Coronavirus España directo: Sanidad notifica 157 nuevos casos y tres fallecidos más que ayer

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático detectó 13 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, de los cuales 11 se registraron en Pekín, donde en las últimas semanas se ha producido un rebrote. Los 11 contagios capitalinos se produjeron por transmisión local, mientras que los otros 2 restantes formaron parte de los llamados casos «importados», diagnosticados a viajeros procedentes del exterior, y se detectaron en la ciudad oriental de Shanghái. Los 13 casos totales suponen un descenso de 6 casos respecto a los detectados el miércoles (19) y uno más que los registrados el martes (12). Además, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se ha dado de alta a 6 pacientes, mientras que se ha logrado sacar del estado de gravedad a 7 enfermos.

Guatemala contabilizó este jueves 22 fallecidos por Covid-19 y por primera vez llegó a 800 nuevos contagios en 24 horas, la cifra más alta desde que las autoridades detectaran el primer caso de coronavirus el pasado 13 de marzo. El Ministerio de Salud del país centroamericano detalló en un comunicado de prensa que tras la actualización de este jueves han registrado un total de 15.619 casos positivos de coronavirus y 623 fallecidos. Según la misma fuente, los 800 nuevos contagios fueron detectados tras realizar 1.628 pruebas. Las autoridades puntualizaron además que este jueves recibieron el alta médica 19 personas.

El Gobierno de Perú y las clínicas privadas del país han llegado este jueves a un acuerdo sobre las tarifas que tendrá que aplicar por cada uno de los pacientes de coronavirus derivado a sus instalaciones, un día después de que el presidente, Martín Vizcarra, advirtiera al sector de que se podría llevar a cabo, «con la ley en la mano», una intervención estatal del mismo. «El diálogo se inició con referencias muy claras y precisas al bien común y a la necesidad de unir esfuerzos», ha señalado uno de los mediadores del conflicto propuesto por el Ministro de Salud, el doctor Max Hernández. «Se ha planteado una cantidad fija de unos 55.000 soles (14 euros), sea por el periodo que sea, desde un día o dos, hasta más de 30», ha revelado Hernández, quien ha explicado que «se ha buscado un contrato estándar que permita que todas las clínicas puedan estar articuladas en ese sentido».

Medicamentos utilizados para el tratamiento de la hepatitis C inhiben la duplicidad del nuevo coronavirus según los resultados de un estudio dirigido por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica. La investigación, divulgada este jueves, evaluó los antivirales sofosbuvir y daclastavir, siendo este último el que demostró mayor potencial en los estudios contra el coronavirus. «Los experimentos identificaron especialmente el potencial del daclastavir antiviral, que actuó contra el virus en tres líneas celulares diferentes investigadas, además de reducir la producción de sustancias inflamatorias asociadas con casos graves de Covid-19», señala el informe. El trabajo fue dirigido por el Centro para el Desarrollo Tecnológico en Salud de la Fiocruz que dio a conocer el hallazgo en el sitio web preimpreso bioRxiv. En las pruebas con el Covid-19 el daclastavir interrumipió la síntesis de material genético viral, lo que condujo al bloqueo de la duplicidad del virus.

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 2.416.727 casos confirmados de Covid-19 y 122.550 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 38.079 contagios más que el miércoles y de 618 nuevas muertes. La media de nuevos casos diarios en EE.UU. ha vuelto a situarse en la última semana por encima de los 30.000 por el repunte en estados como California, Florida, Texas y Arizona, que suman entre los cuatro cerca de la mitad de contagios de todo el país. Nueva York, sin embargo, se mantiene como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia con 390.415 casos confirmados y 31.301 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia.

Panamá reportó este jueves por primera vez más de 1.000 nuevos casos y 17 muertes en un solo día a causa del coronavirus, lo que llevó hasta 29.037 los contagios confirmados y a 564 los fallecidos por la enfermedad en 109 días de la pandemia, que está en plena escalada. En las últimas 24 horas se detectaron 1.007 contagios del coronavirus SARS-CoV-2 y se realizaron 3.224 pruebas, la cifra también más alta hasta ahora realizada en ese lapso de tiempo en Panamá, donde la enfermedad registra una «positividad del 31 %». Hay 826 pacientes hospitalizados, 140 en unidades de cuidado intensivo (UCI) y 686 sala, mientras que 12.847 están en aislamiento domiciliario, de ellos 736 en hoteles-hospital.

México rebasó este jueves los 200.000 casos confirmados y 25.000 decesos debido a la Covid-19 con las 6.104 nuevas infecciones y las 736 muertes registradas esta jornada por las autoridades de Salud. Desde el inicio de la pandemia el pasado 28 de febrero, México acumula 202.951 casos confirmados y 25.060 fallecimientos, informaron las autoridades en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Los contagios se duplicaron en 22 días, prácticamente, desde las 101.238 infecciones anunciadas el 3 de junio, mientras que los decesos se duplicaron 20 días, desde los 12.545 del 4 de junio.

Los contagios y muertes por Covid-19 aumentan sin señales de estabilización en Brasil, donde algunas de las regiones más afectadas registran paradójicamente una menor presión hospitalaria que ha creado la falsa sensación de que la pandemia está bajo control. Este viernes se cumplirán cuatro meses desde que el pasado 26 de febrero el Gobierno confirmó oficialmente el primer caso de coronavirus en el país, que además supuso el primero en Latinoamérica. Brasil, el segundo país más golpeado después de Estados Unidos, suma 54.971 fallecidos, con más de un millar en los últimos días, y 1,22 millones de infectados, según el Ministerio de Salud, aunque entre los expertos epidemiológicos es unánime que las cifras son más elevadas debido a la enorme subnotificación.

Argentina reportó este jueves 2.606 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 52.457 en un momento en el que las autoridades analizan endurecer las medidas de aislamiento en Buenos Aires y su periferia, donde se concentran los crecientes casos. El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó además que en las últimas horas se registraron 26 nuevas muertes por coronavirus, con lo que el número total de fallecimientos escaló a 1.150. De los 52.457 positivos por coronavirus detectados desde el 3 de marzo y hasta el momento por las autoridades sanitarias de Argentina, 1.061 son importados (2 %), 19.202 son contactos estrechos de los casos confirmados (36,6 %), mientras que 22.078 (42,1 %) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El Ministerio de Salud de Colombia ha informado este jueves de 80.599 casos confirmados y 2.654 muertes provocadas por el Covid-19, mientras el Gobierno ha decidido cerrar la sede del Ministerio del Interior después de que se conociera el positivo del viceministro Daniel Palacios. Las autoridades sanitarias han precisado que al global se han sumado los 3.486 casos nuevos registrados este jueves y 163 víctimas mortales más. Cerca de 33.500 personas han logrado superar la enfermedad, mientras que Bogotá continúa siendo la región con más positivos, con más de 24.600. Por otro lado, la principal sede de Interior, conocida como casa de La Giralda, permanecerá cerrada de manera preventiva, después de que Palacios diera positivo por coronavirus tras volver de viaje desde Barranquilla.

Brasil registró 1.141 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total de muertes asciende ya a 54.971, mientras que el número de infectados alcanzó los 1.228.114, informó este jueves el Ministerio de Salud. Según el boletín diario divulgado por la cartera, el gigante sudamericano confirmó 39.483 diagnósticos positivos para el Covid-19 en el mismo periodo, lo que confirma al país como el segundo del mundo más azotado por la pandemia después de Estados Unidos y uno de los epicentros globales. Los contagios y muertes por coronavirus siguen aumentando sin señales de estabilización en Brasil y, según el Ministerio, la región sureste se mantiene como el principal foco de la enfermedad en el país, con casi 430.000 casos y 25.505 decesos en los cuatro estados que la conforman.

