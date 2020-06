Coronavirus España directo: Sanidad notifica 143 nuevos contagios y 52 fallecidos en los últimos 7 días

Actualizar

18.30Rueda de prensa Simón: "Desde hace varios días, casi dos semanas, varios grupos de investigación han ido publicando estudios que hablan de que el virus deja de ser un virus transmisor pasados unos días, sobre todo en casos leves y asintomáticos. Eso nos ha permitido hacer una propuesta por la que, no en todos pero sí en una parte importante de casos y contactos, se puede reducir el tiempo de cuarentena, de los 14 días a los 10. Se tienen que cumplir unos requisitos, pero nos permite hacer más eficiente el sistema. Es un beneficio sustancial, que si se aplica correctamente, no conlleva un aumento del riesgo. Serán los servicios médicos los que deberán decidir si se trata de un caso leve o no". Termina la rueda de prensa.

18.27Rueda de prensa Simón, sobre el Plan Barajas: "Realizar las PCR a la llegada es un asunto que hay que valorar con mucho cuidado, pues conlleva implicaciones logísticas, económicas y sanitarias. Se tienen que encontrar alternativas, algunas se están implementando ya y otras se harán más adelante, todas ellas para reducir el riesgo de contagio. Se quiere buscar la máxima garantía de que los riesgos no existen, pero las máximas garantías difícilmente se pueden conseguir de una manera razonable".

18.24Rueda de prensa Sobre la cifra total de fallecidos, Simón: "Espero que los tengamos antes del 16 de julio. No me gusta garantizar nada. Los datos no dependen de nosotros, pero sí les puedo decir que la cifra estará mucho antes, probablemente en los próximos días. Es decir, ya".

18.23Rueda de prensa "En España tenemos constantemente brotes, pero tenemos una epidemia suficientemente controlada para trabajar específicamente. No son necesarias acciones desmesuradas. (...) Estos pequeños brotes los podemos localizar y actuar sobre ellos. El sistema funciona y la transmisión se ha controlado, pero el riesgo sigue estando ahí", dice Simón.

18.20Rueda de prensa Simón: "Los viajeros no son un riesgo si no tienen el virus. Hay que controlar a los viajeros con sintomatología. Se están implementando medidas de control tanto en los puertos y aeropuertos".

18.17Rueda de prensa "El brote de Pekín es diferente a los demás por tres razones: el volumen, las acciones de China y los riesgos de transmisión de la zona donde está. Ha afectado a un mercado, se han tomado medidas muy restrictivas y China ha hecho muchísimas PCR. Es un brote, pero van más allá. El país ha tomado medidas muy drásticas sobre grupos de población muy grandes. Con el trabajo que están haciendo debería de controlarse, aunque por ahora no hay mucha información. China ha demostrado mucha capacidad de control tanto interno como externo. En el caso de Alemania, el brote está asociado a los trabajadores de un matadero, son muchos asintomáticos cuya capacidad de contagio es menor. Tenemos que ver cómo lo gestionan, aunque de primeras parece un brote circunscrito a los trabajadores. La mayor parte son gente que tuvo la enfermedad antiguamente o asintomáticos", explica Simón.

18.14Rueda de prensa "Se están poniendo en marcha medidas para evitar los riesgos del turismo nacional e internacional. Hay que mantener cierta tensión, pero creo que no es necesario estar con una angustia", añade Simón.

18.11Rueda de prensa Simón, sobre el verano: "El decreto de nueva normalidad establecerá medidas que se aplicarán en todo el territorio. (...) Además se propondrán nuevas medidas más específicas, como en lo relativo a los medios de transporte masivos. Las comunidades tendrán la capacidad de legislar sobre determinados aspectos como el ocio nocturno. La movilidad entre comunidades y provincias no se puede restringir una vez se termina el estado de alarma, pero desde luego que no es recomendable. Durante el verano, no es que haya que tener miedo, pero sí respeto. Tenemos una experiencia muy cercana y hay que ser consciente de lo que pasaría si se rebajan las medidas".

18.07Rueda de prensa Simón, sobre el estudio de seroprevalencia llevado a cabo en Torrejón de Ardoz: "Es un estudio que puede aportar datos interesantes porque se ha hecho a casi un 75% de la población, por lo que los resultados pueden ser muy fiables. (...) Han tenido unos resultados de un 20% de la población afectada, lo que son datos esperables. En Madrid ha afectado a más de un 11% de la población, y en Torrejón había habido casi el doble. En principio, si uno conoce cómo ha evolucionado la epidemia en la comunidad, sería esperable. Torrejón fue uno de los focos y donde se inició rápidamente la curva epidémica".

18.03Rueda de prensa Simón: "Se han notificado 52 fallecidos con fecha de defunción en la última semana. Tenemos alrededor de 28.000 fallecidos. Mañana daremos datos más fiables y más seguros".

17.59Rueda de prensa "Cada caso ha tenido de promedio de entre 2 y 5 contactos estrechos, es decir, personas con alto riesgo de haber sido cotnagiados. Solo el 5% de ellos ha desarrollado sintomatología, que son 83 en total. Son cadenas de transmisión conocidas. Estamos, claramente, en que más o menos la mitad de los casos los tenemos localizado por su origen, en función de un caso diagnosticado, lo que significa que la transmisión comunitaria cada vez es menor, lo que es bueno porque es difícil de controlar. Nos podemos concentrar en los brotes", explica Simón.

