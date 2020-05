Coronavirus España en directo: 229.540 casos y 27.321 fallecidos, 217 más que ayer

Actualizar

17.17El Supremo de Wisconsin tumba el confinamiento «Abrid inmediatamente», fue el mensaje del gremio de bares de Wisconsin a sus asociados el miércoles por la noche. Poco antes, el Tribunal Supremo del estado había tumbado la extensión de la orden de confinamiento decretada por el gobernador, el demócrata Tony Evers. Poco después, varios medios locales relataban las escenas de bares llenos de parroquianos, sin mascarillas, sin distancia entre ellos. Como si fuera febrero de 2019. Informa Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York.

17.10El ministro de Ciencia ruso, positivo en Covid-19 El ministro de Ciencia de Rusia, Valeri Falkov, se ha contagiado de coronavirus, aunque ya está recuperado, según ha revelado este jueves el presidente, Vladimir Putin, que de esta forma ha confirmado el que sería el quinto contagio entre los altos cargos rusos durante estas últimas semanas. El caso de Falkov se suma a los del primer ministro y a los responsables de Cultura y Construcción, así como el del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que esta semana confirmó su ingreso hospitalario por Covid-19.

17.03El Covid-19 hunde a los autónomos La crisis desatada por el Covid-19 ha impactado de forma relevante en el colectivo de autónomos. En concreto, según un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a partir de datos facilitados por la Seguridad Social, solo en el primer cuatrimestre del año - el confinamiento comenzó el pasado 14 de marzo- se han perdido 61.501 cotizantes autónomos, un 1,9% menos. Lo que contrasta con los datos del mismo periodo de 2019 en el que el RETA sumó 9.949 trabajadores por cuenta propia. Por sectores, uno de cada tres autónomos que han dejado de cotizar durante el primer cuatrimestre del año eran del sector comercio. La hostelería ha sido el otra actividad más afectada.

16.57Suecia niega buscar la inmunidad de rebaño Las autoridades sanitarias suecas aseguraron este jueves que los datos preliminares del estudio de seroprevalencia español, que apunta a que solo un 5 % de la población ha desarrollado anticuerpos, no afectan a su estrategia, menos restrictiva que la de otros países, y rechazaron de nuevo que su objetivo sea buscar la inmunidad de rebaño contra el coronavirus. A diferencia de la mayor parte de países europeos y del resto de sus vecinos nórdicos, Suecia ha adoptado una estrategia más suave contra la pandemia, basada en recomendaciones generales para proteger a los grupos de riesgo y apelar a la responsabilidad individual, a la vez que ha introducido algunas medidas restrictivas de forma progresiva.

16.50«La vacuna será un bien público fuera del mercado»Emmanuel Macron «ha puesto en su sitio» a grupo transnacional francés Sanofi, y su director general, declarando de manera oficial y solemne que «la vacuna contra el coronavirus serán un bien público, fuera de las leyes del mercado». Se trata, al mismo tiempo, de una clarificación capital y de una advertencia de Estado. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

16.43Uber se asegurará del uso de mascarilla La plataforma digital de servicios de transporte Uber ha incorporado en su aplicación informática tecnología de reconocimiento de objetos para comprobar que conductores y repartidores llevan mascarilla y cumplen con las medidas de seguridad obligatorias antes de realizar un viaje. Uber ha informado este jueves en un comunicado de que se pedirá a los conductores que se tomen un selfi antes de conectarse a la plataforma y así asegurar que están utilizando una mascarilla o un protector facial.

16.35Rusia evita responasbilizar a ChinaRusia no ve motivos para culpar a China por la propagación del nuevo coronavirus y observa con "preocupación" las acusaciones de EEUU contra el país asiático, informó este jueves el Ministerio de Exteriores de este país. "Seguimos con preocupación y alarma las acusaciones de Estados Unidos contra nuestro socio estratégico", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, durante una videoconferencia. En Rusia, según los últimos datos, el Covid-19 ha sido diagnosticada en 252.245 casos y ha provocado 2.305 fallecimientos.

16.27Japón amplía sus restricciones a los viajeros El Gobierno de Japón anunció hoy que debido a la pandemia de coronavirus, desde este sábado prohibirá la entrada de extranjeros procedentes de trece nuevos países, entre ellos México, Colombia, Honduras y Uruguay. La prohibición afecta ya a un centenar de países y al Estado del Vaticano. Incluye toda Europa, además de Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, Uruguay, Colombia, Chile, República Dominicana, Panamá, Brasil, Perú, Bolivia, Honduras y México. También afecta a Australia y Nueva Zelanda, además de once países de África y nueve de Oriente Medio. Japón ha registrado hasta hoy casi 17.000 contagios de Covid-19, con 710 muertos.

