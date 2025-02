Coronavirus España directo: Sanidad notifica 6.671 nuevos casos, 3.715 en las últimas 24 horas

Brasil sumó en las últimas 24 horas 1.352 muertos y 47.784 nuevos infectados por la COVID-19, con lo que el país superó los 3,4 millones de casos, mientras que el número total de víctimas mortales ya roza las 110.000, informó este martes el Gobierno. De acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio de Salud, el número de fallecidos por la pandemia subió hasta los 109.888, en cuanto que el de infectados llegó a los 3.407.354 casos confirmados. Brasil es el segundo país del mundo más afectado con la pandemia, tan solo por detrás de Estados Unidos. A pesar de las alarmantes cifras, el gigante sudamericano no ha llegado a tener un "pico" de casos o de víctimas mortales y desde julio mantiene una situación relativamente estable en la mayoría de las regiones del país, con un promedio diario de unos mil muertos y unos 40.000 casos confirmados.

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 5.480.487 casos confirmados de COVID-19 y la de 171.679 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 44.579 contagios más que el lunes y de 1.226 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.857, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.642 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.925, California (11.442), Texas (10.634) y Florida (9.758).

Cuba iniciará la próxima semana los ensayos clínicos de su propia vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, que se prolongarán hasta inicios de 2021, informó este martes el Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos. Desarrollado por el estatal Instituto Finlay de Vacunas, el fármaco se llamará SOBERANA 01 y se aplicará en dos dosis inyectadas por vía intramuscular, según el informe publicado hoy, que no especificó más detalles sobre la naturaleza de la vacuna. Los ensayos clínicos, que implicarán a 676 personas de entre 19 y 80 años, se dividirán en dos etapas, de las que la primera comenzará el próximo lunes 24. El centro estatal ha fijado en el 11 de enero de 2021 la fecha de finalización del estudio de la vacuna, cuyos resultados estarían disponibles el 1 de febrero para ser publicados el día 15 del mismo mes.

La segunda vacuna rusa contra el coronavirus, la que está desarrollando el Centro de Investigación Véctor de Novosibirsk (Siberia), se encuentra en la segunda etapa de ensayos clínicos. Así lo aseguró el lunes la directora del órgano de control Rospotrebnadzor, Anna Popova, que subrayó la «alta eficacia del fármaco». Según Popova, «en la prueba han participado 14 voluntarios y el resultado ha sido todo un éxito». A su juicio, «Rusia debe dotarse de varias vacunas contra la Covid-19». El pasado día 11 de agosto, el presidente Vladímir Putin anunció la certificación de Spútnik V, la primera vacuna rusa y mundial contra el coronavirus. El medicamento ha sido creado por el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaléi de Moscú en colaboración con el Ministerio de Defensa ruso y se encuentra actualmente en la tercera fase de pruebas clínicas. Tal circunstancia, según el Centro Gamaléi, no impedirá que la campaña de vacunación comience dentro de un mes. Léelo aquí .

Los investigadores de Cuba siguen avanzando en el desarrollo de su propia vacuna para hacer frente al Covid-19 y han anunciado que el 24 de agosto pasará a la fase de ensayos clínicos, si bien la publicación de los resultados no está prevista hasta febrero de 2021.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que aún no hay evidencia científica de que la mutación del coronavirus recientemente identificada en algunos países de Asia por científicos de Corea del Sur cause una enfermedad más leve o sea menos mortal. La epidemióloga líder de la OMS, María Van Kerkhove, ha aseverado este martes en rueda de prensa que en este momento el organismo sanitario internacional se encuentra trabajando con un grupo de especialistas para entender los cambios que puedan ocurrir en la secuencia genética del virus.

Las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid limitarán las visitas a partir de este jueves a una sola persona por anciano con una duración máxima de una hora al día, según consta en la orden de la Consejería de Sanidad con las nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus. La orden, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, recoge las once medidas pactadas por unanimidad el pasado viernes entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías y suma la prohibición de consumir alimentos en el transporte público de la región.

Unas 5.500 personas han sido desalojadas por hacer botellón en Barcelona en la última semana, de las cuales 200 han resultado sancionadas, mientras que un centenar de ciudadanos han recibido denuncias por no llevar mascarilla o por tenerla mal colocada. El teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha dado a conocer en una rueda de prensa los datos de la última semana sobre la actuación de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra para que se cumplan las medidas sanitarias y de seguridad y la normativa vigente contra la pandemia del coronavirus.

