión mantenida el pasado 17 de abril con representantes del sector cultural.

18:30

Italia ha registrado en las últimas 24 horas 260 nuevos fallecidos por coronavirus , una cifra que supone una drástica reducción respecto a los muertos registrados en este apartado en el balance del pasado sábado, 415. De acuerdo con las estimaciones, no se tenía constancia de un número de fallecidos tan bajo desde el pasado 15 de marzo.

18:00

Reino Unido ha confirmado que 413 personas han muerto en las últimas 24 horas en los hospitales del país, el número diario más bajo desde finales de marzo. En total, 20.732 personas han muerto desde la declaración de la pandemia en el país, de acuerdo con las cifras proporcionadas este domingo por el director del Servicio Nacional de Salud, Stephen Powis, según informa EP.

17:50

Tanto el Ayuntamiento de Valencia como el de Alicante han hecho sendos llamamientos en Twitter a la calma en la salida con los niños. En el caso de Alicante, han informado además de que «la Policía Local está constatando numerosos incumplimientos en las salidas de los niños, por lo que apelamos a la responsabilidad. No se puede ir a más de un kilómetro de casa y no se puede coger el coche para desplazarse a otras zonas. Las playas y parques están cerrados»

17:30

La coordinadora de la Fuerza de Intervención contra el Coronavirus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, ha reconocido este domingo que el país necesitará "dar un paso adelante" en las pruebas de coronavirus para ayudar a detectar a los estadounidenses y obtener una imagen más precisa de la propagación del coronavirus. La epidemia se ha cebado con Estados Unidos, que registra ya un total de 921.628 casos y 54.001 fallecidos, según el balance actualizado de la Universidad Johns Hopkins.

17:00

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ha dicho que es un «desgobierno» y «alérgico a la autocrítica» y le ha pedido mascarillas y tests masivos para combatir la pandemia del coronavirus.

16:34

La Policía Nacional ha informado este domingo al mediodía de que en Baleares no se ha producido ningún incidente hasta el momento en relación a la autorización de la salida de menores de 14 años a la vía pública. Así, se está haciendo pedagogía y explicando la norma a algunos padres, que la habían malinterpretado. Hay gente por la calle, pero están cumpliendo con las medidas, informa Josep María Aguiló.

16:03

Finaliza la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

16:02

Según la viceministra cuarta: «El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará el Plan de Desescalada este martes en el Consejo de Ministros. Debemos ser prudentes».

16:00

«Los test de diagnóstico se hacen con los criterios que recomiendan los expertos . A medida que aumentemos la capacidad, vamos a ir extendiendo estas pruebas pero en principio tiene que hacerse pruebas la persona que presente síntomas», señala Illa.

15:57

«La cuestión de la movilidad aérea es importante a nivel europeo. En estos momentos, el nivel de vuelos se ha reducido drásticamente. La mejor respuesta es una solución concertada, esto relaja y genera confianza tanto a las compañías como a los pasajeros y a las autoridades sanitarias», responde Ribera al ser preguntada por la movilidad aérea. «Se trata de un trabajo complejo . Los expertos en aviación y sanidad están en ello».

15:54

El ministro de Sanidad: « El pánico nunca es bueno, el respeto, sí. Hemos ido adaptando nuestras recomendaciones a la situación. Nunca hemos recomendado tener pánico».

15:50

«Las comunidades van a tener un papel esencial en el desconfinamiento», apunta Illa. «Vamos a ir viendo qué criterios se cumplen y vamos a ver de qué forma se pueden ir adoptando medidas».

15:48

Acerca de la preocupación del sector, Ribera señala que hay que prestar atención a muchos aspectos. «Hay que ver cómo activar el sector hotelero y turístico cuando la movilidad está limitada. Me consta que las patronales y el sector están trabajando por un turismo seguro . Nuestra intención es poder ir liberalizando todas esas actividades que se ven limitadas en cuestiones de seguridad».