16.20Canarias solicita la segunda fase para La Graciosa, La Gomera y El Hierro La Consejería de la Sanidad del Gobierno de Canarias ha solicitado en la tarde de este miércoles al Ministerio de Sanidad el paso a la fase 2 de la desescalada de las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera. En este sentido, el consejero del área, Julio Pérez, ha asegurado que «estas tres islas de Canarias tienen las condiciones para pasar de fase» y, por tanto, «nos sometemos al escrutinio del Ministerio con la idea de pasar el examen».

16.14Memorial homenaje a las víctimas del Covid-19 Los héroes del Covid-19 tienen ya un monumento en Madrid: es una estatua donada por el artista Víctor Ochoa, y que este jueves ha recibido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La jefa del Ejecutivo autonómico ha aprovechado para anunciar la convocatoria de un concurso de ideas para construir un Memorial en homenaje a las víctimas del coronavirus. Lea la noticia.

16.07Prórroga del estado de alarma El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que la negativa de su formación a apoyar la prórroga del estado de alarma puede cambiar de cara a la semana que viene si el Gobierno accede a los cambios exigidos por los soberanistas. «Ellos saben lo que queremos, y se han comprometido a estudiarlo. Es un cambio. Pero ERC sigue en el no. Si no hay ningún cambio así será», ha explicado Rufián en una entrevista en la Cadena Ser.

16.00Récord de fallecidos diarios en Argentina El Ministerio de Salud de Argentina reportó este jueves 23 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, cifra récord desde que comenzó la pandemia, que eleva el total de fallecimientos a 344, mientras que los contagiados son 6.879, tras los 316 nuevos positivos en el último día. La ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, la zona más populosa del país con una población estimada de 13 millones de personas, acumula el 70 % de los fallecimientos totales, con 259 decesos.

15.53La OMS pide pruebas científicas a Madagascar sobre Covid-Organics La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido este jueves al Gobierno de Madagascar que realice pruebas científicas para garantizar la efectividad del remedio tradicional que está comercializando contra el coronavirus, tras las críticas del presidente del país, Andry Rajoelina, contra aquellos que rechazan el 'Covid-Organics'. La directora para África de la OMS, Matshidiso Moeti, ha destacado que el organismo "ha trabajado desde hace muchos años con el sector de la medicina tradicional en la región" y "ha trabajado muy duro para facilitar una colaboración e incorporar la medicina tradicional en los sistemas sanitarios nacionales" de estos países.

15.47Finlandia levanta algunas restriccionesFinlandia ha reabierto este jueves los colegios y ha reducido las restricciones fronterizas aplicadas para contener la expansión del coronavirus, autorizando "viajes esenciales" que por ejemplo permiten la entrada de trabajadores procedentes de la zona Schengen, aunque bajo la recomendación de guardar 14 días de cuarentena. También se han reabierto las instalaciones deportivas al aire libre, si bien en este caso se limita a diez el número máximo de personas que pueden coincidir. Finlandia ha registrado hasta el momento más de 6.100 casos de coronavirus y al menos 287 fallecidos.

15.40«No es una conducta responsable» Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido las caceloradas en plena calle —«los ciudadanos pueden salir a manifestarse un ratito»—, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado su rechazo a que se vulnere la normativa del estado de alarma. «No es una conducta responsable», ha contestado el regidor, tras ser preguntado en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno por la protesta que tomó la calle de Núñez de Balboa.

15.33Reino Unido registra 428 fallecidos Las autoridades británicas han anunciado este jueves un incremento de 428 fallecidos por Covid-19. La cifra total de víctimas mortales en el país es ya de 33.614. El número de nuevos contagios ha sido de 3.446 nuevos contagios, un día después de que Inglaterra iniciara la desescalada de las medidas de confinamiento de la población. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, que en las últimas 24 horas ha llevado a cabo 126.064 pruebas diagnósticas.

15.25Así será la «nueva vida» en ItaliaItalia adelanta en un par de semanas algunas aperturas que estaban previstas pata el primero de junio. A partir del próximo lunes, Italia inicia una vida diferente porque la apertura será casi total, a falta de cines, teatros o escuelas. Muchas serán las novedades, aunque las filas seguirán caracterizando las prácticas cotidianas. Todo se deberá organizar con antelación y calcular mucho más tiempo del que habitualmente se empleaba anteriormente. La reserva será casi obligatoria en muchos lugares para ser atendido y a menudo no será suficiente con una llamada previa a última hora, porque se corre el riesgo de no ser atendido. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

15.17El Gobierno estudia acelerar desescalada en núcleos de menos 10.000 habitantes El Gobierno estudia acelerar la desescalada en municipios del mundo rural de menos de 10.000 habitantes donde "tiene poco sentido" mantener las mismas restricciones que en las grandes ciudades. "Hay un compromiso del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas de buscar espacios donde se vaya más deprisa, con todas las cautelas del mundo. (...) Tiene poco sentido mantener las mismas limitaciones de las grandes urbes en municipios de menos de 10.000 habitantes", ha destacado la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera.