17.55Rueda de prensa Comienza la rueda de prensa de Fernando Simón, directordel Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "Se han identificado 52.830 con alguna sintomatología paraecida al Covid-19 y se les ha hecho prueba diagnóstica al 91%. Además, se ha hehco pruebas a mucha otra gente. En total, en ese mismo periodo que hemos hecho a 50.000 casos sospechosos, 238.00 pruebas de PCR. (...) Nuestra capacidad de detección de casos es buena. Son 143 personas positivas con inicio de síntomas en los últimos siete días. El mismo número de personas que ayer dieron positivo en la prueba".

Tabla con los 15 países no europeos más golpeados por el Covid-19 - MdS

17.43Madrid lidera los nuevos casos y los fallecidos De los 52 fallecimientos en la úitima semana, uno se ha producido en Andalucía, uno en Aragón, uno en Asturias, dos en Castilla-La Mancha, 13 en Castilla y León, tres en Cataluña, tres en Comunidad Valenciana, 25 en Madrid y tres en País Vasco. Los 143 contagios se han localizado en Andalucía (6), Aragón (5), Baleares (dos), Canarias (14), Cantabria (3), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (dos), Cataluña (16), Comunidad Valenciana (cuatro), Extremadura 87), Galicia (dos), Madrid (69), Navarra (cinco) y País Vasco (tres).

Tabla con los 15 países europeos más golpeados por el Covid-19 - MdS

17.35Aumento también de la cifra de fallecidos que facilita el Ministerio de SanidadDesde el pasado 8 de junio, Sanidad no notificaba una cifra tan alta de fallecidos con fecha de defunción en la última semana. Según los datos de este jueves, son 52 decesos en los últimos siete días, lo que supone el doble de lo que se ha venido anunciando desde el pasado viernes.

Gráfico con la evolución de nuevos casos de Covid-19 desde el 11 de mayo - MdS

17.27Repunte de nuevos casos de coronavirus La cifra de nuevos casos de coronavirus notificados este jueves (143) no era tan alta desde el pasado 12 de junio, cuando se detectaron 155 positivos con respecto al día anterior. Tras sumar tres días consecutivos con menos de 100 casos (48, 40 y 76), ayer su notificaron 141, un número que se ha incrementado ligeramente hoy.

Tabla de fallecidos por Covid-19 en España por CCAA - MdS

17.20España registra 143 nuevos casos El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 143 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total a 245.268 positivos desde el comienzo de la epidemia. En cuanto a la cifra de fallecidos, Sanidad mantiene congelado el total, si bien notifica 52 víctimas mortales con fecha de defunción en la última semana. El total, como desde hace varios días, se mantiene en 27.136 decesos por Covid-19.

17.12Turquía impone las mascarillas en Ankara y Estambul ante el repunte de nuevos casos Las autoridades de Turquía han impuesto este jueves el uso obligatorio de mascarillas en la capital, Ankara, y las ciudades de Estambul y Bursa, en medio del incremento de los casos de coronavirus en los últimos días. Los gobiernos de estas tres provincias han realizado el anuncio en comunicados separados y, con ello, un total de 45 de las 81 provincias del país se ven ya afectadas por la medida, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia. Son 182.727 casos de coronavirus en el país, con 1.429 en las 24 horas anteriores, al tiempo que indicó que en ese periodo habían fallecido 19 personas, lo que sitúa el total en 4.861 desde el inicio de la pandemia.

17.10Gran parte de Cuba inicia la desescalada La mayor parte de Cuba, a excepción de las regiones de La Habana y Matanzas, han iniciado este jueves la primera fase dentro del calendario de desescalada establecido por el Gobierno de Miguel-Díaz Canel, que no contempla la reactivación del turismo internacional hasta una etapa posterior cuya fecha aún está por concretar. El Ministerio de Salud cubano tiene registrados 2.295 positivos por la pandemia del nuevo coronavirus, después de confirmar este jueves 15 nuevos casos, todos ellos en la provincia de La Habana. La cifra de fallecidos, estancada durante una semana, ha aumentado a 85 tras añadir una víctima mortal más. En aras de recuperar la normalidad perdida, el Ejecutivo ha elaborado un plan por fases para reanudar actividades durante los próximos meses, bajo recomendaciones de seguir guardando las distancias y adoptar medidas de protección, en particular el uso de mascarillas.

17.03Reino Unido notifica 135 fallecidos por Covid-19 Las muertes por Covid-19 confirmadas por un test en el Reino Unido ascienden a 42.288, tras añadir 135 en 24 horas, lo que sitúa a este país como el primero de Europa y tercero del mundo más afectado por la pandemia, informó este jueves el Gobierno británico. El ministerio de Sanidad indicó que se han hecho hasta ahora 7.259.555 pruebas diagnósticas, de las cuales 300.469 han dado positivo, 1.218 este miércoles. Si bien el Gobierno difunde la cifra de decesos confirmados por test, los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) indican que el número real de fallecimientos atribuibles al virus supera ya los 53.000 en el Reino Unido.

16.50La OMS alerta del alto riesgo de contagio en Europa El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha avisado de que todos los países europeos siguen teniendo un "alto riesgo" de contagios de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Por ello, Kluge ha destacado la necesidad de que las autoridades sanitarias, especialmente en los países que han comenzado a recuperar la normalidad tras las restrictivas medidas impuestas para contener la transmisión del virus, inviertan en sistemas de vigilancia, test y rastreos de contactos para evitar nuevos colapsos en los sistemas sanitarios en el caso en que se produzca una segunda oleada.