15:46

«Canarias ha hecho llegar sus propuestas de desescalada y no va a empezar mañana », responde Illa al ser preguntado por las medidas anunciadas para el lunes en las islas. «El martes se evaluará que territorios cumplen los requisitos para empezar esa nueva fase. Los datos son buenos pero no le perdamos el respeto al virus».

15:42

Illa: « Se están cumpliendo las medidas bajo las cuales se pueden efectuar los paseos desde hoy pero vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas. Si hiciera falta cambiar criterios, los cambiaríamos. Hasta ahora, la ciudadanía ha mostrado sensatez y ha cumplido a rajatabla las recomendaciones. Si se sigue así, no hay riesgo para la población».

15:38

« No se ha iniciado formalmente ese proceso de desescalada», señala Ribera. «Las fases concretas y el modo en que se active esa desescalada se verá el próximo martes».

15:34

«Hoy tenemos la menor cifra de fallecidos en los últimos días», señala Illa. «No puedo saber cómo va a evolucionar la tendencia. Sea como sea, hay que seguir con la guardia alta, el virus es peligroso y se contagia fácilmente. Nuestro comportamiento debe ajustarse a las medidas de higiene tan repetidas últimamente. Si la evolución de esta semana confirma las tendencias que estamos viendo, el 2 de mayo se permitirá paseos y deporte al aire libre». El ministro de Sanidad ha remarcado que las personas mayores también se podrán beneficiar «con toda seguridad» de la apertura a los paseos desde el 2 de mayo en caso de que los indicadores de la pandemia de coronavirus permitan tomar esta medida de alivio del confinamiento

15:28

«Ayer Sánchez comunicó ante los presidentes de las comunidades autónomas que el plan de transición va a ser un plan gradual y asimétrico», contesta Illa al ser preguntado por las distintas medidas que están recibiendo los catalanes. «Tiene que haber un marco común con unos criterios comunes. Las propuestas están siendo valoradas y serán estudiadas pero en esta medida de alivio corresponde al Gobierno fijar las características».

15:26

«Los datos ofrecen una baja movilidad de los ciudadanos , que siguen las recomendaciones del estado de alarma. También nos tenemos que felicitar por el teletrabajo», asegura Ribera. «La primera cuestión es que la recuperación de la normalidad no tiene que ser en detrimento de la salud».

15:23

Acerca de la prórroga, Illa responde que la evolución está yendo mejor y que se van a tomar las decisiones con prudencia. «Pensar en que el estado de alarma va a acabar en 15 días me parece muy precipitado, pero veremos cómo avanza» .

15:21

«La fase de transición y desescalada requiere de la colaboración de otros países, especialmente los cercanos . Esto tiene tres objetivos: evitar un rebotede la epidemia, garantizar una apertura segura y aprovechar las oportunidades», asegura.

15:19

«Es fundamental asegurar que las condiciones de seguridad se dan para que se produzca esa reactivación económica», pone de relieve. «En el diseño de la apertura de los sectores es imprescindible el diálogo con sindicatos, trabajadores y autoridades locales y autonómicas »

15:16

«En esta transición tenemos que hacer una buena gestión política y estar pendiente de todos los sectores que tienen algo que aportar. Además del sanitario, hemos identificado tres grandes ámbitos en los que hacer especial énfasis: social, económico y pensar en cómo consolidar este aprendizaje».

15:14

«No solo las administraciones están llamadas para aportar. Empresas, sindicatos, ONG y organizaciones del tercer sector quieren contribuir. Con ellos hemos estado hablando y seguiremos», destaca. «En esta nueva fase es claro potenciar el sistema de salud. La construcción de la nueva normalidad tiene que asentarse en la prudencia , proteger el empleo y los sectores económicos».

15:10

Según la viceministra cuarta: «El horizonte actual es mucho más esperanzador. La construcción de esta nueva normalidad tiene que estar marcada por la seguridad y prudencia , con respuestas consensuadas»

15:08

«Como no sabemos cuándo existirá la vacuna, la mejor receta es una actitud responsable», destaca Ribera. «Hace semanas que se trabaja en las nuevas medidas y en preparar el terreno para la recuperación ».