15.10Un test de anticuerpos 100% fiableInglaterra ha dado luz verde ha un test de anticuerpos fabricado por la farmacéutica suiza Roche y según informan medios locales, podría estar en negociaciones para comprar millones de kits. Los expertos de Public Health England (PHE) han aprobado el test después de haberlo sometido a diferentes análisis la semana pasada, y ayer por la noche fuentes de la farmacéutica confirmaron que están «listos» para proporcionar «cientos de miles» de unidades semanales al NHS (el sistema nacional de salud británico). Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

15.00Cataluña pide una «fase 0,5» para el área metropolitana de Barcelona Flexibilizar algunas medidas de la fase 0. Este es el objetivo de la Generalitat de Cataluña, que, si ayer descartó solicitar que la ciudad de Barcelona y su área metropolitana pasaran a la fase 1 de desescalada, ha apostado este jueves por tener para esta zona una estrategia específica, gradual y sincrónica, una denominada «fase 0,5» que pudiera implantarse desde el próximo lunes. La propuesta prevé permitir un cierto relajamiento que permita, entre otros aspectos, poder acudir a establecimientos comerciales sin cita previa, reactivar las actividades de culto, con un tercio del aforo, permitir más gente en los velatorios y permitir a bibliotecas o museos recuperar parte de su actividad. La reapertura de gimnasios o terrazas, actuaciones muy demandadas, queda postergada para más adelante. Léelo aquí.

14.47El Gobierno vasco pospone el regreso a clase El Gobierno vasco ha decidido finalmente posponer una semana el regreso a las aulas, en principio previsto para este mismo lunes: «No es conveniente someter a más tensión a la comunidad educativa», ha reconocido Josu Erkorkea, portavoz del Ejecutivo, que si bien ha asegurado que el gabinete de Iñigo Urkullu había pactado con el de Pedro Sánchez la recuperación de las clases presenciales para el 18 de mayo, a día de hoy no hay garantías jurídicas que lo permitan. Agentes del sector educativo, desde directores de centros y sindicatos hasta los propios estudiantes, habían exteriorizado su rechazo a la apertura de los institutos a pesar de las medidas de seguridad anunciadas por el Departamento autonómico de Educación. Informa Adrián Mateos.

14.43Medio centenar de sanitarios que usaron mascarillas defectuosas dan positivo Un total de 46 profesionales sanitarios que usaron mascarillas defectuosas de los diferentes lotes que se han retirado en Andalucía han dado positivo por coronavirus en las pruebas, que se han realizado a 14.000 trabajadores. La mayoría de positivos, 38 en total, se han registrado entre los 9.284 profesionales que usaron las mascarillas Garry Galaxy que distribuyó el Ministerio de Sanidad, según ha informado este jueves en comisión parlamentaria el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en respuesta a una pregunta oral del PSOE sobre este asunto.

14.30Illa destaca que 6 de cada 10 españoles infectados por la Covid-19 «ya están curados» El ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó este jueves que 6 de cada 10 personas afectados por la Covid-19 en España «ya están curadas» y que las medidas de alivio adoptadas en las últimas semanas «no han tenido un impacto negativo» en la evolución de la pandemia, aunque insistió en la prudencia para no dar marcha atrás en la desescalada. Illa hizo estas declaraciones durante su octava comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, en la que informó sobre la evolución de la crisis sanitaria por el coronavirus y el plan de transición hacia una nueva normalidad o desescalada.

14.19Destituyen al técnico que cometió un «error» al adjudicar un contrato a Room Mate El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha destituido al técnico que cometió un «error» al adjudicar a la cadena hotelera Room Mate un contrato para la prestación de los servicios sociosanitarios de los hoteles cedidos para personas mayores durante la pandemia. Reyero (Ciudadanos) ha tomado esta decisión tras recabar este miércoles «la versión de todas las personas implicadas» y constatar «que lo ocurrido responde a un error humano de carácter administrativo», han informado fuentes de la Consejería. Informa Efe.

14.12Irlanda prevé completar en tres días el ciclo completo de 15.000 test diarios Las autoridades sanitarias de Irlanda prevén efectuar a partir de la próxima semana hasta 15.000 test de coronavirus diarios y completar en un máximo de tres días el proceso de rastreo para el 90% de los casos positivos. La puesta en marcha de este sistema de pruebas coincidirá con el comienzo el próximo lunes de la primera fase de desescalada diseñada por el Gobierno de Dublín, que decretó el confinamiento obligatorio de la población el pasado 28 de marzo.

