Coronavirus España directo: Sanidad vuelve a notificar 0 fallecidos y apunta 84 nuevos contagios

Las autoridades sanitarias de Ecuador han confirmado este martes más de 500 nuevos casos de coronavirus en el país, por lo que el balance total de contagiados ronda ya los 44.000. En concreto, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ecuatoriano ha informado de 539 nuevos casos de Covid-19, lo que ha elevado el total hasta los 43.917. En cuanto a las muertes, suman 3.690. El balance del COE, recogido por el diario 'El Comercio', muestra que la provincia de Guayas continúa a la cabeza en número de casos diagnosticados a nivel nacional, con el 41,4 por ciento del total o 14.475. Le siguen Pichincha, con 4.830 positivos; Manabí, 2.950; Los Ríos, 1.808; y El Oro, con 1.323 contagiados.

El Gobierno de Haití ha confirmado este martes la muerte, a consecuencia del coronavirus, del secretario de Estado de Asuntos Sociales del país, Emmanuel Cantave. «Nuestro colega Emmanuel Cantave, secretario de Estado de Asuntos Sociales, nos dejó esta mañana. Sufría Covid-19», ha trasladado el secretario de Estado de Comunicación haitiano, Eddy Jackson Alexis, en un mensaje difundido a través de Twitter en el que ha ofrecido sus condolencias a la familia de Cantave en nombre del Gobierno.

La tendencia a la baja en los nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 continúa en China, que registró 3 casos este martes, mismo número que en la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Los tres casos se detectaron en viajeros procedentes del extranjero (conocidos como casos «importados») en las provincias de Mongolia Interior (norte, 2) y Tianjin (noreste, 1). Las autoridades sanitarias agregaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del martes), se había dado de alta a 6 pacientes más, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 55, sin ningún caso grave desde el pasado sábado.

Venezuela reportó este martes 159 nuevos casos de Covid-19 y sumó otro fallecido, por lo que superó la barrera de los 2.500 contagios y las muertes ascendieron a 23 desde que se anunciaron los primeros contagios a mediados de marzo pasado. El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que de los contagios reportados en las últimas 24 horas, solo uno es de «transmisión comunitaria» mientras que los restantes 158 son «internacionales o importados», y corresponden a venezolanos que se contagiaron en Colombia y Brasil y volvieron infectados al país.

El expresidente y líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Raúl Castro, reapareció este martes para dirigir la vuelta a la normalidad en Cuba, informó la televisión estatal de la isla, donde según las autoridades ya está controlada la epidemia de Covid-19. Esta es la segunda ocasión en la que imágenes del veterano dirigente aparecen en la prensa oficial -la primera fue a mediados de abril- desde el comienzo de la crisis sanitaria en el país hace casi tres meses. En el encuentro se decidieron «las medidas a implementar en las tres fases que tendrá la primera etapa del proceso gradual» de desescalada en Cuba, que este martes sumó solo cinco nuevos casos de Covid-19 y cumplió 10 días consecutivos sin muertes por el nuevo coronavirus.

Guatemala llegó este martes a 289 decesos causados por Covid-19 tras registrar en las últimas 24 horas la muerte de 22 personas, 14 hombres y ocho mujeres. El país centroamericano suma 7.866 casos de coronavirus en total después de detectar 364 contagios entre la noche del lunes y este martes, informó este martes el ministro de Salud, Hugo Monroy, en cadena nacional de radio y televisión. Según Monroy, en las últimas 24 horas se llevaron a cabo 1.583 pruebas y 90 personas recibieron el alta médica.

Las autoridades sanitarias de México notificaron este martes 596 defunciones y 4.199 nuevos contagios de Covid-19 para alcanzar cifras acumuladas de 124.301 casos y 14.649 muertes desde el comienzo de la epidemia de coronavirus. Los contagios se incrementaron un 3,5 % en las últimas 24 horas con respecto a los 120.102 casos que estaban confirmados este lunes, informó en una rueda de prensa el director general de Epidemiología, José Luis Alomía. Las defunciones notificadas a causa del virus SARS-CoV-2 aumentaron en 596 casos en las últimas 24 horas, con un incremento del 4,2 % en comparación con los 14.053 fallecimientos reportados el día anterior.

Las autoridades de Panamá informaron este martes de cinco muertes y 379 contagios nuevos de Covid-19, lo que suma un total de 403 defunciones y 17.233 casos, al cumplirse tres meses de haberse detectado la pandemia en el país. Los datos proporcionados por el Ministerio de Salud (Minsa) señalan que del total de casos se han logrado recuperar 10.561. En aislamiento domiciliario se encuentran 5.814 personas, de las que 692 han sido llevadas a hoteles que funcionan como hospitales, en tanto que hospitalizados hay 455 pacientes, 365 en planta y 90 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional.

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 1.973.803 casos confirmados de coronavirus y la de 111.751 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 17.304 contagios más que el lunes y de 819 nuevas muertes. Al menos 518.522 personas han superado la enfermedad. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 379.482 casos confirmados y 30.458 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia.

Argentina reportó este martes 1.141 nuevos casos de coronavirus, lo que supuso que, por primera vez, se superara el millar de contagios en 24 horas, de manera que el total de contagios desde el inicio de la pandemia se eleva ya a 24.761 personas. Así lo confirmó el Ministerio de Salud argentino, que informó de 24 nuevas muertes durante la jornada, por lo que se acrecentan los decesos totales en el país a 717. El foco principal de contagios está situado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y su amplio cordón urbano en el que viven cerca de 13 millones de personas.

Colombia marcó este martes un récord diario de 64 fallecidos por coronavirus, 30 de ellos en el departamento caribeño del Atlántico, y sumó 1.359 nuevos contagios, según el boletín diario del Ministerio de Salud. Estos datos elevaron el número total de infectados a 42.078, mientras que el de víctimas mortales asciende a 1.372. De acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias colombianas, en las últimas 24 horas se recuperaron 107 personas, una cifra notablemente inferior a las 1.105 contabilizadas el día anterior, con lo que ya se han curado 16.534 pacientes en todo el país.

Brasil registró este martes 1.272 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número de víctimas ascendió a 38.406, así como 32.091 nuevos casos de la enfermedad, que elevó el total de contagios a 739.503, informó el Ministerio de Salud. Según el boletín divulgado este martes por el Ministerio, el primero después de cuatro días de polémicas por el intento del Gobierno de ocultar algunos datos, la pandemia prosiguió su fuerte crecimiento en el mayor país de América Latina y confirmó a Brasil como uno de los epicentros de la enfermedad. Los números confirmaron a Brasil como el segundo país con más casos de Covid-19 en el mundo después de Estados Unidos (1.973.803 contagios) y ya muy lejos del tercero (Rusia, con 483.630), así como el tercero con más muertes después de Estados Unidos (111.751) y ya muy cerca de Reino Unido (40.968), según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins.