16.37Se detecta otro brote en Alemania Los cerca de 700 habitantes de un bloque de viviendas de Gotinga (centro de Alemania) quedaron desde hoy en cuarentena, tras ser verificados unos 100 contagios con Covid-19 en ese edificio, indicaron las autoridades del «Land» de Baja Sajonia. La medida fue adoptada por considerarse que entre los habitantes de la totalidad del bloque hay alta probabilidad de infección por contacto directo con sus vecinos. Lea la noticia.

16.25Portugal notifica 417 nuevos positivos El Ministerio de Salud luso ha actualizado este jueves el balance provisional de casos en todo el país con 417 contagios adicionales, la cifra más alta desde el 9 de junio. Tres de cada cuatro nuevos infectados corresponden a la región de Lisboa y Valle del Tajo, principal epicentro de la pandemia a día de hoy en Portugal. Por otra parte, el Gobierno también ha confirmado una muerte más por Covid-19, hasta un total de 1.524, mientras que 416 personas están ingresadas en hospitales, 67 de ellas en cuidados intensivos.

16.12El País Vasco mantiene el uso de mascarilla Las restricciones en los aforos de ciertos espectáculos e instalaciones deportivas, así como el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, con las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, se mantendrán en el País Vasco pese al acceso de la comunidad autónoma, a partir de esta medianoche, a la denominada 'nueva normalidad', tras dejar atrás más de tres meses de estado de alarma por el coronavirus. La salida del País Vasco de la situación de excepcionalidad regulada por el estado de alarma decretado el 14 de marzo por el Ejecutivo central ha sido anunciada este jueves por el portavoz del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por las consejeras de Salud, Nekane Murga, y Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia.

16.00Una fiesta deja 37 contagios en el Algarve Al menos 37 personas han dado positivo por el nuevo coronavirus a raíz de la fiesta ilegal celebrada el pasado domingo en la localidad portuguesa de Lagos, en la región del Algarve, lo que ha llevado a las autoridades a examinar a posibles contactos para tratar de cortar la cadena de transmisión. Decenas de personas habrían acudido a esta fiesta, organizada en un club deportivo. El pabellón municipal se ha convertido en un centro de análisis para realizar pruebas a medio millar de personas que pudieron estar en contacto con asistentes al evento del domingo, tanto de forma directa como indirecta, según RTP.

15.48Irán se acerca a los 200.000 casos Las autoridades de Irán han registrado casi 2.600 nuevos casos de coronavirus en un solo día, lo que eleva el balance provisional de contagios cerca ya de los 200.000, según las estadísticas difundidas este jueves por el Ministerio de Sanidad iraní. La portavoz ministerial, Sima Sadat Lari, ha aumentado a 197.647 las personas contagiadas, 2.596 más que el miércoles, mientras que la cifra de fallecidos ha aumentado hasta los 9.272, 87 más. Casi 2.800 pacientes permanecen en estado grave en la República Islámica, según la agencia de noticias oficial IRNA.

15.35Comienza a desmontarse el hospital de IFEMA Pieza a pieza ha comenzado a desmontarse este jueves el gigantesco hospital de Ifema, uno de los símbolos de la pandemia en Madrid, salvo las canalizaciones de oxígeno y de vacío del subsuelo que se quedarán para siempre con el objetivo de poder volver a montarlo con mucha mayor rapidez en caso de necesitarse. El desmontaje de la instalación, clausurada el 1 de mayo tras atender a 4.000 pacientes con Covid-19 para aliviar la presión asistencial del resto de los hospitales madrileños, deberá estar listo el 1 de julio para que el recinto ferial retome su actividad habitual, ha explicado a EFE el director médico del hospital, Javier Marco. El hospital de campaña comenzó a funcionar en la noche del 21 de marzo tras un acondicionamiento exprés.

15.23Más detalles de la dexametasona Esta semana, la Universidad de Oxford (Reino Unido) aseguró mediante una nota de prensa que la dexametasona reduce el riesgo de muerte en pacientes de Covid-19 con complicaciones respiratorias. Aunque todavía no se ha publicado estudio alguno, el anuncio despertó expectación por formar parte del ensayo RECOVERY, cuyo objetivo es evaluar la eficacia de diferentes fármacos contra el coronavirus. Conozca más detalles sobre este prometedor medicamento.

15.10Los pacientes asintomáticos con Covid-19 tienen respuestas inmunes más débiles Las personas que han sido infectadas con el coronavirus SARS-CoV-2 pero nunca desarrollan síntomas de Covid-19 pueden tener una respuesta inmune más débil al virus, sugiere un estudio que presenta un análisis clínico e inmunológico detallado de 37 pacientes asintomáticos infectados con SARS-CoV-2 y que se publica en «Nature Medicine». Lea la noticia.

14.55El Ayuntamiento de Valencia desinfectará diariamente por la noche las más de 600 zonas de juego infantil El Ayuntamieto de Valencia desinfectará diariamente, en horario nocturno, las más de 600 zonas de juego infantil de la ciudad para evitar posibles contagios del coronavirus, un dispositivo que supone un gasto de más de 300.000 euros mensuales para el consistorio, que solicita que la ciudadanía respete las medidas de autoprotección. Así, a pesar de este dispositivo especial de limpieza, «la ciudadanía tiene que respetar las medidas de autoprotección al hacer uso de estos elementos del mobiliario urbano», ha apuntado el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, tras dar cuenta del incremento de personal destinado a esta tarea: 82 personas se ocuparán de esta limpieza especial, y 59 de ellas han sido contratadas ex profeso.