13.59La apertura de los grandes parques de Madrid no está asegurada con el pase a la fase 1 La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad que la apertura de grandes parques de la capital como El Retiro o la Casa de Campo no está condicionada por el paso de Madrid a la Fase 1 de la desescalada, sino que «se examinarán los escenarios». «Tomaremos en ese momento la decisión que corresponda. Será cuando debamos tomar la decisión, pero los parques no están vinculados a las fases, queremos ser especialmente prudentes y permitiremos lo que se pueda controlar», ha expresado Villacís.

13.50Almeida asegura que as concentraciones en Núñez de Balboa «no son responsables» al incumplir estado de alarma El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que las concentraciones que se produjeron ayer en la calle Núñez de Balboa de la capital, donde se incumplía la distancia de seguridad exigida en la lucha contra el coronavirus, «no son responsables» ya que «se están vulnerando las restricciones» y «las Fuerzas de Seguridad tendrán que actuar». Esta protesta colectiva, según los vecinos, surgió después de que el domingo un grupo de jóvenes se concentrara frente a una vivienda que tenía la música a todo volumen, un incidente que derivó en que 12 personas fueran identificadas y sancionadas por incumplir el real decreto de estado de alarma.

13.34Illa insiste en que no hay inmunidad de grupo: «Debemos continuar siendo prudentes» El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en que España no cuenta todavía con inmunidad de grupo por el Covid-19, algo para lo que se necesitaría que alrededor del 60-70 por ciento de la población ya hubiera pasado la enfermedad, por lo que ha llamado a «continuar siendo prudentes», siguiendo las medidas de higiene personal y guardando la distancia de al menos un metro. Durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que los diputados han guardado dos minutos de silencio en honor a los fallecidos, Illa ha comentado los resultados del estudio de seroprevalencia presentado este miércoles, que ha revelado que apenas el 5 por ciento de la población española, alrededor de dos millones de personas, ha desarrollado anticuerpos frente al virus, es decir, ha combatido con éxito la enfermedad.

13.17El textil pide no prohibir las rebajas porque provocará el cierre de empresas La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel, Acotex, ha pedido este jueves al Ministerio de Sanidad que no prohíba las rebajas y que «rectifique urgentemente» porque ello provocará el cierre de empresas y pondrá en riesgo cerca de 200.000 empleos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló ayer que las rebajas en las tiendas físicas no están permitidas porque «son un reclamo» y pueden facilitar las aglomeraciones, en línea con lo publicado el pasado sábado en el BOE.

13.10La pandemia de coronavirus supera los 297.000 muertos con más de 4,3 millones de casos en todo el mundo La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya las 297.000 víctimas mortales y deja más de 4,3 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 10.00 horas de este jueves, el balance global del coronavirus asciende a 4.348.308 casos y 297.251 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,5 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la tabla, con 243.430 personas curadas, seguido por Alemania, con 150.300 pacientes salvados, y España, con 140.823.

13.00CSIF denuncia acoso a funcionarios del SEPE a la entrada de las oficinas La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este jueves episodios de acoso a funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la entrada de las oficinas y pidió al Gobierno que garantice su seguridad. En un comunicado, CSIF denunció el «clima de hostilidad» que se está generando hacia funcionarios del SEPE ante el retraso que se está produciendo en el pago de las prestaciones por desempleo, particularmente de aquellas personas en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

12.52Escudero defiende la «disposición» de Madrid para pasar a la fase 1 El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este jueves que la Comunidad de Madrid «está en disposición de pasar a la fase 1» de la desescalada el lunes próximo, día 18, dado que cumple con «todos los requisitos» exigidos por el Ministerio de Sanidad para el cambio de fase. Ante las distintas preguntas sobre este tema que se le han planteado en el pleno de la Asamblea, Ruiz Escudero ha alegado que Madrid «está preparada» para cambiar de fase y, aunque «siempre hay dudas» sobre la decisión final del Gobierno central, los requerimientos asistenciales están cubiertos.

12.40Unos 55.000 niños de primaria no van a escuela en Holanda por miedo al virus Al menos 55.000 niños holandeses faltan a sus colegios de primaria por temores de sus padres a los contagios con el nuevo coronavirus, ausencias que afectan al 90% de las escuelas de Países Bajos, según un estudio publicado este jueves por la asociación de gerentes educativos (AVS). En la mayoría de los colegios holandeses de primaria muchos niños, en algunos casos más del 10 % de los alumnos, se han quedado en casa a pesar de la reapertura oficial de los centros el pasado lunes, según evidencia la encuesta de AVS, que recoge información directa proporcionada por más de 1.100 directores de escuelas en el país. Informa Efe.