El Gobierno de Marruecos, tras una reunión del Consejo de Ministros, ha decidido este martes prorrogar hasta el próximo 10 de julio el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, que cuenta en el país con 8.437 casos y 210 muertes. El proyecto, presentado por el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, también contempla una reducción gradual de las restricciones impuestas desde el 20 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia, que dependerá de la situación epidemiológica de cada región.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, ha anunciado este martes que Rabat iniciará este jueves la repatriación de los marroquíes atrapados en España por la pandemia del coronavirus. Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press han indicado que en España se encuentran casi 4.000 ciudadanos marroquíes que no han podido volver a Marruecos en los tres meses que se han prolongado las medidas limitadoras de la movilidad por el estado de alarma, además de unas 7.000 temporeras. Durante una comparecencia en la Cámara de Consejeros, el ministro de Exteriores de Marruecos ha explicado que se dará prioridad a los ciudadanos marroquíes residentes en el sur de España, en particular en Algeciras (Cádiz), y posteriormente se dará paso a los que se encuentran en Cataluña, País Vasco o Madrid, según informaciones de la agencia de noticias estatal marroquí MAP.

Perú superó este martes los 200.000 contagios por la covid-19 en poco más de tres meses, desde que registró el primer caso, y el número de fallecidos se elevó a 5.738, según el último informe oficial del ministerio de Salud. En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias registraron 4.040 nuevos casos positivos, con lo que el número de personas infectadas con el virus ascendió a 203.736 casos, lo que mantiene a Perú como el octavo país en el mundo con el mayor número de contagiados.

Activistas a favor de los inmigrantes protestaron este martes frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en Plantation, en el sur de Florida, y urgieron parar el traslado de detenidos sin tener en cuenta los protocolos contra el Covid-19, pese al reciente fallo de un juez federal que ordenó seguirlos «de inmediato». El pasado sábado la jueza Marcia Cooke mostró su indignación por el «incumplimiento» por parte de ICE de las medidas sanitarias contra la pandemia como parte de una demanda colectiva que busca la liberación de todos los inmigrantes detenidos en los centros migratorios de Krome, Broward y Glades, en el sur de Florida.

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a un paquete de ayudas para el sector vinícola, por un montante de 90,5 millones de euros provenientes del Programa de Apoyo al sector incluido dentro de la Política Agraria Común (PAC) y, que para el periodo entre 2019 y 2020 pone a disposición de España de unos fondos de 420,7 millones de euros. El conjunto de ayudas aprobadas hoy recoge aspectos como la destilación de crisis, las ayudas al almacenamiento privado y la consecha verde. Desde el Ministerio de Agricultura han recalcado que el objetivo de este plan es «paliar la situación que atraviesa el sector por el Covid-19» y dar soporte a un sector cuya producción supera en valor los 1.200 millones de euros.

El Ministerio de Sanidad francés ha informado este martes de que en el último día han muerto otras 87 personas a causa de la Covid-19, lo que sitúa en 29.296 el número de fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia. En total se han constatado 18.912 muertes en hospitales y centros de salud del país, 53 más que el día anterior, mientras que otras 10.384 personas han fallecido en residencias de ancianos y centros de día, 34 más que el lunes.

El archipiélago canario ha cerrado este martes acumulando siete días consecutivos sin registrar fallecimientos por coronavirus, una jornada en la que se han sumado dos nuevos positivos y seis altas hospitalarias, según los últimos datos hasta las 20.00 horas facilitados por el Gobierno de Canarias. De esta forma, los casos totales confirmados de Covid-19 en Canarias ascienden a 2.379, de los que 2.096 ya han recibido el alta. Quedan, por tanto, activos 122 pacientes, puesto que han fallecido un total de 161 en lo que llevamos de crisis de la pandemia.

¿Están los niños blindados contra el coronavirus? La respuesta es no. Los niños se contagian igual de Covid-19 que los adultos si se encuentran expuestos a una fuente de infección, aunque en su inmensa mayoría (un 99 por ciento) presentan cuadros clínicos muy leves o no manifiestan síntomas. Así lo revelan los resultados preliminares del estudio «Kids Corona» del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona), presentado ayer y fruto del análisis de 411 familias con hijos en las que uno de los progenitores estaba contagiado. Lea la noticia.

Las personas con sangre tipo O tienen entre un 9 y un 18 por ciento menos de probabilidades de padecer el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, en comparación con aquellas que tienen otros tipos de sangre, según los resultados preeliminares del estudio genético de «23andMe sobre COVID-19». Aunque todavía se están reclutando a los participantes, los datos obtenidos en 750.000 pacientes indican que el tipo de sangre 0 parece que protege frente al nuevo coronavirus , unos hallazgos que se mantienen cuando se ajustan por edad, sexo, índice de masa corporal, origen étnico y comorbilidades.

El impacto de la epidemia de la Covid-19 ha disminuido de manera significativa en la región Loreto, la principal de la Amazonía de Perú, después de que durante mayo pasado los hospitales de su capital, Iquitos, fueran desbordados por cientos de enfermos y decenas de fallecidos por la enfermedad. «Nosotros tuvimos una etapa muy dura de la enfermedad, que duró aproximadamente entre seis a ocho semanas, en la cual la mortalidad fue creciendo abruptamente, pero eso etapa ya ha pasado», afirmó este martes a Efe el doctor Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Iquitos.

El Gobierno de Marruecos decidió hoy prolongar el «estado de emergencia sanitaria», que incluye el confinamiento domiciliario, durante un mes más, hasta el 10 de julio, como medida para frenar la propagación del coronavirus. Esta decisión fue anunciada después de una reunión extraordinaria del Gobierno para decidir sobre la duración de esta tercera prorroga del estado de emergencia, que comenzó el pasado 20 de marzo.

El Gobierno de Etiopía ha anunciado este martes el envío de voluntarios a zonas del país para que se sumen a los esfuerzos de las autoridades frente a la pandemia de coronavirus, ante el repunte de casos registrado durante los últimos días. El secretario de Estado para Sanidad, Dereje Duguma, ha resaltado durante la jornada que la lucha contra el virus no debe implicar únicamente a los trabajadores sanitarios, y ha pedido una implicación «de toda la sociedad» ante la «drástica» propagación de la pandemia.

Las autoridades sanitarias de Reino Unido han informado de que se ha registrado un repunte de la cifra de muertos a causa del coronavirus tras sumar otros 286 un día después de que se constatara el menor número diario de fallecidos desde que comenzó el confinamiento. El ministro de Empresa y Desarrollo Industrial, Alok Sharma, que se ha hecho cargo de la rueda de prensa diaria desde Downing Street, ha indicado que en total han muerto 40.883 personas desde que estalló la crisis sanitaria.

Ecuador, uno de los países más golpeados por la COVID-19 en Latinoamérica, «está controlando» la pandemia, aunque los contagios continúan en medio de la desescalada de las restricciones de movilidad, señaló este martes a Efe el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Aseveró que han disminuido las atenciones de emergencia y las llamadas a mecanismos creados para tratar casos de la COVID-19, así como el número de fallecimientos por día.

La Asociación El Defensor del Paciente ha pedido este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la pérdida durante 18 días del cadáver de una usuaria de la residencia Amalvir Arganzuela y que no le dieron certificado de defunción, por lo que la familia no sabe con certidumbre que el cuerpo incinerado fue el correcto. «Pedimos su intervención ante esta debacle que cada día nos sorprende más, si es que algo puede ya sorprendernos. Por ello le solicitamos la investigación y la depuración de responsabilidades a que haya lugar. Aunque sea reiterativo, recordar tantos y tantos pobres ancianos y sus muertes, horrible experiencia para las familias», ha dirigido a la Fiscal la presidente de la asociación, Carmen Flores.