Una investigación realizada con 582 niños enfermos de Covid-19 de toda Europa ha revelado que, generalmente, el virus solo causa síntomas leves y que rara vez provoca la muerte en los menores de 18 años, según un estudio publicado en la revista The Lancet Child & Adolescent Health.El estudio, coordinado por la Red Europea de Ensayos sobre la Tuberculosis Pediátrica que integra a médicos e investigadores de 82 centros de pediatría de 25 países europeos, se realizó en niños y adolescentes desde los 3 días de edad hasta los 18 años que habían acudido al médico y habían sido sometidos a pruebas PCR de Covid-19, por lo que se excluyó a los casos más leves. El estudio concluyó que, aunque la mayoría de los 582 niños ingresaron en el hospital (363 niños, el 62%), menos de uno de cada diez estuvo en cuidados intensivos (solo 48 niños, el 8%).

Greg Abott, gobernador del estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, ha dado marcha atrás este jueves y ha decidido congelar las medidas de desescalada ante un fuerte repunte de los casos de coronavirus. «Lo último que queremos hacer como estado es dar marcha atrás y cerrar negocios», ha aseverado antes de señalar que «la pausa temporal en las medidas de desescalada ayudará a acorralar el virus y entrar en la primera fase de reapertura de una forma más segura». El gobernador ha instado a todos los tejanos a «hacer todo lo que esté en su mano para ralentizar la propagación del virus haciendo uso de la mascarilla, lavándose las manos con regularidad y manteniendo una distancia de seguridad entre unos y otros».

El rastreo de los contactos de las personas diagnosticadas de covid-19 desempeña un papel fundamental en el control de la expansión del virus, según considera la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA, por sus siglas en inglés), que recomienda a los trabajadores transfronterizos que utilicen en sus móviles la aplicación de rastreo «Beat Covid Gibraltar». Dado que con el fin del confinamiento muchos de estos trabajadores vuelven a sus puestos en el Peñón, los responsables de salud consideran «imprescindible» la utilización de todas las medidas necesarias para impedir nuevos contagios, según ha indicado en un comunicado la administración gibraltareña.

El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha decidido suspender todas sus actividades durante una semana, como medida de prevención tras el brote de Covid-19 que se ha detectado en la localidad, con nueve casos confirmados y medio centenar de personas aisladas. El comité asesor del Plan de Emergencias Municipal del Ayuntamiento de Lepe se ha reunido este jueves con carácter urgente tras la detección de nuevos casos positivos de coronavirus confirmados por las autoridades sanitarias. De manera preventiva, se ha acordado suspender todas las actividades municipales y privadas, tanto culturales como deportivas o de otra índole, que impliquen aglomeración de personas, durante una semana, hasta el jueves 2 de julio , han informado fuentes del Ayuntamiento.

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves, con los votos en contra del PP, Ciudadanos y Vox , la iniciativa planteada por Unidas Podemos para reprobar y cesar al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , por su gestión de la crisis del coronavirus. La proposición no de ley (PNL) del partido morado sólo ha contado con el apoyo del PSOE y Más Madrid, que han reprochado en bloque al consejero varios aspectos de su labor al frente de la respuesta sanitaria a la pandemia, en especial la polémica en torno a los protocolos de derivación de residencias de mayores a hospitales.

La situación de la pandemia en la región de Lisboa vive momentos preocupantes que han llevado al Gobierno socialista de Antonio Costa a dar marcha atrás en el alivio de las medidas restrictivas y a decretar otra vez el confinamiento obligatorio en 19 distritos de la capital portuguesa y sus alrededores, con multas de entre 100 y 5.000 euros para quienes incumplan las normas. Informa Francisco Chacón, corresponsal de ABC en Lisboa.

Francia registró 21 nuevas muertes ligadas a la pandemia de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que sitúa el total en las 29.752 , mientras continúa descendiendo el número de enfermos graves, indicó la Dirección General de Salud. De ellas, 19.264 muertes se registraron en hospitales , mientras que los datos de residencias serán actualizados el próximo día 30 señaló Salud en un comunicado. En la actualidad , 9.141 pacientes siguen ingresados por esa enfermedad, 121 en las últimas 24 horas y 651 están en cuidados intensivos, lo que supone 7 menos que la víspera. Francia investiga 77 posibles focos de la enfermedad , después de que en las últimas 24 horas aparecieran 5 nuevos.

El Gobierno de Guatemala decretó este jueves la quinta prórroga del estado de calamidad pública por Covid-19 , que ha dejado 601 fallecidos y 14.819 personas contagiadas. El Organismo Ejecutivo consideró necesaria la ampliación del estado de calamidad ya que «el virus va en aumento en el territorio» guatemalteco. De acuerdo al Gobierno comandado por el presidente Alejandro Giammattei, «es necesario continuar con la situación excepcional» para «velar por la salud» de la población. El estado de calamidad autoriza al Gobierno guatemalteco a la compra o contratación con fluidez de bienes o suministros por importación que se encuentren relacionados con el coronavirus bajo la responsabilidad de las distintas dependencias del Estado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso , ha dicho que «a día de hoy el virus ya es casi inexistente « en la Comunidad de Madrid, «a no ser que vuelva a entrar por algunas vías, sobre todo aéreas, como ocurrió en febrero o marzo». En el pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha reclamado al Gobierno de España elaborar un plan conjunto para el aeropuerto de Barajas, por donde ha dicho que se ha detectado la entrada de 32 positivos desde el pasado 11 de mayo. «Lo que va a pasar en Barajas va a pasar en todos los aeropuertos y estaciones ferroviarias», ha alertado.

El Grupo Pacha ha anunciado este jueves que Pacha Ibiza , el «mítico club de las cerezas», no abrirá sus puertas esta temporada, una circunstancia que se dará por primera vez en sus 52 años de historia . «Esta decisión ha sido secundada por el Grupo tras el anuncio del Govern de no permitir la apertura de discotecas y grandes locales de ocio nocturno en las Islas», ha explicado esta empresa a través de un comunicado. Cabe recordar que el Ejecutivo balear, que preside la socialista Francina Armengol, aprobó el pasado viernes en Consejo de Gobierno el plan que recoge las medidas de seguridad por el coronavirus que deberán aplicarse en todos los ámbitos del Archipiélago a partir de ahora. Entre las medidas más destacadas cabe citar las relativas a los locales de ocio nocturno. En el caso concreto de las discotecas, sólo podrán abrir sus puertas las que tengan un aforo máximo de 300 personas y además no estará permitido el baile en su interior.

La pandemia de Covid-19 recobra fuerza en EE.UU. , que batió este miércoles su récord de nuevos contagios diarios desde el comienzo de la crisis. La tendencia bajista que se registró desde mayo y que propició la reactivación de la actividad económica en muchos estados se ha transformado en un repunte pronunciado, impulsado por el gran aumento de infecciones en estados del Sur como Texas, Florida, Oklahoma o Arizona, y del Oeste, como California y Washington. Informa Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York.

La Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI) agradeció hoy que se le haya concedido el Premio Princesa de Asturias Cooperación Internacional 2020 y enfatizó el apoyo de España para el cumplimiento de su misión, que incluye impulsar el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19. «GAVI recibe como un honor este prestigioso premio, un reconocimiento a su trabajo para salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo contra la amenaza de brotes de enfermedades infecciosas, incluidas pandemias», dijo a Efe por vía electrónica su director general Seth Berkley.

