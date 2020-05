Coronavirus España en directo: España registra 281 muertos en las últimas 24 horas y 1.781 infectados más

Actualizar

14.58Castilla La Mancha confirma más de mil muertes en residencias de ancianos y otros mil casos más sospechosos El Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de que, desde que comenzó la pandemia, se han producido 1.026 muertes en residencias de mayores confirmadas por Covid-19, aunque ha añadido que hay 1.002 decesos más que también es posible que hayan sido por el coronavirus. Así lo ha indicado el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha querido trasladar el pésame del Consejo de Gobierno a los familiares de todos los fallecidos por la pandemia en la región, y también de los que no han muerto por coronavirus, pues ha lamentado que no poder acompañar a sus difuntos «es un dolor añadido».

14.43Juan Gestal: «La tasa de inmunes en Madrid debe ser del 15%» El catedrático emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago (USC), Juan Gestal, estima que el porcentaje de población inmune al coronavirus en Madrid se situará en torno al 15%, de acuerdo a los estudios epidemiológicos llevados a cabo actualmente y los precedentes en otros países. «En Madrid o Cataluña la circulación del virus se cerró más tarde (que, por ejemplo, en Galicia, donde cree que la tasa de seroprevalencia será del 10%) y esto tiene un crecimiento exponencial muy explosivo; hubo un estrés terrible en el sistema sanitario», ha recordado. «Me gustaría equivocarme y que fueran unos porcentajes mucho mayores, pero me temo que no», ha apostillado Gestal en declaraciones a Ep. Lea toda la información.

14.03Casado ofrece a los hosteleros que no puedan abrir ayuda por parte de los gobiernos del PP El presidente del PP, Pablo Casado, ha ofrecido a los hosteleros que no puedan abrir la «ayuda de los Gobiernos del PP», como la Junta de Andalucía, y ha mostrado el compromiso del partido de ofrecer «ayudas directas o de crédito» a los hosteleros para que puedan realizar las reformas de distanciamiento social que garanticen la seguridad y la rentabilidad del negocio. Lea toda la información.

14.02Palma de Mallorca contrata a socorristas para vigilar que nadie se bañe ni tome el sol en las playas El Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha este viernes el servicio de salvamento, vigilancia, seguridad y atención personalizada al baño en las cinco playas con que cuenta la capital balear, que son Can Pere Antoni, Ciudad Jardín, Cala Estancia, Playa de Palma y Cala Major. Dichos arenales se señalizarán de momento con banderas rojas, para informar de que en la actualidad está prohibido bañarse en esos espacios. Lea toda la información.

13.49Padres y familias, divididos ante los paseos restringidos de niños entre la conciliación y el cumplimiento La restricción de la franja horaria que ha delimitado el Gobierno para los paseos con niños, de 12.00 a 19.00 horas, ha generado división entre las diferentes organizaciones de padres de alumnos y organizaciones de familia, entre los que se preguntan cómo conciliarán y los que creen que deben seguirse las pautas establecidas por los expertos.

13.41Más del 60% de los británicos no se sentirían cómodos con la desescalada Más del 60 % de los británicos no se sentirían cómodos con la desescalada acudiendo a bares, restaurantes o grandes eventos una vez que se levanten las medidas de confinamiento, según un sondeo publicado hoy. Así, el 67 % de los consultados no querrían ir a eventos deportivos o musicales, ante la inquietud que produce el contagio del virus. En cuanto al transporte público, bares o restaurantes, el 61 % dijo que se sentirían incómodos al volver a utilizarlos, agrega la firma, que entrevistó a 1.066 personas entre 18 y 75 años, entre el 24 y 27 de abril El primer ministro británico, Boris Johnson, comunicó ayer que el Reino Unido ha superado el «pico» de la pandemia y que la próxima semana dará a conocer una hoja de ruta para la desescalada. Los jóvenes son los que se sienten más relajados a la hora de pensar en salir de casa.

13.25Ayuso: «La desescalada de mañana es un "experimento" de Sánchez» Mientras los últimos cuatro pacientes han salido de Ifema, tras recibir el alta, «el hospital milagro», tal y como lo ha definido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en fucionamiento desde el pasado 21 de marzo, en donde fallecieron 14 personas, la dirigente popular tildó la desescalada de mañana «de un experimento del Gobierno de Pedro Sánchez, al reunir a todo el mundo», informa Josefina G. Stegmann.