La Junta de Andalucía autoriza a partir de este martes la ampliación del aforo previsto en fase 3 para la hostelería y restauración, de forma que se permitirá hasta un 75 % en las terrazas y de dos tercios en el interior de los establecimientos, pero no permitirá la apertura de discotecas. Las discotecas y bares de ocio nocturno no podrán abrir, salvo las terrazas de verano, que deberán guardar las mismas condiciones de aforo del resto de establecimientos.

La Comunidad Valenciana ha registrado dos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, en las que se han confirmado 10 nuevos contagios a través de PCR y se han dado 113 nuevas altas, que superan ya las 13.105 y suponen más del 77 % de los casos positivos. Según los datos facilitados este martes por la Conselleria de Sanidad, en estos momentos hay 137 pacientes ingresados en los hospitales de la Comunitat Valenciana (15 menos que ayer), de los que 17 necesitan cuidados de UCI.

Los casos de Covid-19 en el planeta superaron hoy la barrera de los siete millones, con la pandemia concentrada en el continente americano y, en particular, en Sudamérica, según las estadísticas y análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra diaria de infectados se mantuvo de nuevo en un nivel muy elevado, con otros 131.296 casos. En cambio, las muertes reportadas por coronavirus han caído a 3.469 en todo el mundo, hasta un total de 404.396 defunciones.

Un día después de que Barcelona y su área metropolitana se estrenarán en la fase 2 de la desescalada, varias voces del territorio catalán han empezado a reclamar que la vuelta a la normalidad en la zona se agilice todavía más, dados la buena evolución del virus y también para reactivar la economía en cuanto antes, y que el próximo lunes pueda saltar ya a la fase 3, a pesar de no haber transcurrido los 14 días hasta ahora implantados en todo cambio de fase. La región sanitaria de Lleida también podría sumarse a este cambio. Más detalles.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, comparecerá mañana ante la juez Carmen Rodríguez Medel como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M. La juez le ha citado a las 15.30 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, de forma presencial, para que explique por qué autorizó manifestaciones los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.

Las autoridades sanitarias españolas están estudiando rebajar el periodo de cuarentena de una persona infectada por el nuevo coronavirus de 14 a 10 días, después de que así lo haya recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo ha adelantado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha informado de que hay cada vez «más evidencia científica sólida» de que las personas con síntomas leves de Covid-19 dejan de transmitir la enfermedad a partir de séptimo día, por lo que, de ser así, la cuarentena se podría reducir a los 10 días.

Los protocolos para la celebración de la Operación Paso del Estrecho, que coordina el mayor movimiento de viajeros entre Europa y África cada verano, están preparados, aunque la celebración de la XXXIII edición está en el aire y, es poco probable su inicio el 15 de junio, como es habitual. Según han informado fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press el trabajo de diseñar los protocolos para reforzar la seguridad tanto de los viajeros como de la población ante la pandemia del coronavirus ya están preparados, pero la celebración de la OPE no está asegurada.

Italia ha superado este lunes los 34.000 fallecidos por COVID-19 tras sumar otros 79 decesos más en las últimas 24 horas, durante las que también se han registrado 283 nuevos casos, lo que sitúa el total desde que comenzó la pandemia en 235.561. Según ha informado Protección Civil, en el último día otros 2.062 pacientes más han recibido el alta, por lo que son ya 168.646 las personas que se han recuperado de la enfermedad en el país.

Un total de 49 millones de personas podrían caer este año en la pobreza extrema debido a la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19, advirtió el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, que instó a apoyar las cadenas alimentarias, reforzar los sistemas de protección social para la nutrición e invertir en un mundo más sostenible, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. «Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia de la COVID-19 está empeorando aún más las cosas. Si no se adoptan medidas de inmediato, cada vez está más claro que habrá una emergencia alimentaria mundial inminente que podría tener repercusiones a largo plazo para cientos de millones de niños y adultos», dijo Guterres en un mensaje de vídeo difundido este martes.

En cuanto a por qué el coronavirus no afeca tanto a los niños Simón ha asegurado que no tiene evidencia al respecto. «El problema que tenemos con los niños es que tienen comportamientos de mucho más riesgo con mucha más gente».

Simón ha destacado que el uso de la mascarilla se tiene que hacer en lugares donde no se puedan mantener las distancias de seguridad adecuadas y para personas vulnerables. La obligatoriedad de las mascarillas «no es a todas horas, pero es cierto que es un método más de control». «La mejor mascarilla son los dos metros de distancia».

Sobre un estudio que señala que el grupo sanguíneo tipo 0 no pueda infectarse ha explicado que no tenemos información sólida para valorar esta hipótesis. No obstante, ha añadido: «Soy grupo 0 y me infecté». Simón ha indicado que «hay cada vez más evidencia porque a partir del septimo día los casos leves no transmiten la enfermedad, es posible que cambie la rrecomendación a nivel nacional». En los casos graves la transmisibilidad cambia.

En cuanto a la celebración de la manifestación del 8-M Simón ha asegurado «que siempre hemos actuado valorando toda la información disponible, no hemos menopreciado ningún riesgo, todas las respuestas han sido tomadas con la mayor celeridad posible. La toma de decisiones en España fue más precoz que en otros países».

Simón ha admitido que «s cierto que los casos diagnosticados el último día» puede que también sufra algún desfase, pero ha asegurado que la de positivos en los últimos 14 días es más fiabl y no sufre tanto retraso.

«Lamento la confusión que esté generando la congelación de los totales de fallecidos», ha destacado Simón, pero se ha comprometido a que pronto estará corregida dicha cifra.

Simón ha indicado que las cifras de los fallecidos son difíciles de entender: «son datos que no son fáciles de tener con una gran calidad. Por un exceso de transparencia hemos preferido no hacer desaparecer datos, pero por ambos lados es malo. En España huvo una modificación del sistema de vigilancia que buscaba un diagnóstico precoz. Llevamos 3 o 4 semanas con un nivel de calidad de los casos muy alto. En cuanto a los muertos genera algunas distorsiones en los fallecidos que habían iniciado síntomas previamente al 11 de mayo y fallecieron después. Aún falta alguna comunidad por corregir los datos, algunas, por el volumen, están teniendo dificultades».

A nivel nternacional, hay algunos valores que llaman un poco la atención en algunosaíses. El país con más casos es Estados Unidos, con unos 400 fallecimientos diarios. Le sigue Brasil, que «ya no da el número de nuevos casos diarios, ya que los datos no se ajustan a la calidad que en algunos casos se busca». En Asia, el país con más casos es la India. «Tenemos que tener cuidado con los datos de la India, no tenemos muy clara la exhaustividad de los datos que puedan tener».

«Como en los últimos días, la tendencia es suave, descenidente», ha señalado Fernando Simón, director del CCAES. El experto ha indicado que se están haciendo pruebas a entre 10.000 a 12.000 sospechosos, «se ha incrementado mucho la tasa de detección».

Las muertes por COVID-19 en el Reino Unido ascienden a 40.883, tras sumar 286 en 24 horas, con lo que este país se consolida como el más afectado de Europa por la pandemia, indicó este martes el ministerio británico de Sanidad. Los datos que difunde diariamente el Gobierno se refieren a casos confirmados por prueba diagnóstica, pero otras estadísticas apuntan a que los fallecimientos atribuibles al virus podrían superar los 50.000.

