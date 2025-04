Coronavirus España directo: Nuevo récord en Reino Unido, 62.000 contagios y 1.000 fallecidos

Dinamarca cerrará su frontera a los residentes sudafricanos debido a la circulación en ese país de una nueva variante del coronavirus, anunciaron las autoridades danesas la tarde del martes. La decisión del país nórdico, que no notifica ningún caso de esta nueva cepa, entra en vigor este miércoles hasta el 17 de enero.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias apuntan que, aunque los datos comunicados ayer por el ministerio que dirige Salvador Illa en relación a la capacidad asistencial son «preocupantes» , no reflejan la realidad de la situación hospitalaria por comunidades.

Pese a su buen ritmo vacunando, el país decreta un nuevo confinamiento de al menos 14 días en el que escuelas y negocios no esenciales permanecerán cerrados debido al aumento de casos de Covid-19. Israel registró más de 8.000 nuevos positivos el pasado lunes.

El Gobierno de Países Bajos ha iniciado este miércoles la campaña de vacunación contra el coronavirus, el último país de la Unión Europea (UE) en hacerlo, un proceso que arrancará con la inoculación de la vacuna a los trabajadores sanitarios. La primera persona en recibir la vacuna ha sido Sanna Elkadiri, quien trabaja como enfermera en una residencia para ancianos, durante un acto en la ciudad de Veghel (sureste), según ha informado el diario neerlandés 'Algemeen Dagblad'. «Es una obligación moral con mis clientes. Si les permite disfrutar de sus hijos y nietos durante más tiempo y que la sociedad vuelva a la normalidad, me gustaría contribuir a eso», ha destacado Elkadiri en declaraciones a la prensa.

La Agencia Europea del Medicamento aprueba la vacuna de Moderna. La decisión se produce después de una reunión mantenida este lunes y en la que no se alcanzó ninguna conclusión al respecto. Ahora se espera que la Comisión Europea lance su propio procedimiento que culmine la autorización condicional que se espera de la agencia europea.