Coronavirus España en directo: 143 muertos en las últimas 24 horas, la cifra más baja en 53 días

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó este domingo que el país registró la séptima persona fallecida a causa del nuevo coronavirus COVID-19, se trata de un hombre extranjero de 80 años. Las autoridades indicaron que el hombre de 80 años quien residía en la localidad de Alajuela (centro) además de su elevada edad, padecía de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ambos factores de riesgo ante el COVID-19.

Guatemala sumó este domingo la mayor cantidad de casos positivos de coronavirus en un día, con 85, y alcanzó un total de 1.052 contagios y de 26 personas fallecidas, por lo que endurecerá las restricciones de movilidad entre departamentos. Además de batir la cifra de más contagios en un solo día, también registró dos fallecimientos más en las últimas 24 horas, los de una mujer de 68 años y de otra de 34.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que detectó este domingo 17 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2, cinco de ellos en la provincia de Hubei, cuna del brote. Según las autoridades sanitarias provinciales, se trata de infectados asintomáticos localizados en Wuhan, la capital de Hubei, que han comenzado a manifestar síntomas de la resultante enfermedad COVID-19. La provincia centro oriental de Hubei había registrado un caso de contagio local en la víspera, después de haber encadenado 35 días consecutivos sin detectar nuevas infecciones.

La pandemia de COVID-19 dejó este domingo 142 nuevos casos en Honduras, lo que elevó el total de contagios desde que la enfermedad llegó al país a 1.972, mientras las víctimas mortales por dicho virus se mantienen en 108 casos. Este día se realizaron 432 pruebas, de las cuales 142 personas resultaron positivas en coronavirus, indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) indicó en cadena de televisión y radio.

Las autoridades sanitarias de México informaron este domingo de que su país acumula 3.465 fallecidos por COVID-19, 112 más que en la jornada anterior, y 35.022 enfermos confirmados, lo que supone un incremento de 1.562 en las últimas 24 horas. El incremento de fallecidos (3,3 %) y el de enfermos confirmados (4,7 %) es de los más bajos que se han registrado desde finales de abril, cuando el Gobierno mexicano anunció la entrada a la fase de máxima expansión de la enfermedad.

El proceso para la reapertura de Panamá dio otro paso con la validación de las líneas sanitarias para las empresas durante la pandemia del COVID-19, que hasta este domingo deja 244 muertos y 8.448 casos confirmados en el país, aunque las autoridades admitieron que pueden haber rebrotes de la enfermedad durante la nueva fase. La ministra de Salud, Rosario Turner, anunció que se culminó el proceso de "validación de los lineamientos sanitarios generales para la reapertura de empresas post COVID-19" así como de una "guía sanitaria para ventas al por menor con modalidad en línea de entrega a domicilio".

El Gobierno colombiano confirmó este domingo 568 casos nuevos de COVID-19 y la cifra total de contagiados llegó 11.063, mientras que informó de 18 fallecidos, cuatro de ellos en la Amazonia, y las víctimas mortales en el país ya son 463. Según el informe diario del Ministerio de Salud, Bogotá es la región donde más casos hubo en las últimas 24 horas, con 127, seguida de los departamentos de Bolívar (97), Amazonas (94), Atlántico (63) y Nariño (34).

La aerolínea colombiana Avianca anunció este domingo que pidió acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización debido a "la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis del COVID-19". "Avianca Holdings y algunas de sus subsidiarias y afiliadas solicitaron hoy acogerse voluntariamente al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos en el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York, con el fin de preservar y reorganizar los negocios de Avianca", dijo la compañía en un comunicado.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no tiene previsto ponerse en cuarentena a pesar de que su principal portavoz de prensa, Katie Miller, haya dado positivo en coronavirus, anunció este domingo en un comunicado otro vocero de la oficina vicepresidencial. Este segundo portavoz, Devin O'Malley, anunció que Pence volverá al trabajo mañana lunes y desmintió de esa forma un artículo de la agencia Bloomberg, que citando a tres funcionarios familiarizados con la situación aseguraba que el vicepresidente estaba aislado en su residencia.

Argentina registró este domingo otro récord de contagios de coronavirus en un solo día, con 258 nuevos casos y casi dos tercios de ellos solo en la ciudad de Buenos Aires, y suma un total de 6.034 casos y 305 fallecidos, en vísperas de que el país ingrese este lunes en una fase de mayor flexibilización de la cuarentena. El presidente, Alberto Fernández, afirmó en una carta difundida esta noche que Argentina entra en una nueva etapa de "apertura progresiva, cuidadosa y responsable" pero alertó que "salir a la calle es salir a buscar el virus", por lo que llamó a "fortalecer la prevención para evitar el contagio" de COVID-19.