La Consejería aragonesa de Sanidad notificó este jueves otros 53 casos de coronavirus , y buena parte de ellos ya se concentran fuera de las comarcas afectadas por el rebrote que se detectó hace una semana. Es decir, los contagios repuntan en Aragón de forma global. Esta región también ha comunicado este jueves otras 9 muertes por coronavirus ocurridas en los últimos días. Lea la noticia.

Cuba mantiene la tendencia a la baja en los contagios de Covid-19 con solo 2 nuevos casos este jueves, cuando la isla acumula 2.321 positivos , de los que 2.171 ya se han recuperado, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). Las cifras de hoy son similares a los registros de días anteriores (entre 3 y 1 infectados diarios), los más bajos desde que comenzó la epidemia en el país caribeño a fines de marzo. Hoy se reportaron 41 altas médicas y no hubo más fallecidos , por lo que el recuento de muertes por coronavirus en Cuba se mantiene en 85 desde hace el pasado día 18.

Los test masivos que se han realizado a la población de Guetersloh , el distrito del oeste de Alemania en el que se encuentra el matadero que ha generado un foco de Covid-19, apenas han arrojado nuevos contagios, según ha informado este jueves el ministro de Salud regional, Karl-Josep Lauman. De las 2.000 personas que se han sometido a la prueba solo ha habido un caso positivo , según el ministro de Renania del Norte Westfalia, donde se encuentra Guetersloh. Esta semana las autoridades tuvieron que imponer nuevamente el confinamiento en este distrito y el vecino de Warendorf a raíz del foco detectado en el matadero y la planta de procesamiento, que deja más de 1.500 trabajadores contagiados. Según Lauman, los datos completos se conocerán el viernes y permitirán determinar hasta qué punto el virus se ha propagado a nivel comunitario. Por el momento, el confinamiento decretado en Guetersloh y Warendorf está previsto para una semana.

El Gobierno de Tailandia ha abogado este jueves por extender un mes más el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus, tal y como ha explicado al diario 'The Bangkok Post' un alto cargo. El general Somsak Roongsita, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, ha explicado que su departamento ha dado el visto bueno a ampliar el estado de alarma hasta finales de julio. El debate sobre la ampliación de la medida se produce un día después de que las autoridades anunciaran que permitirían la reapertura de colegios y bares el próximo mes de julio bajo una serie de restricciones. Desde el inicio de la pandemia el país ha constatado un total de 3.157 casos de coronavirus y 58 decesos.

El Gobierno de Afganistán ha confirmado este jueves 460 nuevos casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país supera la barrera de los 30.000 contagios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha indicado que el total de casos asciende a 30.175 , mientras que ha cifrado en 675 los fallecidos hasta la fecha, con 36 fallecidos durante el último día, según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avanzado este jueves que la vacuna contra el coronavirus podría estar disponible en el plazo de un año, a tenor del centenar de investigaciones que hay en marcha a nivel mundial. Así lo ha expresado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , en una comparecencia ante el Parlamento Europeo en la que ha compartido las previsiones que hace el organismo. «La estimación es que podríamos tener una vacuna en el plazo de un año, si se acelera podría ser un poco antes, incluso un par de meses antes», ha señalado.

El Gobierno noruego anunció este jueves que abrirá las fronteras a países europeos de bajo contagio de coronavirus a partir del 15 de julio y eliminará asimismo las recomendaciones de no hacer viajes turísticos a esos países. Los criterios para levantar las restricciones incluyen una baja tasa de contagios respecto a la población total, número de nuevos infectados y régimen de test, sistema de rastreo e información. La lista de países se difundirá el 10 de julio y se actualizará cada dos semanas, informaron las autoridades noruegas. «Hay países con una situación de contagio dramática y muchos lugares son inestables. Con los pocos infectados que hay en el país, la importación de contagios del extranjero constituye probablemente el mayor peligro para que haya un rebrote», dijo la primera ministra, Erna Solberg. Noruega ha registrado hasta ahora 8.788 casos y 249 muertos.

Italia registró 34 muertos con coronavirus en las últimas veinticuatro horas, lo que eleva el balance a las 34.678 víctimas , y confirmó 296 nuevos contagios , las mayores cifras de lo que va de semana, informó hoy el Ministerio de Salud. Este aumento de muertos es el más elevado desde el pasado sábado. En total, en Italia se han contagiado 239.706 personas desde el comienzo de la crisis, el pasado 21 de febrero, con el primer caso de infección local en la localidad lombarda de Codogno (norte).

India cumplió este jueves tres meses del inicio del mayor confinamiento del planeta para luchar contra el coronavirus , unas medidas que se han ido suavizando en este país de 1.300 millones de habitantes mientras roza las 500.000 infecciones y un colapso de la infraestructura sanitaria. La escasez de camas en los hospitales de Nueva Delhi, la ciudad más afectada en un país que destina menos del 1 % de su producto interior bruto a la sanidad, ha desatado las críticas de algunos profesionales de la salud por la falta de preparación del Gobierno ante la pandemia a pesar de los tres meses de confinamiento. India alcanzó este jueves los 473.105 casos confirmados de coronavirus , con casi 17.000 nuevas infecciones detectadas en las últimas 24 horas, y 14.894 muertes, según los datos más recientes del Ministerio de Salud. El país ha realizado unos 7,5 millones de test.

El Gobierno de Israel ha extendido este jueves hasta el 1 de agosto la prohibición de entrada al país de ciudadanos extranjeros como parte de sus medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus, ante el incremento de los casos en el país. La orden incluye además el tránsito de pasajeros hacia su destino final y restringe la entrada de ciudadanos no israelíes o residentes en el país, a excepción de aquellos con permiso de la Autoridad de Población e Inmigración, según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'. Israel han confirmado hasta la fecha 22.400 casos de coronavirus, con 309 fallecidos y 16.007 recuperados.

Chile detectó 4.648 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva a 259.064 el total de infectados y le mantiene como el séptimo país con más contagios del mundo, aunque las autoridades insistieron este jueves en que se registra una leve mejoría en la curva epidemiológica. En las últimas 24 horas se inscribieron además 172 nuevos fallecido s y el número total de muertos con examen PCR positivo alcanzó los 4.903 , a los que hay que añadir 3.069 muertos «probables» y que no cuentan con pruebas confirmadas, con lo que el balance total asciende 7.972 decesos.

El número de contagios asciende en España a 157 , un ligero descenso respecto a ayer cuando la cifra era de 196, la más alta desde hace tres semanas. Madrid tenía ayer la cifra más alta (50) y hoy baja a 39, por lo que encabeza la lista con mayor número de positivos Aragón , con 47 y, por detrás de Madrid; Andalucía, con 32, que aumenta bastante respecto a ayer (19). El número de fallecidos asciende en total a 28.330, tres más que ayer. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que «en total hay 40 brotes detectados en las últimas semanas, pero que presenten riesgo son 11 o 12». Lea la noticia.

Gobierno, empresarios y sindicatos han llegado finalmente a un acuerdo para extender los ERTE vinculados a la pandemia hasta el próximo 30 de septimebre. Tras unas negociaciones muy intensas y en las que muchas veces pareció que el pacto no iba a ser posible, tanto los sindicatos como los empresarios han dado hoy luz verde a la última propuesta que presentó ayer el Ministerio de Trabajo y que incluye importantes avances en el sentido de las demandas de los empresarios. El documento será aprobado mañana en un consejo de ministros extraordinario. Lea la noticia.

Indonesia , el país del sudeste asiático más afectado por la pandemia de coronavirus , ha superado este jueves los 50.000 casos de coronavirus tras varias semanas de desescalada en el marco de la pandemia de coronavirus. En el último día se han constatado 1.178 nuevos contagiados , lo que sitúa el total en 50.187 desde que comenzó la pandemia, tal y como ha informado Achmad Yurianto portavoz del grupo de trabajo del Gobierno para el Covid-19. Con 2.620 fallecidos, el país superó a Singapur como el país con mayor cifra de casos de la región. En las últimas 24 horas se han sumado otros 47 decesos , según las autoridades.