12.30OCU no detecta rastros de coronavirus en envases de alimentos del supermercado OCU no ha detectado rastros de coronavirus en los envases de alimentos y productos de droguería adquiridos durante la última semana de abril en ocho cadenas (Alcampo, Carrefour, Condis, Dia, Eroski, Mercadona y Supercor) de Madrid, Barcelona, Vitoria y La Coruña. En concreto, la organización de consumidores ha analizado la presencia de coronavirus sobre la superficie de 66 alimentos y productos de droguería de gran consumo: harinas, tabletas de chocolate, bolsas de patatas fritas, barras de pan, latas de cerveza, manzanas a granel, papel higiénico, yogures, ensaladas envasadas, tortillas precocinadas, barquetas de carne y salmón ahumado.

12.11Rueda de prensa Simón se refiere a las manifestaciones y asegura que hay que valorar el comportamiento de la gente. «Es cierto que hay gente junta pero en muchas ocasiones se juntan con su núcleo habitual», por lo que el riesgo de contagio, dice, no va más allá.

12.02Rueda de prensa No se puede plantear, dice Simón, que la inmunidad que hay en algunas provincias vaya a evitar posibles rebrotes.

11.59Rueda de prensa El aumento de fallecimientos se debe sobre todo a los notificados por Cataluña, que está analizando si han sido todos en las últimas 24 horas o se han producido en una zona concreta, dice Simón.

11.57Rueda de prensa Simón recalca que el aumento de fallecidos no puede asociarse al cambio de fase. «Está asociado a personas que estaban ingresadas desde hacía ya días en los hospitales».

11.55Rueda de prensa Simón dice que si conseguimos mantener durante unas semanas las medidas y conseguir así que desaparezcan las cadenas de transmisión del virus llegará un momento en el que si no hay transmisión no tiene por qué haber repuntes, pero remarca que esta tarea, aparte de no ser fácil, «depende de todos».

11.51Rueda de prensa Aunque haya variabilidad entre las comunidades, dice Simón, esta «no implica ninguna protección poblacional» y asegura Simón que puede haber rebrotes en todas partes.

11.50Rueda de prensa Simón asegura que los resultados indican que las medidas que se han ido proponiendo son las correctas, al no basarse en la posibilidad de que hubiera una inmunidad general. «No es que estos resultados sean ni malos ni buenos. Esto es lo que ha pasado en España».

11.46Rueda de prensa En cuanto a los resultados del estudio de seroprevalencia, Simón remarca que los resultados finales aún tardarán unos días, pero habla de los resultados preliminares como «suficientemete sólidos» para estructurar la evolución en las siguientes fases. Los datos, dice Simón, no sorprenden a los expertos.

11.44Rueda de prensa Sobre el aumento de contagio entre niños, Simón explica que el incremento de casos es proporcional en todos los grupos de edad.

11.43Rueda de prensa Simón habla del «pequeño repunte» de los datos y asegura que están valorando si forma parte d elas variabilidades habituales o hay otro aspecto.

11.45Entidades oncológicas exponen a la Reina su respuesta a la pandemia Las principales entidades oncológicas han expuesto este jueves a la Reina la respuesta que están dando a la pandemia de coronavirus y su preocupación por el hecho de que la crisis pueda provocar un aumento de la vulnerabilidad de la población con cáncer. Doña Letizia ha mantenido una videoconferencia con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ignacio Muñoz, y otros responsables de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la Sociedad Española de Oncología Médica y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.

11.30Un estudio analizará el comportamiento del Covid-19 en las residencias catalanas El Observatorio de la Dependencia de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) pondrá en marcha, con la coordinación científica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, un estudio que analizará el comportamiento del nuevo coronavirus en las residencias de ancianos. El proyecto, que cuenta con el conocimiento de la Conselleria de Salud de la Generalitat, se iniciará próximamente y espera contar con la participación del mayor número de residencias catalanas, ha informado Acra este jueves en un comunicado.

11.20Ribera compara la crisis sanitaria con la del cambio climático: «Son complejas y no entienden de fronteras» La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha comparado la crisis sanitaria del coronavirus con la crisis del cambio climático. «Podemos encontrar paralelismos importantes. Son crisis complejas, con incertidumbres, que no entienden de fronteras, no entienden de razas, ni de religión ni de sexo», ha señalado este jueves Ribera durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados.

11.00Actualización de datos Hay 2.551 más personas recuperadas que ayer, de manera que la cifra total es de 143.374.

10.59Actualización de datos El número total de casos confirmados por PCR es de 229.540, 506 más que ayer.