15:06

Comienza a hablar la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, comunicando su condolencia a quienes han perdido a algún ser querido y se une a Illa en la felicitación dirigida a quienes han ayudado a aplanar la curva. «Quiero compartir la emoción que sentimos al ver a los niños en la calle », comenta respecto a la salida de los menores de 14 años este 26 de abril.

15:02

« Mañana empieza el estudio de seroprevalencia en todo el territorio para conocer el alcance real. Es un estudio completo y nos permitirá ver la evolución dinámica de la enfermedad», señala el ministro de Sanidad. «El estudio abarca una muestra diseñada por el INE, 36.000 hogares, entre 60 y 90.000 personas participan de forma voluntaria».

15:00

«Es muy importante que se sigan todas las recomendaciones. Es importante mantener la distancia interpersonal, de dos metros o mínimo uno, y el lavado de manos», apunta Illa. «Si seguimos con esta tendencia, y las cosas evolucionan, la semana que viene daremos un paso más».

14:58

«Llevamos más de 40 días de confinamiento y es importante tener una cierta perspectiva. Cuando se decretó el estado de alarma el contagio era del 35%, hoy un 0,8%. El dato de nuevos contagiados es hoy inferior a Alemania », señala. «Cada semana se han cumplido los objetivos que nos hemos marcado y quiero felicitar al conjunto de los españoles».

14:55

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comienza haciendo un repaso de las etapas del coronavirus: doblegar la curva, desescalada y aprender a convivir con el virus hasta que la vacuna permita derrotarlo.

14:45

Una nueva aplicación móvil permite a los padres y madres programar los paseos de una hora que desde este domingo pueden hacer con los más pequeños, ya que controla el tiempo, ubica al usuario en tiempo real en un radio de un kilómetro de casa y emite una alerta si se supera. Ya disponible para Android, ha sido creada por Victoria Barbera, estudiante de Máster de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y su profesor, Ángel Marqués.

14:42

En medio del entusiasmo y el respeto a las normas, patinetes, triciclos y carritos de bebé han vuelto este domingo a las calles españolas tras más de 40 días en los que la pandemia de coronavirus había enclaustrado a los niños en sus hogares para «desesperación» suya y de muchos de sus padres.

14:34

La comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, para informar sobre la pandemia comenzará en breves momentos .

14:30

Las principales asociaciones de comerciantes de España han alertado de sus dificultades para afrontar los gastos corrientes durante la pandemia, especialmente los alquileres de locales, lo que en su opinión provocará el cierre de la mitad de empresas y cientos de miles de empleos destruidos.

14:14

El PP quiere que el Gobierno delimite bien las condiciones que se impondrán para la práctica de deportes individuales que el Ejecutivo prevé permitir a partir del 2 de mayo si se sigue comprobando una evolución favorable de la pandemia y plantea, entre otras cosas, que se incluya la natación en aguas abiertas como uno de los deportes que se podrán realizar. Así lo demanda el Grupo Popular en una proposición no de ley que registró la semana pasada en el Congreso, antes, por tanto, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera pública la previsión de permitir actividades deportivas individuales a partir del próximo sábado, según informa EP.

13:49

La Comunidad de Madrid ha decidido adelantar el cierre del hospital de campaña creado en el recinto ferial de Ifema al próximo viernes, 1 de mayo , debido a que en los últimos días han dejado de recibir enfermos de la COVID-19. Estaba previsto que fuera durante la primera quincena del mes. Antes de cerrar este hospital será necesario organizar el traslado de los pacientes que aún siguen en estas instalaciones, sobre todo de quienes están en unidades de cuidados intensivos, informa EFE. Aunque el hospital de campaña se desmantele, se mantendrán todas las instalaciones subterráneas instaladas bajo los pabellones 7 y 9 y se almacenarán los materiales médicos por si hubiera un rebrote.

