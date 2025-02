Coronavirus España directo: Sanidad notifica 8.148 casos, 3.650 en las últimas 24 horas 

El rey Mohamed VI advirtió hoy de que Marruecos podría volver al confinamiento ante "la degradación de la situación sanitaria, que no invita al optimismo", y "la multiplicación exponencial de casos de infección" desde que empezaron las medidas de desconfinamiento. El monarca dedicó el discurso que anualmente pronuncia con ocasión de la Revolución del Rey y del Pueblo -que conmemora el exilio de su abuelo Mohamed V y la lucha por la independencia- a la situación del país tras la pandemia, y aprovechó para recriminar los casos de laxismo. "La realidad es que una franja importante de la población no respeta las medidas sanitarias preventivas adoptadas por los poderes públicos (...); algunos han confundido el desconfinamiento con el fin de la enfermedad y otros exhiben un descuido y un relajamiento inadmisibles", dijo.

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 5.571.102 casos confirmados de COVID-19 y la de 174.178 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 46.704 contagios más que el miércoles y de 1.213 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.861, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.639 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.932, California (11.785), Texas (11.145) y Florida (10.049).

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 22 nuevos positivos por COVID-19 detectados el jueves, todos ellos procedentes del exterior, lo que supone quince casos más que en la víspera. El país asiático no volvió a registrar nuevos casos locales, con lo que acumula ya cinco días sin detectar positivos de este tipo. Los casos importados se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en las ciudades de Shanghái (este, 11) y Tianjin (norte, 6) y en las provincias de Shandong (este, 3), Jiangsu (este, 1) y Sichuan (centro, 1). Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se dio de alta a 47 pacientes, por lo que el número total de infectados activos en la China continental se situó en 491, 20 de los cuales permanecen en estado grave.

"Necesitamos hacer pruebas a millones de personas al día, y estamos muy lejos de ello. Esta precisa plataforma de pruebas permite a los funcionarios de salud pública implementar estrategias de mitigación individualizadas que son necesarias para reabrir el país y la economía de manera segura", explican los científicos en un artículo en la revista 'Lab on a Chip'.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha rechazado ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que incluye diversas medidas preventivas ante el Covid-19, como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad.

Inquietud, desasosiego y desazón. Así describe Eduardo Terroba, el alcalde de la pequeña localidad de Oyón, en la comarca de la Rioja Alavesa, el estado de ánimo de sus habitantes después de que en la última semana se hayan disparado los contagios por covid-19 a raíz de un brote que comenzó en una cena en un establecimiento hostelero. Hace una semana en Oyón no había ningún caso de coronavirus y durante el confinamiento tampoco el virus tuvo especial virulencia. Ahora, con una población de 3.500 habitantes, los contagiados son 20, 14 de ellos confirmados por el Departamento de Salud y otros 6 contabilizados por el Ayuntamiento.

En un artículo publicado en la revista 'World Medical and Health Policy', los investigadores encontraron una relación estadísticamente significativa entre la prevalencia de la obesidad mórbida y las muertes por Covid-19. Los investigadores sugieren que sus hallazgos pueden ayudar a identificar los recursos necesarios para los pacientes con obesidad mórbida e informar las políticas de mitigación.

Tras visitar el dispositivo para la realización de test a vecinos de Alcobendas, ha insistido en que se deben “evitar reuniones innecesarias” y ha señalado que es “absolutamente recomendable” que no haya más de diez personas en las viviendas.

El curso escolar 2020/21 comenzará de manera presencial, a partir del 9 de septiembre, en los diferentes niveles de todos los centros educativos de Castilla-La Mancha. Así lo ha señalado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario, donde ha explicado que los centros educativos están también preparados para los otros dos escenarios de semipresencialidad y de formación telemática, opciones que, como ha señalado, de momento no contemplan.

Un brote registrado en la prisión de Palma que no afecta a los internos ha dejado un balance de ocho trabajadores contagiados de covid y un total de 37 funcionarios en cuarentena, lo que está provocando, según UGT, que la falta de personal empiece a ser un problema. En un comunicado, el sindicato informa de que uno de los ocho empleados contagiados está hospitalizado, en un brote que ha confirmado este viernes la consellera balear de Salud, Patricia Gómez.