14.49Irán se acerca a los 200.000 casos tras registrar casi 2.600 contagios en un día Las autoridades de Irán han registrado casi 2.600 nuevos casos de coronavirus en un solo día, lo que eleva el balance provisional de contagios cerca ya de los 200.000, según las estadísticas difundidas este jueves por el Ministerio de Sanidad iraní. La portavoz ministerial, Sima Sadat Lari, ha aumentado a 197.647 las personas contagiadas, 2.596 más que el miércoles, mientras que la cifra de fallecidos ha aumentado hasta los 9.272, 87 más. Casi 2.800 pacientes permanecen en estado grave en la República Islámica, según la agencia de noticias oficial IRNA.

14.40La OMS alerta de que todos los países de Europa siguen teniendo un «alto riesgo» de contagios de Covid-19 El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha avisado de que todos los países europeos siguen teniendo un «alto riesgo» de contagios de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Por ello, Kluge ha destacado la necesidad de que las autoridades sanitarias, especialmente en los países que han comenzado a recuperar la normalidad tras las restrictivas medidas impuestas para contener la transmisión del virus, inviertan en sistemas de vigilancia, test y rastreos de contactos para evitar nuevos colapsos en los sistemas sanitarios en el caso en que se produzca una segunda oleada.

14.30Cerradas a visitas dos residencias públicas de Madrid por casos de Covid y otra por incumplir el protocolo Las residencias de mayores públicas Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares y Nuestra Señora del Carmen de Cantoblanco (Madrid) mantienen cerradas las visitas a familiares de residentes por registrar en los últimos días casos de coronavirus, y también el geriátrico privado Santísima Virgen y San Celedonio por incumplir algún punto del protocolo marcado por la Comunidad de Madrid para recibir a visitantes en la fase 2. La Francisco de Vitoria suspendió esta semana las visitas a familiares, que volvieron a recuperarse por restricciones el 8 de junio, después de que uno de los usuarios diera positivo en PCR. Fue aislado en el centro y, siguiendo el protocolo, se cerraron las visitas. Ya en el hospital esta persona dio negativo en un segundo test.

14.21Cantabria levanta el estado de alarma y aprueba las normas de la nueva normalidad El Gobierno de Cantabria publicará este jueves en un número extraordinario del BOC el decreto firmado hoy por el presidente, Miguel Angel Revilla, que levanta el estado de alarma en la comunidad autónoma y permite la movilidad con el País Vasco, así como la orden de la Consejería de Sanidad con las medidas sanitarias y de aforo que regirán en la llamada «nueva normalidad». Ambos entrarán en vigor esta medianoche. Según ha adelantado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el aforo máximo en bares, establecimientos de hostelería, comercios, centro comerciales, bibliotecas y centros culturales, será a partir de ahora del 75% en todos los municipios de Cantabria -sin distinción por población-. Sin embargo, en discotecas, pub y locales de ocio nocturno se reduce a un tercio.

14.09El rebrote del coronavirus en Algeciras deja a un hostal en cuarentena Algeciras ha registrado un pequeño rebrote del coronavirus en las últimas horas tras la muerte en el hospital Punta de Europa de un hombre por Covid-19 que estaba alojado en una pensión de la localidad y haber contagiado a tres personas más. El foco ha hecho saltar las alarmas en la localidad y un hostal ha quedado en cuarentena. Más detalles en La Voz de Cádiz.

14.01Rusia prueba con 18 voluntarios una vacuna experimental contra el coronavirus Los primeros 18 voluntarios han recibido ya una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus en el hospital militar Burdenko, en la capital rusa, Moscú, según ha informado este jueves el Ministerio de Defensa ruso. El departamento que dirige el general Sergei Shoigu y el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya han pasado este jueves a la fase de ensayos clínicos de una vacuna vectorial combinada contra el coronavirus.

13.55Sanidad aconseja la lactancia a madres con Covid-19 mientras no se demuestre que hay riesgo de contagio El Ministerio de Sanidad sigue aconsejando la lactancia a las madres que padecen Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, hasta que no haya «evidencia sólida» que demuestre existe un riesgo de contagio de la infección al bebé. Así se establece en una nueva actualización del documento 'Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con Covid-19', en el que se recuerda que la lactancia materna otorga «muchos beneficios» como, por ejemplo, el «potencial paso de anticuerpos madre-hijo» frente al nuevo coronavirus.

13.41Acaban las limitaciones de aforo en tanatorios y cementerios

13.35Austria y Alemania levantan el domingo las restricciones de viaje con España Austria y Alemania levantarán el próximo domingo todas las restricciones de viaje con España, después de que Gobierno español anunciase la reapertura de fronteras con los países del espacio Schengen el 21 de junio, con lo que será posible cruzarlas sin necesidad de test o cuarentena. Los ministros de Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, y Alemania, Heiko Maas, anunciaron este jueves esa decisión en una rueda de prensa en Viena.

13.30Castilla y León registra 27 nuevos positivos y una nueva muerte por coronavirus Castilla y León ha registrado 27 nuevos casos de afectados por el COVID-19 que han dado positivo confirmado por PCR -de ellos, dos tienen diagnóstico confirmado en las últimas 24 horas y comunicados según nuevo criterio establecido por el Ministerio de Sanidad-. La cifra de contagios en la Comunidad asciende así a 26.155, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad. Además, el número de fallecidos en hospitales de Castilla y León asciende a 2.043 personas, tras un decesos en las últimas 24 horas, mientras que el número de altas alcanza ya las 8.469, de las cuales 13 se han registrado también en las últimas horas.

