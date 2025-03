Coronavirus España directo: Sanidad suma 23.572 casos y 83 fallecidos desde el viernes 

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 5.993.668 casos confirmados de Covid-19 y la de 183.034 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El último balance es de 34.766 contagios más que el sábado y de 316 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.021. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.683 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 16.041, California (12.935), Texas (12.849) y Florida (11.125).

"Hemos alcanzado una desaceleración en el contagio, pero no hemos llegado al nivel como para tener bajo control el virus", ha explicado este domingo el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este lunes que no descarta pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la aplicación de un estado de alarma en Catalunya ni la ayuda del Ejército si es necesario para hacer frente a la pandemia del coronavirus. "Podríamos llegar a necesitarlo, por tanto, no descarto nada. Tampoco pedir la ayuda de personal del Ejército si nos hace falta. Ahora la prioridad es la salud y la vida de las personas", ha asegurado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha asegurado que "la intención" es comenzar las clases el 9 de septiembre, aunque ha añadido que si la autoridad sanitaria considera que "no es conveniente" arrancar en determinados municipios, "se harán limitaciones en localidades concretas". En una entrevista concedida a Castilla-La Mancha Media (CMM), recogida por Efe, la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa de cara al inicio del curso escolar y ha valorado que los equipos directivos de los centros "han hecho un trabajo magnífico, de organización, basado en pautas" que se les dieron en las reuniones que la Consejería ha mantenido con las direcciones de todos los centros.

Durante una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Celaá hizo cierta autocrítica sobre la decisión que se adoptó en primavera al cerrar las escuelas con el decreto de estado de alarma y, sobre todo, a la que no se dio marcha atrás cuando comenzó la desescalada y empezaron a recuperarse otras actividades económicas.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, defendió este lunes ante el inicio del nuevo curso escolar que los colegios son “lo primero que debe abrirse y lo último en cerrarse” en esta época de pandemia de Covid-19 e hizo cierto acto de contracción al manifestar que “hoy no se haría un cierre definitivo de los colegios como se hizo en marzo”.

El 60 por ciento de los españoles sitúa a la pandemia como su principal preocupación, según el estudio global de Ipsos 'What worries the world', que recoge mensualmente las principales preocupaciones de 27 países.

Agentes de la Policía Local de Lugo identificaron a cuatro menores y los acompañaron a sus respectivos domicilios, después de que varias personas denunciasen que los cuatro chavales estaban en la zona ajardinada del Paseo do Miño sin hacer uso de la obligatoria mascarilla y, además, hicieron caso omiso cuando otros usuarios de esa zona de ocio familiar les pidieron que se la pusiesen. Según informó la propia Policía Local, los hechos sucedieron ayer, día 30 de agosto, sobre las 21:15 horas en la zona ajardinada que hay entre el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo y el Paseo do Miño.

Navarra registró el domingo 127 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar 1.399 pruebas PCR (un 9,1% positivas). En los hospitales navarros se produjeron en la jornada de ayer 8 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, ninguno de los cuales fue en UCI, y no se registraron fallecidos por Covid-19, por lo que el número total de muertes por esta causa desde el comienzo de la pandemia se mantiene en 534.

El director Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, y el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, han firmado una declaración conjunta en la que instan a los países europeos a facilitar clases 'on line' y garantizar el uso de mascarillas en colegios. Y es que, el Covid-19 ha creado la mayor disrupción de los sistemas educativos en la historia, afectando a casi 1,6 mil millones de estudiantes en más de 190 países, incluido Europa. "La mayoría de los países de la Región cerraron las escuelas para ayudar con la contención del virus. Si bien esto fue vital, a medida que avanzamos hacia la reapertura, ahora debemos determinar cómo abrir escuelas en la Región de manera segura", han dicho los expertos.

El brote de Covid-19 que sufre el centro de personas mayores con el que cuenta la empresa Vitalia en Mairena del Aljarafe (Sevilla), enclavado en la avenida de Los Olmos, suma once casos positivos divididos entre nueve residentes y dos trabajadores, incluyendo también el caso de una residente fallecida relacionada con este brote, según ha precisado la Consejería de Salud y Familias en su informe diario sobre la evolución de la pandemia. Según la Consejería, más allá del citado fallecimiento, los restantes casos de coronavirus no habrían requerido hospitalización, toda vez que continúan las pruebas de PCR entre la comunidad de este centro de personas mayores que cuenta con 234 plazas, 180 de ellas concertadas con la Junta de Andalucía para personas en situación de dependencia.

