Coronavirus España en directo: 227.436 contagios y 26.744 fallecidos, 123 más que ayer

5.51

Un estudio del Hospital Mount Sinai de Nueva York, pendiente aún de una última revisión por la comunidad científica, concluye que la gran mayoría de los casos leves de COVID-19 generan durante un tiempo anticuerpos, lo que permitiría hacer vida normal a las personas que han pasado la enfermedad sin miedo al contagio. El estudio ha sido publicado de forma preliminar en «MedRxiv» y en él han participado una quincena de científicos del prestigioso hospital neoyorquino, entre ellos el director de la investigación, el patólogo español Carlos Cordón-Cardó. [Sigue leyendo aquí]

5.25

Guatemala llegó este lunes a 1.114 casos de coronavirus tras detectar en las últimas 24 horas 62 nuevos contagios de la enfermedad COVID-19, que ya ha causado la muerte de 26 personas en el país centroamericano. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, actualizó en cadena nacional los datos con los 62 nuevos casos y manifestó su satisfacción debido a que no se registraron más fallecimientos. Monroy explicó que los nuevos contagios fueron detectados tras efectuarse 358 pruebas este lunes y que aún falta por saber los resultados de casi otros 500 test realizados este lunes.

4.57

A dos meses de los primeros tres casos de coronavirus confirmados en Honduras, este país centroamericano registra 116 muertos con COVID-19, mientras que los contagios en su territorio ascienden a 2.100, informó este lunes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). De entre las 349 pruebas practicadas hoy 128 dieron positivo, a lo que se suman ocho nuevos fallecimientos, indicó el Sinager en cadena nacional de radio y televisión. El departamento norteño de Cortés volvió a ser el que más contagios diarios registra en el país, con 84 de los últimos 128 casos confirmados.

4.25

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, principal indicador de la inflación, aumentó un 3,3 % interanual en abril, por el 4,3 % registrado el mes anterior, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE). La cifra es inferior a la prevista por los analistas, que habían pronosticado un incremento de la inflación de alrededor del 3,7 % en el mes de abril. Al igual que en meses anteriores, los datos de la ONE muestran que los principales protagonistas de la subida del IPC fueron los alimentos, que se encarecieron un 14,8 %, frente al 18,3 % de marzo.

4.14

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha registrado un solo nuevo caso de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 en todo el país este lunes tras un ligero repunte de nuevos positivos al registrar 17 en la víspera. Este único caso se le diagnosticó en la provincia septentrional de Mongolia Interior a un viajero procedente del extranjero. Asimismo, las autoridades sanitarias chinas indicaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes) se dio de alta a 27 pacientes, mientras que el número de aquellos en estado grave aumentó en un caso.

3.56

La COVID-19 comenzó a circular en Brasil en la primera semana de febrero, en plena época de carnaval y casi 20 días antes de haber sido diagnosticado el primer caso en el país, según un estudio divulgado este lunes por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica. Según el estudio, el nuevo coronavirus comenzó a circular en el gigante sudamericano hacia el 4 de febrero, de acuerdo con los resultados de la investigación, que utilizó una metodología estadística con base en registros de defunción para identificar el comienzo de la transmisión.

3.41

México alcanzó este lunes 36.327 casos acumulados y 3.573 decesos de la COVID-19 tras la notificación en las últimas 24 horas de 1.305 nuevos contagios y 108 decesos, informaron las autoridades sanitarias. Los 1.305 casos de este lunes representaron un 3,73 % de aumento sobre los 35.022 del día anterior "y constituyen el porcentaje más bajo observado hasta ahora", explicó el director de Epidemiología, José Luis Alomía, en una rueda de prensa en la capital mexicana.

2.39

El coronavirus rompió este lunes varias barreras en América: en EE.UU. los muertos superan los 80.000 y en Brasil los 11.500; Latinoamérica se acerca a los 372.000 casos positivos y en el continente algunos Gobiernos toman nuevas medidas de endurecimiento y otros inician reaperturas parciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó otro récord, los casos en el mundo han superado los cuatro millones, un incremento de un millón en los últimos once días, y la cifra de fallecimientos se elevó a 278.892, es decir, un aumento diario de 8.527.

2.22

Argentina confirmó este lunes 244 nuevos casos de COVID-19 en el país austral, para que el total de los positivos sumen 6.278 desde que comenzó la pandemia, y el número de infectados fue inferior en solo 14 personas al día anterior, cuando se estableció un récord diario en el país. Se registraron, además, nueve fallecimientos en las últimas 24 horas, tres en la ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires, una persona en Chaco (norte) y otra en Río Negro (sur), según el reporte vespertino del Ministerio de Salud.

2.03

La muerte de dos reos en la cárcel de Palmasola, la mayor y más conflictiva de Bolivia, con posibles síntomas de COVID-19 levantó alarmas y generó un motín en ese centro penitenciario situado en la región oriental de Santa Cruz, que concentra la mayoría de los casos de la enfermedad en el país. "Queremos vivir", "libertad, libertad", coreaban esta noche decenas de reclusos congregados en uno de los patios de la cárcel, según mostró un video difundido en las redes sociales. Un contingente policial se desplazó al penal posteriormente para frenar las protestas.

1.52

El Ministerio de Salud de Colombia informó este lunes de 550 casos nuevos de coronavirus, 190 de ellos en el departamento del Amazonas, con lo que ascienden a 11.613 los contagiados en el país, mientras que 16 otras personas murieron y las víctimas mortales de la COVID-19 suman ya 479. Según el boletín diario, además de los enfermos del Amazonas, en las últimas 24 horas fueron confirmados contagios nuevos en Bogotá (150), Bolívar (63), Atlántico (52), Valle del Cauca (36), Magdalena (13), Nariño y Boyacá (10); Antioquia y Cundinamarca (6); Quindío, Meta y Cauca (4) y Huila (1).

1.41

1.23

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó este lunes que firmó un decreto para incluir a los gimnasios, salones de belleza y barberías en la lista de servicios esenciales que deben seguir funcionando pese a la expansión de la pandemia del coronavirus. "Lo incluí hoy, porque salud es vida", afirmó el presidente en declaraciones a periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.

0.45

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que su país "se ha impuesto" en la batalla contra el coronavirus y que la cifra de afectados está bajando, pese a que las muertes acaban de superar las 80.000 y los contagios los 1,3 millones, al tiempo que rechazó renegociar el acuerdo comercial con China. En una rueda de prensa destinada a subrayar los avances en la producción y distribución de pruebas de coronavirus en Estados Unidos, Trump aseguró que su país ha "salvado cientos de miles de vidas" en la lucha contra la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

0.22

El Corte Inglés ya dispone para sus empleados de test rápidos para la detección de anticuerpos de coronavirus, lo que les permitirá "determinar el estado de inmunidad de los trabajadores afectados", según han señalado los sindicatos. El sindicato Fasga ha informado a Efe de que los test están disponibles de momento para los trabajadores que se reincorporen tras una ausencia por coronavirus, así como para aquellos empleados que vuelvan al trabajo tras el periodo de aislamiento por un contacto estrecho con un caso confirmado.