13.21Más de 5.000 casosDinamarca, Serbia, Filipinas, Noruega, República Checa, Bangladesh, República Dominicana, Australia, Panamá, Colombia, Malasia, Sudáfrica y Egipto figuran a continuación en el balance que elabora la Universidad Johns Hopkins, todos ellos con más de 5.000 casos de Covid-19, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

13.19Menos de 25.000 contagiosSuiza, Portugal Ecuador, Portugal, Arabia Saudí, Suecia e Irlanda han sobrepasado los 20.000 contagiados, barrera a la que se acerca México. Por su parte, Pakistán, Singapur, Chile, Israel, Austria, Japón, Bielorrusia, Qatar, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, Rumanía, Corea del Sur, Ucrania e Indonesia tienen más de 10.000 infectados cada uno.

13.15España, el segundo país del mundo con más casos tras EE.UU, supera ya a Italia Estados Unidos continúa su ritmo de crecimiento y se acerca a los 1,07 millones de positivos, mientras que la cifra de fallecidos supera los 63.000. Solo en la ciudad de Nueva York se han registrado más de 18.000 víctimas mortales. EE.UU. es, con diferencia, el país más afectado de los 187 en los que ya se han detectado casos de Covid-19. España figura en segundo lugar, con 215.216 contagios y unos 24.850 fallecidos, por delante de Italia -205.000 infectados y 28.000 muertos-.

13.12Irán, el país más afectado de Oriente Próximo Irán, el país más afectado de Oriente Próximo, se acerca a los 95.000 contagiados y supera ya el umbral de los 6.000 fallecidos, mientras que Brasil destaca en América Latina con casi 87.200 infectados y 6.000 víctimas mortales. China, origen de la enfermedad, figura ena undécima posición, por sus 84.000 contagiados y 4.600 fallecidos. Canadá, supera la barrera de los 50.000 contagios -más de 54.000 personas contagiadas y 3.300 fallecidos-, mientras que Bélgica se acerca a dicha barrera tras acumular unos 48.500 positivos y más de 7.500 muertes. Con cerca de los 40.000 casos se sitúa Países Bajos, que figura inmeditamente por delante de Perú e India.

13.07Reino Unido supera a Francia con 26.800 fallecidos y 172.000 positivos El Reino Unido, que esta semana aumentó drásticamente su balance de fallecidos tras incluir a quienes perdieron la vida fuera de los hospitales, ha registrado hasta la fecha unas 26.800 muertes, mientras que el número de positivos es de unos 172.000. Reino Unido ha superado a Francia, donde se han confirmado unos 167.000 casos y 24.400 muertes. También está por encima de Alemania, que suma ya 163.000 positivos y 6.600 fallecidos, según este balance. Turquía, con 120.000 infectados y casi 3.200 víctimas mortales, figura a continuación, seguida de Rusia -106.000 positivos y casi 1.100 muertes-, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

12.56Ifema cierra tras atender a unos 4.000 enfermos En los cuarenta días en que ha estado en funcionamiento (se abrió el 22 de marzo tras un proceso de instalación vertiginoso), han pasado por el hospital de campaña de Ifema más de 3.800 pacientes. Trabajaron en Ifema un millar de profesionales sanitarios y servicios de lavandería, limpieza, un servicio de catering que ha servido más de 175.000 comidas en total; incluso se creó una pequeña biblioteca para los enfermos. «Es el hospital milagro, la mayor paciente tenía 103 años», ha dicho Díaz Ayuso. Lea toda la información.

12.53El SAS retira otro lote de mascarillas defectuosas de hospitales El SAS retira un nuevo lote de mascarillas por no cumplir con garantías de protección como FFP2. Es la tercera partida que retira por este motivo esta semana y la cuarta desde que empezó la pandemia si se incluyen las 10.400 defectuosas que utilizaron sanitarios y que fueron enviadas por el Ministerio de Sanidad. Se entregaron a hospitales de Málaga y Granada y procedían de una donación. Lea toda la información.

12.39«Queremos los test», gritan los sanitarios a Ayuso en Ifema «¡Queremos los test!». Ese es el grito que han coreaado un grupo de sanitarios que reciben a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que acude a la clausura del hospital de campaña en Ifema.

12.27Fin de la rueda de prensaSobre si el fin de la desescalada en toda España se producirá en ocho semanas, replica que le gustaría que fuese antes. "En algunas comunidades será antes por la menor incidencia. Aún así no se debe relajar. En otros puntos del territorio el proceso será más largo. Me gustaría que ese plazo se acortara, pero la prudencia debe ser uno de los valores que primen". Finaliza su comparecencia en solitario hoy.

12.26Los sanitarios suponen el 20% del total de infectadoss Sobre los sanitarios infectados nuevos, 1.247 que superan al total de infectados de la tabla, 1.175, en las últimas 24 horas, Simón dice que se les están haciendo muchas pruebas. "Ese número no reresentan los nuevos infectados ahora sino los que se infectaron en su momento. No quiere decir que sean transmisores, no tenemos esa seguridad". Suponen el 20% del total de infectados.