13.24Illa avisa de que mientras haya un país con casos existirá el riesgo de nuevos brotes en el mundo El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avisado de que mientras que haya un país, aunque sólo sea uno, con casos de infectados por el nuevo coronavirus, existirá el riesgo de que se produzca una segunda oleada de contagios de Covid-19 en todo el mundo. Illa se ha pronunciado así durante su intervención en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, y después de que varios grupos parlamentarios le hayan avisado de que puede haber una segunda oleada de contagios y le hayan instado a reforzar el sistema sanitario para que esté preparado.

13.17Otros 10 contagios de covid y un muerto en el último día del estado de alarma de País Vasco País Vasco ha registrado 10 nuevos casos por covid-19 y una persona ha fallecido con coronavirus, según los datos hechos públicos este jueves, el último día en el que el País Vasco se encuentra bajo el estado de alarma. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha actualizado los datos de evolución de la pandemia, que desde su inicio ha causado en Euskadi 1.602 fallecidos y 20.539 casos positivos.

13.15Reabren los parques infantiles y la discotecas con aforos limitados en País Vasco La «nueva normalidad» a la que accede País Vasco a partir de esta medianoche reduce la distancia interpersonal hasta 1,5 metros y mantiene el uso obligatorio de mascarillas cuando esta separación no sea posible, al tiempo que se abrirán los parques infantiles y las zonas deportivas al aire libre, así como las discotecas, todo ello con aforos limitados. Estas son algunas de las novedades que recoge la orden de la consejera de Salud, Nekane Murga, en la que se detallan las reglas que regirán la actividades de toda índole en Euskadi a partir de la salida del estado de alarma del País Vasco, y que han sido aprobadas este jueves por el Gobierno Vasco en un Consejo Extraordinario.

13.09Baleares informa de dos nuevos casos de COVID-19 y rebaja los fallecidos a 224 La Conselleria de Salud y Consumo de Baleares ha informado de que los casos de contagios de SARS-CoV-2 ascienden este jueves en Baleares a 2.272 desde el inicio de la pandemia, dos más que el miércoles, y no ha notificado ningún fallecido más pero ha actualizado la cifra acumulada a 224 muertos por el SARS-CoV-2, cuando el dato anterior era de 228. El Servicio de Epidemiología, siguiendo indicaciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), ha excluido del balance las personas muertas por causas diferentes a la COVID-19, y ha notificado este jueves una cifra acumulada de 224 casos de personas muertas debido al SARS-CoV-2, ha informado el departamento autonómico en un comunicado.

12.58Illa se compromete a aumentar la inversión en sanidad a niveles previos a la crisis de 2008 y llegar hasta el 7% del PIB El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado este jueves el compromiso del Gobierno de aumentar durante la legislatura la inversión en sanidad hasta llegar a niveles previos a la crisis económica del 2008, lo que supondrá una inversión del 7 por ciento del PIB en el sistema sanitario. Así lo ha comentado durante su intervención en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, a la que ha acudido para informar de las líneas que el su departamento ministerial considera que deben de abordarse en un futuro próximo y lejano en el ámbito de la sanidad y de la sanidad pública.

12.42Torra anuncia el fin de la «Fase 3» en Cataluña, que entrará mañana en la «nueva normalidad» «He firmado el decreto que estipula el fin de la Fase 3 diseñada por el Gobierno español y la entrada a la 'Fase de Reanudación' que ya regularemos completamente desde el Govern a través del Procicat y siempre obedeciendo los criterios de los expertos». Así ha anunciado este jueves el fin del confinamiento el presidente catalán, Quim Torra. Más detalles.

12.30El CSIF defiende la profesionalidad del personal sanitario La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, defiende la profesionalidad del personal de la sanidad durante la crisis del COVID-19 y ha subrayado que, de acuerdo al Código Deontológico Médico, se han limitado a atender a los enfermos lo mejor que han podido con los medios que tenían a su alcance, sin que se les pueda atribuir responsabilidades por decisiones de carácter político.

12.16El número de camioneros fallecidos se ha multiplicado por 2,4 durante la pandemia El número de fallecidos en camiones de más de 3.500 kilos se ha multiplicado en un 2,4 respecto de la media de los últimos 5 años durante la pandemia. Así lo pone de manifiesto el estudio 'Problemas, riesgos y accidentes en el transporte profesional relacionados con COVID-19', elaborado por el Instituto Universitario de Investigación de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, la Fundación para la Seguridad Vial y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte, que ha sido presentado este jueves de forma telemática. El estudio se completa con una encuesta realizada a 1.013 conductores de transporte profesional de mercancías por carretera en activo de toda España, cuyos resultados arrojan que un 79,8% de los encuestados considera que los poderes públicos no les han prestado la ayuda que era de esperar, y que un 50,7% considera que las normas sobre cómo debe realizarse el transporte de mercancías no han estado claras.

12.02Otras 11 nuevas muertes elevan a 12.491 los fallecidos por COVID en Cataluña Un total de 12.491 personas han fallecido hasta ahora en Cataluña víctimas de la COVID-19, según el último balance difundido este miércoles por el Departamento de Salud, que incluye once nuevas notificaciones de fallecimientos efectuadas por las funerarias en las últimas 24 horas. Del total de víctimas, 6.820 han fallecido en un centro hospitalario o sociosanitario, 4.091 en una residencia y 792 en sus hogares, mientras que el resto de casos no están clasificados por falta de información.