El president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, planteará iniciar la movilidad exterior de su comunidad con la Región de Murcia y Baleares y posteriormente con Castilla-La Mancha y Aragón, aunque en una fecha aún por decidir y siempre que se esté en la fase 3 de desescalada. Así lo ha afirmado el president valenciano en una rueda de prensa en el aeropuerto de Alicante-Elche, el quinto de España y como el resto actualmente prácticamente paralizado, en su primera visita oficial a la provincia alicantina desde que se decretara el estado de alarma por la crisis sanitaria de la covid-19 el pasado marzo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 68 nuevos casos de infección por coronavirus detectados a través de PCR en las últimas 24 horas y tres nuevos fallecidos, dos de ellos en la provincia de Albacete y uno en la de Toledo. Según ha informado la Junta en un comunicado, de estos 68 nuevos casos, 40 son de la provincia de Ciudad Real, 13 de Guadalajara, 7 de Cuenca, 5 de Albacete y 3 de Toledo.

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha advertido de que País Vasco puede sufrir un «rebrote» de casos de coronavirus por la «mala gestión» del PNV, partido al que ha acusado de estar «más preocupado» por lograr votos en las elecciones del 12 de julio que por la crisis sanitaria. Oyarzabal se ha mostrado «muy preocupado» por los nuevos casos de covid-19 detectados en el Hospital de Txagorritxu (Vitoria) y, a través de un comunicado, ha denunciado que el PNV «no aprende de los errores» a la hora de afrontar la pandemia.

El sindicato SATSE facilitará asesoramiento a sus afiliados si deciden presentar una reclamación ante la administración y la justicia para que la Covid-19 sea considerada como accidente laboral en todas las circunstancias, y no solo en algunas situaciones y con posterioridad a la entrada en vigor del Real decreto 19/2020, que así lo establece. Esta norma marca unos plazos «restrictivos», a juicio del sindicato, ya que sólo da cobertura a aquellos profesionales que tienen la baja laboral desde el inicio del estado de alarma, el 14 de marzo, hasta un mes después del final del mismo, el 21 de julio.

El Grupo de Investigación Consolidado Computer Vision and Machine Learning de la Universitat de Barcelona (UB) ha desarrollado una tecnología que permite detectar personas con y sin mascarilla, además de controlar los aforos, ha informado este martes la universidad en un comunicado. El equipo, formado por ingenieros informáticos y de telecomunicaciones y por matemáticos y profesionales en digitalización de empresas y organismos públicos, ha desarrollado la solución tecnológica LogMask, que facilita la gestión de la seguridad respecto al control del uso de la mascarilla en diferentes espacios, para prevenir así la propagación del nuevo coronavirus.

El virus que causa la covid-19 podría tener un talón de Aquiles en su interior: una enzima indispensable para su supervivencia y sobre la que ahora se conocen nuevos detalles, lo que puede servir para el desarrollo de fármacos, según un estudio que publica este martes la revista Chaos. El científico Ernesto Estrada de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) que trabaja en el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza firma este estudio centrado en la proteasa principal del coronavirus, informa Efe.

El Ministerio de Sanidad no ha notificado ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas. El recuento de fallecidos en los pasados 7 días desciende a 50. En total son 27.136 las personas que han perdido la vida por la pandemia. Sanidad también ha registrado 84 nuevos contagios respecto a ayer. Desde que comenzó la crisis del coronavirus en España, han dado positivo en pruebas PCR 241.966 personas.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha asegurado este martes que la ciudad pedirá esta tarde pasar a la fase 3 de la desescalada tras cinco días sin nuevos positivos de coronavirus y con solo nueve casos activos de la enfermedad. No obstante, se ha alineado con su homólogo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el sentido de que este verano no haya Operación Paso del Estrecho (OPE). Igualmente ha solicitado que la frontera del Tarajal con Marruecos solo se reabra si hay garantías sanitarias frente a una posible presión asistencial de ciudadanos del país vecino.

El 38% de los españoles reconoce que gastará menos durante la campaña de rebajas de verano tras la crisis del Covid-19, según se desprende del estudio «El comportamiento de consumo de los españoles en rebajas tras la pandemia del coronavirus», realizado por Privalia, parte del «oultlet» de moda Veepee. En concreto, el informe muestra que tan solo el 10% de los encuestados prevé elevar sus gasto en rebajas este verano. Así, más del 65% de la población invertirá entre 100 y 300 euros, mientras que el 20% destinará menos de 100 euros, y casi un 15% gastará más de 600 euros.

La Comunidad de Madrid ha registrado 48 casos nuevos notificados de contagios con coronavirus de las últimas 24 horas y tres personas fallecidas en los hospitales de la región, de acuerdo con el informe de situación que publica a diario la Comunidad de Madrid. Desde el inicio de la pandemia, hay 9.130 fallecidos con coronavirus en la región y 70.543 contagiados positivos por PCR.

La Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar en respuesta a más de 60 denuncias presentadas desde finales de marzo por la posible mala gestión de las autoridades en relación a la pandemia de coronavirus, a la que se le atribuyen más de 29.000 fallecidos en Francia. Las quejas atribuyen a la Administración posibles delitos como homicidio involuntario, denegación de auxilio o poner en peligro vidas. No afectan a ministros del Gobierno, que solo pueden rendir cuentas ante un tribunal especial ajeno a la justicia ordinaria.

El tratamiento temprano con el medicamento antiviral remdesivir ha demostrado reducir la carga viral y prevenir la enfermedad pulmonar en macacos infectados con SARS-CoV-2, según un estudio que publica este martes la revista Nature. Los hallazgos, según los autores, apoyan el uso temprano del tratamiento con remdesivir en pacientes con covid-19 para prevenir la progresión a la neumonía.

La Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer este martes al Consejo de Gobierno el informe sobre el estado de las residencias en Andalucía ante el coronavirus, que refleja que actualmente están en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía y se ha verificado que 1.095 de ellos no presentan sintomatología relacionada con el Covid-19, lo que supone el 99% del total. Según dicho informe, en las residencias de mayores con casos confirmados o en estudio, existen entre los residentes 19 positivos, 495 con síntomas de sospecha y 50 en aislamiento preventivo. En el caso de los trabajadores, 16 se mantienen en aislamiento preventivo y cuatro tienen confirmada la enfermedad.

El Papa ha creado, como obispo de Roma, un fondo de ayuda para los trabajadores afectados por la Covid-19 que ha dotado de una primera donación de un millón de euros. Según ha informado la diócesis de Roma, el fondo estará gestionado por Caritàs y servirá de ayuda para todos los trabajadores precarios, pequeños emprendedores y aquellos que se han quedado sin trabajo por la crisis de la pandemia.

La juez que investiga si el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, prevaricó al permitir manifestaciones como la del Día de la Mujer pese al avance del coronavirus ha desestimado los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en un auto en el que defiende su instrucción de los envites de ambas instituciones, que en diversos escritos cargaron contra ella negando que tuviese «habilitación legal» para investigar bajo estado de alarma. Más detalles.

Una persona ha fallecido en Asturias por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, lo que eleva el total de muertes desde el inicio de la pandemia a 328, en una jornada en la que además se han registrado dos nuevos contagios que sitúan el número de positivos acumulados en 2.431, según los datos difundidos este martes por el Principado. Sin embargo, también se ha producido cuatro nuevas altas, con lo que 1.807 personas ya han superado la enfermedad.