12.22 No tienen información sobre los shocks pediátricos ni las erupciones cutáneas. "Estas últimas podrían darse, pero esta situación requiere estudios ya que por la primaver se producen reacciones cutáneas".

12.18 «No es excluyente salir con los niños e ir a hacer deporte solo o a pasear» Simón sobre las salidas de mañana, insiste en extremar las medidas de prevención, la higiene y evitar dar abrazos. Insiste en ser precavidos y en utilizar mascarilla para la población vulnerable y para quien no pueda mantener la distancia. Sobre las franjas horarias no ve incompatible que un padre salga con sus hijos y luego a pasear solo o a hacer deporte. "Esto ni se hace ni se propone para atrapar a las personas sino para no poner en riesgo la salud de todos"

12.15 ¿Si con menos de dos fallecidos por cada mil habitantes, Madrid está más cerca de la desescalada?, preguntan a Simón. Responde que la situación real será mejor ya que las cifras son de las dos semanas anteriores. "Aún así hay fuentes de riesgos. Hay que garantizar determinados parámetros, no un dato aislado. No habrá fechas específicas para territorios específicos. La Comunidad de Madrid con estos datos demuestra que está mejor, más cerca de la desescalada".

12.12 Simón, sobre la diferencia de datos en la Comunidad de Madrid. Indica que ha sido consolidada. Según el Gobierno regional han recibido resultados de laboratorio con retraso. «Se han actualizado y han corregido la serie histórica. La publicada en el Instituto Carlos III será corregida. Ayer había 52 nuevos casos a las 20 horas. Por lo tanto, esa es la cifra correcta para la Comunidad y para nosotros. Entre hoy y mañana se termirá de corregir».

12.09 Fernando Simón comparece en solitario y hace balance de la situación en Europa y en el mundo y la voracidad de la pandemia. En el Reino Unido tiene una letalidad del 15%, destaca. Alude a que el número de casos es muy elevado en los principales países del mundo.

12.08Rueda de prensa

12.011.781 positivos más en 24 horas aunque caen respecto al jueves Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en el país se han notificado un total de 215.216 casos confirmados de coronavirus por PCR, 1.175 positivos más en un día.

11.10España registra 281 muertos en las últimas 24 horas, 13 más que ayer España registra 281 muertos en las últimas 24 horas (268 ayer), según el balance registado por el equipo técnico. El total de fallecidos desde que se inició la pandemia asciende a 24.824, el de recuperados es de 114.678, es decir, unos 628 más que ayer (2.628 más en las últimas 24 horas). El número total de contagios es de 215.216, 1.175 mas que en la jornada anterior. El número de sanitarios infectados es de 41.239.

10.20Reapertura parcial de playas y piscinas en Israel Israel sigue dando pasos en la estrategia de vuelta a la normalidad tras el confinamiento y el domingo volverán a abrirse al público las playas, para la práctica del surf y la natación, y las piscinas públicas para el entrenamiento de profesionales. El Canal13 adelantó también la reapertura de los clubs deportivos. La norma de la distancia social se aplicará a estos espacios y en las playas no estará permitido sentarse en estos primeros días. Los parques nacionales seguirán cerrados, según detalló el diario «Jerusalem Post». Otro de lo lugares que volverá a estar operativo será el mercado de Mahane Yehuda de Jerusalén, donde se han registrado protestas de los vendedores, indignados por el cierra mientras se daba luz verde a Ikea para abrir sus grandes superficies en el país. Informa Mikel Ayestaran desde Jerusalén.

10.01El Gobierno prevé un hundimiento del PIB del 9,2% El Ejecutivo reconoce a Bruselas que la recuperación no tendrá forma de V: el año que viene no se recuperará todo lo perdido al crecer un 6,8%, con el déficit disparándose al 10,3% y el paro subiendo al 19%. Lee toda la información.

9.20Alemania supera los 160.000 contagios y se acerca a los 6.500 fallecidos por coronavirus Más de 160.000 personas se han infectado de coronavirus en Alemania, según un nuevo balance que eleva a casi 6.500 la cifra provisional de fallecidos por esta pandemia, que supera ya los tres millones de contagio a nivel mundial. En concreto, según el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas en Alemania, unas 160.700 personas han dado positivo, 1.639 más que el jueves. La cifra de fallecidos ha subido hasta los 6.481, 193 más.

