Coronavirus España directo: Sanidad notifica un notable repunte con 333 contagios y 2 fallecidos en las últimas 24 horas

La evolución del coronavirus no frena. A nivel global ya se han superado los 12,2 millones de personas contagiadas por coronavirus , según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. La India ya ha adelantado a Rusia como la tercera nación con más infección del mundo, solo por detrás de Brasil y Estados Unidos. El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en el país norteamericano ha insistido este jueves en que los estados más golpeados por la pandemia del coronavirus deberían «pausar» sus reaperturas, en el marco de un aumento creciente en los nuevos casos en Estados Unidos. Mientras, el estado de Florida , uno de los focos de contagio, ha solicitado al presidente Donald Trump 1.500 enfermeros para reforzar los hospitales, como también acelerar el suministro del fármaco Remdesivir como tratamiento. Por otra parte, en los países en los que ya se había dado por controlada la pandemia, se están registrando preocupantes rebrotes. Hong Kong planea el cierre inmediato de las escuelas ante un nuevo rebrote de 42 casos de coronavirus y en Tokio ha habido un nuevo récord diario en los registros de coronavirus.

En España siguen activos 73 brotes en 15 comunidades autónomas y uno de los más preocupantes es el de Lérida. Las regiones que están sufriendo un mayor impacto son Cataluña, con 19 rebrotes; Andalucía, con 18; Galicia, con la comarca de La Mariña (Lugo) confinada, y País Vasco, que ha registrado 58 positivos en el de Ordizia (Guipúzcoa).

Ante nuevas evidencias sobre el nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó ayer su web de información al público sobre la COVID-19 para admitir en ella que la transmisión por vía aérea del coronavirus podría ser posible, principalmente en entornos cerrados y en determinadas circunstancias. Según explican «se han producido brotes de COVID-19 en ciertos lugares cerrados, tales como restaurantes, clubes nocturnos, lugares de rezo o zonas de trabajo donde la gente estaba gritando, hablando o cantando», en los que la transmisión por vía aérea «no puede ser descartada».

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado la suspensión de todos los eventos a gran escala que necesiten un permiso de las autoridades de la ciudad hasta el próximo 30 de septiembre en un momento en el que la Gran Manzana está tratando de dar prioridad a los espacios públicos abiertos. «Con el inicio del proceso de reapertura de Nueva York, los espacios abiertos accesibles son más importantes que nunca», dijo De Blasio en un comunicado remitido a la prensa. «Aunque me duele cancelar algunos de los eventos más queridos, nos debemos centrar ahora en dar prioridad al espacio de la ciudad para uso del público y continuar así con el distanciamiento social», agregó el alcalde. Así, las autoridades no darán permiso a ningún acto que interfiera con «Open Streets» o con «Open Restaurants», dos iniciativas que han llevado a que decenas de calles de Nueva York hayan sido declaradas peatonales temporalmente, y a que los restaurantes que no tienen espacios exteriores puedan usar plazas de aparcamiento en las calles para colocar sus mesas.

Argentina registró ayer un nuevo récord diario de positivos de coronavirus, 3.663, que llevaron a 90.693 el total de contagios desde la irrupción de la pandemia en el país austral. El Ministerio de Salud informó en tanto que se produjeron 26 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, que elevaron el número de decesos a 1.720. Los decesos reportados corresponden a 16 varones, nueve mujeres y una persona cuyo sexo no fue definido de entre 58 y 88 años producidos en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Chaco y Salta. El área metropolitana de Buenos Aires, que reúne a la capital y a las populosas localidades que la rodean y pertenecen a la provincia de Buenos Aires, se mantiene como el epicentro de la pandemia de coronavirus en Argentina con el 93 % de los nuevos casos detectados este jueves.

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy que el país asiático detectó 4 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero, los conocidos como casos «importados». Estos contagios se diagnosticaron en las provincias de Shanxi (centro, 1), Mongolia Interior (norte, 1), Liaoning (noreste, 1) y Shanghái (este, 1). Se trata del cuarto día consecutivo sin contagios por transmisión local en China, después de que este martes las autoridades sanitarias anunciaran que Pekín no había registrado ningún nuevo positivo por primera vez desde se detectó un rebrote a principios de junio en un mercado mayorista de la capital. Los 4 casos totales anunciados hoy suponen un mantenimiento de la tendencia -por debajo de la decena- de los últimos días: el miércoles se detectaron 9, el martes, 7 casos, y el lunes, 8.

El estado de Florida, uno de los focos de contagio de Covid-19 en EE.UU., ha solicitado al Gobierno del presidente Donald Trump 1.500 enfermeros para reforzar los hospitales, como también acelerar el suministro del fármaco Remdesivir como tratamiento. «Nurses to the rescue! (Enfermeros al rescate), escribió vía Twitter la portavoz del Gobierno floridano, Helen Aguirre Ferré, para indicar el pedido de personal sanitario a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). El martes pasado el gobernador, Ron DeSantis, confirmó el envío de 100 profesionales de la salud como refuerzo al sistema sanitario del Jackson, el conglomerado de hospitales públicos más grande del sur de la Florida.