13:16

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha recibido «comentarios alarmantes» sobre la salida de niños a la calle permitida desde este domingo en el marco del estado de alarma por el coronavirus, según ha informado en un tuit durante la reunión telemática de presidentes autonómicos de este domingo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Estoy en la reunión de presidentes pero me llegan comentarios alarmantes de la salida de chicos y chicas a la calle . Estamos en máxima alerta y debemos extremar las precauciones», ha escrito en un tuit en el que ha adjuntado una imagen con las recomendaciones de la Generalitat para estas salidas. Torra ha pedido preservar las distancias de seguridad, evitar formar grupos y llevar mascarilla: «La salud de todos está en juego»

13:06

El Papa se ha hecho eco una vez más de las consecuencias económicas y sociales que están provocando las disposiciones de cierre de todas las actividades no esenciales y ha pedido oraciones por las personas que están «tristes» porque «no saben cómo mantener a su familia». «Hoy, en esta misa, rezamos por todos aquellos que sufren la tristeza, porque están solos o porque no saben qué futuro les espera o porque no pueden llevar adelante su familia porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo», ha señalado el pontífice.

12:40

Pablo Casado, en Twitter: «He hablado con nuestros presidentes autonómicos para pedir a Sánchez que vaya el jueves a la Comisión de CCAA del Senado. Es donde se deben pactar medidas sanitarias y sociales, rentas de inserción, ayudas europeas del SURE para ERTE y del BEI para mantener empleos en empresas».

12:39

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerán en rueda de prensa al término de la videoconferencia del presidente del gobierno con los presidentes de comunidades.

12:38

Gobierno ruso ha anunciado este domingo que el número de contagios en el país ha rebasado los 80.000 y los fallecidos rozan los 750 tras la declaración de más de 6.300 nuevos contagios diarios. La cifra total de fallecidos es de 747 tras 66 nuevas víctimas mortales en las últimas horas, que se añaden a otros 6.361 nuevos casos registrados desde el sábado en 83 regiones de Rusia, según el balance oficial dado a conocer por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik

12:29

El estudio de seroprevalencia, que busca estimar el porcentaje de la población que ha desarrollado anticuerpos frente al nuevo coronavirus, ha seleccionado a más de 36.000 hogares españoles para llegar a un mínimo de 60.000 personas, según informa el Instituto de Salud Carlos III en su cuenta de Twitter.

12:06

En el informe con recomendaciones trasladado por Fernando Simón a Pedro Sánchez, los expertos indican que hay que doblar el número de camas de UCIs para afrontar esta nueva fase de desescalada que implique poder enfrentarnos a cualquier rebrote con amplitud de recursos. Así lo indica el documento en su epígrafe 2.1.a): «Disponibilidad inmediata/acceso, en caso de necesidad, del doble de camas de UCIs respecto de la capacidad pre-COVID e identificación de espacios que permitan un incremento de hasta el triple de la capacidad pre-COVID». Este mismo documento, señala que «el reforzamiento iniciado en las últimas semanas en todas las CCAA debe consolidarse y se debe garantizar la posibilidad de desplegar capacidades adicionales que estén operativas en un breve espacio de tiempo ».

11:59

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este domingo a los presidentes autonómicos que en las últimas 24 horas han muerto en España por Covid-19 un total de 288 personas, lo que supone 90 menos que los decesos notificados el sábado y la cifra diaria más baja en 37 días. No obstante, el jefe del Ejecutivo no explicó «nada» del «Plan de Desescalada» que aprobará el martes el Consejo de Ministros. El presidente ofreció este dato a los líderes territoriales antes de señalar que el «Plan de Desescalada» que aprobará el Consejo de Ministros este martes, tendrá como «base» el informe que le remitió a primera hora el ministro Salvador Illa y el doctor Fernando Simón. De dicho plan, Sánchez no ha trasladado «nada» a los presidentes autonómicos, lo que provocó malestar al sentir estos mandatarios que no cuentan con ellos, según varios presentes a Servimedia en la reunión.