Simón: «En alguna otra rueda de prensa hemos comentado la necesidad de que cualquier restricción de movilidad a cualquier otro país se haga de acuerdo con los socios europeos. Debe ser algo conjunto. (...) No se está hablando de 16 casos por cada 100.000 habitantes. Ese umbral, que es la incidencia en la UE, es muy aceptable para España. El acuerdo no está cerrado aún, y tendremos la cifra exacta cuando se cierre. Pero no será solo un parámetro, tendremos que valorar en qué momento está la curva de un país -descendente o ascendente-, su capacidad de detección, etc. Son varios indicadores a tener en cuenta y que deberían ser verificados». Termina la rueda de prensa.

Simón: «Se podrían hacer decretos de alarma con aplicaciones más locales y específicas. Mientras tanto, tenemos herramientas a nivel autonómico que podrían funcionar para controlar la transmisión».

«El doctor Godoy es un epidemiólogo excelente y tiene razón. Si entran brotes, el riesgo está ahí. En toda España se está trabajando a un nivel muy alto. Al principio había transmisión comunitaria que se nos escapó. La diferencia es que antes pasaban 15 días hasta la detección, ahora son 24 horas. Además, el acceso a los test era limitado. Nuestra capacidad de reacción es mucho más rápida, lo que no quiere decir que se nos pueda escapar un brote. Detectamos mucho más, pero no el 100%. Los asintomáticos no se detectan salvo que estén asociados a un contagio, ya que a una 'persona sana' no se le hace una prueba. Sabemos que ahora detectamos sustancialmente más que hace unos meses. Como dice Godoy, podemos estar viendo una parte de lo que está pasando», dice Simón.

Sobre hacerse un test antes de viajar: «No existe blindaje de ningún tipo. Algunas personas pueden tener anticuerpos y estamos asumiendo que nos protegen de la enfermedad durante alrededor de un año, pero no lo sabemos. No hay certeza. Creemos que reduce el riesgo, sí. Hay que saber qué queremos cuando vamos a hacernos una prueba. Si el resultado es negativo no soluciona nada porque al día siguiente podemos estar infectados. Si es positivo, depende del test. Puede haber un falso positivo de una PCR, pese a su alta fiabilidad. No es normal, pero puede pasar. Si es positiva deberías aislarte, y para ese caso habría que seguir a los contactos y actuar con el tratamiento adecuado. Hacerse una prueba sin prescripción médica puede ser contraproducente a nivel social. Las pruebas de anticuerpos no son 100% fiables».

«El brote de Málaga nos preocupa. Son 89 casos de momento. Andalucía ha gestionado bien durante los la epidemia, pero es cierto que es un brote muy importante. Es una población definible y confinable, el hecho de que haya sido en un centro de residencia y esté implicada la Cruz Roja ayuda. Tenemos 3 brotes importantes y que seguimos con preocupación: Málaga, Aragón y otro en Cantabria del que tenemos datos preliminares», dice Simón.

Simón: «Algún brote se podría escapar y generar transmisión comunitaria de nuevo. Si empiezan a entrar casos importados que no sean detectados a tiempo, de forma masiva, también se podría generar transmisión comunitaria».

Simón: «El que estamos hablando de brotes y no de transmisión comunitaria implica que estamos bien. Se nos puede escapar alguno, pero ahora mismo tenemos un control claro de una gran parte de la transmisión que hay en España. Queda alguna cadena de tranmisión por detectar, pero estamos en ello. Se están detectando muchos asintomáticos. (...) La situación actual nos permite actuar de manera específica. La mala noticia es que un brote se nos puede escapar y eso podría generar una transmisión comunitaria. La posibilidad de un aumento de brotes en julio existe, que importemos un caso y no lo detectemos a tiempo, pero no sé qué pasará».

Simón, sobre el remdesivir: «Es un medicamenteo que ha mostrado ciertos efectos, no es la panacéa, pero sí puede reducir algunos casos graves. Cuando no se tiene una vacuna y hay que tratar pacientes, lo interesante sería tener un medicamento que acabara con el virus. El remdesivir tiene resultados buenos, va a ayudar con la evolución de los pacientes, pero necesitaríamos algo más».

Sobre la posibilidad de volver a los confinamientos: «Ayer se discutió hacer confinamientos parciales, pero creo que si no existe un estado de alarma el Gobierno no puede decretar confinamiento. Sí tenemos herramientas, como la Ley de Salud Pública, para que las comunidades puedan decretar confinamientos en caso de verse necesario»

«Sabemos que nuestra capacidad de detección ha aumentado, desde el 10% hasta un 20-30% ahora. Esta sensibilidad nos permitirá detectar casos importados, pero no todos. En China, con férreos controles, no han conseguido evitarlos. En otros países ha ocurrido lo mismo. Sería un poco inocente pensar que estamos completamente protegidos contra esto. Debemos tratar de reducir al mínimo ese riesgo», dice Simón.

Sobre los casos importados: «España nunca ha cerrado completamente las fronteras a todo el país. Se prohibieron vuelos directos con Italia. Siempre se ha permitido el regreso de españoles, la entrada de personas con residencia en España o viajes especiales, como diplomáticos. España, afortunadamente o desafortunadamente en este momento, tiene una relación importante con América. (...) Si vienen personas infectadas es un problema, pero tienen derecho a venir y el objetivo es detectar los casos lo antes posible».

Sobre las residencias, dice Simón: «No tengo los detalles de cómo están todas las residencias. Sabemos que son lugares de alto riesgo y se ha hecho un esfuerzo importante, independientemente del punto de partida, por intentar blindarlas. Hay algunos brotes en centros sociosanitarios, al menos tenemos detectados tres brotes en residencias, pero haber alguno más. Estamos considerando brote un único caso, independientemente de si son asintomáticos o tienen ya anticuerpos. Cualquier acción sobre las residencias es bienvenida, no podemos volver a vivir lo vivido hace unos meses. Sobrereaccionar con las residencias nos parece bueno».

«Antes de ayer fue el día con más casos diarios en el mundo y es probable que se puede superar estos días hasta que a nivel global empiece a descender la epidemia. (...) Nuestros problemas van estar asociados a los casos importados, quizá todavía no pues la entrada aún no es muy importante, pero tendremos que tener mucho cuidado con los viajeros que entren en las próximas semanas. Un 20% de los casos que detectamos son importados», explica Simón.

Simón: «A nivel internacional, seguimos con una situación parecida y nos preocupa en cierta manera. América, sobre todo EE.UU. y América del Sur, son las zonas con más incidencia. EE.UU. ha superado los 2 millones de casos con incrementos diarios que no consiguen bajar, unos 25.000-30.000 casos. Brasil también crece mucho, ayer notificó 42.000 casos nuevos, más que EE.UU., un país con mucha más población. Luego está Rusia, con cifras similares, entre 7.000 y 9.000 casos. (...) Al margen de esos países, hay países como la India, Reino Unido -que está en claro descenso- y los países de América Latina, de los que no tenemos mucho conocimiento de su capacidad de diagnóstico pero que están notificando cifras muy altas».

Sobre el brote de Aragón: «En el brote de les comarques de Aragón se han identificado 250 casos. La mayoría, un 95%, son asintomáticos».

«Los tiempos entre el inicio de síntomas y la consulta es de un día, y entre el inicio de síntomas y el diagnóstico es de dos días. Estamos consiguiendo cumplir con plazos que nos habíamos propuestos. (...) También baja progresivamente el número de hospitalizados, 1.922 en hospitales y 260 en las UCI. Son cifras que empiezan a ser marginales y contrasta sustancialmente con las cifras del pico de la epidemia», explica Simón.