El Gobierno canario se ha dirigido esta noche públicamente a las aerolíneas para exigirles que cumplan "la normativa que establece la adecuada separación de seguridad entre pasajeros", tras la polémica que ha generado un vuelo de Iberia Express de este domingo entre Madrid y Gran Canaria. A través de Twitter y otras redes sociales, varios pasajeros de ese vuelo se han quejado de que la cabina iba casi al completo, sin dejar una butaca de separación entre viajeros, como ellos consideraban que correspondía para guardar la distancia de seguridad recomendada en los protocolos de prevención del Covid-19. Varios de esos pasajeros han publicado fotos en las redes sociales que acreditan el alto nivel de ocupación del vuelo y vídeos en los que se ve a algunos viajeros pidiendo explicaciones a la tripulación. Iberia Express ha dado su versión de los hechos en una respuesta a una de esas protestas vía Twitter: "Hola, lamentamos leer tu mensaje", responde a uno de los pasajeros que se quejaba, "no obstante queremos asegurarte que cumplimos con todas las normas de seguridad marcadas por las autoridades".

El número de fallecidos causados por la pandemia del coronavirus en Brasil llegó a 11.123, en tanto que los casos confirmados ascienden ahora a 162.699, según informó este domingo el Ministerio de Salud. El número de muertos supone que, en las últimas 24 horas, fueron notificados 496 nuevos decesos por COVID-19, mientras que fueron registrados 6.760 nuevos contagios en el mismo periodo, de acuerdo al boletín diario divulgado por la cartera.

La expansión de la pandemia del COVID-19 en Perú sigue al alza con 67.307 casos confirmados, unos 2.292 más que el sábado, y 1.889 fallecidos, 75 más que en la víspera, transcurridos 56 días del estado de emergencia decretado en el país. De acuerdo al último reporte oficial del ministerio de Salud, un total de 504.930 personas han sido sometidas a las pruebas de descarte de la enfermedad, unas 10.680 más que el sábado, y 437.623 dieron negativo.

Cataluña suma ya 11.160 muertos por la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, 51 más que ayer, con lo que se mantiene la tendencia a la baja en el número de fallecidos, según los datos facilitados esta noche por el departamento de Salud de la Generalitat, que incluyen la información declarada por las funerarias. Del total de víctimas contabilizadas, que incluyen tanto a personas positivas de coronavirus como a aquellas que se sospecha que padecían la enfermedad, 3.309 han muerto en una residencia (15 más que ayer), 149 en un centro sanitario (una más que ayer), 612 en su domicilio (tres más que ayer) y el resto de muertos corresponden a personas fallecidas en un hospitales o casos no clasificables por falta de información.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este domingo el «oscurantismo» del Gobierno de Pedro Sánchez para decidir qué zonas de España pueden pasar mañana de la fase 0 a la fase 1 de la desescalada por la crisis del coronavirus. «Respeto la decisión, pero quién y por qué», ha dicho Martínez-Almeida en una entrevista en el programa 'Liarla Pardo' de La Sexta. El regidor de la capital se ha preguntado por qué en Andalucía hay zonas que no pasan a la fase 1 y en el País Vasco y otros territorios sí. Informa Efe.

21.14

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado un sistema de cinco fases para la reanudación de la actividad que se aplicará solo en Inglaterra, ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantendrán el confinamiento más duro. Los colegios y comercios permanecerán cerrados al menos hasta el mes de junio. «El Sistema de Alerta Covid estará gestionado por un nuevo Centro Conjunto de Bioseguridad. Cuanto más alto sea el nivel, las restricciones serán más duras y estrictas. Habrá cinco niveles de alerta», ha explicado Johnson en un discurso televisado. Informa Europa Press.

21.05

El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han anunciado este domingo un acuerdo por el que las personas que viajen entre ambos países no tendrán que someterse a ningún periodo de cuarentena. «No se aplicarán medidas de cuarentena a viajeros procedentes de Francia en esta fase. Cualquier medida en ambos lados se tomará de forma coordinada y recíproca», explica el comunicado emitido de forma simultánea por El Elíseo y por el Número 10 de Downing Street. Los dos dirigentes han abordado «la necesidad de gestionar el riesgo de nuevos contagios procedentes del extranjeros ahora que la tasa de coronavirus decae a nivel interno». Informa Europa Press.

19:45

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ha enumerado este domingo el nombre de los 17 expertos que asesoran a la administración autonómica en la crisis del coronavirus Covid-19 y ha anunciado que Andalucía realizará la próxima semana 16.535 test PCR y 35.805 test rápidos.

19:40

El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Aaron Cano , ha criticado que la Basílica ha mostrado la imagen de la Virgen de los Desamparados este domingo, el día de la festividad de la patrona de la ciudad, porque "genera un punto de concentración de personas", unos hechos que trasladará a la Delegación del Gobierno para ver si se ha infringido el estado de alarma. Por su parte, el Arzobispado ha asegurado que no se han incumplido las medidas de seguridad y defiende que no había convocado a los fieles.

19:30

Especialmente, a lo largo de este domingo, los responsables políticos han insistido en extremar las medidas de seguridad y han apelado a la responsabilidad ya que este lunes la mitad del país entra en la fase 1 de desescalada. Así, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco , ha apelado a la responsabilidad individual en la transición hacia la nueva normalidad y ha incidido en las tres máximas que, a su juicio, deben regir el comportamiento ciudadano de ahora en adelante: “ protegerse, proteger a los demás y mantener las medidas de seguridad e higiene ”.