23.45

Estados Unidos superó este lunes la barrera de las 80.000 muertes a causa de la COVID-19, una enfermedad que deja un total de 1.344.512 contagiados en el país más golpeado por la pandemia. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, 80.087 personas han fallecido en Estados Unidos por el coronavirus, cifra que supera ampliamente las 32.140 muertes en el Reino Unido y los 30.739 decesos en Italia. Por estados, el más afectado es Nueva York con 337.055 casos detectados y 26.682 muertos; seguido de Nueva Jersey, con 140.206 contagios y 9.340 fallecidos, de acuerdo con esa fuente.

23.28

Un total de 11.248 personas han perdido la vida en Cataluña a causa del coronavirus, 88 más que ayer, según los datos facilitados por las funerarias cada día a la Generalitat. Según ha informado el departamento de Salud, del total de víctimas, 3.327 han muerto en una residencia, 153 en un centro sociosanitario y 614 en un domicilio, mientras que el resto han fallecido en hospitales o son casos no clasificables por falta de información.

23.18

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es partidario de "endurecer" el uso de mascarilla "no sólo en espacios privados sino también en espacios públicos", ya que cree que es "la mejor manera de protegernos a nosotros y a los demás" frente al coronavirus. En una entrevista en Onda Cero, ha dicho que "endurecer" el uso de la mascarilla (obligatoria de momento en determinados lugares como el transporte público) sería "muy razonable" salvo excepciones, como una persona que esté haciendo deporte o tenga un problema de respiración.

23.14

Estados Unidos sigue alimentando la hipótesis de la responsabilidad de China en "ocultar" presuntamente información sobre la "gravedad" de la COVID-19, mientras no ha podido frenar el avance del coronavirus, que ya supera los 1,3 millones de casos y los 80.000 muertos. Este lunes, una coalición de 18 fiscales estatales, identificados como del Partido Republicano, el mismo del presidente estadounidense Donald Trump, pidió al Congreso investigar al Gobierno chino por la gestión de la enfermedad.

22.56

La ciudad de Nueva York podría estar acumulando miles de muertes más por el nuevo coronavirus de lo que comunican las autoridades locales, según se desprende de un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU difundido este lunes. El documento identificó que entre mediados de marzo y comienzos de este mes de mayo se produjeron unas 24.000 muertes más a lo que normalmente se registra en esta temporada en la ciudad de los rascacielos. En ese periodo se reportaron 32.107 decesos, cifra que refleja 24.172 muertes añadidas al número promedio habitual entre esos meses. De esas más de 24.000 muertes, al menos 13.831 han sido atribuidas con pruebas de laboratorio a la Covid-19, mientras que otras 5.048 fueron calificadas como «probables muertes» relacionadas a la pandemia . El informe destaca a su vez otras 5.293 muertes «en exceso» no identificadas en principio como confirmadas o de probable asociación a la Covid-19, no obstante los CDC estiman que estas muertes se pueden atribuir directa o indirectamente a la pandemia. Según refleja el estudio, este número puede incluir casos de personas mayores con condiciones de salud subyacentes , como enfermedades cardíacas y diabetes, y cuyas muertes no fueron atribuidas al virus directamente. Además, «las prácticas de distanciamiento social, la demanda de hospitales y proveedores de atención médica, y el miedo relacionado con COVID-19 podría provocar retrasos en la búsqueda de cuidados que salvan vidas», detalla el informe. De acuerdo al recuento de la Universidad Johns Hopkins, de las casi 80.000 muertes relacionadas con el coronavirus en Estados Unidos, 26.641 se han producido en el estado de Nueva York, epicentro de la pandemia .

22.23

La Consejería de Sanidad ha contabilizado un total de 10.782 profesionales del Servicio Madrileño de Salud que han resultado contagiados de coronavirus tras la realización de pruebas PCR, de los cuales 14 han fallecido a causa de la enfermedad. De esta cifra, el 82,5 por ciento de los sanitarios contagiados corresponden en el ámbito de los hospitales, con 8.904 infectados, mientras que el 15,4 por ciento son trabajadores de la Atención Primaria. A ellos, se suman otros 210 casos positivos en el ámbito del SUMMA 112.

22.17

El Gobierno de Perú repartirá 420.000 mascarillas a comunidades indígenas después de que se registrasen las primeras muertes de nativos contagiados por el coronavirus en el interior de la Amazonía peruana . La medida es parte del protocolo de protección de las comunidades indígenas que entra en vigor este lunes, después de que hayan pasado más de ocho semanas del inicio de la cuarentena obligatoria contra la Covid-19.

22.10

La red social Twitter anunció este lunes que empezará a alertar a los usuarios ante informaciones que considere engañosas sobre Covid-19, de manera que bajo estos contenidos aparecerá un aviso o, si son más graves, se esconderán y en los casos extremos, incluso se eliminarán. Así, si la inteligencia artificial o los verificadores humanos de Twitter y sus empresas asociadas detectan contenido sobre el coronavirus que pueda resultar "dañino", ya sea por ser engañoso o haber sido desmentido, se le añadirá abajo un enlace a información contrastada con la alerta "Infórmate de los hechos de Covid-19".

21.55

Once abogados de toda España han presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos por el nuevo coronavirus contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y los 22 vicepresidentes y ministros del Ejecutivo por posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia. Más detalles.

21.43

En el bar Lolatino, en pleno paseo marítimo de Vigo, la apertura al público al entrar en la fase 1 de la desescalada no se demoró ni un minuto de la medianoche. «La respuesta fue tremenda. La gente se portó estupendamente, muy concienciada», cuenta Rubén Pérez, uno de los dueños del local. Cerca de 200 personas, la mayoría jóvenes, se acercaron de madrugada al establecimiento tras varios días anunciando el regreso. Lea la noticia.

21.30

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina , ha defendido este lunes el remedio medicinal desarrollado en el país contra la pandemia de coronavirus y ha resaltado que las críticas al mismo se deben a que éste "viene de África". El mandatario malgache anunció en abril la distribución de un "remedio terapéutico" conocido como 'Covid-Organics' contra el virus, que no tiene cura conocida, y recientemente desveló que habrá ensayos clínicos con una vacuna contra el coronavirus basada en la artemisa, componente principal del remedio. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió la semana pasada contra el uso de remedios contra el coronavirus que no hayan sido sometido a ensayos clínicos que demuestren su "eficacia" y la ausencia de "efectos secundarios adversos".