«El 60% de los casos detectados a la semana están asociados a un contagio, es decir, podemos detectar su origen. Este porcentaje va en aumento», dice Simón.

«Son 11 fallecidos, ninguno con fecha de defunción de ayer. Puede haber algún retraso, per son cifras cada vez más bajas. También bajan los casos en la UCI», explica Simón.

Simón: «Se han detectado 54 casos importados. Canarias es la que tiene más casos importados, sobre todo por la entrada de inmigrantes ilegales. En su mayoría eran asintomáticos y por tanto su capacidad de contagio es algo menor».

Comparece en rueda de prensa Fernado Simón , director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias: «Son 259 casos con fecha de inicio de síntomas en la última semana, 157 ayer. Se mantienen datos estables, aunque estos últimos días se ha podido perder esa tendencia descendente, que en parte se debe al esfuerzo de diagnóstico de las comunidades alrededor de los brotes detectados. Hemos pasado de tener un 40% de casos asintomáticos a tener cerca de un 60%. Es probable que siga subiendo a medida que hagamos esfuerzo por detectar los entornos de esos brotes».

En los últimos siete días se han notificado 11 fallecidos por Covid-19 , si bien siete se han producido en Castilla y León, uno en Asturias, otro en la Comunidad Valenciana, otro en Madrid y otro en el País Vasco. Asimismo, en Cataluña se han registrado 60.927 casos (11 más en un día); en Ceuta 163; en la Comunidad Valenciana 11.509 (tres más); en Extremadura 3.019 (dos más); en Galicia 9.186 (siete más en las últimas 24 horas); en Madrid 71.579 (39 más); en Melilla 126 casos; en Murcia 1.657 (dos más); en Navarra 5.426; en el País Vasco se han contabilizado ya a 13.745 personas positivas en las pruebas PCR (9 más); y en La Rioja 4.074 (una más respecto al miércoles).

Desde el comienzo de la epidemia. España ha registrado 28.330 fallecidos , tres en las últimas 24 horas. En cuanto al número de decesos con fecha de defunción en la última semana, son 11 víctimas mortales por Covid-19. Por otr lado, 259 personas han sido diagnosticadas con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días; 11.651 han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 14 en los últimos 7 días; y 124.998 han precisado hospitalización, 146 en la última semana

El Ministerio de Sanidad ha notificado 157 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que eleva a 247.486 los positivos desde el comienzo de la epidemia. En cuanto al número de fallecidos, son 3 más que ayer , 11 con fecha de defunción en la última semana. En total son 28.330.

La Comunidad de Madrid continúa restringiendo la visita en 27 residencias debido a la detección de positivos de la Covid-19 y en breve reabrirá otra decena que fueron clausuradas por el mismo motivo, según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales. En ninguna de estas residencias se han superado los diez contagios, según los datos proporcionados por el sindicato CSIF. A los 27 centros que tienen las puertas cerradas a las visitas se suman las residencias de Rafael Alberti, Los Nogales Hortaleza y Josefa Segovia, en donde la Consejería de Políticas Sociales ha comenzado la tramitación para autorizarlas a abrir ya que en estos momentos cumplen con los requisitos establecidos en el protocolo para estos centros, como el aislamiento obligatorio de quince días si se han producido positivos, según fuentes del departamento de Alberto Reyero.

Las regiones que adoptaron las mascarillas antes tuvieron epidemias más leves de Covid-19, según una nueva carta al editor publicada en la revista ' American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine'. En su texto, investigadores de la Universidad China de Hong Kong compartieron los hallazgos de su análisis de cómo el interés público en las mascarillas puede haber afectado la gravedad de las epidemias de Covid-19 y potencialmente contenido el brote en 42 países de 6 continentes. Si bien los autores reconocen que las mascarillas se consideran importantes para frenar el aumento de las infecciones, es difícil evaluar si son más eficaces que el lavado de manos o el distanciamiento social por sí solos.

El Hospital Gregorio Marañón ha culminado un estudio «pionero» sobre el Covid-19 realizado a ancianos y trabajadores de 13 residencias del área de influencia del centro, ubicado en el corazón de la ciudad de Madrid, en pleno distrito de El Retiro, y que revela que un 70% de los residentes tienen anticuerpos de coronavirus, cifra que se reduce al 30% en el ámbito de los cuidadores. Lea la noticia.

El periódico The Daily Mail afirma que el Gobierno de Boris Johnson anunciará la próxima semana los primeros destinos en lo que se podrá veranear sin necesidad de pasar la cuarentena y que incluyen a España, Francia, Italia, Grecia y Turquía, así como Alemania, Gibraltar, Austria, Bélgica y Bermudas. Estos son los que han sido calificados como «países seguros» en una primera ronda, y es posible que a partir de agosto los británicos puedan además viajar a otros destinos, como Marruecos o Canadá y desde septiembre al sudeste asiático. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

El número de muertes confirmadas por test de Covid-19 en Reino Unido se eleva ya a 43.230, tras sumar 149 más en las últimas veinticuatro horas, según datos divulgados este jueves por el ministerio británico de Sanidad. Hasta la fecha, Reino Unido ha registrado 307.980 casos positivos de contagio por el nuevo coronavirus, 1.118 en la última jornada, de acuerdo con la misma fuente.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , ha anunciado que este verano se realizará un estudio serológico sobre residentes y trabajadores de centros de mayores, que afectará a 50.000 residentes y 20.000 profesionales. Este estudio se repetirá también en otoño, y tiene como fin conocer el mapa real de contagios en las residencias de centros públicos y privados de la región. Conozca todos los detalles.

Diez trabajadores y cinco residentes del centro para discapacitados Reina Sofía de Monzón (Huesca) han dado positivos en coronavirus , todos sin síntomas. La alarma, según ha explicado este jueves a Efe Miguel Ángel López , gerente de la Fundación Valentia, que gestiona el centro, saltó cuando una de las trabajadoras de noche del centro dio positivo. Entonces se aislaron todos sus contactos y se hicieron las pruebas a los 45 trabajadores y a los 92 residentes. Diez y cinco, respectivamente, dieron positivo, pero ninguno de ellos presentaba síntomas. Los trabajadores permanecerán en sus domicilios, aislados durante diez días, y los residentes en una zona preparada al efecto en el centro, durante catorce, ha relatado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , ha sido contundente en su rueda de prensa posterior al Consello semanal del Ejecutivo gallego, al advertir de que «ya tenemos dos brotes» de coronavirus en la Comunidad «y lamentablemente habrá más» y señalar que «no podemos estar en una burbuja meses, semestres, años, pero nos estamos jugando muchas cosas». El mandatario autonómico ha aludido a «imágenes» de «aglomeraciones» ante las que no ha ocultado su pesar, y ha afirmado, sin rodeos, que los botellones son un «disparate» y que, «si siempre estuvieron prohibidos, en este momento son un atentado contra la salud pública». Lea la noticia.

Los fallecidos en Irán por Covid-19 alcanzaron este jueves los 10.130 y la tendencia de los contagios es ascendente desde el pasado mayo, después de que empezaran a relajarse las restricciones impuestas. Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas, 134 personas murieron por el nuevo coronavirus -el dato más elevado desde el pasado 6 de abril- y el número de contagios aumento en 2.595 personas. La portavoz de Salud, Sima Sadat Lari , apuntó que del total de 215.096 infectados en el país, 175.103 ya se han recuperado de la enfermedad.