8.57El BOE publica los detalles de los paseos y la actividad física El BOE publica hoy los detalles de cómo serán los paseos y las salidas para actividad física que se permitirán a partir de mañana, 2 de mayo. La orden establece las franjas horarias y límites anunciados ayer por Salvador Illa. Consulta aquí algunas de las dudas más recurrentes.

8.52El coronavirus deja ya más de 3,2 millones de contagios y 233.000 muertos a nivel mundial Más de 3,2 millones de personas se han infectado en todo el mundo del nuevo coronavirus, una pandemia que acumula ya más de 233.000 fallecidos y que tiene en Estados Unidos su principal epicentro, con un ritmo diario de crecimiento de casos que ronda los 30.000. Según el balance de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos continúa su ritmo de crecimiento y se acerca a los 1,07 millones de positivos, mientras que la cifra de fallecidos supera los 63.000. Solo en la ciudad de Nueva York se han registrado más de 18.000 víctimas mortales.

8.07El Vaticano eleva a 11 los casos de contagio El Vaticano eleva a un total de 11 los casos de personas que han dado positivo al test diagnóstico de coronavirus desde que comenzó la emergencia sanitaria. El último caso de contagio ha sido identificado este jueves. Se trata de un empleado del Vaticano que comenzó a tener síntomas a principios de marzo y que ha estado aislado en su domicilio hasta ahora. Al resultar positivo, se ha prorrogado el plazo de cuarentena por el que debe permanecer en su casa sin volver al trabajo.

7.46La DGT refuerza los controles en carretera este Puente de Mayo para evitar desplazamientos innecesarios La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará este fin de semana por el Puente de Mayo los controles en carretera, pero no para gestionar la circulación ante la previsión masiva de desplazamientos como ocurriría en una situación normal en fechas vacacionales, sino para evitar que, precisamente, estos se produzcan. Así, tal y como llevan haciendo desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) seguirán comprobando que el desplazamiento sea por alguno de los motivos recogidos en el artículo 7 del Real Decreto de Estado de Alarma, como son: ir a la compra o para adquirir bienes necesarios; ir al médico; ir a trabajar; volver a casa; cuidar de una persona vulnerable; e ir al banco.

7.00Trump contradice a Inteligencia y dice tener pruebas de que el Covid-19 se creó en un laboratorio de Wuhan El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contradicho este jueves a los servicios de Inteligencia del país al asegurar que dispone de evidencias que muestran que el nuevo coronavirus ha sido creado en un laboratorio chino de Wuhan, epicentro mundial de la pandemia. Horas antes, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional informó en un comunicado de que había un «amplio consenso científico» que concluía que el virus «no fue fabricado por el ser humano o modificado genéticamente». No obstante, al ser cuestionado este jueves por los periodistas en la Casa Blanca acerca de la posibilidad de que el virus hubiera sido creado en el Instituto de Virología de Wuhan, Trump respondía que «sí», que así lo creía, pues cuenta con información «de confianza», aunque descartó dar más detalles, pues dijo no tener autorización para ello.

6.45Honduras cierra abril con 75 muertos y 804 contagios por coronavirus Honduras cerró abril con 75 personas muertas por coronavirus y 804 contagiadas desde que se registraron los primeros tres casos positivos en marzo, informó este jueves una fuente oficial. De las 207 pruebas de PCR practicadas en las últimas 24 horas, 33 dieron positivas, de manera que el número de contagiados aumentó a 804, a los que se suman cuatro nuevos decesos confirmados para un total de 75, indicó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en la cadena nacional de radio y televisión.

6.30Siguen descendiendo los muertos y hospitalizados en Nueva York, que registra otras 306 muertes diarias El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha confirmado este jueves que la cifra de muertos diarios y hospitalizados por coronavirus sigue descendiendo en el estado, donde se han constatado otros 306 fallecidos en el último día, 24 menos que el miércoles. Cuomo, que ha destacado en una rueda de prensa que se trata de la jornada con menos decesos desde el pasado 30 de marzo, ha subrayado que el número de nuevos hospitalizados continúa descendiendo. Asimismo, la cifra de pacientes ingresados ha vuelto a disminuir por 17º día consecutivo y se encuentra ahora por debajo de los 12.000, lo que supone un descenso del 40 por ciento desde mediados de mes, cuando eran unos 19.000.

6.30Una ciudad del nordeste es la primera en adoptar el confinamiento en Brasil El estado de Maranhao, en el nordeste de Brasil, será el primero del país en adoptar medidas de confinamiento total de la población a fin de contener el avance de la pandemia de coronavirus, según una decisión judicial adoptada este jueves. El llamado «lockdown» estará en vigor a partir del próximo 5 de mayo, inicialmente por un período de diez días, en cuatro municipios vecinos a la ciudad de Sao Luiz, capital de Maranhao, donde ha sido registrada una alta incidencia del Covid-19.