11:32

Muchas preguntas sobre los tests: «No hay que confundir el estudio de seroprevalencia con test voluntarios. El estudio garantiza que la población del mismo representa a la que queremos valorar. En las muestras voluntarias, hay sesgos importantes. El estudio está en marcha y nos dará resultados en breve. La realización de pruebas en personas asintomáticas hay que evaluarla con mucho cuidado. Incluso los que dan positivo o algún falso negativo, requerirían otros análisis que no se pueden hacer en cualquier lugar. Es cierto que hay mucha parte de la población que quiere saber si ha pasado la enfermedad, entiendo esta inquietud, pero ahora mismo no estamos en este momento y hay que tener cuidado». Y sigue: «Cuando haya test disponibles y que pueda tener sentido que se haga de manera voluntaria en cualquier lugar se podrán plantear estas opciones si es que tiene sentido plantearlas. Esto no quiere decir que en determinados colectivos sí tenga sentido. Por ejemplo, en residencias de ancianos. En esos colectivos se puede plantear estos tests. Pero se tiene que ver qué respuesta hay que dar en caso de que sean positivos»

Explica Simón: «En los centros sociosanitarios, tenemos que identificar en los que hay casos de infección. Hay que identificar a aquellos que no han estado expuestos al virus y protegerlos. Esto no implica hacer pruebas constantemente . Además, hay que establecer mecanismos de transmisión de la información, ya hay una propuesta muy sólida, de los indicadores que nos interesan en la siguiente fase del proceso, incluso el número de casos detectados si los hay, aunque esperamos tener realmente pocos pronto».

Así, como decimos, tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, han entregado esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el informe de 'Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición', justo antes del inicio de la reunión por videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, y en donde se incluyen las cuatro capacidades que tiene que tener nuestro sistema anteriormente mencionadas. Para Simón, la siguiente fase es clave ser «capaces de detectar cualquier inicio de brote de forma muy precoz para ponerle coto »

11:13

Continúa Simón: «Va a haber muchas medidas de alivio, como las que anunció ayer el presidente. Siempre y cuando se garantice el control de riesgos. En la misma medida hay medidas a nivel nacional y algunas por las condiciones a nivel local que se pueden aplicar aunque en otras no. Es importante definir esas zonas geográficas, por controlar los riesgos de que se trasladen a otros territorios».

11:03

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un documento con recomendaciones para empezar el proceso de transición. Contiene la opinión de muchos expertos consultados para lograr cuatro capacidades que hay que reforzar para iniciar este proceso de desescalado: «El primero: el sistema asistencial debe poder responder a un brote epidémico a nivel hospitalario y atención primaria. El segundo: tiene que haber mecanismos para monitorizar toda la fase que viene (se requiere indicadores diferentes para valorar si estamos progresando o no, esperamos tener muy pocos casos dentro de poco. ser capacaes de detectar cualquier inicio de brote de manera muy precoz). La tercera capacidad es que tenemos que ser capaces de dotar a nuestro sistema de una capacidad de diagnostico e identificación adecuada de atraer y detectar a todos los casos sospechocos rapidamente. Así, hay que dotar en las comunidades de capacidad diagnostico por pruebas, más vinculadas al virus que las defensas. Y la cuarta capacidad: hay que ser capaces de garantizar el mantenimiento de la tensión en las medidas de contencion colectiva (distanciamiento social, higiene...)».

10:58

Fernando Simón acaba de salir en rueda de prensa para explicar los datos. «Los datos de hoy muestran esa tendencia descendente. Estamos en unos números que no veíamos desde hace muchas semanas. Hoy tenemos por primera vez por debajo de los 300. Siempre dentro de lo duro es una cifra que lleva una dirección favorable. Estas tendencias se vienen observando desde hace varias semanas. Se tienen que observar de una manera sostenida en los próximos días. Con el reinicio de cierta actividad laboral no se está observando ningún efecto negativo en las tendencias».

10:44

Pedro Sánchez informa, en la conferencia con los presidentes autonómicos, de que en las últimas 24 horas ha habido 288 muertos por coronavirus, el dato más bajo en 37 días. Este dato supone 90 fallecidos menos que los decesos notificados el sábado y la cifra diaria más baja en 37 días.