21.15

Un millón de mascarillas han sido distribuidas de forma gratuita hasta las 19.30 horas entre los madrileños, a través de las 3.000 farmacias de la región, según han indicado fuentes del Gobierno regional. El Ejecutivo autonómico que preside Isabel Díaz Ayuso ha adquirido 14 millones de mascarillas KN95 (tipo FFP2) para su distribución de forma gratuita entre la población con el objetivo de prevenir los contagios de coronavirus, un reparto que ha comenzado este lunes. Se trata de un tipo de mascarilla autofiltrante de calidad, pensada para personal sanitario, con una eficacia de filtración de partículas superior o igual a 92 en un índice de 100.

21.00

El sector aéreo ha transmitido este lunes su preocupación al Rey por las consecuencias del Covid en su actividad, tanto en el momento actual, con todas las compañías prácticamente sin actividad, como a corto y medio plazo. Así se lo ha trasladado la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) a Don Felipe durante la videoconferencia que han mantenido esta tarde y en la que han participado los responsables de Iberia, Globalia y easyJet. Todos ellos han trasladado al Rey el impacto que ha tenido esta crisis sanitaria en España, que ha dejado a las compañías aéreas en una situación de difícil supervivencia sin precedentes.

20.35

El Gobierno cifra en más de 600.000 las personas que participaron el pasado 8 de marzo en España en las manifestaciones con motivo del Día de la Mujer. No cuentan las marchas en Cataluña, porque la competencia está transferida, pero según los datos facilitados entonces por la Generalitat y Guardia Urbana, en Barcelona se congregaron unas 50.000 personas, y no se superó las 100.000 en Cataluña. Lea la noticia pinchando aquí.

20.24

Los máximos responsables de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) han defendido este lunes ante el Rey Felipe VI las medidas de higiene y prevención frente al coronavirus que las diversas compañías han puesto en marcha y se han mostrado convencidos de que con ellas se garantiza un viaje seguro en avión. Felipe VI ha analizado las consecuencias de la pandemia en este sector en una videoconferencia con el presidente de ALA y director general de easyJet, Javier Gándara, y sus dos vicepresidentes: Luis Gallego (presidente ejecutivo de Iberia) y Javier Hidalgo (CEO de Globalia).

20.15

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreye ha pedido a los países que barajan abrir los colegios que tengan en cuenta que todavía no se sabe con exactitud la transmisión y la gravedad del coronavirus en los niños. Asimismo, aconseja a estos países que antes de abrir un centro educativo reflexionen también sobre la epidemiología de la zona en la que se encuentra el centro educativo y las capacidades de mantener las medidas de higiene en estos entornos escolares.

20.06

Los centros de salud han recibido este lunes los «protocolos de actuación» para realización de test a personas sintomáticas, cuyo inicio estaba previsto hoy, pero en la mayoría de centros de Atención Primaria los test «no han llegado aún» o bien «han llegado con cuentagotas», según los sindicatos madrileños, entre ellos AMYTS que además cuestiona los «falsos negativos» y la calidad «ínfima» de algunas pruebas que llegan. El sindicato de médicos asegura, además, que los test enviados al centro de salud de Delicias «no discriminan entre anticuerpos IgM y los IgG. Es decir, no se sabe si la persona ha pasado la infección hace mucho tiempo, lo que sería IgG (ya tienen defensas), o si la persona tiene en ese momento una infección aguda, que sería IgM», ha dicho a Efe la responsable de Atención Primaria de Amyts, Alicia Martín.

19.57

El consejero de Sanidad de Catabria, Miguel Rodríguez , ha opinado este lunes que las residencias de ancianos «no han estado a la altura» durante la pandemia por el coronavirus, mientras que el PP le ha replicado que el sector sociosanitario de la región «ha salido adelante» luchando en «peores condiciones» que el sanitario y Vox le ha pedido que «por dignidad dimita».

19.49

Las iglesias ubicadas en provincias que este lunes 11 de mayo han pasado a la fase 1 de la desescalada en la lucha contra el coronavirus COVID-19 han vuelto a abrir hoy sus puertas a los fieles con misas que han transcurrido «con normalidad», algunas «colas» antes de que abrieran los templos en Sevilla, y con los primeros funerales desde que se prohibieran durante el Estado de Alarma, «tomando las medidas de seguridad».

19.40

Las denuncias formuladas en la provincia de Zamora por incumplir las medidas de confinamiento establecidas en el real decreto del estado de alarma se han incrementado el pasado fin de semana un 75 por ciento respecto al puente festivo del primero de mayo y han superado el centenar. El porcentaje de incremento en las denuncias lo ha ofrecido este lunes en un comunicado de audio por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, después de que el puente festivo del 1 de mayo se contabilizasen 66 denuncias en esta provincia, lo que eleva las del último fin de semana a 116.

19.33

Florida (EEUU) reportó este lunes 386 nuevos casos confirmados de COVID-19 y 14 muertos en las últimas 24 horas, entre ellos 16 y 1 en Palm Beach, que se unió a la reapertura por fases que comenzó la gran mayoría del estado hace una semana, mientras han vuelto algunos cierres por falta de distanciamiento. Hasta el momento hay 40.982 casos confirmados del nuevo coronavirus en Florida y 1.173 fallecimientos, informó este lunes el Departamento de Salud de Florida.

19.25

Francia ha registrado 263 nuevas muertes por Covid-19 , lo que eleva la cifra total de decesos por coronavirus a 26.643 . La cifra de este lunes supone un importante aumento de fallecimientos respecto a los números anunciados durante el fin de semana.

19.18

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan , anunció este lunes algunos alivios de las restricciones ante el coronavirus, al tiempo que declaró un toque de queda de cuatro día a partir del próximo sábado para ralentizar la propagación de la pandemia. El mandatario subrayó la importancia de limitar al máximo los contactos sociales y pidió a la ciudadanía "no alimentar al virus" saliendo sin necesidad.

19.10

La mujer más longeva de España a sus 113 años, según la asociación Gerontology Research Group, María Branyas , también es a partir de ahora la persona de más edad en superar el coronavirus , después de hacerlo en la residencia en la que se encuentra en Olot (Girona). Desde hace unas dos décadas vive en la Residencia Santa María del Tura de Olot, donde tenía una amiga y prima de su marido. Este centro, como sucede en muchos de su ámbito en toda España, ha sufrido la crueldad y letalidad del coronavirus con diferentes defunciones confirmadas por Covid-19 o sospechosas de serlo.

19.02

Investigadores del King's College London , el Hospital General de Massachusetts y la compañía de ciencias de la salud ZOE han desarrollado un diagnóstico de inteligencia artificial que puede predecir si es probable que una persona padezca Covid-19, la enfermedad que provoca el coronavirus, en función de sus síntomas. El modelo de inteligencia artificial, publicado en la revista 'Nature Medicine' , y que se va a probar próximamente en dos ensayos clínicos en Estados Unidos y Reino Unido, utiliza datos de la aplicación 'COVID Symptom Study' para predecir la infección por Covid-19, comparando los síntomas de las personas y los resultados de las pruebas tradicionales.