19:20

Un mínimo porcentaje de los hoteles de Murcia abrirán este lunes, en el primer día de vigencia de la Fase 1 de desescalada de la pandemia del coronavirus , debido a que solo se permite la movilidad entre los habitantes de la misma provincia.Así, fuentes consultadas por EFE han confirmado que, en principio, reabrirán mañana sus puertas los hoteles Catalonia Conde de Floridablanca, Churra y Campanile .El sector hotelero no prevé abrir en la fase 1 a pesar de poder hacerlo hasta que haya movilidad geográfica , lo que se espera sólo para cuando se entre en la denominada "nueva normalidad", probablemente a partir del próximo 22 de junio.

19:15

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha presentado el proyecto 'Pilotaje de enseñanza universitaria como elemento de desarrollo de la España Vaciada' que pretende contribuir al reequilibrio territorial de la provincia a través de las prácticas en el medio rural de alumnos de universidades españoles, europeas e iberoamericanas.

19:10

La nueva pandemia de coronavirus ha matado a más de 280.0011 personas en todo el mundo. El 85% de las muertes se concentran en Europa y Estados Unidos, según un informe elaborado por AFP. Estados Unidos es el país con más muertes (78.862), por delante del Reino Unido (31.855), Italia (30.560), España (26.621) y Francia (26.380).

19:00

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López , ha afirmado este domingo que la Comunidad de Madrid podrá suplir en 24 horas el "déficit" en Atención Primaria por el Gobierno de España rechazó su propuesta para pasar a la fase uno este lunes. En una entrevista en La Sexta recogida por Efe, López ha señalado que en la reunión que han mantenido los equipos autonómicos de Sanidad con el Gobierno, el Ejecutivo central puso a Madrid "un pequeño pero" en la Atención Primaria y en la detección "pronta" de contagios para no poder pasar a la fase uno. Según López, la Comunidad de Madrid podría suplir este "déficit" en 24 horas, porque va a realizar 650 contrataciones en Atención Primaria y aumentará de 11.000 a 15.000 el número de pruebas PCR que se hacen en la Sanidad.

18:50

La Policía Local de Murcia ha formulado en la mañana de este domingo seis denuncias por incumplimiento del estado de alarma y consumo de bebidas alcohólicas, informó este cuerpo en una red social.

18:40

Chile registró este domingo la jornada hasta el momento con mayor aumento de contagios por coronavirus, con 1.647 nuevos casos, y alcanzó los 28.866 positivos por COVID-19 en pleno incremento de la tendencia durante esta semana, según informaron las autoridades sanitarias.

18:35

Las misas en la fase 1 de la desescalada deberán ser cortas, los asistentes tendrán que usar mascarillas con carácter general, no habrá contacto personal y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad, tampoco habrá distribución de objeto, libros o folletos, no se podrá tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se manejen y no habrá coros. Todo ello, manteniendo un aforo del 30 por ciento, y una distancia de seguridad de al menos un metro, según se desprende de la orden publicada por el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de 9 de mayo.

18:30

En la víspera del inicio de la desescalada del confinamiento , Francia contabilizó en el último día 70 muertos por coronavirus, el balance diario más bajo desde el inicio del confinamiento, y suma desde el principio de la epidemia 26.380 fallecidos por esta patología, según las autoridades sanitarias. Del total de víctimas mortales, 16.642 se dieron en hospitales y 9.738 en residencias y centros de dependencia.

18:20

Las muertes por el nuevo coronavirus en el Reino Unido ascendieron este domingo a 31.855, tras sumar 269 en 24 horas, el mayor número de decesos en Europa, informó el Gobierno británico, que se dispone a anunciar su plan de desconfinamiento .

18:15

El Cabildo de Lanzarote solicitará la próxima semana al Gobierno de Canarias que la isla destino del primer vuelo en el que se experimentará a nivel mundial el proyecto piloto de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Se trata de una iniciativa que consiste en la monitorización de los pasajeros con una aplicación sanitaria segura denominada Hi-Card para certificar que están libres del Covid-19, según ha informado la Corporación insular.

18:10

Italia ha registrado en las últimas 24 horas solo 165 nuevos fallecimientos y 802 nuevos casos de contagio por coronavirus, las cifras más bajas desde hace dos meses, y piensa ya en cómo será su verano, en el que los italianos podrán ir a las playas y a la montaña, aunque con ciertas precauciones."Este verano no seguiremos en los balcones y la belleza de Italia no permanecerá en cuarentena. Podremos ir al mar, a las montañas y disfrutar de nuestras ciudades", ha asegurado Conte en una entrevista publicada por el diario " Corriere della Sera ".

Un comité de expertos ha avisado al Gobierno británico por medio de un informe remitido por varios centros de investigación, entre ellos el Imperial College de Londres. La información, aquí.

La portavoz del gobierno de la Generalitat, Meritxell Budó, se ha desmarcado este sábado del acto de homenaje en memoria de las víctimas del coronavirus que presidirá el Rey una vez que toda España haya superado las diversas fases de la desescalada: «Aún no estamos en esta fase», ha recalcado .