6.30Colombia llega a 6.507 casos de Covid-19 y los fallecidos son 293 El Ministerio de Salud confirmó este jueves 296 casos nuevos de Covid-19 en Colombia, con lo que ya son 6.507 los contagiados, y 15 fallecimientos que elevan el total de muertes a 293. De los nuevos casos, 90 están en Bogotá, seguida de los departamentos de Atlántico (56), Valle del Cauca (41), Magdalena (30), Bolívar (26), Huila (16), Caldas (10), Meta (9), Risaralda (6), Antioquia y Cundinamarca (4) y Tolima y Boyacá (2). En cuanto a las muertes, la autoridad sanitaria señaló que cuatro ocurrieron en Cali, capital del Valle del Cauca; tres en Bogotá, y dos en Leticia, capital del departamento del Amazonas, donde el Covid-19 llegó el pasado 17 de abril pero está haciendo estragos, con más de cien casos confirmados en dos semanas.

6.30La Justicia exige que Bolsonaro haga públicos sus test de coronavirus La jueza Ana Lúcia Petri, de un tribunal de Sao Paulo, volvió a instar este jueves al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a presentar los test a los que ha sido sometido para descartar que haya contraído coronavirus, que según él han dado negativo. La magistrada reaccionó a la petición del diario O Estado de Sao Paulo, que alegó el «interés público» de esas informaciones, que Bolsonaro hasta ahora se ha negado mostrar, aunque ha dicho una y otra vez que los dos análisis a los que ha sido sometido dieron negativo.

6.30California ordenará el cierre de las playas abarrotadas durante fin de semana El gobernador de California (EE.UU.), Gavin Newsom, ordenará próximamente el cierre de las playas del estado que estuvieron abarrotadas durante el pasado fin de semana para evitar una mayor propagación del coronavirus. Así lo anunció este jueves Newsom en una rueda de prensa, en la que dijo que las playas del condado de Orange, al sur de Los Ángeles, deberán permanecer cerradas de manera «temporal» después de las grandes aglomeraciones registradas hace unos días.

6.30China registra doce casos de Covid-19, seis de ellos importados El Ministerio de Salud de China ha registrado este viernes seis nuevos casos de Covid-19 a nivel local, cinco de ellos en la provincia de Heilongjiang y otro en la región autónoma de Mongolia Interior; así como otros seis positivos importados. Un día más, las autoridades sanitarias no han certificado muertes adicionales, por lo que la cifra se mantiene en 4.633. Por su parte, los contagios experimentan una ligera subida hasta los 82.874.

6.30México registra 1.859 decesos y 19.224 contagios acumulados por Covid-19 México informó este jueves 127 decesos y 1.425 nuevos casos de Covid-19 para alcanzar un acumulado de 1.859 muertes y de 19.224 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia, según las autoridades sanitarias. El registro de los 1.425 casos de las últimas 24 horas es la cifra más alta en un día desde la presentación de los reportes técnicos hace dos meses, y asimismo muestra un incremento de 8 % con respecto a los 17.799 registrados el día anterior.

6.30Argentina confirma 143 nuevos casos de Covid-19 y las muertes aumentan a 218 Argentina confirmó este jueves 143 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios se elevó a 4.428, mientras que los muertos suman 218, tras registrarse hoy tres nuevos decesos por coronavirus. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a tres hombres, dos de 80 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y otro, de 48 años, residente en la capital del país.

6.30Trump cree que China podría haber contenido el virus, pero lo dejó escapar El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este jueves que China podría haber contenido el coronavirus pero prefirió dejar que se propagara y, además, aseguró haber visto pruebas que muestran que el patógeno se originó en un laboratorio de la ciudad de Wuhan. «Podrían haberlo parado, ellos (China) son una nación muy brillante, científicamente y en otras cosas. Se escapó, digamos eso, y ellos podrían habérselo guardado, podrían haberlo parado, pero no lo hicieron», dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

6.30Francia registra un fuerte descenso de la cifra de fallecidos diarios tras sumar otras 289 muertes Las autoridades sanitarias de Francia han informado este jueves de que se han registrado otras 289 muertes a causa del coronavirus en el último día, lo que supone una fuerte bajada en la cifra de decesos diarios. El director general de Sanidad, Jérome Salomon, ha destacado durante una rueda de prensa que del número de fallecidos, que asciende ya a 24.376 desde el inicio de la pandemia, 15.244 han muerto en hospitales, mientras que otros 9.132 lo han hecho en residencias de ancianos.