El Gobierno establece que serán las comunidades autónomas las que deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad y de personas mayores con los recursos sanitarios del Sistema de Salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen en la nueva normalidad, según consta en el borrador de decreto de la nueva normalidad que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Así lo establece el artículo 9 relativo a las viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros de personas mayores del denominado 'Decreto de nueva normalidad', que regula la situación durante la crisis sanitaria en España una vez se levante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus y que ha aprobado este martes 9 de junio el Consejo de Ministros.

La Junta de Andalucía ha querido dejar claro este martes que el Gobierno de España y el Reino de Marrueco son los que tienen que decidir si finalmente se desarrolla la Operación Paso del Estrecho (OPE) y, si finalmente se produce, en qué «condiciones», que «no pueden ser las mismas» de los años anteriores debido a la pandemia del coronavirus. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha manifestado, tras ser preguntado sobre la posición de la Junta sobre la OPE, que las relaciones internacionales corresponden al Estado, de manera que el Gobierno central es el que tendrá que abordar este asunto con el Gobierno de Marruecos y tratar de llegar a una conclusión.

El Gobierno británico de Boris Johnson abandonó este martes el plan para el retorno antes de las vacaciones de verano de todos los alumnos de los colegios de primaria en Inglaterra, cerrados en marzo por la pandemia de la COVID-19. Después de las inquietudes manifestadas por las agrupaciones docentes sobre las dificultades para cumplir las medidas de seguridad a fin de evitar el contagio, el ministro de Educación, Gavin Williamson, reconoció hoy en el Parlamento que no esperaba la apertura de las aulas hasta septiembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 9 de junio un Real Decreto que regulará la salida del estado de alarma y la «nueva normalidad». En él se establece una distancia de entre 1,5 y dos metros para los equipamientos culturales, los espectáculos públicos y otras actividades recreativas. En estos casos, se deberá garantizar una distancia interpersonal mínima de entre 1,5 y dos metros, así como el debido control para «evitar las aglomeraciones», mientras que en los casos en los que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las «medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio».

El Gobierno Vasco trabaja para que se pueda recuperar la movilidad entre Euskadi y Cantabria el próximo lunes, 15 de junio, si la evolución de los datos de la pandemia del coronavirus lo permiten, y después de que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, haya sido «contundente y vehemente» al respecto. Para poder trasladarse a La Rioja o Navarra, ha recordado que también es necesario que se exprese «una voluntad clara e inequívoca» por parte de sus máximas representantes que todavía no han expresado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha asegurado que los nuevos focos localizados en los hospitales de Basurto (Bilbao) y Txagorritxu (Vitoria), por su «dimensión y envergadura», no alteran, «en absoluto», la gestión de la fase 3 en la que la Comunidad Autónoma Vasca entró ayer.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este martes que más comunidades autónomas tienen la posibilidad de poner en marcha un plan piloto de turismo, en línea al aprobado para Baleares por el que se ha dado luz verde a que las islas reciban 10.900 turistas alemanes con una estancia mínima de cinco noches desde la segunda quincena de junio. «Otras comunidades autónomas tienen la posibilidad también de ponerlo en práctica en forma de plan piloto si así lo consideran pertinente», ha remarcado Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid no descarta emprender acciones legales contra el vicepresidente segundo del Gobierno , Pablo Iglesias, por sus críticas a la gestión de la pandemia en las residencias madrileñas. Más detalles.

E l Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha ordenado al Ministerio de Salud que vuelva a informar sobre el total de los casos de coronavirus registrados en el país, no solo de los casos diarios, en contra de la nueva metodología empleada por el Gobierno de Jair Bolsonaro para contabilizar las personas contagiadas de Covid-19. El Ministerio de Salud solía informar sobre el total de personas contagiadas, desglosando el dato en fallecidos, recuperados y en la afectación por territorios. Sin embargo, la semana pasada decidió cambiar de sistema para informar solamente de las cifras referidas a las últimas 24 horas. Brasil es el segundo país más afectado a nivel mundial, con 707.412 casos y 37.134 fallecidos .

La ministra de Finanzas de Suecia, Magdalena Andersson , ha negado este martes que el Gobierno haya adoptado medidas más laxas contra el coronavirus que otros países por razones de índole económica y ha defendido que todas las decisiones se han tomado siguiendo criterios médicos. El país nórdico, con más de 4.500 fallecidos , tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, ampliamente por encima de las de sus vecinos. En contra de la estrategia seguida en el resto de Europa, Suecia no adoptó medidas de confinamiento y mantuvo abiertos establecimientos de hostelería o colegios, entre otras actividades. La semana pasada, el epidemiólogo que coordina los trabajos en Suecia, Anders Tegnell , reconoció en una entrevista que, si volviese atrás, optaría por una respuesta que «estaría a medio camino entre lo que hizo Suecia y lo que hizo el resto del mundo». Sin embargo, el domingo el primer ministro, Stefan Lofven, insistió en que «la estrategia fue la correcta».

Boris Johnson anunció en un discurso el 13 de mayo los pasos de la desescalada en Reino Unido, donde se decretó el confinamiento el 23 de marzo. La hoja de ruta propuesta por el primer ministro para relajar las medidas para combatir el coronavirus consistía en tres etapas, y en la última está previsto que empiece a funcionar la hostelería. La primera etapa incluyó el regreso al trabajo para quienes no pueden hacerlo desde casa, así como el permiso para salir al aire libre aunque no sea solo para hacer ejercicio; durante la segunda, algunos estudiantes volvieron a las aulas, abrieron algunos comercios no esenciales y se autorizaron las reuniones de hasta seis personas en espacio privados al aire libre, como jardines. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el decreto con el que se regulará la «nueva normalidad» tras el estado de alarma. Se espera que el documento definitivo, que todavía no ha trascendido, no diste demasiado del borrador que se hizo público la semana pasada. No obstante, según ha explicado el ministro de Sanidad , Salvador Illa, esta norma no tendrá una fecha concreta de caducidad y estará vigente hasta que el Gobierno motive que la pandemia ha finalizado o llegue una vacuna contra el virus. Lea la noticia.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , ha afirmado este martes que el Consistorio está «valorando seriamente» la apertura de las zonas infantiles de los parques de la ciudad, todavía precintadas para evitar contagios por coronavirus. En declaraciones a los periodistas en el Cerro Almodóvar, el «kilómetro cero» del Bosque Metropolitano que rodeará Madrid con 75 kilómetros de arbolado, la edil de Ciudadanos ha asegurado que «está próximo que se abran» las zonas infantiles de los parques, algo que ha considerado «necesario» porque los niños y los padres «también tienen derechos».

El jefe de pediatría del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues del Llobregat (Barcelona), Juanjo García , ha precisado este martes que «más del 99%» de los menores con coronavirus son asintomáticos o tienen síntomas leves, según los primeros resultados de la plataforma de investigación Kids Corona.

El fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, Emilio Bouza, ha afirmado este martes que, desde que el virus apareció en Italia con evidencia de transmisión de persona a persona, España perdió un «tiempo precioso» no inferior a diez días en reaccionar adecuadamente. Más detalles.