El portero del Real Betis Joel Robles ha informado a través de las redes sociales que ha dado «positivo» en los controles que le han efectuado de coronavirus y que está «asintomático», aunque seguirá con los entrenamientos en su casa «con las indicaciones de los servicios médicos».

El Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) solicitará por escrito a la Ertzaintza que no sancione o aperciba a los vecinos de esta localidad que, en sus paseos por caminos rurales, se adentren en otros municipios durante la fase de la desescalada. En una nota, la Institución local ha lamentado que la Ertzaintza ha apercibido este domingo a vecinos que han pasado a otros municipios en sus paseos por caminos rurales.

La Guardia Civil ha denunciado en el Palmar de Troya (Sevilla) a 83 personas que participaban en una reunión en la que se apostaba en peleas de gallos clandestinas. Cuando los agentes descubrieron la reunión y llegaron al lugar donde se celebraba -una finca rústica- sorprendieron a un grupo de más de 120 personas que estaban reunidas bajo una carpa, en torno a un reñidero (espacio donde pelean los gallos) y que al verse sorprendidas comenzaron huir. Los asistentes se encontraban apiñados en torno al «ring» sin guardar la más básica distancia de seguridad ni utilizar medios higiénicos (mascarillas o guantes). Tras unos momentos de tensión y una vez normalizada la situación, para lo que se contó con apoyo de varias unidades de agentes, la Guardia Civil identificó a 83 personas, gran parte de ellos con antecedentes policiales por delincuencia y asuntos relacionados con las drogas.

La ciudad de Wuhan, origen de la epidemia de coronavirus, ha confirmado su primer caso de Covid-19 desde el 3 de abril , según información del Departamento de Salud de la provincia de Hubei, de la cual es capital Wuhan. El nuevo caso es de transmisión local, no importado, y el paciente estaría en estado crítico, según medios con sede en Hong Kong. Su esposa también habría dado positivo, pero se trata de un caso asintomático.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la región sea aceptada en la fase 1 de la desescalada del estado de alarma con el objetivo de «seguir dando pasos hacia adelante después del zarpazo que ha supuesto el Covid-19». Ayuso trasladó personalmente este mensaje a Sánchez durante la Conferencia de Presidentes que el jefe del Ejecutivo celebró por la mañana desde el Palacio de la Moncloa con todos los responsables autonómicos. A su juicio, «es evidente que Madrid necesita dar un paso adelante» y pasar a la fase 1 de la desescalada porque, entre otras cuestiones, cuenta con el 60 por ciento de las grandes empresas y es un «motor económico que es bueno para que todos los demás sigan funcionando». Informa Servimedia.

El presidente de la Generalitat indica que la decisión de que la Comunidad Valenciana no pase a la fase 1 «no se ha justificado con criterios objetivos». Informa Rosana B. Crespo. Sigue leyendo aquí .

Galicia entra mañana en la primera fase de la desescalada pero su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo conocer los criterios sanitarios que requerirá el Gobierno a las comunidades autónomas para avanzar a la fase 2 y para ello pide «prudencia» a los gallegos en el inicio de la desescalada. Núñez Feijóo ha incidido en la necesidad de conocer con «la mayor celeridad posible» los mínimos que se pedirán para poder pasar de fase en 15 días al entender que «cuanta menos improvisación y más unidad de acción» exista, «mejor podremos avanzar todos juntos».

El Gobierno estudiará «en las próximas semanas» fórmulas para abordar la conciliación en familias con niños, dada la paulatina reincorporación de los padres a sus puestos de trabajo en los diferentes territorios. Así lo ha avanzado este domingo en rueda de prensa la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la novena reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

La Junta de Extremadura planteará a lo largo de esta semana al Ministerio de Sanidad la posibilidad de celebrar este año una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en «agosto», con una reducción en la programación y en el aforo del mismo. Así lo ha avanzado el jefe del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, en rueda de prensa telemática, en la que ha precisado que la propuesta no está «ultimada del todo».

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la crisis económica derivada del coronavirus exige gastar y endeudarse para rescatar la economía y los empleos. Durante la videoconferencia de presidentes autonómicos, ha planteado una política keynesiana de intervención de la administración en la economía, empezando por un plan urgente de tres meses «dejando de lado el déficit en que se pueda incurrir», ha explicado en rueda de prensa telemática. «El endeudamiento ahora no es importante. Si no salvamos la economía, tanto da el nivel de deuda que tengamos», ha insistido, y ha pedido saberlo combinar con una política de seguridad sanitaria.

El Gobierno portugués ha confirmado este domingo las muertes de nueve personas más en las últimas 24 horas a causa del coronavirus, hasta un total de 1.135 fallecidos desde el inicio de la pandemia, y un total de 175 nuevos contagios.