11.54Rusia supera los 561.000 contagiados con coronavirus tras sumar 7.790 casos en las últimas 24 horas La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 7.790 casos y 182 muertos, lo que eleva el balance a más de 561.000 personas contagiadas y más de 7.600 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 7.790 casos de covid-19 en 83 regiones, incluidos 2.450 casos asintomáticos», ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

11.45Bangladesh supera los 100.000 casos de Covid-19 Las autoridades bangladeshíes han informado este jueves de 3.803 nuevos infectados por coronavirus, lo que eleva el balance global por encima del umbral de los 100.000 y convierte a Bangladesh en el décimo octavo país del mundo en superar esta simbólica cifra. En concreto, el país asiático ha registrado hasta este jueves 102.992 casos de Covid-19, según los datos del Ministerio de Sanidad. El dato de fallecidos ha aumentado hasta los 1.343, ocho más que en el balance anterior, mientras que más de 40.000 personas han superado la enfermedad, informa «The Daily Star».

11.39La Generalitat ha notificado 17 nuevas muertes por el coronavirus desde que el Gobierno congeló los datos La Generalitat ha notificado diecisiete nuevos muertos por coronavirus en la Comunidad Valenciana desde el pasado 7 de junio, día en el que el Gobierno central decidió «congelar» la estadística de fallecidos como consecuencia de la pandemia. Más detalles.

11.30Salvador Illa en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica «Nadie estaba preparado para una pandemia tan agresiva ni para la tensión que han sufrido los sistemas sanitarios. La pandemia ha hecho evidente la necesidad de abordar el futuro del sistema nacional de salud», ha señalado el ministro de Sanidad en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. «En España estamos en una fase de control de la epidemia mientras otros países están sufriendo su terrible impacto. Tenemos que ser capaces de aprovechar este momento para impulsar transformación del sistema de salud hacia un modelo más robusto», ha señalado Illa. Además, ha desacado que el Ejecutivo está trabajando para garantizar la disponibilidad material de protección necesario.

11.20El Gobierno aprueba la llegada a Mallorca de diez vuelos más con turistas alemanes El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves que el Gobierno ha autorizado la llegada de diez vuelos más desde Alemania a Mallorca en el marco del plan piloto de apertura de corredores turísticos seguros promovido por el Ejecutivo balear, que preside la socialista Francina Armengol. Más detalles.

11.10Madrid desaconseja a niños con problemas de salud ir a campamentos urbanos El Ayuntamiento de Madrid desaconseja la participación en sus campamentos urbanos de niños vulnerables por tener patologías previas y también de quienes convivan con adultos que son población de riesgo ante contagios de coronavirus. El Consistorio madrileño pide un «consentimiento informado» en las familias que pese a esta recomendación soliciten una plaza en los campamentos urbanos y los servicios médicos evaluarán de forma individual si los niños pueden o no participar.

10.56Robles: «No me gusta que políticamente nadie se tire los muertos de las residencias a la cara» La ministra de Defensa, Margarita Robles, deploró este jueves que las muertes por coronavirus ocurridas en las residencias de ancianos sean utilizadas como un elemento más del debate político, en lugar de servir de base para replantearse la situación de estos centros de cara al futuro. Así se pronunció Robles, en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, en la que llamó a reflexionar sobre «qué hacemos con las residencias» con vistas al futuro, sin utilizar el dolor que allí se ha vivido en clave partidista. Tras los rifirrafes que se han producido entre la Comunidad de Madrid y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a cuenta de esta situación, Robles proclamó que «no me gusta que políticamente nadie se tire los muertos de las residencias a la cara».

10.45Castilla-La Mancha envía 6,5 millones artículos protección a sanitarios en dos semanas El Gobierno regional ha distribuido en las dos últimas semanas más de 6,5 millones de artículos de protección individual frente a la COVID-19 entre los profesionales de los centros sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). El grueso principal de los envíos que se han hecho en los últimos 15 días han correspondido a guantes, de los que se han distribuido 5,9 millones ante la alta demanda registrada por las gerencias en las últimas semanas, ha informado este jueves en una nota de prensa la Consejería de Sanidad.

10.27Villacís ve bien realizar PCR a los viajeros en Barajas: «El virus puede aparecer en cualquier momento» La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se ha mostrado este jueves favorable a realizar pruebas PCR a los turistas que aterricen en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pues «el virus puede aparecer en cualquier momento». Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pedía establecer «controles de llegada rigurosos en los vuelos entre Madrid y otros destinos de alto riesgo, sin descartar la posibilidad de anularlos si un agravamiento de la situación lo requiriera».

10.14Israel reabre teatros y cines, y el lunes circularán trenes de pasajeros El Ejecutivo israelí ordenó anoche levantar las restricciones en vigor para el sector de la cultura y el ocio, por lo que salas de teatro y cine podrán reabrir de manera inmediata, y anunció también que el lunes se reiniciará la circulación de trenes de pasajeros. La audiencia en establecimientos de eventos culturales estará limitada a 250 personas, pero podrá alcanzar el medio millar con un permiso del Ministerio de Cultura y Deportes, informó en un comunicado la Oficina de Prensa del Gobierno israelí.