El Papa Francisco ha impulsado la creación de un fondo dotado inicialmente con una asignación de 1 millón de euros, para ayudar a los afectados por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, informó hoy la Santa Sede en una nota. Jorge Bergoglio ha escrito una carta al vicario general para la diócesis de Roma, el cardenal italiano Angelo De Donatis, para lanzar el proyecto en apoyo de los más afectados por la crisis económica causada por la pandemia, explica el comunicado. Este fondo comenzará con una asignación de 1 millón de euros que gestionará la Caritas diocesana de Roma.

La publicación digital «Otkritie Media» (Openmedia), que cita fuentes anónimas, sostiene que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin , decidió ayer levantar el confinamiento domiciliario decretado en marzo en la lucha contra la Covid-19 y acelerar la desescalada durante el mes de junio a petición expresa del Kremlin con el objetivo de que «pueda prepararse la votación de las enmiendas constitucionales» que dejan la puerta abierta al presidente Vladímir Putin para seguir en el poder después de 2024, cuando finaliza su actual mandato al frente del país. Informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú.

El presidente de Burundi , Pierre Nkurunziza , se encuentra hospitalizado en estado grave, según informan este martes dos medios belgas, sin que por el momento esté claro el motivo, si bien su esposa se encuentra presuntamente internada en un hospital en Kenia con Covid-19. De acuerdo con los diarios 'Le Soir' y 'La Libre' , que citan fuentes propias, el mandatario, que debería ceder el testigo el próximo agosto a su delfín, el general Evariste Ndayishimiye, ganador de las recientes elecciones presidenciales, está hospitalizado desde el sábado por la noche en Karusi , una ciudad del este del país, y su estado es «serio».

El Gobierno de Malta ha anunciado un paquete de medidas de unos 900 millones de euros con el que espera ayudar a reflotar la economía local de los efectos colaterales de la pandemia, entregando por ejemplo 100 euros a los mayores de 16 años para que puedan gastarlos en establecimientos de hostelería, hoteles y pequeños comercios. El primer ministro maltés, Robert Abela, ha defendido la necesidad de trabajar para «recuperar la confianza en el futuro» y ha sostenido que la isla tiene «margen de maniobra» para atender las necesidades de sus empresas. «Cada día cuenta», ha subrayado, según 'Times of Malta'.

Decir que Costa Rica es un país excepcional no es un eslogan turístico, sino un hecho respaldado por las cifras. Al menos en cuanto a la gestión que ha hecho de la pandemia del coronavirus, que se ha cobrado hasta el momento la vida de diez personas en el pequeño país de cinco millones de habitantes. Eso supone una tasa de mortalidad del 0.8% y 0.20 muertes por cada cien mil habitantes, menos que en Nueva Zelanda, donde son 0.45, según datos de la Universidad Johns Hopkins, es decir, casi un milagro en una región azotada por el virus. En España, las muertes por cada cien mil habitantes son 58.08. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

Facua ha denunciado este martes la ilegalidad que supone cobrar un suplemento Covid por los gastos que conlleva a los empresarios cumplir con las medidas dictadas por el Gobierno, y ha asegurado que informar al usuario de ello no convierte en legal este recargo. En un comunicado ha informado de que un número creciente de establecimientos de distintos sectores de actividad, con la excusa de que tienen una subida en sus gastos como consecuencia de adoptar las medidas dictadas por el Gobierno, están aplicando lo que denominan recargo, tasa o suplemento Covid.

Comienza la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Puede seguirla aquí.

El coronavirus está revolucionado la restauración , uno de los sectores más afectados por la pandemia. Hasta hoy, solo el 33 por 100 de los restaurantes con estrellas de la popular guía Michelin ha reabierto: 1.038 entre 3.165. Muchos restaurantes tendrán que adaptarse para sobrevivir tras la pandemia Covid-19. Así lo reconoce el director internacional de las guías Michelin, Gwendall Poullenec : «Una hamburguesa y el take away pueden merecer una estrella Michelin». Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

El Gobierno ya tiene asegurado el apoyo de Ciudadanos (Cs) al real decreto ley para la «nueva normalidad» que ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, después de haber incorporado varias de las «reformas técnicas» que solicitaron los liberales a cambio de su respaldo. El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal , ha celebrado que con esta norma se pone «la primera pata del plan B» que su partido venía exigiendo al Ejecutivo a cambio de sus votos favorables en las distintas prórrogas del estado de alarma.

El Gobierno de Países Bajos ha decidido este miércoles sacrificar «por razones de salud pública» a los miles de visones que se estaban criando en ocho granjas del país infectadas con el coronavirus, donde se produjeron los dos primeros posibles casos conocidos de transmisión del virus de animal a humano. Se trata de seis empresas diferentes, con un total de ocho ubicaciones en la provincia de Brabante Septentrional, y se espera que los sacrificios empiecen inmediatamente después de que el Ejecutivo explique las condiciones este miércoles al Parlamento del país, según confirmó una fuente gubernamental a la emisora RTL. Los animales serán gaseados , para no dañar su pelaje, en unas instalaciones disponibles en las propias empresas.

A la espera de que el Ministerio de Sanidad «descongele» la cifra total de fallecidos por Covid-19 y se pueda conocer con mayor precisión la mortalidad del virus durante las últimas semanas, Fernando Simón tuvo que volver a explicar ayer el baile de números que se está produciendo desde que el Gobierno cambió el criterio para contar fallecidos el pasado 25 de mayo. Lea la noticia.

Las autoridades sanitarias de Malasia han notificado este martes un incremento de siete casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de positivos en el país a 8.336 . En cuanto al número de fallecidos, no se han registrado nuevas víctimas y el balance total se mantiene en 117.

La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha avisado de que los lugares cerrados fueron los escenarios que más contribuyeron a la transmisión del nuevo coronavirus, tanto en España como en otros países. «Nunca sabremos qué proporción de contribución a la transmisión de la epidemia tuvo un acto concreto. Lo que sí sabemos es que ese día en España se estaban moviendo millones de personas, se estaba yendo a cines, teatros, terrazas, partidos de fútbol y eventos de todo tipo», ha comentado la dirigente de la OMS.

El catedrático de Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) , Guillermo Quindós, ha considerado «lógicos» los tres focos de contagio por coronavirus confirmados en los hospitales de Txagorritxu y Basurto , al que se suma otro en Cruces , y ha advertido de que «la tranquilidad no puede ser nunca total». Según ha afirmado, «a pesar de que estamos con las máximas medidas de precaución, y hasta cierto punto de alerta, esto tiene que ocurrir de ven en cuando», por lo que es necesario «reaccionar rápido y acotar el peligro y el problema, y estudiar a todos los contactos que ha habido con estas personas que se han infectado y dado positivo».

Se trata del euro de más que cobra un restaurante de la isla de Tenerife en concepto de «servicio covid» . Casi como un café, por cabeza. En esa tasa, se supone que incluye el gasto en desinfección, guantes, mascarillas, etc.. La indignación y el enfado por lo que consideran un abuso y , también las bromas, no se han hecho esperar a raíz que una persona (no se sabe si fue la que abonó la cuenta, lo colgara en Twitter.