18.53

El Gobierno italiano mantiene contactos con España, Francia y Alemania para elaborar un protocolo de actuación conjunto y permitir vuelos de verano «sin condiciones de cuarentena recíproca» en cuanto sea posible. La ministra de Transportes italiana, Paola De Micheli , mantuvo este lunes una rueda de prensa telemática con los medios internacionales en Italia y confirmó que Roma está en contacto con países de la Unión Europea para permitir vuelos este verano, después de que Francia y el Reino Unido hayan pactado un puente aéreo sin restricciones.

18.44

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los fumadores corren mayor riesgo de sufrir síntomas graves y de morir por Covid-19 , desmintiendo de esta forma algunos pequeños estudios que apuntaban que la nicotina podría ser un factor protector contra el nuevo coronavirus. A través de un comunicado este lunes, la OMS recuerda que el consumo de tabaco es un "factor de riesgo conocido" para muchas infecciones respiratorias y aumenta la gravedad de las enfermedades respiratorias.

18.35

Las autoridades de Singapur han informado este lunes de que el país se acerca a los 24.000 casos confirmados de coronavirus y 21 muertos , si bien ha logrado no registrar nuevos contagios en su principal foco de infección: un dormitorio para trabajadores extranjeros situado en Punggol. El Ministerio de Sanidad ha señalado que en la última jornada se han registrado 486 nuevos casos , lo que sitúa el total en 23.787 desde el inicio de la pandemia, según informaciones de la cadena de televisión CNA.

18.19

La Policía Nacional disolvió ayer una concentración en el barrio de Salamanca en la que alrededor de un centenar de personas estaba incumpliendo la distancia de seguridad impuesta por el estado de alarma. Trece de los congregados en la calle de Núñez de Balboa fueron identificados y sancionados por no respetar las medidas de confinamiento. Lea la noticia.

18.10

Italia ha registrado en las últimas 24 horas un incremento de 179 fallecidos por coronavirus, lo que eleva el total de víctimas mortales en el país a 30.739 . La cifra conocida este lunes supone un ligero aumento con respecto a la del domingo, cuando se contabilizaron 165 decesos. Por otro lado, según ha anunciado Protección Civil, los nuevos casos son 744 (802 el domingo), por lo que Italia cuenta ya con 219.814 positivos confirmados.

18.03

Chile ha superado ya la barrera de los 30.000 casos confirmados de coronavirus , entre ellos más de 300 víctimas mortales , según el balance de víctimas proporcionado este lunes por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Daza ha precisado que hasta las 21.00 (hora local) del domingo se contabilizaron 1.197 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva el total a 30.063 . Además, se han producido otras muertes por coronavirus, con lo que ya son 323.

17.55

Cuba reportó otros 18 positivos de coronavirus SARS-CoV-2 este lunes, día en que no se registraron fallecidos, y acumula un total de 1.784 casos y 77 muertes , según el parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap). La cifra de nuevos casos del día supone un ligero repunte respecto a los de las jornadas previas, aunque mantiene la tendencia a la baja iniciada la semana pasada. Los nuevos casos del día provienen del análisis de 1.847 muestras PCR en la víspera. En total se han realizado 69.182 de estos test hasta la fecha, complementados por miles de pruebas rápidas con kits procedentes de China.

17.48

El Fondo COVID que gestiona el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación , ha aprobado 37 nuevos proyectos de investigación que mejoren a corto plazo el manejo del coronavirus. Estos proyectos, aprobados a lo largo de la semana pasada, suponen una inversión de casi 3,5 millones . Así, sumados a los 85 estudios ya financiados por el Fondo COVID-19 anteriormente, se alcanza la cifra de 117 proyectos aprobados , que ha utilizado ya en torno al 90% de los 24 millones de euros que tiene de presupuesto. En los próximos días se financiarán los últimos proyectos del Fondo. Los 37 nuevos proyectos inciden en la investigación de la respuesta inmunitaria, la biología y comportamiento del virus, la búsqueda de posibles fármacos, la estratificación de pacientes según el pronóstico de la enfermedad y la búsqueda de nuevas soluciones de salud pública para mejorar el control de la pandemia, entre otras cuestiones.

17.40

De acuerdo con las regulaciones gubernamentales vigentes, los viajeros que llegan ahora a Austria deben presentar un certificado médico que confirme los resultados negativos de la prueba Covid-19 (prueba de PCR efectuada, como mucho, cuatro días atrás), o de lo contrario deben comenzar un período de 14 días de cuarentena. Sin embargo, el aeropuerto de Viena ofrece ahora a los pasajeros la posibilidad de someterse a una prueba de coronavirus tipo PCR, diseñadas para verificar la existencia de una infección por Covid-19. Los resultados están disponibles en unas tres horas.

17.34

Las autoridades canadienses han informado este lunes de un incremente de 178 nuevos fallecidos por Covid-19 , elevanto la cifra total de víctimas mortales a 4.906. Por otro lado, el número de contagios en el país es ya de 69.156, 1.160 más que ayer.

17.25

Albania continuó este lunes con la relajación de las medidas del confinamiento y abrió centros comerciales, clínicas dentales, peluquerías y barberos después de registrar en las últimas 24 horas la cifra más baja de nuevos contagios en las últimas ocho semanas, sólo cuatro nuevos casos. Esos negocios funcionarán con horario reducido, siguiendo un protocolo de estrictas medidas de seguridad, higiene personal y desinfección. Hasta ahora en Albania hay 187 enfermos de coronavirus, de los cuales solo 28 están hospitalizados, y tan sólo se ha informado de 31 fallecimientos desde el comienzo de esta pandemia.

17.17

Un total de 79 policías municipales de Madrid, 33 bomberos del Ayuntamiento y 49 efectivos del Samur-Protección Civil han dado positivo en coronavirus , han informado a Europa Press fuentes municipales, tras la realización de miles de test a estos colectivos en las últimas semanas. Por tanto, de momento, el 1,4 por ciento de la plantilla de 5.600 agentes tiene Covid-19, el 1,7 por ciento de la plantilla de 1.800 bomberos y el 6,7 por ciento de los sanitarios del Samur, el colectivo más expuesto.

17.10

Las autoridades sudafricanas han elevado por encima de 10.000 la cifra de casos confirmados de coronavirus, en el marco de una pandemia que ya ha dejado más de 200 fallecidos en el país y que, según el presidente, Cyril Ramaphosa, seguirá presente "un año o incluso más". El ministro de Sanidad, Zweli Mkhize, ha informado este lunes de 637 positivos y 12 fallecidos adicionales, lo que eleva el balance de contagiados y muertos a 10.652 y 206, respectivamente. La cifra de pacientes recuperados ha aumentado hasta los 4.357, según el portal News 24.