10.56Actualización de datos España registra 217 fallecidos en las últimas 24 horas. Las muertes ascienden ya a 27.321.

10.56Madrid recuerda la prohibición de desplazamientos por toda la Comunidad Ante posibles desplazamientos a segundas residencias en el puente de San Isidro, la Comunidad de Madrid recuerda que la región está en la fase 0 de desescalada, queprohíbe viajes dentro de la provincia para evitar que el Covid-19 se propague a núcleos urbanos menores. En una nota de prensa remitida este jueves, la Comunidad de Madrid ofrece su colaboración total para que la Delegación del Gobierno ponga en marcha un dispositivo de vigilancia que impida estas salidas.

10.52Comienza un ensayo clínico para investigar la eficacia de un antiparásito en la disminución de la transmisión del Covid-19 La Clínica Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un centro impulsado por la Fundación 'la Caixa', han iniciado un ensayo clínico para investigar la eficacia de la ivermectina, un antiparasitario, en la disminución de la transmisión de la Covid-19. En colaboración con Idifarma, el ensayo busca determinar si en las personas tratadas con ivermectina, el virus desaparece con mayor rapidez.

10.45Singapur supera los 25.000 casos confirmados pero mantiene en 21 la cifra de muertos Las autoridades de Singapur han informado este miércoles de que el país ha superado los 25.000 casos confirmados de coronavirus, pero ha logrado mantener en 21 la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia. Tal y como indican los datos del Ministerio de Sanidad, en la última jornada se han registrado 675 nuevas infecciones, por lo que el total de contagios asciende ya a 25.346.

10.34El hospital Vithas Madrid Arturo Soria instala un purificador de aire que filtra y elimina virus El hospital Vithas Madrid Arturo Soria ha instalado un equipo de purificación y tratamiento de aire que, mediante un sistema de filtrado, elimina partículas que pueden contener virus. De este modo, según ha informado el centro en un comunicado, se frena la «posible expansión» de coronavirus por el aire, además de otros virus y bacterias, una medida que «incrementa notablemente» la seguridad de pacientes y profesionales.

10.30Japón anuncia que levantará el estado de emergencia de 39 de las 47 prefecturas antes de lo previsto El Gobierno de Japón ha anunciado este jueves que levantará el estado de emergencia de 39 de las 47 prefecturas antes de lo previsto, puesto que han dejado de estar «bajo alerta especial» al descender el número de casos y contar con un sistema de salud «suficientemente bueno» para hacer frente a lo que reste de pandemia. Así lo ha anunciado el ministro de Revitalización Económica, Yasutoshi Nishimura, según ha contado la cadena pública japonesa NHK, en donde ha explicado que la medida se tomará ya que «el número de nuevos casos ha ido disminuyendo hasta niveles previos a mediados de marzo».

10.09Más de 160 trabajadores de los servicios de emergencias de Madrid están de baja por Covid-19 Un total de 161 trabajadores de los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, entre los que se encuentran agentes de la Policía Municipal de Madrid, bomberos y sanitarios de Samur-Protección Civil están de baja por coronavirus. Según ha podido saber Servimedia, a día de hoy, en la Policía Municipal hay 80 personas de baja por coronavirus, 40 trabajadores de Samur-Protección Civil y 33 bomberos. Además, son tres los policías en activo que han fallecido por coronavirus, todos con patologías previas.

9.36Aprueban un test que determina si una persona tiene inmunidad al coronavirus Las autoridades sanitarias en Inglaterra han dado luz verde a una prueba que permite determinar si una persona ha estado infectada con el coronavirus, aún sin haber manifestado síntomas, y ha desarrollado anticuerpos. Esta prueba de sangre ha sido desarrollada por la farmacéutica Roche y ahora ha recibido la aprobación para su uso por parte del Public Health England, la entidad administrativa que gestiona en Inglaterra el Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés).

9.20Unanimidad de todos los grupos en Cibeles para otorgar la Medalla de Honor al pueblo de Madrid El Pleno de Cibeles ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos municipales (PP, Cs, Más Madrid, PSOE y Vox), conceder la Medalla de Honor al pueblo de Madrid con motivo de la festividad de San Isidro por su «comportamiento ejemplar» ante la pandemia de la Covid-19. La sesión, que ha tenido un único punto, ha comenzado a las 9 horas con un minuto de silencio en recuerdo por los fallecidos a causa del virus. A continuación el secretario del Pleno ha dado a paso a los portavoces de los grupos, que han dado el 'sí' a entregar esta Medalla de Honor «en reconocimiento a la responsabilidad y solidaridad de todos en los momentos más críticos y desesperanzadores de la pandemia» del coronavirus.