La localidad de Lepe (Huelva) ha registrado un rebrote de coronavirus Covid-19 debido a un caso importado de una persona que ha regresado a la localidad desde un país extranjero. Este rebrote se encuentra en fase de investigación, dentro de las que se han realizado 32 pruebas PCR a contactos directos y posibles contactos sociales, siendo nueve los casos positivos confirmados. Desde el comienzo de la pandemia se han contabilizado un total de 18 casos de Covid-19 en el municipio de Lepe, incluidos en este cómputo los nueve de este repunte.

El personal sanitario neerlandés, como enfermeros o cuidadores pero no los médicos, así como el servicio de limpieza, recibirán una bonificación de 1.000 euros netos en agradecimiento por el esfuerzo adicional durante la pandemia de coronavirus, anunció hoy el ministro de Sanidad, Hugo de Jonge. El monto adicional es una forma de «agradecer» al sector sanitario «los esfuerzos adicionales» realizados durante la pandemia, puesto que el trabajo tuvo que hacer «de día y de noche» y muchos profesionales se vieron ante la tesitura de «realizar turnos dobles» durante los últimos meses, dado que «fue un momento sin precedentes», añadió De Jonge.

La región de Latinoamérica , uno de los actuales epicentros de la pandemia de Covid-19 , superó hoy la barrera de las 100.000 muertes por esta enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 , según las estadísticas actualizadas de forma constante por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ello supone que más de una quinta parte de las 478.000 muertes globales en la pandemia se han producido en América Latina, donde países como Brasil (con 52.645 fallecidos hasta ahora) o México (23.377) reportan varios cientos de nuevas muertes diarias en las últimas semanas. El número de contagios en la región ronda los 2,2 millones.

La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado este jueves el uso del remdesivir , el tratamiento antiviral de Gilead Sciences, para tratar a pacientes con Covid-19. El organismo dice que su comité ha recomendado el uso en adultos y adolescentes mayores de 12 años. Esta decisión supone que los médicos podrán recetar este tratamiento, que en Europa se llamará Veklury ,una vez sea aprobado por la Comisión Europea, que generalmente sigue las recomendaciones del citado organismo. Remdesivir ya había sido aprobado para uso de urgencia en pacientes con enfermedades graves en los Estados Unidos, India y Corea del Sur, y ha recibido la aprobación total en Japón.

Las Fuerzas Armadas ultiman un «plan de contingencia de la segunda ola» llamado Balmis II para prepararse ante un posible rebrote de la pandemia de coronavirus, en el que los militares tengan que volver a intervenir, dentro del cual han hecho acopio de material sanitario hasta para 40 días. El teniente general que coordina la Operación Balmis, Fernando López del Pozo, ha explicado algunos detalles de este plan en el acto de clausura de la misión celebrado este jueves en la base de Retamares de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dado las «gracias infinitas» a los militares por su trabajo.

Las autoridades de Portugal han elevado este jueves a 40.415 el balance provisional de personas contagiadas del nuevo coronavirus, 311 casos más que el miércoles , de nuevo con la región de Lisboa y Valle del Tajo como la más afectada por la pandemia. El Ministerio de Salud también ha informado este jueves de seis muertes más por Covid-19 , hasta un total de 1.549 , mientras que 436 pacientes estén ingresados en hospitales, 73 de ellos en cuidados intensivos. Según el diario 'Publico', Portugal ha encadenado cuatro días con más casos de contagios que de personas recuperadas.

Desde la irrupción del nuevo coronavirus , las normativas a aplicar en los espacios cerrados tienden al distanciamiento social. Sin embargo, hay lugares, como los aviones, cuyas medidas no albergan indicaciones en este sentido. Y, por ello, son constantes las protestas de los pasajeros, pues es imposible guardar las distancia de seguridad, con el consiguiente riesgo de que una persona infectada pueda actuar de transmisor con el resto del pasaje. Así lo denuncia un pasajero del vuelo de Air Francia, que partía esta mañana desde París con destino Madrid. Vea el vídeo.

El coronavirus ha obligado a confinar a la mayoría de los países del mundo durante los últimos meses. Con la desescalada y el alivio de medidas, muchos están viendo cómo surgen brotes en determinadas zonas, lo que ha obligado a que tengan que tomar determinadas decisiones para mantener el control de la pandemia. Hasta el momento, la pandemia ha superado los 9,43 millones de personas contagiadas con más de 482.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Aquí, un repaso de la situación del coronavirus por países. Léelo aquí .

Una veintena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Lorca están aislados tras haber mantenido contacto directo con un inmigrante llegado en patera a Águilas que ha dado resultado positivo en las pruebas del coronavirus, ha confirmado a EFE la Delegación del Gobierno en Murcia. La cuarentena para estos agentes se suma a la de otros tres agentes de la Policía Local de Ábguilas, también aislados por contacto con el mismo enfermo durante el rescate de la barcaza, en la que que viajaban otras nueve personas, que igualmente han sido aisladas.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia más de 7.000 casos y 92 muertos, lo que eleva el balance a más de 613.000 personas contagiadas y más de 8.600 víctimas mortales, según el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 7.113 casos de Covid-19 en 82 regiones, incluidos 2.278 asintomáticos», ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El paciente al que se considera origen del brote de coronavirus de Navalmoral de la Mata se encuentra en paradero desconocido, por lo que se ha emitido una orden de busca y captura. El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado que ayer se hizo esta petición después de que se constatara que esta persona había desaparecido. Lo cuenta Hoy Extremadura .

Tres de los cuatro nuevos casos positivos por coronavirus registrados en las últimas horas en Extremadura se han detectado en el área de salud de Navalmoral de la Mata, y están relacionados con el caso importado de Andalucía que está bajo investigación epidemiológica, puesto que son ya 19 las personas contagiadas. Ese importante repunte ha hecho que Navalmoral se convierta en noticia de ámbito nacional, lo que ha indignado aún más a sus vecinos por las circunstancias que lo han motivado, un desplazamiento desde Almería sin hacer pruebas en origen. La Junta de Extremadura informa de otros 31 casos sospechosos, algunos de los cuales podrían ser parte del mismo foco. Todo eso ha llevado al PP local a emitir un comunicado en el que considera que la Delegación del Gobierno en Extremadura debe dar una explicación sobre lo sucedido, en buena parte provocado por un traslado que se hizo desde Almería con su autorización, sin seguir los protocolos sanitarios. De ahí su respaldo al gobierno municipal a la hora de solicitar una información «completa y transparente», por entender que Navalmoral merece otro trato. Informa Miguel Ángel Marcos.

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha recordado a los pacientes asmáticos que deben ser «más vigilantes y disciplinados» con las medidas generales de prevención del contagio por el nuevo coronavirus. Y es que, los asmáticos, debido a su patología, tienen unas vías respiratorias «mucho más susceptibles» a cualquier tipo de infección, especialmente las víricas. «Si un paciente tiene una infección vírica y es asmático, va a tener una mayor inflamación que un paciente que no lo es. Esto va a favorecer a que aumente el riesgo de crisis de asma», ha comentado el presidente del Comité de Aerobiología de la SEAIC, Ángel Moral.

El Gobierno se mostró este jueves abierto a incorporar las aportaciones de los partidos en el Congreso al real decreto ley que regula la llamada nueva normalidad, pero reclama urgencia para poder tener un «marco» ante posibles rebrotes de la pandemia. Así lo trasladó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la defensa del decreto para su convalidación en el Congreso. Illa subió a la tribuna de la Cámara Baja arropado por un aplauso cerrado de diputados socialistas y de Unidas Podemos.