La Oficina Nacional de Estadística ha informado este martes de que se ha notificado un exceso de fallecidos en Reino Unido de cerca de 64.000 personas durante la pandemia de coronavirus. Pese a que es no todas las muertes pueden atribuirse al Covid-19, los epidemiólogos aseguran que el exceso de mortalidad -muertes por todas las causas que superan la media de los últimos cinco años- es la mejor manera de medir el número de personas fallecidas por un brote de una enfermedad porque es comparable internacionalmente.

Como consecuencia de la pandemia, España enfrentará problemas económico- sociales, como la reducción del consumo por falta de recursos, mas de 60.000 empresas entrarán en concurso de acreedores y 800.000 personas se quedarán sin empleo, según datos del ministerio de economía con información de febrero a abril. Lea la noticia.

Apenas tres nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 se detectaron el lunes en China respecto a los cuatro del día anterior, lo que prolonga la tendencia de cifras mínimas de las últimas semanas, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. La fuente oficial agregó que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), se había dado de alta a 10 pacientes más, por lo que el número de contagiados activos en China es de 58, sin ningún caso grave desde el pasado sábado. La cifra de fallecidos se mantuvo en 4.634, entre los 83.043 infectados diagnosticados oficialmente desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.351 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.

La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado más de 406.000 víctimas mortales y más de 7,1 millones de personas contagiadas en todo el mund o, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. El total de personas recuperadas supera los 3,2 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 518.522 personas curadas, seguido por Brasil , con 378.257 pacientes salvados, y por Rusia , con 230.226. En cuarta posición, Reino Unido contabiliza 288.834 casos y 40.680 decesos. Por detrás se sitúa India , en la quinta posición con un total de 267.046 positivos y 7.473 decesos, seguida por España , que tiene a 241.717 personas con coronavirus y 27.136 fallecidos.

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha publicado en el último Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el decreto que modula las condiciones de la fase 3 del plan de desescalada de las medidas restrictivas ante el COVID-19 en el Principado de Asturias. En los ámbitos de hostelería y restauración, el Ejecutivo asturiano pide que se recomiende que no se fume para evitar contagios. La norma asturiana prohíbe además abrir discotecas. El Ejecutivo regional establece un aforo máximo del 75% en las terrazas de establecimientos de hostelería y restauración. Además, «se fomentará la recomendación de evitar en la medida de lo posible el consumo de tabaco, por la relación que esta actividad pudiera tener con el incremento del riesgo de transmisión del virus SaRS-CoV-2».

Rusia ha reportado este martes 8.595 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cifra total de positivos en el país a 485.253. En cuanto al número de muertos en las últimas 24 horas por Covid-19, son 171 deceso s, alcanzando el balance global de víctimas mortales en Rusia los 6.142.

Investigadores de todo el mundo trabajan sin descanso en una vacuna contra el coronavirus. Una de las investigaciones más avanzadas es la que lleva a cabo la Universidad de Oxford. Joan Pons, el enfermero español que se ha prestado voluntario a un ensayo en humanos de la vacuna contra el coronavirus, ha sido entrevistado en Informativos Telecinco: «Esta investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Oxford está considerada como una de las más avanzadas». Vea el vídeo.

El nuevo coronavirus , causante de la enfermedad Covid-19 y protagonista de la pandemia que asola el mundo desde hace meses, podría haber estado propagándose desde el mes de agosto en China, su país de origen. Así lo indica un estudio de la 'Harvard Medical School' basado en imágenes por satélite de los patrones de viajes al hospital y los datos del motor de búsqueda en internet. Lea la noticia.

Alemania ha notificado en las últimas 24 horas 37 víctimas mortales y 350 casos de coronavirus, frente a los seis fallecidos y los 214 contagios de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 184.000 contagiados y más de 8.700 muertos. En total, el país ha registrado 184.543 contagios y 8.711 fallecidos , según ha informado este martes el Instituto Robert Koch. Baviera, con 47.423 infectados y 2.521 fallecidos, es el estado alemán que sufre los mayores estragos por el coronavirus.

El informe definitivo presentado por el forense adscrito al juzgado que investiga si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, cometió prevaricación al no impedir manifestaciones como la del Día de la Mujer a sabiendas de que avanzaba el coronavirus concluye que el Ministerio de Sanidad contaba ya el 25 de febrero con un «alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria», es más: «Se sabía cuáles eran las medidas que había adoptar para evitarlo». Lea la noticia completa.

Las autoridades tailandesas han reportado este martes dos nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el total a 3.121. En cuano al número de fallecidos son 58 decesos por Covid-19 desde el comienzo de la epidemia en el país.

Cuba ha recibido este lunes a los 52 profesionales sanitarios que se desplazaron a la región italiana de Lombardía , la más afectada por el coronavirus en el país europeo, para luchar contra la pandemia. Así lo ha anunciado el presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel, que ha calificado a los profesionales sanitarios en cuestión de «valientes». «Con tremenda emoción y admiración dimos la bienvenida a nuestros valientes», ha dicho. En Italia , desde que comenzó la pandemia, se han registrado 235.278 casos y 33.964 fallecidos. Cuba, por su parte, contabiliza 2.200 casos y 83 muertes.

Nueva Zelanda recupera desde este martes la normalidad tras, según el gobierno, eliminar el coronavirus dentro de sus fronteras y con una gestión de la pandemia efectiva y temprana, que solo ha causado 22 muertos. «Tenemos la confianza de haber eliminado la transmisión local del virus en Nueva Zelanda», dijo el director general de la Sanidad neozelandesa, Ashley Bloomfield, en una rueda de prensa en Wellington, al recalcar que su país lleva 18 días consecutivos sin ningún nuevo caso de Covid-19. Es por ello por lo que el país ha vuelta a la normalidad, con casi todos los negocios operando con normalidad y sin las restricciones de distancia física entre las personas que han marcado la vida durante la pandemia.

El gobernador del estado de Nueva York , Andrew Cuomo, ha confirmado este lunes un total de 702 nuevos casos de coronavirus en el territorio, el día en el que la ciudad homónima ha comenzado la fase uno de su plan de reapertura. En concreto, los nuevos casos confirmados han elevado el balance de positivos de Covid-19 en el estado de Nueva York a 378.799 casos. El estado de Nueva York ha sido el epicentro de la pandemia en el país más golpeado por el coronavirus del mundo. Hasta el momento, Estados Unidos ha registrado casi dos millones de contagio s, incluidas más de 110.000 muertes.

El Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay ha informado este lunes de que se han procesado 464 pruebas diagnósticas del coronavirus en las últimas 24 horas y todas han resultado negativas, por lo que es el segundo día consecutivo que no se registra ningún nuevo caso de Covid-19 en el país latinoamericano.

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha informado que una joven de 26 años que no presentaba síntomas, y cuyo diagnostico se obtuvo tras su fallecimiento, lo que supone que el número de víctimas mortales por Covid-19 asciende a once, 9 hombres y dos mujeres en el país. Según indicó el Ministerio de Salud sobre la mujer fallecida, el hallazgo del virus se registra «post mortem», y el informe judicial muestra que la paciente fue declarada como fallecida en la Clínica de Guatuso el 30 de mayo. Según el testimonio de un familiar que consta en el expediente médico, la paciente no tuvo sintomatología respiratoria, fue llevada por su familia a la clínica por un «sangrado vaginal».