9.07Nueva Zelanda destinará el 16,7% del PIB a promover el empleo tras el Covid El Gobierno neozelandés anunció este jueves la creación de un fondo de 50.000 millones de dólares neozelandeses (29,907 millones de dólares estadounidenses o 27.678 millones de euros), o el 16,7% de su PIB, para impulsar el crecimiento del empleo tras la crisis de el Covid-19. Este monto, que busca mitigar el impacto de la recesión mundial derivada de la pandemia, es la medida central del presupuesto para 2020 presentado por el ministro de Finanzas, Grant Robertson, en el Parlamento de Wellington.

8.45Alemania suma 933 casos y 89 muertos y supera los 172.000 contagiados por coronavirus La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 933 casos y 89 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a más de 172.000 contagiados y más de 7.700 víctimas mortales, según los datos publicados este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance diario de 89 víctimas mortales supone una ligera reducción respecto a los 101 fallecidos del balance anterior. Los 933 contagios detectados en las últimas 24 horas superan la cifra de 798 positivos de la jornada anterior y se mantiene por debajo del millar de positivos. Con los nuevos datos, el balance asciende a 172.239 personas contagiadas y 7.723 víctimas mortales por coronavirus.

8.28La OMS avisa de que el Covid-19 «podría no irse nunca» La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este miércoles de que el nuevo coronavirus «podría no irse nunca» y «convertirse en otro virus endémico, como el VIH». Así lo ha expresado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien ha señalado la necesidad de mostrarse «realista» ante esta situación, pues «nadie puede predecir si esta enfermedad desaparecerá o no».

8.10El Tribunal Supremo de Wisconsin anula la orden de confinamiento en el estado El Tribunal Supremo de Wisconsin ha anulado este miércoles la orden de confinamiento que rige en el estado estadounidense para contener el avance de la pandemia del coronavirus, aludiendo a que es «ilegal» e «inaplicable». Con cuatro votos a favor y tres en contra, el tribunal ha hallado que la Administración del gobernador de Wisconsin, Tony Evers, superó su autoridad al extender el Departamento de Salud la orden de quedarse en casa hasta el 26 de mayo.

7.10Educación y comunidades tratan de acordar hoy cómo será el final del curso La ministra de Educación, Isabel Celaá, preside este jueves una Conferencia Sectorial telemática en la que tratará de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas sobre el final del curso escolar afectado por la crisis sanitaria, y que incluye hacer la prueba de acceso a la Universidad, EBAU. La desescalada del estado de alarma permite que en la Fase 1, puesta en marcha el 11 de mayo en algunas comunidades, los colegios abran para la desinfección de los centros así como para tareas administrativas.

7.00Unas 35.000 personas han sido testadas ya por el último brote de Covid-19 en Corea del Sur Unas 35.000 personas han sido ya testadas en relación con el brote de coronavirus detectado recientemente en una zona de ocio nocturno de Seúl y que ha originado más de 130 contagios y puesto en alerta a las autoridades surcoreanas para evitar un repunte de casos. «Hasta ahora, en relación al caso de Itaewon, 35.000 personas han sido testadas», explicó hoy en rueda de prensa Yoon Tae-ho, máximo responsable de desinfección del Gobierno surcoreano.

6.55La OMS advierte que el coronavirus afectará a la salud mental futura La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy de las consecuencias para la salud mental que está teniendo el coronavirus en el mundo y las que va a tener en el futuro, con un posible aumento de suicidios y de trastornos, e instó a los gobiernos a no dejar de lado la atención psicológica. «La situación actual, con aislamiento, miedo, incertidumbre y crisis económica, puede causar trastornos psicológicos», advirtió en una rueda de prensa digital Dévora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS.

6.45Honduras registra 123 muertos por Covid-91 y 2.255 contagios Honduras sumó este miércoles 175 nuevos casos de Covid-19 y registró dos muertes más por la enfermedad, lo que eleva a 2.255 los contagios confirmados y a 123 los fallecidos, informaron las autoridades hondureñas. En este último día se realizaron 451 pruebas de detección de coronavirus, de ellas 175 dieron positivo y 276 resultaron negativas, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en la radio y televisión.

6.30EE.UU. supera los 84.000 fallecidos y 1,38 millones de contagios por Covid-19 Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 1.389.935 casos confirmados de Covid-19 y la de 84.059 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 22.008 contagios más que hace 24 horas y de 1.813 nuevas muertes. Los casos activos siguen por encima del millón, ya que tan solo han superado la enfermedad 243.430 personas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 340.661 casos confirmados y 27.477 fallecidos, solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 20.316 personas.

6.30El nordeste de China registra 3 nuevos contagios, todos ellos locales El nordeste de China sigue acaparando las estadísticas de nuevos contagios en el país asiático, con 3 nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, todos ellos transmitidos de manera local, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. De esos tres casos, dos se registraron en la provincia de Liaoning y el restante en la de Jilin, donde en la última semana se han diagnosticado una treintena de casos, seis de ellos, en la víspera.