Los contagios en el centro de acogida de la Cruz Roja en Málaga, superan ya los 80. Así lo ha confirmado este jueves en rueda de prensa la delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, que ha lanzado un mensaje de calma, asegurando que la situación está controlada por parte de las autoridades sanitarias. Según Navarro, conviene hablar de clúster y no de rebrote al darse la circunstancia de que el foco de contagio esta controlado e identificado y además «se está haciendo un estudio de trazabilidad de todas las personas que han podido ser afectadas». Léelo aquí .

Cantabria no ha registrado ningún nuevo caso de coronavirus en la última jornada, en la que tampoco ha habido ningún paciente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de nuevo no ha habido ningún fallecido. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad actualizados hasta la pasada medianoche, el número de casos activos en la comunidad ha bajado a 37, dos menos que ayer, y de ellos, cinco se encuentran hospitalizados (uno menos) y 32 en aislamiento domiciliario (otro menos).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este jueves al Gobierno de España elaborar un plan conjunto para el aeropuerto de Barajas, por donde ha dicho, se ha detectado la entrada de 32 positivos desde el pasado 11 de mayo, y ha advertido: «Otra vez va a volver a pasar lo mismo». «Lo que va a pasar en Barajas va a pasar en todos los aeropuertos y estaciones ferroviarias», ha alertado Ayuso en el pleno de la Asamblea, en una pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, sobre las medidas a adoptar para garantizar la seguridad en la reactivación del turismo.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en India 418 muertos y 16.922 casos, lo que supone el nuevo récord diario justo un día después de batir el anterior y eleva el balance a más de 473.000 personas contagiadas y más de 14.000 víctimas mortales, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad. De acuerdo con los nuevos datos, el balance asciende a 473.105 casos, de los cuales 186.514 son casos todavía activos, y 14.894 víctimas mortales. El récord de casos diarios se ha batido en India este jueves después de que el miércoles se superara el anterior al contabilizar casi 16.000 positivos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado este jueves a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el mismo día en el que se vota en la Asamblea de Madrid su reprobación por la gestión de la crisis del coronavirus. «Menos reprobación y más escuchar a las personas que tienen responsabilidades de Sanidad en la Comunidad, que se han dejado la piel por todos los madrileños», ha sostenido la dirigente regional en su intervención en la sesión de control del Pleno.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado los 9,43 millones de personas contagiadas con más de 482.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este jueves, el balance global del coronavirus asciende a 9,43 millones de casos y 482.805 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 4,74 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 660.449 personas curadas.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha precisado este jueves que se han confirmado hasta la fecha 4.073 casos de coronavirus y 365 fallecidos por el Covid-19, de los que casi el 89 por ciento tenía más de 70 años. Andreu ha intervenido en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, que se ha celebrado en el Parlamento regional. En su discurso ha repasado las acciones sanitarias desarrolladas durante la pandemia y ha aprovechado para volver a agradecer a los profesionales sanitarios su trabajo durante esta emergencia.

«Si la lías, nos la lías». Con ese lema, la Generalitat Valenciana lanzaba esta semana una campaña para alertar a los jóvenes del riesgo de la propagación de la pandemia del coronavirus si, en la fase de la «nueva normalidad», no se cumplen las normas básicas de prevención: mascarillas, higiene y distanciamiento social. Pese a los intentos del Gobierno valenciano de concienciar a la población joven de los posibles rebrotes (en la localidad de Rafelbunyol se ha declarado el primero), los últimos dos días se han visto estampas que, coincidiendo con la festividad del día de San Juan, apuntan a un relajamiento en las medidas de prevención con dos focos claros: las playas y los locales de ocio. Léelo aquí .

Las autoridades investigan el origen de un brote de coronavirus detectado en la comarca de La Mariña, donde ocho miembros de una misma familia han resultado infectadas, mientras que otras veinticinco están pendientes del resultado de análisis. La familia se reunió el pasado 13 de junio en el municipio de Jove y uno de sus integrantes acudió el pasado martes al servicio de atención primaria de Burela al tener síntomas de la infección. Tras ser sometido a pruebas y dar positivo en la prueba, las autoridades activaron inmediatamente el protocolo de vigilancia y control epidemiológico y empezaron a rastrear sus contactos para determinar si habían resultado contagiados.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que el cierre de escuelas «no será de las primeras medidas» que se tomarán en el caso de que se produzca una segunda ola de contagios de coronavirus. «Con la información que tenemos ahora, tomaremos unas decisiones diferentes, intentando mantener la normalidad en las escuelas», ha afirmado la consellera en una entrevista este jueves en Ràdio 4 recogida por Europa Press, y ha añadido que se protegerá a las personas vulnerables.

El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha afirmado este miércoles que el país no se apresurará a abrir sus fronteras al turismo extranjero, ya que el objetivo es evitar una segunda ola de contagios, después de que el país del sureste asiático haya logrado hasta el momento no registrar muerte alguna por el Covid-19 y recuperar a gran parte de sus 352 enfermos. La entrada de expertos y trabajadores de alto nivel al país, ha dicho Phuc, será analizada y, en caso de permitirse, toda persona deberá cumplir las medidas de aislamiento obligatorias decretadas por el Gobierno.

Los test de anticuerpos a disposición de los empleados sanitarios y cuidadores del Reino Unido carecen de una fiabilidad adecuada, según alertaron expertos médicos en una carta divulgada este jueves en el British Medical Journal (BMJ). El Gobierno británico anunció el pasado mes la adquisición de 10 millones de pruebas de anticuerpos y pidió a las organizaciones del Servicio sanitario público de este país (NHS) así como a las residencias de ancianos que los pusieran a disposición de sus empleados

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, presentará este jueves ante el Pleno del Congreso los informe de actividades de la institución en los años 2018 y 2019, en los que se recogen algunas quejas sobre el sistema sanitario o el modelo de residencias de mayores, que en los últimos meses se han puesto «más de actualidad que nunca», como ha señalado el propio titular de la institución. El documento de 2018 llega ahora a la Cámara porque en su día no pudo ser presentado. La actividad del Congreso y del Senado decayó ante la convocatoria de elecciones en abril y noviembre del año pasado. El del 2019, por su parte, lleva meses de retraso por la crisis sanitaria del Covid-19. El Defensor del Pueblo formaba parte de uno de los colectivos de riesgo ante el coronavirus, por superar los 60 años de edad y no pudo acudir a la sede parlamentaria hasta el pasado 13 de mayo.

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha anunciado este miércoles la salida de la ministra de Salud del país, Rosario Turner, del Ejecutivo, en plena pandemia del coronavirus. «Gracias Rosario Turner por guiarnos con responsabilidad y compromiso en esta batalla contra la Covid-19», ha señalado Cortizo mediante su cuenta de Twitter, donde ha comunicado la designación del anterior viceministro de Salud, Luis Sucre, como nuevo ministro. «Estamos seguros de que continuarás el excepcional trabajo realizado», ha asegurado.

Asociaciones sindicales, sociales y vecinales presentarán este jueves en la Puerta del Sol una batería de propuestas para «dignificar» y «proteger» la Sanidad Pública, especialmente tras la crisis del coronavirus en la que tuvieron que «combatir la pandemia con plantillas muy menguadas y recursos materiales más que limitados». Según han recordado los convocantes en un comunicado, los sanitarios fueron uno de los grupos con una de las mayores tasas de contagio. Cada día durante tres meses hemos agradecido su labor de «gigante» con los aplausos. «Pero ¿qué queda después de los aplausos?», se preguntan.

El Ministerio de Salud de México ha confirmado este miércoles 196.847 casos de coronavirus y 24.324 fallecidos, a la espera de que este viernes las autoridades confirmen la nueva situación del semáforo epidemiológico, y han destacado la baja incidencia en la comunidad indígena.