La Junta de Andalucía ha convocado este lunes una reunión para fijar nuevos tramos para el paseo de menores de hasta 14 años de edad y para personas mayores de 70 años que permitan evitar las horas de más calor y la coincidencia de los niños con otros sectores de población más vulnerables ante el coronavirus Covid-19. Así lo ha anunciado este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia desde el Palacio de San Telmo tras participar por videoconferencia en la novena reunión semanal de la conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la crisis del coronavirus.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido a los ciudadanos de la comunidad extremar la prudencia para evitar la propagación del coronavirus a partir de este lunes, cuando ambas provincias, Cáceres y Badajoz, entrarán en la fase 1 del plan de desescalada. «Por favor, no la liemos», ha exhortado el mandatario regional, en una rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes de este domingo, previa a la jornada en la que la comunidad vivirá un nuevo alivio en las medidas de confinamiento de la población.

La Universidad norteamericana ha negado a ABC y la CNN la existencia del estudio sobre test de diagnóstico de coronavirus realizados del que presumió Sánchez. Lee la información aquí.

La Policía Local ha interpuesto sendas denuncias contra diez jóvenes anoche en Segovia por saltarse el confinamiento al reunirse en dos trasteros para celebrar una fiesta de cumpleaños. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Segovia en una nota, los agentes recibieron una llamada de un vecino que avisó de que se estaba celebrando una fiesta en algún sótano cercano a su domicilio. Cuando los agentes se presentaron en el lugar, descubrieron que en uno de los trasteros había tres jóvenes reunidos y en otro siete personas, quienes explicaron que estaban celebrando un cumpleaños y reconocieron que algunos de ellos habían acudido desde otros municipios. Informa Efe.

Los 200 tripulantes de la flota atunera que faena en el océano Índico regresarán esta noche a España en un vuelo chárter fletado por el Gobierno procedente de las islas Seychelles, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales. En concreto, está prevista la llegada este domingo a Puerto Victoria (Seychelles) de unos 200 marineros que relevarán a otros tantos tripulantes de buques atuneros que regresan esta noche, alrededor de las 22.00 horas, al aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La flota atunera de larga distancia había mostrado hace unas semanas su preocupación al tener que asumir el relevo de las tripulaciones sin las garantías y la protección adecuada por la crisis del coronavirus, que también ha provocado el cierre de los espacios aéreos, y solicitó el apoyo a la Secretaría General de Pesca para poder realizar el relevo de las tripulaciones de los buques que operan en el Índico.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha admitido que para finales de junio «debería ser posible» que LaLiga de fútbol española retome la actividad y comience a disputar las once jornadas que restaban de competición cuando tuvo que suspenderse por la pandemia de Covid-19 y el estado de alarma que decretó el Gobierno. «Es probable que en esas fechas se puedan celebrar pero vamos a ser muy muy prudentes, vamos a ir viendo», ha dicho Illa, al tiempo que ha subrayado que «no hay ninguna decisión» tomada al respecto porque depende de la evolución de la pandemia. Aquí, en directo.

Comienza la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para explicar las novedades en las fases de la desescalada. Puedes seguirla aquí.

Andalucía y la Comunidad Valenciana han sido las más críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que este ha mantenido con los representantes de las regiones. En concreto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, trasladó su queja considerando un «trato diferente» de su región respecto a otras comunidades autónomas a la hora de pasar a la fase 1 del plan de desescalada. Sigue leyendo, aquí.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que la próxima semana, posiblemente el miércoles, dará a conocer el plan de reapertura de la actividad productiva en todos los ámbitos. «Es decir, el término de la cuarentena», ha subrayado en un mensaje a la nación publicado este sábado. «Vamos a reiniciar con mucho cuidado, poco apoco, con medidas sanitarias, para que no se complique la situación. Llevamos ahora buenos resultados en lo que cabe». Informa Europa Press.

La Conselleria de Sanidad ha apercibido al grupo dermocosmético valenciano Sesderma para que deje de publicitar un producto, la lactoferrina, con «supuestas actividades terapéuticas» frente a la Covid-19, informa Efe.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha expuesto este domingo un motivo exacto por el que el Gobierno decidió que la Comunidad Valenciana no pasara a la fase 1 de desescalada del confinamiento por el coronavirus. El territorio, ha remarcado, «tiene un número nada desdeñable de casos sospechosos a los que no se les ha hecho un test diagnóstico ». Informa Rosana B. Crespo.

La cifra de usuarios de residencias y viviendas tuteladas que han fallecido en Castilla y León asciende a 1.389, de las cuales cinco han muerto en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento inferior del 0,36 por ciento respecto a este pasado sábado. De ellos, 735 han muerto en los hospitales y 654 en las propias residencias, según la información facilitada este domingo por la Junta.

Un grupo de empleados de Metro de Madrid ha logrado reunir más de 110.000 euros movilizando a miles de personas a través de las redes sociales para recaudar fondos para luchar contra el coronavirus. En concreto, han impulsado dos campañas para dotar de material de limpieza e higiene a centros sanitarios y de personas mayores y entregar alimentos a familias madrileñas con escasos recursos, ha indicado en una nota de prensa el Gobierno regional.