17.03

La ciudad china de Wuhan , donde se originó el brote de coronavirus el pasado mes de diciembre, ha registrado este lunes un nuevo foco de infección , el primero desde que las autoridades retiraron las medidas de cuarentena impuestas para frenar la expansión del virus. Las autoridades locales han indicado que se han registrado por el momento cinco nuevos casos de Covid-19, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo. Una de las contagiadas es la mujer de un hombre que dio positivo el domingo y que se convirtió en el primer caso detectado desde el pasado 3 de abril.

16.55

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó a los rusos que vuelvan mañana, martes, al trabajo tras seis semanas no laborables, pese a que Rusia superó hoy a Italia y el Reino Unido al alcanzar los 221.344 casos de Covid-19. Además, anunció el levantamiento gradual de las restricciones a los rusos, que fueron impuestas a finales de marzo pasado. Según las últimas cifras oficiales, Moscú sigue siendo el foco de la pandemia en este país con 115.909 casos, de ellos 6.169 en las últimas 24 horas.

16.45

Las farmacias de la Comunidad de Madrid han puesto en marcha hoy la campaña de reparto de mascarillas, no sin críticas y una nube de interrogantes a su alrededor. Desde este lunes, y en un plazo de 15 días, con la tarjeta sanitaria o el DNI los madrileños podrán acudir a por la suya. Se trata de mascarillas KN95 FPP2 que, según ha indicado la Comunidad de Madrid, si se utilizan correctamente «proporcionan un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas». Lea la noticia.

16.38

Barcelona ha instalado diez maquinas de venta de mascarillas y gel hidroalcohólico en la red de metro para reforzar la seguridad de los viajeros. En rueda de prensa, la concejal de Movilidad y presidenta de Transportes Metropolitanos de Barcelona, Rosa Alarcón, ha manifestado su satisfacción por que las normas de higiene y distanciamiento que rigen desde el pasado lunes en la fase «0» de desescalada se están cumpliendo de forma generalizada en las redes de metro y autobuses.

16.30

El Gobierno británico ha dado luz verde a que el deporte profesional vuelva al Reino Unido a partir del 1 de junio a puerta cerrada. La Premier League podría, por lo tanto, retornar a principios de junio -con el 8 o el 12 como fechas más posibles-, tal y como están discutiendo los clubes de la competición, reunidos esta mañana a través de una videoconferencia. El campeonato inglés lleva suspendido desde mediados de marzo.

16.22

El festival musical Primavera Sound, que este año esperaba una especial edición ya que tenía que celebrar su 20 aniversario, ha anunciado finalmente, «en la decisión más difícil de su historia», que aplaza su próxima cita hasta el año que viene, en concreto, del 2 al 6 de junio de 2021.

16.15

Las autoridades realizaron operaciones conjuntas en al menos cinco estados durante el fin de semana para verificar presuntos delitos contra la administración pública en procesos de compras realizados en carácter de urgencia, que dispensa la celebración de licitaciones, para atender a los infectados con Covid-19. Los materiales, que deberían haber sido entregado en los primeros días de abril, fueron adquiridos por un valor de 33 millones de reales (unos 6 millones de dólares) , pagados de forma anticipada y "sin la exigencia de cualquier garantía" o "mínimas cautelas" respecto a la verificación de la idoneidad y capacidad de la empresa vendedora, según la Policía. En las últimas semanas, las investigaciones de irregularidades en compras de equipamientos de salud se han multiplicado en Brasil.

16.07

Portugal inicia hoy una semana considerada decisiva para marcar el ritmo de su desescalada, que tiene previsto comenzar su segunda fase el próximo lunes, si los primeros números sobre la apertura inicial del 4 de mayo no obligan a modificar las fechas. Por ahora, el país registra 1.144 muertos (9 más en las últimas 24 horas) y 27.679 contagiados (98 nuevos desde ayer domingo) , según el último balance de la Dirección General de Salud (DGS).

16.00

Las cinco ciudades españolas con más habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao) nunca han estado tanto tiempo con un aire tan limpio como en estas últimas semanas de confinamiento obligado para frenar la expansión del Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Así se desprende de un informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad (OS) y la Universidad de Castilla-La Mancha sobre la calidad del aire en las ciudades durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, difundido este lunes. El trabajo señala que las cinco grandes ciudades "nunca han tenido un aire tan limpio desde que existen datos comparables" y han mejorado su calidad del aire en más de un 50% en dióxido de nitrógeno (NO2) durante el primer mes de estado de alarma por el coronavirus, que comenzó el pasado 14 de marzo, en comparación con los tres años anteriores en las mismas fechas (2017 a 2019).

15.52

Con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la higiene, desde la televisión pública japonesa NHK han llevado a cabo un experimento en el que juntaron a diez desconocidos y simularon que una de ellas estaba infectada por un virus. Para ello, y con la ayuda de expertos, impregnaron las manos de este sujeto con una pintura invisible que se ve fluorescente bajo luz especial. Más detalles.

15.45

El Reino Unido elevó hoy la cifra total de fallecidos por Covid-19 en hospitales, residencias y domicilios hasta 32.065 , tras registrar 210 nuevas muertes , informó el Ministerio de Salud. En 24 horas se han llevado a cabo 100.490 test y se han detectado 3.877 nuevos contagios , después de que el Gobierno publicara ayer su hoja de ruta para reducir el confinamiento, que comenzará a relajarse el miércoles.

15.40

La Reina ha compartido la jornada con voluntarios de Cruz Roja , que está viviendo la mayor movilización de su historia como consecuencia de la pandemia del Covid . En concreto, Doña Letizia ha visitado este lunes la sede de la avenida Cardenal Herrera Oria 5, de Madrid, una de las 1.400 que la organización tiene en todo el país. Allí, se ha puesto un chaleco rojo de la ONG, se ha involucrado en las tareas de los voluntarios, ha hablado por teléfono con niños y mayores, y ha conocido de primera mano la respuesta de Cruz Roja ante esta situación.

15.32

Este lunes 11 de mayo, sesenta días después, el Real Madrid volvió a entrenar en Valdebebas. Lo hizo en sesiones individuales, como marca el protocolo, y en dos grupos. El primero comenzó a las 09.00 horas y el segundo a las 11.00. No faltó nadie, excepto Jovic , que con un pie roto estará entre mes y mes y medio de baja. La buena noticia la puso Hazard, al que se le pudo ver sobre el césped. Lea la noticia.

15.25

La Policía Municipal de Madrid desalojó el pasado fin de semana 400 fiestas en viviendas, tras llamadas de denuncia de vecinos, y localizaron 97 pequeños botellones en distintos puntos de la ciudad, según han informado a Efe fuentes municipales. Así, la Policía Municipal de Madrid elevó el pasado sábado 1.987 propuesta de sanción y el domingo, 1.866 . Los agentes municipales arrestaron el sábado a tres personas, mientras que el domingo fueron nueve los detenidos.