La cifra de muertos por Covid-19 en Honduras se elevó a 704 con diez nuevos decesos registrados por el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que además informó de que los contagios ya suman 26.384 en cuatro meses de pandemia. El portavoz del Sinager, Francis Contreras, indicó en cadena nacional de radio y televisión, que de 905 nuevas pruebas de laboratorio PCR practicadas hoy, 406 dieron positivo, con las que los casos de contagiados aumentaron a 26.384. Contreras explicó que, el número de pruebas de hoy se redujo debido a que, el equipo de laboratorio en Tegucigalpa, la capital del país, está «en mantenimiento», y que los casos de muertos no necesariamente son de este mismo día.

El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos ha insistido este jueves en que los estados más golpeados por la pandemia del coronavirus deberían «pausar» sus reaperturas, en el marco de un aumento creciente en los nuevos casos en el país norteamericano. «Creo que necesitamos que los estados hagan una pausa en su proceso de apertura, ver lo que no ha funcionado bien y tratar de mitigarlo», ha indicado Fauci en un evento organizado por el diario «The Hill».

El Hospital Arnau de Vilanova de Lérida abrirá entre hoy y mañana una tercera planta para pacientes con Covid-19 una vez ya ha llenado las dos primeras y ante el aumento de casos registrado en las últimas horas, según ha explicado el responsable del coronavirus del centro, José Luis Morales. En declaraciones a TV3, Morales ha reconocido que «los casos van aumentando progresivamente y la capacidad de Covid está agotada, por lo que hoy o mañana abriremos la tercera planta», aunque ha reconocido que no tienen personal suficiente para atenderla.

Las tres residencia de mayores de Tudela han decidido asilarse del exterior tras le brote de coronavirus detectado entre los asistentes a una boda, por lo que las 350 personas que viven en ellas no podrán recibir visitas ni salir fuera de sus instalaciones. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde Alejandro Toquero, tras contactar con los responsables de los tres centros y decidir aplicar a Nuesta Señora de Gracia y Torre Monreal lo que ya ayer decidió la Casa de Misericordia.

Buena parte de la ciudad de Nueva York ha estado más expuesta al coronavirus y, según ha publicado el New York Times, han generado anticuerpos en unos porcentajes de entre el 68% y más del 56%.

Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) partió con destino a China para organizar una investigación sobre los orígenes del coronavirus causante de la pandemia de COVID-19, confirmó hoy una portavoz del organismo. La misión por ahora está formada por dos expertos cuyos nombres no han sido revelados (un epidemiólogo y un especialista en enfermedades animales), aunque en China comenzarán los preparativos para la llegada de otros colegas, explicó la portavoz de la OMS Margaret Harris en una rueda de prensa.

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha informado este viernes de que los contagiados por coronavirus en el brote de Socuéllamos (Ciudad Real) ha ascendido en las últimas horas hasta los seis y no se descarta que en los próximos días se incremente el número de afectados. Fuentes de la Consejería de Sanidad han informado a Efe de que a los cuatro trabajadores del plan de empleo del Ayuntamiento de Socuéllamos se han unido dos casos más, que no pertenecen al plan de empleo sino que son contactos de los afectados, por lo que también se ha ampliado el número de personas a las que se hará la prueba PCR para comprobar si se han visto afectados.

La población de Burela (Lugo), el foco del brote en la comarca de A Mariña al concentrar el 80% de los contagios, no podrá salir del municipio en los próximos cinco días, de manera que se endurecen las restricciones para este pueblo costero, y en el caso de los residentes en las localidades de Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros y Ribadeo solamente podrán desplazarse entre dichos municipios. El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, ha contado en rueda de prensa que el número total de casos activos de Covid-19 en A Mariña ha crecido en 17, hasta los 182, pues el jueves este dato era 165, si bien todos ellos «se han dado en contactos que ya estaban aislados», por lo que «parece que el brote está acotado».

Andalucía registra 17 brotes de coronavirus Covid-19 activos, nueve en fase de control y ocho en fase de investigación, en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 296 casos confirmados -con 26 nuevos positivos en 24 horas- tras sumar un nuevo brote en el distrito Málaga-Guadalhorce con cinco afectados y pasa a tener por primera vez dos brotes en fase de superación al darse por inactivos los brotes de Lepe (Huelva) y el del distrito Levante-Alto Almanzora de Almería, según ha informado este viernes la Consejería de Salud y Familias. La actualización de datos a las 09,30 horas realizada por este departamento contabiliza un nuevo brote con cinco afectados en el distrito Málaga-Gualhorce, cuatro nuevos casos en el brote detectado el jueves en el poniente de Almería, y suma once nuevos positivos confirmados en el brote vinculado a un velatorio celebrado en Belicena, que alcanza los 33 afectados, y uno más en un brote en fase de investigación en el distrito Poniente de Almería.

La población de Burela (Lugo), el foco del brote en A Mariña al concentrar el 80% de los contagios, no podrá salir del municipio en los próximos cinco días, de manera que se endurecen las restricciones para este pueblo costero, y en el caso de los residentes en las localidades de Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros y Ribadeo solamente podrán desplazarse entre dichos municipios. El número de personas hospitalizadas en la mañana de este viernes se mantiene en cinco, ha concretado el representante autonómico, si bien está previsto, “si todo sale bien”, dar el alta a tres de ellas, de modo que únicamente quedarán dos ingresadas; el resto de positivos, según ha comunicado el consejero, «son asintomáticos o tienen síntomas leves» y permanecen en sus domicilios.