Andalucía alcanza los 1.320 fallecidos por coronavirus, tres más en 24 horas, según los datos difundidos este sábado por el Ministerio de Sanidad, que recogen un descenso generalizado en todos los parámetros con otros 17 positivos confirmados por PCR y y 11 nuevos hospitalizados, ninguno en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). La comunidad supera los 9.000 pacientes que se han recuperado de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

Simón, sobre la cicatriz que dejará la pandemia: «El coronavirus va a generar cambios» El virus también dejará nuevos comportamientos. Así al menos lo cree el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que esta mañana ha vuelto a comparecer en Moncloa. La información, aquí.

Los seguidores asoman a la Patrona al dintel de la Basílica tras celebrar por primera vez desde la Guerra Civil los actos a puerta cerrada. Más información, aquí .

Recordando la histórica declaración del ministro francés Robert Schuman el 9 de mayo de 1950 que puso en marcha la reconciliación e integración de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Francisco ha pedido este domingo «que el espíritu de la declaración Schuman no deje de inspirar a los responsables de la Unión Europea, llamados a afrontar en espíritu de concordia y colaboración las consecuencias sociales y económicas de la pandemia» de coronavirus. Informa Juan Vicente Boo.

Las personas que residan en el mismo domicilio podrán viajar, a partir de la fase 1 de la desescalada que comienza este lunes en algunas provincias españolas, en los transportes privados particulares y privados de hasta nueve plazas, incluido el conductor, sin necesidad de utilizar mascarillas y pudiendo ocupar todas las plazas que tenga el vehículo.

Fernando Simón, sobre qué se puede hacer en fase 1: No se puede regular absolutamente todo. Algunas restricciones son diferentes en fase 1 y las normas se aplican en el territorio. En cuanto a lo que no está prohibido expresamente, no hay que hacerlo si supone un riesgo. Hay que utilizar el sentido común. Termina la comparecencia de Fernando Simón.

Fernando Simón, sobre la vuelta a los colegios: Recomendaría garantizar que se mantienen las medidas de prevención de los riesgos, distanciamiento social, lavado de manso, etc. En cuanto a centros escolares en fase 1 se propone la preparación de lo centros para recibir a los alumnos después de dos meses cerrados. A partir de ahí las escuelas tienen que estar adaptadas a la sitaución que vamos a vivir en las próximas semanas. Readaptar sus infraestructuras. Si lo consiguen, se puede ir progresivamente tomando acciones relacionadas con ellas. Pero si yo me meto ahí me meto en un charco en el que no debería entrar, son los expertos los que tienen que decidir.

Fernando Simón, sobre Castilla La Mancha: las tres provincias de Castilla La Mancha que no pasan a fase 1, la situación epidemiológica no era la adecuada. Guadalajara sí pasó de fase, tuvo un gran impacto, pero pudo controlar muy rápidamente el problema y ahora está en una situación excelente. Le ayuda la oblación más dispersa y aislada, lo que le favorece. Repecto a las otras tres provincias que no han pasado, por los riesgos asociados a la movilidad, estaban en una sitaución de riesgo mayor. Pero se tenrá que revaluar en breve plazo.

Fernando Simón, sobre Cataluña y la Comunidad Valenciana: Madrid y Cataluña han tenido una saturación muy importante de los serivicios sanitarios. En Cataluña se ha observado un poco más de retraso que la comundiad de Madrid, pero ahora los últimos dos o tres días los datos de Cataluña son mayores pero la diferencia se va suavizando. Otro factor son las pruebas que pueden favorecer la detección de casos que todavía están activos. En la Comunidad Valenciana, respecto a las áreas que no pasan a fase 1, los criterios están relacionados con los riesgos asociados a la situación epidémica. Casos sospechosos a los que todavía no se les había podido hacer un test diagnóstico. Eso va a favorecer que en los próximo días toda la comunidad esté en buena situación para plantearse ese posible nuevo paso. No hay que dar importancia a unos días más o unos días menos. Puede ser muy duro para algunos grupos, pero hay que ser prudentes. Si se mejoran estos aspectos la comunidad estará en una situación muy buena realmente.

Fernando Simón, sobre los datos de la comunidad de Madrid: La comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo muy grande para conseguir la atención primaria que consiga controlar la epidemia y que todos los casos sospechosos se diagnostiquen y los confirmados se aíslen y se sigan correctamente. El objetivo es conseguir una detección precoz. Hay que darles margen para que hagan su trabajo. Los datos son los que aporta la comandad de Madrid y los fines de semana hay un volumen menor de personal trabajando y por eso no hay datos actualizados hoy.

Fernando Simón, sobre el impacto psicológico de la epidemia: La epidemia ha cambiado mucho nuestras vidas y es posible que deje unos cambios comportamientos, igual que en otras epidemias hemos aprendido a no compartir vasos o cubiertos. Estoy seguro que esta epidemia va a ser igual Además ha generado mucho miedo y algunos grupos tienen que aprender a vivir de nuevo con un riesgo, en eso que llamamos nueva normalidad, que no va a ser lo mismo que antes. Hay teléfonos y grupos de apoyo psicológico. Pero es importante además de acudir a los profesionales, entender que las autoridades públicas están trabajando de forma consciente y con responsabilidad. No se va a exponer a un riesgo innecesario a nadie. Estamos actuando con un principio de prudencia muy importante.