15.17

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , ha avanzado que el plan para las playas que su Ejecutivo debate este lunes incluye aforos limitados, prácticamente a la mitad y en ocasiones de hasta el 40 por ciento, así como control policial de entrada, salida y distancias, y la prohibición de juegos colectivos. Moreno ha informado en declaraciones a Antena 3 de que habrá distancias de seguridad de entre 2 y 2,5 metros , y ha explicado que la Policía Local va a jugar «un papel fundamental» para controlar tanto el distanciamiento como los aforos.

15.10

A los pies de las Cuatro Torres de la capital , varias personas aguardaban esta mañana su turno a las puertas de una farmacia. «¿Hay caretas o no hay caretas?», pregunta, una vez dentro del local, un hombre mayor, con el desparpajo propio de los ancianos. «De momento, sí», responde Laura, una de las empleadas, que este lunes no ha cesado de repartir las mascarillas FFP2 adquiridas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En total, siete millones de dispositivos que se distribuirán a través de las 2.882 oficinas de farmacia de la región durante las próximas dos semanas. Lea la noticia.

14.56

El Foro de la Profesión Médica ha organizado, en recuerdo de los cerca de 50 médicos fallecidos con coronavirus, un homenaje el próximo 14 de mayo, cuando, a las puertas de los centros de trabajo, se guarden dos minutos de silencio a partir de las 12.00 horas. En un comunicado, el Foro, integrado por los colegios de médicos, las sociedades científicas y los sindicatos médicos, informa de esta iniciativa, en la que los compañeros de los fallecidos, además de lucir un crespón negro, compartirán sus recuerdos y mensajes de ánimo y reconocimiento para ellos y sus familias.

14.48

El 96% de los usuarios del Metro de Barcelona entran a la red del suburbano con la mascarilla puesta, tal como establece la orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En rueda de prensa telemática la concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, ha afirmado este lunes que se trata de un «dato relevante» y que evidencia el esfuerzo colectivo.

14.35

En los últimos días se han producido dos nuevos fallecimientos entre el colectivo de médicos en Madrid debido al contagio coronavirus. Se trata de la doctora Inmaculada Hernández Beltrán, que trabajaba en Atención Primaria, y el doctor Juan Rey Naya, cardiólogo en la Clínica Santa Elena de Madrid. Con estos dos óbitos ya son 17 los médicos fallecidos en Madrid por la Covid-19, 12 en activo y cinco jubilados. Ambos doctores fallecieron el pasado 9 de mayo. El doctor Rey Naya, era cardiólogo y falleció a los 70 años. Era miembro del Patronato de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

14.20

El Ministerio de Ciencia e Innovación destinará un presupuesto de 12 millones de euros a una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos de I+D y mejora de la producción relacionados con el coronavirus. Según explicó, el objetivo de esta nueva convocatoria es incrementar la disponibilidad de los productos considerados de emergencia, mejorar el tratamiento de la enfermedad, avanzar en el diagnóstico y manejo clínico de pacientes infectados por coronavirus y contribuir al diseño, desarrollo e implantación de medidas de salud pública para responder eficazmente a la pandemia.

13.59

El Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno destinar un total de 10,5 millones para contar con las máximas garantías de seguridad de cara a una futura apertura al baño de las playas de la comunidad ante el Covid-19. Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, junto al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien ha insistido en la petición por parte de la Junta de iniciar la apertura de las playas el próximo 25 de mayo.

13.50

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) agradeció este lunes a los ciudadanos su máxima colaboración a la hora de recoger el material de protección (una mascarilla KN95, del tipo FFP2) adquirido por la Comunidad de Madrid y que desde este lunes se reparte de forma gratuita en las oficinas de farmacia de la región. En un comunicado, el colegio llamó a que, «para continuar en la misma línea», se incida en que los ciudadanos continúen acudiendo de forma escalonada a retirar su material de protección «durante el periodo abierto de 15 días».

13.35

La banca ha seguido prestando servicio a sus clientes durante todo el estado de alarma pero en estos días, entidades como Santander, BBVA y Sabadell, reabren 585 sucursales en España mientras que CaixaBank y Bankia amplían el número de personal presente físicamente en el 90 % de sus oficinas.

13.29

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) prevé poner a la venta La Primitiva y EuroMillones la próxima semana, según el plan para la reapertura en el proceso de desescalada, una planificación que no contempla la vuelta a la actividad antes del próximo 18 de mayo, a pesar de que desde este lunes el 51% de los españoles en la Fase I. A partir de este lunes 11 de mayo, el Gobierno permite en las provincias y zonas que han pasado a la Fase I de la desescalada la reapertura al público de las administraciones de lotería, «siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados», si bien se exceptúan aquellos que se encuentren dentro centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior.

13.03

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha autorizado el primer ensayo clínico en España en el que se investigará la eficacia y la seguridad de 'Kineret' (anakinra). Este fármaco, para tratar enfermedades autoinflamatorias, podría reducir la respuesta inflamatoria exagerada y la neumonía en pacientes graves por Covid-19 con el «síndrome de tormenta de citoquinas». El ensayo clínico, financiado por la compañía biofarmacéutica Sobi, es una iniciativa del Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y se llevará a cabo en diez hospitales españoles. El estudio se ha fijado dos objetivos principales: evaluar el efecto de anakinra añadido al tratamiento estándar, en la necesidad de ventilación mecánica en pacientes con neumonía grave causada por Covid-19 y tormenta de citoquinas; y analizar el efecto del fármaco sobre la mortalidad en pacientes con neumonía grave causada por Covid-19 y tormenta de citoquinas.

12.52

Bulgaria permite desde este lunes la reapertura de cines, museos, bibliotecas, así como actividades de ocio en espacios cerrados, como conciertos, bajo estrictas condiciones de prevención y con aforo reducido, según informaron a Efe fuentes del ministerio de Sanidad. Los eventos culturales en espacios cerrados estarán permitidos si el público puede mantener una distancia de dos metros, usa mascarillas y se ocupa solo el 30 % del aforo, según la orden ministerial emitida hoy que permite la reapertura.

12.45

La Policía Municipal de Madrid ha desalojado este fin de semana 400 fiestas en viviendas, tras llamadas de denuncia de vecinos, y han localizado 97 pequeños botellones en distintos puntos de la ciudad, según han informado a Efe fuentes municipales. Estos 97 botellones se detectaron en las noches del viernes al sábado y del sábado al domingo, la gran mayoría gracias a llamadas y denuncias vecinales.

12.29

El sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado incorporar 15.500 enfermeras en toda España, avisando de que la crisis del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, ha constatado que el «déficit estructural» de plantillas que viene sufriendo Atención Primaria desde hace «muchos años» y que ha impedido dar una «buena respuesta» a las necesidades asistenciales actuales.