6.30Más de 19.000 guatemaltecos han sido detenidos por infringir el toque de queda La Policía Nacional Civil de Guatemala aseguróayer que más de 19.000 personas han sido detenidas por infringir el toque de queda vespertino que rige en el país desde el 22 de marzo pasado. La disposición gubernamental, que tiene como objetivo disminuir la movilidad y con ello la posibilidad de contagios del Covid-19 en el país centroamericano, derivó en miles de detenciones, en su mayoría ocurridas en la Ciudad de Guatemala.

6.30Argentina registra nuevo récord de contagios por coronavirus Argentina registró ayer un nuevo récord de contagios por coronavirus, al igual que en tres de los últimos cuatro días, con 316 nuevos casos, lo que eleva el total a 6.879 desde que comenzó la pandemia, informaron fuentes oficiales. El Ministerio de Salud agregó en su informe vespertino que 178 de ellos fueron en la ciudad de Buenos Aires mientras que 96 los contabilizó la provincia de Buenos Aires, por lo que ambas conforman el principal foco de contagio por Covid-19, con 2.465 y 2.332 contagios en total, respectivamente.

6.30Las muertes por Covid-19 en Brasil pasan de 13.000 y los infectados suman 188.974 Un total de 749 personas murieron en las últimas 24 horas en Brasil por cuenta del Covid-19, con lo que el número de fallecidos en el país ya sobrepasa los 13.000, según informó este miércoles el Ministerio de Salud. De acuerdo con el último balance divulgado por el ministerio, los contagios también continúan avanzando y durante la última jornada fueron registrados 11.385 nuevos casos, lo que supone que al menos 188.974 personas se han infectado en el gigante sudamericano.

6.30El Covid-19 podría estar relacionado con la enfermedad rara infantil Kawasaki El Covid-19 podría estar relacionada con la enfermedad de Kawasaki, un desorden inflamatorio raro presente en niños, según indica un estudio que publica hoy la revista «The Lancet». La investigación, desarrollada por expertos del Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo (norte de Italia), analizó diez casos de niños que presentaban «síntomas similares a los de la Kawasaki», coincidiendo con el comienzo de la epidemia de coronavirus en esa provincia transalpina, entre las más afectadas de Europa. Otras autoridades sanitarias también han detectado un aumento de casos parecidos en Nueva York (EE.UU.) y en el sureste de Inglaterra (Reino Unido).

6.30La cifra de muertos diarios cae a 83 en Francia ante un continuo descenso de los ingresados en la UCI Las autoridades sanitarias de Francia han informado este miércoles de que la cifra diaria de muertos por coronavirus ha caído a 83, lo que sitúa en 27.074 el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia, si bien el saldo de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos sigue disminuyendo. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha detallado que del número de fallecidos, 17.101 han muerto en hospitales, mientras que otros 9.973 lo han hecho en residencias de ancianos y centros de día.

6.30Cataluña suma 52 nuevas víctimas y alcanza la cifra de 11.403 muertos Cataluña ha alcanzado la cifra de 11.403 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia al haber sumado 52 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados este miércoles por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.375 han muerto en una residencia de mayores, 154 en un centro sociosanitario y 617 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

6.30Países Bajos se plantea recular y permitir el fútbol antes de septiembre El Ministro de Deportes de Países Bajos, Martin van Rijn, abrió la posibilidad de permitir el fútbol antes del 1 de septiembre, lo cual ha puesto a trabajar ya a la Federación Holandesa (KNVB) en un protocolo de actuación que podría salvar la temporada de la Eredivisie que se había dado por terminada. Van Rijn atendió a la cadena pública NOS y también reconoció en sus redes sociales que el fútbol «es muy importante», y por ello estudiará la opción de que haya partidos a puerta cerrada. «El fútbol profesional es importante para muchos de nosotros», dijo.

6.30Sanidad recibe la documentación técnica de Andalucía y Castilla y León para pasar a la fase 1 El Ministerio de Sanidad ha recibido este miércoles la documentación de Andalucía y Castilla y León para avanzar hacia la fase 1 del proceso de desescalada del confinamiento por el coronavirus en aquellas zonas donde todavía siguen en la fase inicial al no haber superado los criterios exigidos por las autoridades sanitarias. En concreto, la comunidad andaluza ha solicitado que las provincias de Granada y Málaga progresen a la fase 1 como ya hicieron el resto de las seis provincias a principios de semana. Por su parte, Castilla y León pide avanzar en 42 zonas básicas de salud, de las 26 en fase 1 que existen en este momento.