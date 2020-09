Coronavirus España directo: EE.UU. roza los 200.000 muertos por Covid-19

La pandemia del coronavirus ha superado recientemente los 30 millones de contagios. Así lo recoge el recuento independiente de la Universidad John Hopkins. El país más azotado por el Covid sigue siendo Estados Unidos, con cerca de siete millones de contagios, seguido de la India y Brasil.

España se mantiene como el noveno país con mayor número de infectados, con alrededor de 640.000 contagiados, según recoge la John Hopkins. La comunidad española más afectada por el virus es Madrid. Hoy, la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se reunirá con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar atajar una solución a la creciente incidencia del Covid-19 en la capital española.

06.36 Más de 850.000 madrileños verán desde hoy restringida su movilidad para intentar frenar el avance de la pandemiaMás de 850.000 madrileños, que representan el 13 por ciento de la población, verán desde este lunes restringida su movilidad para intentar frenar el avance del coronavirus en la Comunidad. En concreto, se verán afectados seis distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y en otros siete municipios de la región (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas). Estas zonas superan los 1.000 contagios por 100.000 habitantes. Así, se restringe la entrada y salida de personas excepto para acudir a a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para cumplir con obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, para asistir a centros docentes y educativos, para volver a la residencia habitual, para el cuidado de personas dependientes o para desplazarse a entidades financieras y de seguros.05.31 Nueva Zelanda relaja restricciones en Auckland tras el rebrote de coronavirusLa primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció este lunes la relajación de las medidas impuestas por la pandemia del coronavirus en Auckland, la ciudad más poblada del país, a raíz de un rebrote detectado a mediados de agosto y que supuestamente permanece «bajo control». Las autoridades permitirán a partir de la medianoche del miércoles al jueves las reuniones sociales de hasta cien personas, aunque obligará a sus 1,7 millones de habitantes a usar mascarillas en el transporte público mientras mantengan el nivel de alerta 2 -un nivel por encima de la práctica normalidad. «Si nos mantenemos en el camino (correcto), consideraremos modificar el nivel de alerta (a uno menor) desde el 7 de octubre», dijo Ardern en una rueda de prensa en Auckland y en una jornada en la que Nueva Zelanda no registró nuevos casos de Covid-19.05.30 China suma 12 nuevos casos importados y alcanza 36 días sin contagios localesLa Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 12 nuevos casos de Covid-19 detectados el domingo, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país asiático acumula ya 36 días sin registrar contactos a nivel local. Estos positivos importados se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en la ciudad de Shanghái (este, 2) y en las provincias de Cantón (sur, 3), Mongolia Interior (norte, 2), Yunnan (suroeste, 2), Shaanxi (norte, 2) y Fujian (sureste, 1). En cuanto a los infectados asintomáticos, China sumó 25 nuevos positivos en este último informe, todos ellos importados, lo que sitúa el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 397, de los cuales todos menos uno provienen del exterior.

05.29 México ronda 700.000 contagios y contabiliza 73.493 muertos por CovidLos casos de Covid en México llegaron ayer a la cifra de 697.663 y de fallecidos a 73.493 al incluirse los 3.542 contagios y 235 decesos reportados en esta jornada, informó la Secretaría de Salud. Los datos del balance diario presentado en el Palacio Nacional, mostraron un aumento porcentual del 0,51 % en las infecciones acumuladas y del 0,32 % en las muertes causadas por el coronavirus SARS-CoV-2, indicó el ministerio. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reporto un millón 586.191 pruebas de laboratorio para detectar el coronavirus hechas desde que la pandemia fue declarada a finales de febrero pasado.05.28 EE.UU. roza los 200.000 muertos por coronavirusEstados Unidos roza ya los 200.000 fallecidos por coronavirus, con 199.474 muertos, y 6.794.724 casos detectados en el país, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El último balance es de 30.526 contagios más que sábado y de 219 nuevas muertes; menos que la media del resto de días de la semana, si bien el recuento se ralentiza durante los sábados y domingos. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí que sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.08705.27 Colombia suma otros 6.678 positivos por Covid-19 y acumula 765.076 infectadosEl Ministerio de Salud de Colombia confirmó ayer 6.678 casos positivos de Covid-19 que elevan a 765.076 el acumulado de infectados en el país, así como 169 fallecidos que sitúan en 24.208 el total de las defunciones. La cifra de casos activos a la fecha es de 106.067, equivalentes al 13,86 %, mientras que los recuperados ya son 633.199 pacientes (el 82,76 %) y los fallecimientos representan el 3,16 %. De los casos confirmados en el último día, la mayor cantidad corresponde a Bogotá, con 1.830 confirmados, y al departamento de Antioquia, con 1.412.05.26 Argentina cumple medio año en cuarentenaArgentina cumplió ayer seis meses desde la imposición de medidas de aislamiento social para hacer frente a la pandemia de Covid-19 con una situación epidemiológica aún no controlada y un duro coste para su ya golpeada economía. Desde que el Gobierno de Alberto Fernández decretó por primera vez el aislamiento social obligatorio el pasado 20 de marzo, las medidas de confinamiento se han prorrogado en doce oportunidades, con flexibilizaciones paulatinas y marchas atrás dependiendo de la situación sanitaria en las diversas regiones del país. La más reciente extensión fue anunciada el viernes pasado y regirá hasta el 11 de octubre.05.26 Brasil añade 363 muertes y se acerca a los 136.000 fallecidosBrasil registró 363 muertes por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de fallecidos roza los 136.000, mientras que el número de contagiados sobrepasó los 4,54 millones, informó este domingo el Gobierno. Según el más reciente boletín del Ministerio de Salud, en la última jornada 16.389 personas fueron contagiadas con el virus, llegando a un total de 4.544.629 de casos confirmados. No obstante, las cifras pueden ser mayores, pues tres estados brasileños -Tocantins, Roraima y Amapá- no actualizaron ayer los datos y 2.316 fallecidos están bajo investigación. Los domingos, por lo general, las cifras tienden a bajar, debido a que durante el fin de semana hay menos funcionarios encargados de registrar los casos.

05.25 Evo Morales promete vacunas gratis contra el coronavirus si su partido gana las eleccionesEl expresidente boliviano Evo Morales ha prometido que los bolivianos tendrán vacuna contra el coronavirus de forma gratuita si el candidato de su partido, el Movimiento Al Socialismo, Luis Arce, gana las elecciones generales del 18 de octubre. «El Estado garantizará vacuna gratuita contra el coronavirus a los 11 millones de habitantes del país con Luis Arce y creará la Empresa de Fármacos para producir, distribuir e importar medicinas en alianzas con laboratorios y farmacias bolivianas más Rusia, China, Cuba y la UE», ha afirmado Morales en Twitter. Por otra parte, ha asegurado que es Estados Unidos quien ha empujado a la actual presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, a anunciar la retirada de su candidatura presidencial para facilitar así la unión de la derecha en torno a la candidatura de Carlos Mesa.