12.10

Un estudio internacional, liderado por la consultora Open Evidence -vinculada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)- revela que la salud mental de un 46% de los españoles está en riesgo por la crisis del coronavirus y que 6 de cada 10 españoles se han sentido en algún momento tristes, deprimidos o desesperados por el futuro, ha informado la UOC este lunes en un comunicado. La investigación, en la que han colaborado investigadores de la Universidad de Milán, la Universidad de Trento, la Universidad de Glasgow, la Universidad de Tillburg y la Universidad Nacional de Colombia, muestra que casi un 60% de la población en España necesita que «el gobierno no se centre solo en prevenir el contagio, sino también en evitar una importante crisis económica».

12.02

Dice Simón que las medidas de seguridad se deben seguir en todas partes. En Canarias y Balres en particular, dice, el impacto de no guardar las medidas de seguridad en los aviones puede ser mayor que en otros lugares.

12.01

Sobre la situación del País Vasco, Simón explica que los expertos entienden que la comunidad estaba lista para pasar a la fase 1, y no entra a valorar que el Gobierno vasco haya establecido algunas restricciones, como prohibir las reuniones en domicilio.

11.53

«No es fácil definir el número de personas que necesitamos o que vamos a necesitar», justifica Simón.

11.50

Simón asegura que aunque no se puede concluir con certeza que los paseos de los niños no hayan provocado mayor transmisión, si esto hubiera ocurrido se habría empezado a notar ya la tendencia.

11.47

Dice Simón que a nivel internacional hay un incremento similar en varios países, excepto Rusia, donde estos incrementos son mayores.

11.44

Sin embargo, Simón pide prudencia y seguir teniendo cuidado, viendo los rebrotes que se han producido en China y Corea del Sur.

11.43

Fernando Simón asegura que los datos de hoy son «muy favorables» y asegura que estamos en las últimas fases de la transmisión.

11.30

El contacto social en grupos reducidos en domicilios no está permitido en el País Vascp, según los criterios de aplicación de la Ertzaintza y las policías locales sobre la alerta sanitaria, una medida que no figura en el decreto que firmó este domingo el lendakari y que sí autoriza el Gobierno central para la fase 1 de la desescalada.

11.12

El número de profesionales sanitarios contagiados asciende a 48.320.

11.06

El número de personas recuperadas asciende a los 137.139, 973 más que ayer.

11.05

El número total de casos confirmados por PCR es de 227.436, 373 más que ayer.

11.03

España registra 123 fallecidos en las últimas 24 horas. El total es ya de 26.744 personas que han muerto durante la pandemia.

10.59

África tiene 60.505 casos confirmados, 2.216 muertes por coronavirus y 20.756 se han curado desde que Egipto reportó el primer caso del virus SARS-CoV-2 en el continente a mediados de febrero. Un dato importante a tener en cuenta es la tasa de letalidad que en el continente africano es del 3,5%, muy por debajo de la Europa (9,4%) y América del Norte (6%) y ligeramente por encima que Asia (3,3%). El virus ha llegado más lentamente a este continente de 1.200 millones de habitantes, pero la OMS advierte de la «preocupante tendencia al alza» en esta región.Ghana ha registrado cerca de 1.000 nuevos casos y Nigeria, unos 860 en un solo día. A la cabeza de los contagios están Sudáfrica -que ha superado los 10.000 casos confirmados-, Egipto, Marruecos, Argelia, Nigeria, Ghana y Camerún; siendo Argelina el que más muertes por Covid-19 ha registrado con un total de 502 fallecidos hasta ahora. Un reciente estudio estima que si la pandemia no se controla, podrían morir hasta 190.000 personas en el continente y hasta 44 millones podrían contagiarse. Informa Alba Amorós.

1o.55

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya las 280.000 víctimas mortales y deja más de cuatro millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este lunes, el balance global del coronavirus asciende a 4.103.152 casos y 282.727 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,4 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la tabla, con 216.169 personas curadas, seguido por Alemania, con 145.600 pacientes salvados, y España, con 136.166.

10.45

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas más de 11.000 casos en Rusia, lo que eleva el balance a más de 220.000 personas contagiadas y un total de 2.009 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 11.656 casos de Covid-19 en 84 regiones, incluidos 5.417 casos sin síntomas clínicos», ha informado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

10.37

El Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado este domingo 258 nuevos casos de Covid-19, el mayor número de contagios desde que se inició la pandemia en el país sudamericano, lo que lleva el total de positivos a 6.034, mientras que las víctimas mortales han ascendido hasta las 305. Las autoridades sanitarias han informado de cinco nuevos fallecimientos, todos ellos de personas por encima de los 50 años y registrados en la jurisdicción de Buenos Aires, que continúa siendo la región del país más afectada por la pandemia.

10.24

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución a través de la cual se reanuda la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, para la formación sanitaria especializada de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. La reanudación de esta oferta, regulada en la orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, supondrá la incorporación a las comunidades autónomas de un «número significativo de profesionales», paliando así los efectos que ha tenido la pandemia del coronavirus y «reforzando» el Sistema Nacional de Salud (SNS).

10.20

Los expertos que participan en el proyecto de investigación Mosquito Alert han afirmado este domingo que el mosquito tigre puede transmitir hasta 22 virus distintos, pero no el coronavirus. El director de Mosquito Alert, Frederic Bartumeus, ha augurado un descenso de los casos de Dengue, Zika y Chikungunya este verano a casa del descenso del turismo por la pandemia, según un comunicado del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf). «Si bien las molestias provocadas por los mosquitos no disminuirán, el 2020 podemos esperar menos probabilidad de casos autóctonos de estas enfermedades», ha explicado Bartumeus.

10.08

La Conselleria de Salud y Consumo de Baleares hace desde este lunes, día 11 de mayo, cuando Mallorca, Menorca e Ibiza entran en la fase 1 de la desescalada, pruebas diagnóstico de coronavirus (COVID-19) a todos los casos sospechosos y un estudio de contactos. Según ha informado la Conselleria en nota de prensa, a partir de este lunes, se pone en marcha la Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de la fase de transición de la pandemia generada por la COVID-19, que consiste en que a todos los pacientes sospechosos de estar afectados por el virus se les hará la prueba de diagnóstico (PCR) en un plazo inferior a 24 horas. En caso de resultar positiva se iniciará un estudio de contactos estrechos, con el fin de poder hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad.

10.02

Los concesionarios de vehículos y las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), independientemente de la superficie de sus locales, podrán abrir sus puertas al público en todas las regiones y territorios en los que se inicie la fase 1 de desescalada de medidas contra el coronavirus, que se pondrá en marcha este lunes, 11 de mayo. Así se recoge en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se explica que los puntos de venta de automóviles deberán operar con cita previa para sus clientes, al igual las estaciones de ITV.