Los responsables del PGA Tour han informado de que los cuatro positivos que se han dado por coronavirus desde la pasada semana probablemente se remontan a interacciones fuera de la competición de los torneos y no por su presencia en los campos de golf. La valoración de PGA Tour llegó después de que entre el martes y ayer el golfista estadounidense Cameron Champ y los caddies Ricky Elliott y Ken Comboy hayan dado positivo después de su llegada a TPC River Highlands, de Cromwell (Connecticut), donde a partir de este jueves se va a disputar el torneo Travelers Championship. Su compatriota Nick Watney dio positivo el pasado viernes en el RBC Heritage, de Carolina del Sur, siendo el primer profesional del PGA Tour que se contagio.

El Ministerio de Salud de Bolivia ha registrado de nuevo más de 1.000 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que ya ha superado el umbral de los 27.000 contagios. En concreto, este miércoles se han confirmado 1.098 casos de Covid-19, por lo que el balance global ha ascendido hasta los 27.487 positivos, según ha informado la prensa boliviana. El departamento de Santa Cruz concentra la mayoría de los casos adicionales confirmados, ya que ha detectado 542. Le siguen La Paz, con 195; Cochabamba, que ha contabilizado 145 nuevos; y Beni, con 102.

América, la región más castigada del mundo por el coronavirus, aún no alcanza el pico de la enfermedad, que se ha cobrado la vida de casi 100.000 personas en el continente, y sus pobladores empiezan a sentir ya el ahogo de la falta de dinero tras la paralización de la economía y la incertidumbre de no saber cuándo llegará la tan anhelada «nueva normalidad». En ese sentido, como urgente han calificado en Estados Unidos la necesidad de que la economía nacional retome su camino, un clamor que el presidente Donald Trump ha tomado como su caballo de batalla para intentar quedarse de nuevo con la Casa Blanca en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Allí, en donde el virus deja 2,34 millones de enfermos y 121.279 muertos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo este miércoles que «es importante conseguir que los europeos puedan volver a viajar a EE.UU.» y reconectarse completamente con la economía estadounidense.

Honduras, con 13.943 casos y 405 muertos por coronavirus, repatriará este jueves desde España a 95 ciudadanos hondureños que han estado varados en siete países debido al avance de la pandemia, informó ayer la Cancillería de la nación centroamericana. Los hondureños han permanecido bloqueados para el retorno en Alemania, Bosnia, España, Filipinas, Herzegovina, Reino Unido y Sudáfrica, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. El vuelo con ellos a bordo, procedente de Madrid, llegará mañana al aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad norteña de San Pedro Sula.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el rebrote en Pekín sumó 13 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles (fueron 7 en la víspera) del total de 19 que se registraron en todo el país (12 el día anterior). Todos los positivos diagnosticados en la capital china se produjeron por contagio local, al igual que una infección más en la provincia nororiental de Hebei, con lo cual el total de contagios locales ascendió a 14, detallaron las autoridades sanitarias en su informe de hoy. Por su parte, los contagios procedentes del extranjero, los llamados casos «importados», fueron 5, y se detectaron en las provincias de Gansú (centro-norte, 3), Cantón (sureste, 1) y Shaanxi (centro, 1).

6.30

Chile superó el millón de test PCR realizados en el marco de la pandemia por coronavirus, informó ayer su Ministerio de Salud, que presumió de ser el país de América Latina que más pruebas hace. En concreto, detalló que se han procesado un total de 1.007.635 exámenes PCR gracias a una red de laboratorios de diagnóstico con 100 centros habilitados en el país, de los que 40 están en hospitales públicos, 32 en laboratorios privados y 28 en universidades, con una capacidad máxima para 23.000 exámenes diarios. En general, la mayor cantidad de muestras PCR se procesan en el sector público con un 45 %, luego en el privado con un 40 %, y el 15 % restante equivale al aporte de las universidades.

6.30

Argentina registró en las últimas 24 horas un nuevo récord diario con 2.635 nuevos positivos por coronavirus confirmados, que hacen que el total de contagios ascienda en el país a 49.851, y cuenta con 433 pacientes de Covid-19 internados en cuidados intensivos. Así lo confirmó en su informe vespertino el Ministerio de Salud, que informó de que en las últimas 24 horas murieron 38 personas a causa de la pandemia, que deja ya 1.116 fallecidos en el territorio argentino.

6.30

Estados Unidos alcanzó ayer las cifras de 2.378.648 casos confirmados de Covid-19 y 121.932 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 35.909 contagios más que el martes y de 756 nuevas muertes. La media de nuevos casos diarios en EE.UU. ha vuelto a situarse en la última semana por encima de los 30.000 por el repunte en estados como California, Florida, Texas y Arizona, que suman entre los cuatro cerca de la mitad de contagios de todo el país. Nueva York, sin embargo, se mantiene como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia con 389.666 casos confirmados y 31.257 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia.

6.30

México llegó en las últimas 24 horas a 196.847 casos acumulados y a 24.324 muertes por la epidemia de Covid-19 con la notificación de 5.437 nuevos contagios y 947 nuevos decesos, informaron las autoridades de Salud. Los casos confirmados acumulados se incrementaron en 2,8 % y los decesos en un 4 % en comparación con los datos del día anterior, indicó en una rueda de prensa en Palacio Nacional José Luis Alomía, director general de Epidemiología del Gobierno de México. La mayor cifra de casos reportados en un sólo día en México ha sido los 6.288 que se presentaron en la jornada de este 23 de junio, mientras que el récord de muertes en una sola jornada fue de 1.094 el pasado 3 de junio.

6.30

Brasil registró 1.185 muertes por el nuevo coronavirus en el último día, con lo que el balance total de fallecidos ascendió a 53.830, mientras que el número de casos confirmados aumentó en 42.725, informó ayer el Gobierno. El Ministerio de Salud informó en su boletín diario de que los casos confirmados de Covid-19 se sitúan ahora en 1.188.631 en Brasil, el segundo país más castigado por la pandemia por detrás de Estados Unidos. El número de pacientes recuperados subió hasta los 649.908, lo que supone el 54,7 % del total.

6.30

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció ayer el cese de la ministra de Sanidad, Rosario Turner, mientras aumenta diariamente la cifra de enfermos y muertes por la pandemia de Covid-19. Cortizo también anunció el cese de las ministras de Desarrollo Social, Marcova Concepción, y de Vivienda, Inés Samude, y justificó los cambios como «una necesidad de hacer ajustes» en vísperas de que el próximo 1 de julio cumple un año al frente de la jefatura del Estado. Turner se había convertido en el principal ícono del gobierno panameño en su lucha contra el coronavirus, que ha dejado hasta ahora 28.030 casos y 547 muertes, a un ritmo diario durante las últimas semanas de más del 30 por ciento de contagios detectados independientemente del número de pruebas que se realizan, siempre por encima de las 1.500.

6.30

El ministro de Salud de Turquía, Fahrettin Koca, ha asegurado que el país no experimenta una segunda ola de contagios de coronavirus y aún lidia con el impacto de la primera fase de la pandemia, al tiempo que ha avisado de que la propagación de Covid-19 «no se ha ralentizado». «La propagación del virus no se ha ralentizado, no hay evidencia científica de que se haya vuelto menos potente», ha detallado Koca, insistiendo en que los ciudadanos mantengan el distanciamiento físico, utilicen mascarilla y tengan especial cuidado en la época estival. Asimismo, Koca ha expresado su esperanza de que Turquía ya haya superado la fase más difícil de la pandemia, al tiempo que ha precisado que las autoridades turcas no tienen previsto, por el momento, imponer más restricciones para evitar la expansión de la enfermedad.