Fernando Simón: Seguimos con la tendencias habituales de los últimos días. La evolución sigue un camino favorable. 621 nuevos casos hasta ayer por la noche y una cifra de fallecidos, 143, buena. Estos datos se producen sobre todo por un par de comunidades, Madrid y Cataluña, las de mayor población, y también las dos Castillas. No hay incrementos en ninguna comunidad. La progresión es favorable para todas.

La Policía Municipal de Madrid realizó el sábado 1.987 propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma, más del doble que la víspera, y es el segundo día con más multas de este cuerpo desde el inicio del confinamiento. Hay que remontarse al pasado 8 de abril, en plena Semana Santa, para encontrar un día similar de infracciones (entonces fueron 2.131). Además, los agentes municipales detuvieron a tres personas, la mitad que la jornada anterior (6). Una vez más fue Puente de Vallecas el distrito con más actuaciones, seguido de Centro y Usera. La Policía Municipal de Madrid también interceptó 12 vehículos sin autorización para circular, cifra mucho menor que el viernes cuando fueron 32.

Cantabria no ha tenido que lamentar, por segundo día consecutivo, ningún nuevo fallecimiento por coronavirus, con lo que el número de víctimas en la región se mantiene en 201, mientras que, en las últimas 24 horas, se han contabilizado 3 nuevos contagios y 71 curados más.

Guarderías y jardines de infancia han reabrierto este domingo en Israel tras casi dos meses de cierre: los más pequeños vuelven a la actividad preescolar mientras el país sigue con su desescalada, aunque muchos centros permanecen cerrados por las nuevas medidas de prevención y desacuerdos con el Gobierno. Según las nuevas directrices, los niños deberán estar en espacios donde no haya más de 18, y la mayoría solo irá tres días por semana. Además, estos centros -que en el país acogen a niños de hasta seis años-, tendrán que dividir a los grupos de 18 por la mitad y mantenerlos separados estrictamente como medida de prevención. Los días de asistencia serán rotatorios: parte de los niños se quedará en casa una parte de la semana mientras los otros asisten a las aulas. Los padres también tendrán prohibido entrar a las instalaciones para evitar la propagación del contagio. Informa Efe.

La Policía Nacional ha detenido en la estación de ferrocarril del barrio del Carmen de Murcia a un hombre de 50 años por incumplir el confinamiento y negarse a ponerse la mascarilla. Los hechos se produjeron cuando los vigilantes de la estación lo abordaron al observar que cruzaba las vías, tras haber llegado a Murcia desde Alicante, donde reside. Cuando los vigilantes le indicaron que debía regresar a su localidad de residencia y cumplir con el confinamiento, se negó a identificarse y a ponerse la mascarilla, para añadir solo que había venido a la capital murciana a visitar a su hermano. El individuo, natural de Rumanía, que fue detenido por los policías ante la resistencia que ofreció. En su historial figuran numerosas detenciones por delitos de violencia doméstica, maltrato o abandono de animales, hurto y amenazas.

El sindicato de trabajadores UGT en Castilla y León ha exigido este domingo que se «depuren responsabilidades y consecuentemente se asuman por los responsables» tras la detección y retirada de un lote de 20.000 mascarillas defectuosas adquiridas por la Junta en China.

La Comunidad de Madrid ha recibido esta mañana el cuarto avión en menos de 48 horas cargado con material sanitario, el décimo desde el 2 de abril gestionado por el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El vuelo que ha aterrizado sobre las 10.30 horas en el aeropuerto de Barajas ha transportado 2,4 millones de mascarillas KN95, por lo que desde el viernes han llegado las 7 millones de unidades -de una compra total de 14 millones del Ejecutivo madrileño- que empezarán a ser distribuidas a la población desde mañana a través de las farmacias de la región, de forma gratuita y de cara a la desescalada ante el Covid-19.

España suma en 24 horas 143 fallecidos por coronavirus, 36 menos que el día anterior y la cifra más baja desde el 18 de marzo. Los diagnosticador por PCR repuntan ligeramente hasta 621 (465 han requerido hospitalización y 36 han ingresado en la UCI). En total desde el inicio de la pandemia, se han registrado 224.390 casos confirmado por PCR, 26.621 muertos y 136.166 infecciones resueltas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha comenzado a través de videoconferencia la reunión de la Conferencia de Presidentes que celebra este domingo con los responsables de las comunidades y ciudades autónomas para analizar la evolución de la pandemia por Covid-19. Se trata de la novena de este tipo desde que el 15 de marzo el jefe del Ejecutivo decretó el estado de alarma en toda España para frenar los contagios de coronavirus y ordenó el confinamiento de los ciudadanos en sus casas.

La Embajada de España en Mauritania organizará este domingo un vuelo extraordinario para evacuar un grupo de 73 personas de Nuakchot a Las Palmas, según ha anunciado en un comunicado esta misión diplomática. La mayoría son españoles, pero también hay otros ciudadanos europeos. Sigue leyendo aquí .