California, el estado más poblado de Estados Unidos y sede de Hollywood, permitirá que los cines abran al 25 % de su capacidad desde el 12 de junio, después de permanecer más de tres meses cerrados por el coronavirus. Según una guía publicada ayer, la apertura limitada se extenderá durante dos semanas y comenzará a ampliarse gradualmente a tiempo para el primer gran estreno del verano, «Tenet», la nueva película de Christopher Nolan que llegará a las salas de cine el 17 de julio. Al estreno de esta cinta seguirán los de «Mulan», el 24 de julio, «The Spongebob Movie: Sponge on the Run» y «Wonder Woman 1984», el 14 de agosto.

Una brigada médica cubana que participó durante más de dos meses en la lucha contra el coronavirus en Lombardía, la región de Italia más castigada por la pandemia del coronavirus, regresó ayer a La Habana, donde les dio la bienvenida el presidente de su país, Miguel Díaz-Canel. La brigada de 52 sanitarios integrada en el contingente internacionalista Henry Reeve, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias, había sido la primera en salir de Cuba para asistir en el control de la pandemia a solicitud de las autoridades italianas. El recibimiento a sus 36 médicos, 15 enfermeros y un especialista en logística en el aeropuerto habanero José Martí contó con una amplia cobertura mediática en el país caribeño, aunque estuvo marcado por estrictas medidas de bioseguridad de acuerdo a los protocolos establecidos.

Guatemala registró ayer 447 casos de Covid-19 en un solo día e informó de la muerte de 15 personas por la enfermedad, 10 hombres y cinco mujeres, según los datos dados por el ministro de Salud guatemalteco Hugo Monroy, que detalló que hasta la fecha de hoy han fallecido 267 personas en total a causa del coronavirus. El ministro lamentó «profundamente» las muertes y especificó que el país centroamericano suma 7.502 casos de Covid-19 desde que fuera detectado el primer caso, el 13 de marzo pasado en un hombre procedente de Europa.

Estados Unidos ha alcanzado la cifra de 1.956.499 casos confirmados de coronavirus y 110.932 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 378.799 casos confirmados y 30.417 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.877 personas. A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 164.497 casos confirmados y 12.214 fallecidos, Massachusetts con 103.626 contagios y 7.353 decesos y Pensilvania, que ha reportado 80.339 positivos por coronavirus y 5.953 muertos.

Las autoridades bolivianas están investigando casos de venta de plasma hiperinmune de pacientes recuperados de coronavirus que se destinaría a transfusiones de enfermos que, a cambio, abonarían una «bonificaciones» de hasta 3.000 dólares. El uso de plasma hiperinmune se aprobó como medida terapéutica y fue validado por el Ministerio de Salud en mayo. El tratamiento con plasma se aplicó primero en La Paz hace dos semanas y este 6 de junio mostró que los resultados eran favorables para la vida del paciente.

Brasil confirmó 679 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total asciende a 37.134, mientras que los infectados suman ya 707.412, informó este lunes el Ministerio de Salud en una rueda de prensa, en medio de una intensa polémica sobre la omisión y rectificación de datos. Según el boletín presentado por el ministerio, en el mismo periodo fueron registrados 15.654 nuevos contagios de Covid-19 en el país, el segundo con más casos en el mundo, detrás solamente de Estados Unidos. El Gobierno brasileño ha sido acusado en los últimos días de falta de transparencia por la omisión de los números absolutos de Covid-19, por la discrepancia de cifras en los datos presentados en el balance del domingo, y el retraso en la divulgación.

El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) de Uruguay informó ayer de que se han procesado 464 pruebas diagnósticas del coronavirus en las últimas 24 horas y todas han resultado negativas, por lo que es el segundo día consecutivo que no se registra ningún nuevo caso de Covid-19 en el país latinoamericano. Según ha trasladado SINAE a través de su cuenta de Twitter, hasta el momento se han confirmado 845 casos de coronavirus en Uruguay, incluidos 23 fallecidos. Además, 738 personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que 84 casos permanecen activos en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Montevideo, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto y San José.

Las autoridades sanitarias mexicanas han informado de que son ya 120.102 casos del nuevo coronavirus y 14.053 las muertes provocadas por la enfermedad en el país azteca. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha vuelto a insistir en que el país no está preparado para reactivar la economía ni romper con las medidas de distanciamiento social. «Si alguien piensa que ya deben estar abiertos todos los centros de trabajo, las escuelas, quien crea que ya se pueden dar congregaciones en el espacio público o que los cines, los teatros o las playas van a abrir mañana, no. Por favor, que nadie se confunda con esta idea que es falsa», ha aclarado López-Gatell.

Argentina tuvo este lunes su día con más fallecimientos por coronavirus, con 29 muertes en 24 horas, con lo que el total de decesos en su territorio alcanza los 693 desde el inicio de la pandemia, según fuentes oficiales. El Ministerio de Salud informó además en su reporte vespertino diario que, tras 826 nuevos casos confirmados hoy, los positivos totales suman 23.620. El foco principal de contagios está situado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y su amplio cordón urbano en el que viven cerca de 13 millones de personas.

El Ministerio de Salud peruano ha informado de 3.181 nuevos casos y 106 muertes en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que en total suman ya 199.696 los positivos y 5.571 los decesos por la nueva enfermedad. El boletín oficial añade además de 9.661 hospitalizados, 78 más que el domingo, unos datos que parecen confirmar que el país andino ha logrado frenar los contagios después del pico registrado a finales de mayo. El 31 de mayo se informó de 8.805 nuevos casos. Mientras, las muertes, se mantienen más o menos estables por encima de los 100 fallecimientos diarios, pero por debajo de los 200 desde mediados de mayo.

El gobierno tunecino anunció ayer el fin del toque de queda decretado para combatir la pandemia del coronavirus, casi tres meses después se imponer el confinamiento a la población y tras cinco días consecutivos sin detectar contagios. La directora del Observatorio Nacional de Enfermedades Nuevas y Emergentes, Nissaf Ben Alaya, afirmó este lunes en una conferencia de prensa que tampoco existe a día de hoy ningún contagiado local entre los 56 enfermos que siguen bajo control médico.

Catar ha presentado un plan gradual de cuatro fases, que se empezará a aplicar a partir del próximo día 15, para levantar las restricciones en el país impuestas para contener la propagación del coronavirus. En una rueda de prensa, la portavoz del Comité Supremo de Gestión de Crisis del Gobierno catarí, Lolwah al Khater, explicó que la primera etapa de este plan consistirá en la «apertura limitada de algunas mezquitas» a partir del próximo día 15 de junio. La segunda fase, que dará comienzo el 1 de julio, consistirá en la apertura de más mezquitas y algunos restaurantes y además se permitirán las reuniones de hasta diez personas, que tienen que cumplir con los requisitos sanitarios como el uso de mascarillas para poder salir a la calle.

El Ministerio de Sanidad francés informó ayer de 54 muertes por coronavirus en las 24 últimas horas contabilizadas, lo que supone un ligero repunte con respecto a los 13 fallecidos del domingo. Además hay 211 nuevos positivos. Esta cifra incluye solo a los fallecidos en hospitales, ya que la cifra de decesos en residencias y otros centros sociosanitarios no se hará pública hasta el martes. El total de fallecidos en Francia se sitúa en 29.209 y son 154.188 los casos confirmados, mientras que son 71.062 los pacientes con el alta tras sumar 220 nuevas altas.