9.45

El Ayuntamiento de Madrid aprobará esta semana una resolución para autorizar de nuevo el regreso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes, incluyendo una serie de modificaciones, como el uso de guantes, para garantizar la seguridad de los usuarios y del resto de ciudadanos frente a los contagios de la Covid-19. De este modo y con la finalidad de «facilitar el despliegue progresivo de su flota en las debidas condiciones de salubridad», se va a levantar la medida excepcional de revocación temporal que se aprobó el pasado 16 de marzo sobre las licencias de los patinetes eléctricos, ha informado el Consistorio.

9.25

Arabia Saudí implementará a partir del próximo 1 de julio una fuerte subida del impuesto del valor añadido (IVA), que pasará del 5% actual al 15%, como respuesta al doble impacto adverso para la economía del Reino derivado de la pandemia de Covid-19 y del desplome de los precios del petróleo, según ha indicado el ministro de Finanzas del país, Mohammed al-Jadaan. Además de triplicar el tipo del IVA, Arabia Saudí suprimirá a partir del mes de junio el pago del subsidio para hacer frente al coste de la vida que reciben todos los funcionarios del país desde 2018 y que asciende a 1.000 riales (246 euros) mensuales, según recoge la agencia estatal saudí SPA.

9.10

Francia comenzó este lunes el proceso de desescalada, muy progresivo, con un foco de atención particular en los transportes públicos y la nueva ley sobre la urgencia sanitaria todavía pendiente de entrar en vigor por cuestiones jurídicas. Los transportes públicos, en especial en el área metropolitana de París, estuvieron bajo vigilancia desde primera hora de la mañana por ser uno de los principales lugares de contagio potencial, con brigadas de las propias compañías apoyadas por las fuerzas del orden.

9.00

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 357 casos y 22 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a casi 170.000 contagiados y más de 7.400 víctimas mortales, según los datos publicados por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance diario de 22 muertos es la cifra más baja de fallecidos por coronavirus registrada en Alemania desde marzo y es inferior a los 26 decesos contabilizados el domingo. Los 357 contagios registrados en las últimas 24 horas también son inferiores a los 667 positivos contabilizados el día anterior. Con los nuevos datos, el balance asciende a 169.575 personas contagiadas y 7.417 víctimas mortales por coronavirus.

8.45

Las farmacias de la Comunidad de Madrid distribuirán desde este lunes de forma gratuita 7 millones de mascarillas FFP2 que los ciudadanos podrán recoger con su tarjeta sanitaria o el DNI para protegerse frente al coronavirus. Según informa el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), estas mascarillas se podrán retirar en las farmacias durante un periodo de 15 días, por lo que estos profesionales recomiendan acudir a estos establecimientos de forma escalonada.

8.29

Disneyland Shanghái abrió hoy sus puertas de nuevo a los visitantes y se convirtió en el primer parque de la empresa estadounidense que retoma su actividad en todo el mundo después de más de tres meses cerrado a causa de la pandemia de coronavirus. La apertura del parque de la capital financiera china marcará el camino al resto de instalaciones de Disney en Francia, Estados Unidos y Asia, que permanecen cerradas debido al virus.

8.09

El Gobierno interino de Bolivia ha anunciado este domingo a través de un nuevo decreto el endurecimiento de las penas contra aquellas personas que difundan información sobre la pandemia de Covid-19 que «afecte a la salud pública», o «genere incertidumbre», amparándose en la declaración de emergencia sanitaria decretada hace dos meses. Esta nueva norma viene a modificar los artículos de dos decretos anteriores con los que el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez pretende prevenir la desinformación no sólo en los medios de comunicación, sino también en el plano artístico.

6.38

Las autoridades de Corea el Sur tratan de localizar hoy a unas 3.000 personas que visitaron los locales de ocio nocturno en los que se ha originado un nuevo brote de coronavirus en Seúl con el fin de controlar el repunte de casos. El alcalde de la capital surcoreana, Park Won-soon, dijo hoy en una entrevista con la radio pública KBS que el consistorio tiene datos de 5.517 personas que visitaron los cinco locales nocturnos afectados -los cuales registraban los nombres y teléfonos de todo el que entraba- entre el 30 de abril y el 5 de mayo.

6.32

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no tiene previsto ponerse en cuarentena a pesar de que su principal portavoz de prensa, Katie Miller, haya dado positivo en coronavirus, anunció este domingo en un comunicado otro vocero de la oficina vicepresidencial. Este segundo portavoz, Devin O'Malley, anunció que Pence volverá al trabajo mañana lunes y desmintió de esa forma un artículo de la agencia Bloomberg, que citando a tres funcionarios familiarizados con la situación aseguraba que el vicepresidente estaba aislado en su residencia.

6.31

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que detectó este domingo 17 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2, cinco de ellos en la provincia de Hubei, cuna del brote. Según las autoridades sanitarias provinciales, se trata de infectados asintomáticos localizados en Wuhan, la capital de Hubei, que han comenzado a manifestar síntomas de la resultante enfermedad COVID-19. La provincia centro oriental de Hubei había registrado un caso de contagio local en la víspera, después de haber encadenado 35 días consecutivos sin detectar nuevas infecciones.

6.30

El Gobierno canario se ha dirigido esta noche públicamente a las aerolíneas para exigirles que cumplan "la normativa que establece la adecuada separación de seguridad entre pasajeros", tras la polémica que ha generado un vuelo de Iberia Express de este domingo entre Madrid y Gran Canaria. A través de Twitter y otras redes sociales, varios pasajeros de ese vuelo se han quejado de que la cabina iba casi al completo, sin dejar una butaca de separación entre viajeros, como ellos consideraban que correspondía para guardar la distancia de seguridad recomendada en los protocolos de prevención del Covid-19. Varios de esos pasajeros han publicado fotos en las redes sociales que acreditan el alto nivel de ocupación del vuelo y vídeos en los que se ve a algunos viajeros pidiendo explicaciones a la tripulación. Iberia Express ha dado su versión de los hechos en una respuesta a una de esas protestas vía Twitter: "Hola, lamentamos leer tu mensaje", responde a uno de los pasajeros que se quejaba, "no obstante queremos asegurarte que cumplimos con todas las normas de seguridad marcadas por las autoridades".

6.29

Cataluña suma ya 11.160 muertos por la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, 51 más que el día anterior, con lo que se mantiene la tendencia a la baja en el número de fallecidos, según los datos facilitados esta noche por el departamento de Salud de la Generalitat, que incluyen la información declarada por las funerarias. Del total de víctimas contabilizadas, que incluyen tanto a personas positivas de coronavirus como a aquellas que se sospecha que padecían la enfermedad, 3.309 han muerto en una residencia (15 más que ayer), 149 en un centro sanitario (una más que ayer), 612 en su domicilio (tres más que ayer) y el resto de muertos corresponden a personas fallecidas en un hospitales o casos no clasificables por falta de información.