Asegura en rueda de prensa que las cifras de contagios son "altas", pero "estables" y recalca que "no estamos para nada en los niveles de marzo y abril".

"Entre los niños vemos que la incidencia es más alta que lo que fue en su momento [...] Hay muchas dudas con la transmisión de los niños. Sabemos que tienen cuadros más leves, pero tenemos que tener cuidados con ellos", explica Simón, quien, no obstante, recalca que se disponen de estudios "en los que se muestra que la transmisión entre niños es muy baja. Bastante más baja que en la sociedad en general".

"Si se aplican las medidas de protección adecuadas, la probabilidad de transmisión es ínfima", insiste Simón. "Si profesores y padres aplican las medidas y consiguen que los niños lo hagan, la posibilidad de transmisión no va a ser cero, pero se va a reducir mucho".

Fernando Simón ha reconocido que durante el mes de agosto se ha producido un incremento "importante" de los casos y la transmisión del Covid-19, lo que le produce una sensación "agridulce" a la hora de poder realizar un balance de la evolución del virus durante dicho mes, ya que, a pesar de que se ha duplicado el número de pruebas realizadas, en comparación a julio, se ha producido un incremento "importante" de los casos y, por tanto, de la transmisión. "Ahora mismo detectamos casi el mismo número de casos que en el pico de finales de marzo y principios de abril. Aunque son muy distintos, seguimos teniendo un incremento de la transmisión y eso no nos deja dormir tranquilos", ha señalado Simón, para recalcar que hay zonas "muy pobladas", como por ejemplo Madrid, en las que el control de la transmisión "no es fácil".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido a la población en la importancia que tiene evitar las denominadas 'tres C': espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos. En una rueda de prensa, Tedros ha recordado que para evitar contagiarse del coronavirus es necesario mantener una distancia de, al menos, un metro de distancia con los demás, lavarse las manos con regularidad y utilizar mascarillas. "Son cosas esenciales sobre las que todos los países, comunidades y personas se deben enfocar para controlar la transmisión del Covid-19", ha dicho, para subrayar también la necesidad de evitar acudir a lugares muy concurridos como, por ejemplo, eventos deportivos, discotecas o lugares de culto.

La Comunidad de Madrid reabrirá un hotel en el madrileño barrio de Las Tablas, con sanitarios y personas de servicios sociales, para acoger familias y personas sin hogar con síntomas leves de Covid-19 derivados por servicios sociales municipales, han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, que recalcan que no se trata de un hotel medicalizado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no descarta pedir ayuda al Ejército para afrontar los rebrotes de Covid-19 y tampoco cierra la puerta a pedir el estado de alarma si sigue empeorando la epidemia en Cataluña, que ha sumado hoy 1.147 nuevos contagios, ocho muertes y roza ya los 700 hospitalizados.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el crecimiento de contagiados por coronavirus no está suponiendo "una presión desmesurada" sobre el Sistema Nacional de Salud, aunque ha insistido en tomar medidas para que los casos no aumenten. En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el ministro ha recordado que durante la desescalada, una de las condiciones fue elaborar "planes de contingencia" para dar una respuesta adecuada a los rebrotes. "El crecimiento de casos no va aparejado a una presión desmesurada del Sistema Nacional de Salud", ha señalado Illa, quien ha pedido tomar medidas para que los contagiados no aumenten. "Detección precoz y vigilancia de los mismos", ha incidido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que un "ensañamiento con Madrid" por las cifras del coronavirus es "perjudicial para España". "Este ensañamiento con Madrid es injusto, desproporcionado y perjudicial para España. Si Madrid no se reactiva, España se hunde", afirma en su cuenta de Twitter la presidenta regional, que se remite a la conferencia de prensa que ha ofrecido este lunes Simón.

La Dirección General de Salud del Gobierno francés ha informado este lunes de 29 muertos en hospitales y 3.082 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 48 horas, lo que supone un sensible descenso con respecto a los últimos registros. El viernes se informó de 7.379 casos y 20 decesos. En total hay 30.635 muertos entre los 281.025 casos de Covid detectados desde el inicio de la pandemia.