10.00Confirmado: la pérdida del olfato y/o del gusto es un síntoma de la covid-19 En abril, un consorcio de científicos de 43 países, entre ellos España, comenzó un proyecto para tratar de averiguar si la pérdida del olfato y/o del gusto va asociada a la covid-19 y con qué frecuencia. Ya se conocen los primeros resultados y, sí, estos dos sentidos se ven en mayor o menor grado alterados, informa Efe. Los primeros datos de este macroestudio se han obtenido a partir de 4.039 encuestas traducidas a una treintena de idiomas y realizadas a pacientes o personas que hayan pasado la enfermedad; detrás está la iniciativa Consorcio Global de Investigadores Quimiosensoriales (GCCR, por sus siglas en inglés).

9.44Irene Montero en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica Montero ha anunciado que el Ministerio de Igualdad impulsará junto al ministerio de Trabajo una ley de tiempo corresponsable con el «objetivo de garantizar el derecho a la conciliación para garantizar el trabajo en condiciones de igualdad. Que la conciliación no suponga una renuncia para las mujeres y que sea también un derecho de los hombres pasa por avanzar legislativamente en muchas direcciones».

9.42El confinamiento afectó al rendimiento laboral de 2 de cada 3 trabajadores Dos de cada tres personas que han estado trabajando durante el confinamiento consideran que su rendimiento laboral se ha visto afectado, mientras que en el caso de los estudiantes esa proporción se sitúa en tres de cada cuatro. Así lo reflejan los resultados de una encuesta sobre situación, valoración y percepción vinculada a la COVID-19 realizada por el Grupo de Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública de la Universitat de València, elaborada a partir de 8.387 respuestas recogidas en toda España del 28 de abril al 14 de mayo.

9.39Irene Montero en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica Montero ha destacado también que hay «una legión de abuelos y abuelas que están donde se les necesita. En tercer lugar, los centros educativos, que constituyen además una herramienta de conciliación fundamenta. La red de cuidades en España es fragil y ha saltado por lo aires en esta crisis».

9.37Irene Montero en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica Prestar atención a los cuidados y hacer políticas respecto a esto es una cuestión «también económica». «Con los datos de los que disponemos, sabemos que las mujeres dedican más del doble de horas diarias al hogar frente a los hombres», ha indicado Montero.

9.33Irene Montero en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica «Ningún gobierno ha podido ocuparse de la gestión de los cuidados, han sido un deber femenino que ni siquiera se han reconocido como trabajo. Una sociedad democrática no puede permitirse la injusta distribución de tareas esenciales como son los cuidados. Debemos construir un robusto sistema de cuidados».

9.30Irene Montero en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica «Si hablamos de reconstruir es poque algo se ha roto o no ha funcionado. Esta crisis nos ha permitido ver que es la economía la que depende de las personas», por lo que, justifica la ministra de Igualdad, las políticas han ido dirigidas a las personas. «El ingreso mínimo vital tiene rostro de mujer», ha señalado Montero, que ha recordado tabién que «nuestro país necesita cuidados, sin cuidados no se puede vivir».

9.21El aeropuerto Sevilla recibe este viernes primer vuelo internacional desde marzo El aeropuerto de Sevilla recibirá este viernes su primer vuelo internacional desde el pasado mes de marzo, después de que el pasado 18 de mayo iniciase su etapa como punto de entrada de viajeros procedentes del extranjero, junto a otros nueve españoles. Según han informado a Efe fuentes del aeropuerto sevillano, la compañía neerlandesa Transavia será la primera en usar sus pistas para un vuelo internacional desde el pasado 26 de marzo, con previsión de llegada a la capital andaluza a las 19.50 horas.

9.07Alemania eleva el balance diario de coronavirus a 580 casos y rebaja los muertos a 26 La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 26 víctimas mortales y 580 casos, frente a los 30 fallecidos y los 345 contagios de la jornada anterior, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia del coronavirus en Alemania asciende a 187.764 personas contagiadas y contagios y 8.856 fallecidos.

8.55La sangre de tipo A se asocia a mayor riesgo de sufrir una covid-19 más severa Los genes pueden determinar que algunas personas desarrollen formas graves de covid-19. Así, tener sangre tipo A se asocia a un 50 % más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio, mientras que el grupo O confiere un «efecto protector» frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria. Esos son algunos resultados de un estudio internacional con participación española, el cual señala que la vulnerabilidad de ciertas personas al desarrollo de formas clínicas graves de la enfermedad «puede estar influenciada por sus características genéticas».

8.40Un estudio internacional asegura que variaciones en los genes determinan algunas formas graves de Covid-19 Un estudio internacional en el que ha participado España asegura que los genes determinan algunas formas graves de Covid-19. En concreto, una variante en el cromosoma 3 favorece la entrada del virus y la 'tormenta de citoquinas', la segunda relación se localiza en el cromosoma 9, en el gen que determina el grupo sanguíneo, informa Servimedia. «La frecuencia de ambas variantes genéticas en los cromosomas tres y nueve es significativamente mayor en los pacientes que necesitaron ventilación mecánica frente a aquellos en los que únicamente se administró oxígeno, asociación que fue independiente de la edad y sexo de los pacientes», concluye el estudio.

8.28Barcelona y Lledia se encuentran ya en fase 3 Barcelona y Lledia se encuentran desde este jueves en la fase 3, con lo que casi 37 millones de personas, el 78 por ciento de la población española, están ya en esta etapa de la desescalada. El Boletín Oficial del Estado publica este jueves la orden del Ministerio de Sanidad que incorpora las regiones sanitarias de Barcelona y Lleida a la fase 3 y convierte a Cataluña en unidad territorial única, con capacidad de movimiento por toda la comunidad.