El Ministerio de Salud de Filipinas ha confirmado este domingo 184 nuevos casos de coronavirus, elevando el total de infecciones reportadas en el país del sudeste asiático a 10.794, según informa Reuters.

Pese a la situación mundial de pandemia, Bielorrusia fue ayer el único país de la antigua URSS que celebró el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi con un desfile militar. Tuvo lugar en Minsk, la capital, y lo presidió el presidente Alexánder Lukashenko, que acudió como siempre ataviado de uniforme castrense. En el evento participaron unos 3.000 soldados, pese a las recomendaciones de la OMS de aplazarlo. Informa Rafael M. Mañueco.

Por primera vez desde que preside Cs ha sido la protagonista de la semana. Su decisión de apoyar la prórroga implica riesgos, pero revela un liderazgo fuerte. Por Juan Fernández-Miranda. Lee aquí la entrevista .

Los resultados de este barómetro no solo reflejan un estado de ánimo social marcado por el pesimismo, sino que llevan la curva de la desconfianza hasta su máximo. Lea el editorial de ABC.

ABC ha hablado con algunos de los investigadores que trabajan en los proyectos más prometedores para desarrollar un fármaco que acabe con la pandemia de la COVID-19. Puedes conocerlos aquí .

Las autoridades sanitarias alemanas han confirmado este domingo 26 muertes por coronavirus durante las últimas 24 horas en el país -la cifra más baja desde marzo en este apartado-, aunque el número total de contagios se aproxima a los 170.000 y los fallecidos se acercan a los 7.400 mientras se repiten las protestas contra las restricciones del Gobierno.

La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha rebasado en las últimas horas los umbrales de los cuatro millones de contagios y los 275.000 fallecidos en todo el mundo, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 08.00 horas de este domingo por la institución, el recuento global asciende a 4.025.140 casos y 279.329 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,37 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la tabla, con unas 212.000 personas curadas, seguido por Alemania, con 143.300 pacientes salvados, y España, con unos 134.000 aproximadamente.

India ha superado este domingo las 2.000 muertes a causa de la pandemia del coronavirus y se han alcanzado los 62.939 contagios, según las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud de India. En las últimas 24 días, se han registrado 3.200 nuevos casos de la Covid-19 y 128 muertes por la misma causa, por lo que el número total de fallecidos por la pandemia se ha situado en 2.109.

Corea del Sur reportó este domingo 34 nuevos casos de coronavirus detectados el sábado, la mayor cifra diaria desde el pasado 9 de abril, debido a un brote en una zona de ocio nocturno de Seúl. El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades Infecciosas de Corea (KCDC) informó hoy que de esas 34 infecciones 8 son importadas y 26 son contagios comunitarios. De estos 26 últimos la inmensa mayoría pertenecen a un brote ligado a varios clubes y bares del conocido barrio de Itaewon, en Seúl, que ya ha originado al menos 40 contagios.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de un repunte de casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 en su país, con doce nuevos a nivel local y dos más "importados" del exterior, tras diez días sin colocar un doble dígito en el apartado de nuevas infecciones. Las autoridades sanitarias precisaron que 11 de los 12 casos locales contabilizados hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del sábado) se registraron en la provincia nororiental de Jilin, vecina de la de Heilongjiang, donde en las últimas semanas se produjo otro repunte debido al influjo de ciudadanos chinos que regresaban desde Rusia.

Un tercio de las muertes por COVID-19 registradas en Estados Unidos se han producido en geriátricos, según informa el diario New York Times (NYT), que lleva a cabo su propio recuento de víctimas. En su edición de este sábado, el periódico asegura que 25.600 personas entre residentes y trabajadores en centros dedicados a las personas mayores han perdido la vida desde el brote de la pandemia del nuevo coronavirus en EEUU, donde según The New York Times han fallecido 78.113 personas. Asimismo, la publicación asegura que más de 143.000 personas han sido contagiadas en unos 7.500 centros en todo el territorio nacional.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha calificado de "desastre caótico" la respuesta de su sucesor, Donald Trump, a la pandemia del coronavirus, en lo que suponen las críticas más duras a la actual Administración del exmandatario, que suele mantenerse en segundo plano. Las declaraciones de Obama (2009-2017) fueron ofrecidas el viernes por la noche por el portal de noticias Yahoo y el sábado la cadena CNN se hizo eco de la noticia, al mismo tiempo que dijo haber confirmado los comentarios del expresidente con tres antiguos funcionarios que trabajaron en su Gobierno. "Habría sido algo malo incluso con el mejor de los Gobiernos. Ha sido un absoluto desastre caótico por esa mentalidad de qué puedo sacar yo de esto y al demonio con el resto de las personas", manifestó Obama, de acuerdo al audio de la llamada al que accedieron Yahoo y CNN.

Cataluña ha alcanzado los 11.109 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, 59 más que el día anterior, según los datos aportados este sábado por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.294 han muerto en una residencia de mayores, 148 en un centro sociosanitario y 609 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.