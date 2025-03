Coronavirus España directo: Sanidad notifica 9.773 contagios y 373 nuevas muertes desde el lunes; la incidencia baja hasta los 193 casos

Illa: "Ha habido algún consejero diciendo que el término había que precisarlo, pero me remito a lo que he dicho en varias ocasiones: creo que sabemos lo que significa el término allegado, ¿alguien está en contra de que con una relación estrecha dos personas allegadas no puedan reunirse en Nochebuena?"

La intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prevista este mediodía ante el Comité Europeo de Regiones por vía telemática, no se ha podido producir debido a "problemas técnicos" en la conexión. En la reunión plenaria del Comité europeo, la presidenta regional iba a hablar este miércoles sobre la situación del sistema sanitario madrileño en la lucha contra la covid-19, según la agenda de la sesión, pero la conexión no se pudo realizar por causas técnicas, han dicho a Efe fuentes del Gobierno regional.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha atribuido a un "error" el hecho de que en los datos publicados sobre los ingresos de enfermos de covid-19 en las plantas de los hospitales de Euskadi no se haya incluido, en las dos últimas semanas, a las personas diagnosticadas en test de antígenos. Además, Sagardui ha asegurado que este fallo no ha tenido ningún efecto en la gestión de la pandemia por parte de Osakidetza. Sagardui ha reconocido este fallo en su comparecencia semanal ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, después de que el Gobierno Vasco anunciara este pasado domingo que había "corregido" los datos de las dos últimas semanas sobre el número de ingresos en planta hospitalaria.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que "tome la decisión de una vez" sobre permitir o no a las farmacias de la región la realización de test de antígenos de coronavirus en sus instalaciones. "Los farmacéuticos están de acuerdo, se dan garantías sanitarias, y la posibilidad de que un ciudadano pueda acceder a un test en una farmacia es un paso en la buena dirección. No se puede tener esperando a una administración", ha lanzado el regidor tras la presentación del Plan de Empleo 2020-2021 de la capital.

13:00

Ayuso aboga por seguir saliendo a la calle con cuidado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que "lo que hay que hacer es seguir saliendo al aire libre" y a las "terrazas" pero "con cuidado" y siguiendo las normas sanitarias, porque "estar en la calle 'per se' no contagia y no pone en peligro a nadie".

El problema es si no se utiliza la mascarilla o no se mantiene la distancia de seguridad, ha precisado la presidenta madrileña en una entrevista en Telecinco, en la que ha afirmado que si lo hacemos "con cuidado" se puede demostrar que "es posible".