8.15Iglesias propondrá hoy a las CC.AA. la creación de un grupo de trabajo para evitar rebrotes en residencias El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, propondrá este jueves a las comunidades autónomas la creación de un grupo de trabajo, en el que participen las propias autonomías, expertos y agentes sociales para analizar las medidas de prevención necesarias para evitar posibles rebrotes del coronavirus en las residencias de mayores. Así lo planteará Pablo Iglesias en la reunión del Consejo Territorial, que no contemplaba este asunto en el orden del día, al que ha tenido acceso EP. La reunión se había convocado para abordar el reparto del 0,7% del IRPF y los criterios de distribución de los créditos que se destinan a la financiación de ciertos planes y programas sociales para 2020.

8.00China reconoce la mala higiene de sus mercados e insta a una reforma urgente China subrayó hoy la «necesidad urgente» de mejorar la higiene en sus mercados mayoristas y en la cadena de suministro de alimentos tras el nuevo brote de coronavirus detectado en Pekín, que hasta ahora deja 158 casos confirmados. La capital china aumentó el martes por la noche el nivel de respuesta a emergencias por la Covid-19 en un intento de frenar la propagación masiva del brote, que se desató el pasado jueves en el principal mercado mayorista de Xinfadi.

7.45Un grupo de niños en custodia estatal en El Salvador se contagian de Covid-19 Veintidós niños salvadoreños bajo custodia estatal se contagiaron de Covid-19, según denunció públicamente este miércoles un instituto de derechos humanos de la Universidad de El Salvador (UES), mientras que las autoridades investigan el asunto. De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES (MDHUES), estos menores «habían resultado positivos de coronavirus» pese a que se encontraban en un centro administrado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez (ISNA).

7.25India registra una bajada de más de 1.600 muertes con respecto al balance del día anterior El Ministerio de Salud de India ha informado de 12.881 nuevos casos de la Covid-19 y de un descenso de 1.669 muertes con respecto a la jornada del martes, después de contabilizar 334 frente a las 2.003 del día anterior. Las autoridades sanitarias han confirmado un total de 366.946 casos y 12.237 víctimas mortales. India es el cuarto país con más personas contagiadas por la Covid-19 y el octavo en cuanto a víctimas mortales.

7.00Argentina marca récord diario de muertes y Fernández culpa del rebrote al relajamiento de las medidas Argentina ha confirmado este miércoles 35 muertes por la Covid-19 en 24 horas, lo que supone la cifra diaria más alta de fallecidos desde que comenzó la pandemia, que ya es de 913, en pleno repunte de nuevos casos que el presidente, Alberto Fernández, no ha dudado en achacar a la flexibilización de las medidas de confinamiento. «¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían abrir los locales de ropa? Abran los locales. Pero estas son las consecuencias», ha sido categórico el presidente argentino durante una entrevista al canal Telefé.

6.32Honduras registra 336 muertos por Covid-19 y 10.299 contagiados La cifra de muertos en Honduras por COVID-19 aumentó este miércoles a 336, mientras que los contagios, que se han disparado en la región central del país, donde se localiza la capital Tegucigalpa, ya suman 10.299, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). En su informe diario desde que se inició la pandemia de COVID-19, el Sinager indicó que las pruebas de laboratorio PCR han confirmado seis nuevas muertes, con las que ya suman 336.

6.31Pekín suma 21 nuevos casos de Covid-19, diez menos que en la víspera La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 28 nuevos casos de COVID-19 detectados el miércoles, 4 de ellos procedentes del exterior y 24 a nivel local, de los cuales 21 se registraron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. Pekín aumentó el martes por la noche el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del brote detectado el pasado jueves en el mercado mayorista de Xinfadi, que deja hasta ahora 158 casos confirmados.

6.30EE.UU. supera los 117.600 muertos y 2,15 millones de contagios de Covid-19 Estados Unidos alcanzó este miércoles las cifras de 2.159.446 casos confirmados de COVID-19 y 117.663 fallecidos con la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves), supone 24.473 contagios más que el martes y 809 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 385.142 casos confirmados y 30.939 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.171 personas.

6.29Brasil registra 1.269 nuevas muertes por Covid-19 y el total llega a 46.510 Brasil registró este miércoles 1.269 muertes por causa de coronavirus, que elevan el total de fallecidos a 46.510, en tanto que el número de casos confirmados se elevó en 32.188, para llegar a 955.377, informó el Ministerio de Salud. El boletín diario de situación divulgado por ese despacho también informó de que el total de pacientes recuperados se sitúa ahora en 463.474, en tanto que los enfermos que siguen bajo observación suman 445.393.

6.28Perú desplaza a Italia en número de casos y se convierte en séptimo del mundo Perú desplazó este miércoles a Italia en número de casos de Covid-19, con 240.908 contagios, y se convirtió en el séptimo país en el mundo con mayor incidencia de la pandemia, a pesar de estar en cuarentena por más de 90 días. En las últimas 24 horas, el ministerio de Salud registró a 3.752 nuevos casos en el país, mientras que 201 personas fallecieron a raíz de la enfermedad, con lo cual se elevó a 7.257 los decesos provocados por el coronavirus hasta la fecha. El estado de emergencia está vigente en Perú y se extiende hasta el 30 de junio, pero el Ejecutivo ha adelantado el reinicio de actividades económicas y centros comerciales debido al colapso de su economía y al alto número de personas circulando por las calles buscándose ingresos.