10:00

La automovilística Seat reanudará mañana lunes la actividad en sus centros de Barcelona, paralizada hace cuarenta días por el impacto de la COVID-19, aunque lo hará de manera parcial, con sólo un tercio de sus empleados, que han pasado por test de PCR para garantizar que no habrá contagios, informa EP. En la primera fase, la producción máxima de la mayor fábrica de vehículos de España llegará al 33 %, lo que supondrá alcanzar los 271 coches al día, mientras que en una segunda fase se llegará al 66 % , con dos turnos y 640 coches al día, y en la tercera estarán en activo ya los tres turnos.

08.40

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan rebasará en las próximas horas los tres millones de contagios en todo el mundo tras atravesar, este sábado, el umbral de los 200.000 fallecidos en los 185 países del mundo donde se ha detectado la enfermedad. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado este domingo a las 08.30, la pandemia deja ya 2.898.082 personas contagiadas y 203.025 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende a 822.165, con Alemania liderando esta tabla con 109.800 personas recuperadas, seguida por Estados Unidos, con 105.819.

08.28

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se reúne este domingo por videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, con los que departirá sobre los planes de desconfinamiento a tan solo dos días de que el Consejo de Ministros apruebe el plan para su desescalada. El jefe del Ejecutivo discutirá con sus homólogos autonómicos los planes para el regreso progresivo a la actividad tras el periodo de aislamiento vinculado al estado de alarma.

07.48

El Ministerio de Salud de China ha informado este domingo de que se han registrado once casos nuevos de coronavirus, de los que cinco han sido importados del extranjero, mientras que de los casos de transmisión local, cinco se han registrado en la provincia de Heilongjiang y uno en Guangdong. Un día más, no se ha producido ninguna muerte a causa del coronavirus en la China continental, por lo que el número de fallecidos se mantiene en 4.632, mientras que el de contagios ha aumentado a 82.827.

07.40

La directora de Salud Pública de Illinois, Ngozi Ezike, ha informado este sábado del aumento significativo de llamadas al servicio toxicológico estatal en los últimos dos días, después de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la ingesta de desinfectante contra el coronavirus. La representante sanitaria ha detallado que algunas llamadas se asociaban al uso de una solución a base de detergente utilizada para lavar la nariz o la utilización de una mezcla de lejía y enjuague bocal para eliminar los gérmenes de la boca, según informa la cadena CNN. Ezike ha alertado a la población y ha pedido a los ciudadanos que no usen productos químicos de limpieza para intentar matar al coronavirus. "Inyectarse, ingerir o inhalar productos de limpieza caseros es peligroso. No es aconsejable y puede ser mortal", ha advertido.

6.52

Honduras sumó este sábado 36 nuevos casos de coronavirus, con lo que ascendió a 627 los contagios, mientras que el número de muertos subió de 55 a 59, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Las autoridades sanitarias realizaron este día 96 nuevas pruebas, de las que 36 resultaron positivas en coronavirus, lo que eleva a 627 la cifra de contagios, dijo en cadena nacional el portavoz del Sinager, Francis Contreras.

6.41

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que quedan en total 12 pacientes infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, cuna de la pandemia. Las autoridades sanitarias afirmaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del sábado), 11 personas habían sido dadas de alta tras superar la infección en Wuhan, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, por lo que el total de infectados "activos" tanto en la ciudad como en toda Hubei es de 12.

6.33

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este sábado que podría cancelar sus ruedas de prensa diarias sobre COVID-19 tras unas polémicas declaraciones suyas en las que dijo que esta enfermedad podría tratarse inyectando desinfectante. "Cuál es el propósito de tener Ruedas de Prensa en la Casa Blanca cuando los Medios de Comunicación Parciales no hacen más que preguntas hostiles, y después rechazan informar de la verdad o de los hechos de forma precisa", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

6.29

Cataluña ha sumado 154 nuevas víctimas en las últimas 24 horas y ha alcanzado la cifra de 9.646 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 2.772 han muerto en una residencia de mayores, 110 en un centro sociosanitario y 557 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.