Coronavirus España directo: 232.037 casos y 27.778 fallecidos, 83 más que ayer

México prepara la repatriación de un millar de mexicanos a través de un programa de ocho vuelos que coordinado con autoridades de Estados Unidos, informaron este martes las autoridades del país. os traslados aéreos saldrán los días 19, 22, 26 y 29 de mayo desde San Diego (California) y Brownville (Texas), cuatro de cada urbe, a Ciudad de México, señalaron las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y las autoridades de migración.

Los muertos por coronavirus en Honduras ascienden a 147, mientras que los contagiados rozan los 3.000, informó este martes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en cadena nacional de radio y televisión. El registro de hoy elevó a 147 la cifra de fallecidos con un nuevo caso, mientras que de 535 pruebas de laboratorio practicadas, 157 dieron positivo, para dejar el numero de contagios en 2.955, indicó el organismo estatal. Según el Sinager, del total de personas que han contraído la enfermedad, desde marzo, cuando fueron confirmados los primeros casos de coronavirus en el país, 321 están hospitalizadas, de las que 291 permanecen en condición estable, 13 están graves y 17 en cuidados intensivos.

Guatemala registró este martes la muerte de cinco personas por coronavirus, la cifra diaria más alta desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo pasado y suma 43 víctimas mortales en total a causa de la enfermedad. El país centroamericano contabilizó 132 nuevos contagios en las últimas 24 horas tras realizar 1.189 pruebas, por lo que acumula 2.133 casos de coronavirus, según detalló el ministro de Salud, Hugo Monroy, en un mensaje por cadena nacional. El ministro indicó que los cinco fallecidos este martes son cuatro hombres de 35, 58, 74 y 48 años, y una mujer de 73.

México llegó este martes a los 5.666 decesos con 54.346 casos confirmados de Covid-19 al ser notificados durante la jornada 334 fallecimientos y 2.713 contagios, informaron sus autoridades de Salud. Por sexto día consecutivo México superó la barrera de los 2.000 nuevos casos de contagio con los 2.713 de esta jornada. En las últimas 24 horas, los casos confirmados crecieron un 5,3 % respecto a los 51.633 contagios acumulados contenidos en el informe del día anterior, dijo en rueda de prensa el director de Epidemiología del Gobierno mexicano, José Luis Alomía.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que su país registró 5 nuevos contagios por coronavirus SARS-CoV-2 este martes, por los 6 de la víspera, y prolonga así una racha de 9 días consecutivos por debajo de la decena de nuevos casos. De los 5 casos, 4 fueron por contagio local y se diagnosticaron en la provincia nororiental de Jilin, un nuevo foco que en los últimos días ha dejado más de una treintena de contagiados. El otro caso fue de un viajero procedente del extranjero -uno de los llamados casos «importados»- y se detectó en la provincia septentrional de Mongolia Interior.

El Ministerio de Salud de Ecuador ha informado este martes de que el país ha superado los 34.000 casos de coronavirus tras registrar 569 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En concreto, los casos de Covid-19 en el país latinoamericano ascienden hasta los 34.151, mientras que se han confirmado 2.839 fallecidos por la enfermedad. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado este martes una serie de medidas con las que pretende evitar «el derrumbe de la economía» del país por la pandemia de coronavirus, entre las que destaca un recorte de más de 4.000 millones de dólares en el gasto público.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un proyecto de ley que torna obligatorio el uso de mascarillas de protección en lugares públicos durante toda la pandemia del coronavirus y estipula multas para quien infrinja la medida. El proyecto de ley será remitido al Senado para ser sometido a su aprobación en la cámara alta y, en caso de su ratificación, deberá ser entregado al presidente, Jair Bolsonaro, para su sanción y entrar en vigencia en todo el territorio nacional.

Las autoridades de salud de Panamá informaron este martes de que se han registrado en su país dos nuevas muertes por coronavirus y otros 141 casos de la enfermedad, que elevan a 281 las defunciones y a 9.867 los contagios confirmados. Hay 337 pacientes hospitalizados en el territorio panameño, de ellos 267 en planta y 70 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que un total de 6.194 enfermos ya se han recuperado. En aislamiento domiciliario, con cuadros leves y moderados, se mantienen 3.055 personas, de las que 682 han sido trasladadas a hoteles que funcionan provisionalmente como hospitales.

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este martes que la cuarentena para combatir el coronavirus, que comenzó el 25 de marzo, se prolongará una semana más, hasta el 31 de mayo, mientras que la emergencia sanitaria fue alargada hasta el 31 de agosto. «El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir que el 25 de mayo, que (...) teníamos previsto que ahí terminara este ciclo, se extiende hasta el 31 de mayo», dijo Duque en su programa diario sobre las medidas del Gobierno para combatir la pandemia.

El encargado de Adquisiciones del Ministerio de Salud de Bolivia, Fernando Valenzuela, ha sido detenido este martes para ser interrogado por el presunto sobrecoste de los 170 respiradores adquiridos en el marco de la crisis del coronavirus. La detención de Valenzuela se ha producido después de que el ministro de Salud de la nación andina, Marcelo Navajas, haya solicitado al Ministerio de Justicia y a Transparencia Institucional «todas las investigaciones».

Estados Unidos alcanzó este martes las cifras de 1.527.355 casos confirmados de Covid-19 y de 91.845 fallecidos con esta enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance supone 20.515 contagios más que el lunes y 1.536 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 352.845 casos confirmados y 28.558 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

Argentina superó de nuevo este martes su récord de contagios diarios por Covid-19 con 438 positivos detectados, y los contagios totales suman 8.809 desde el inicio de la pandemia, mientras que las muertes se sitúan en 393 después de que se hayan producido 11 nuevos decesos. El Ministerio de Salud reportó en su informe vespertino que la mayor parte de los nuevos casos, como es habitual desde hace unas semanas, se produjeron en Buenos Aires, y en la provincia homónima, con 224 y 157 casos respectivamente.

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este martes 640 nuevos contagios de Covid-19 y 21 muertes en el país, cifras que elevan el total de infectados a 16.935 y el de víctimas mortales a 613. El Ministerio de Salud colombiano también informó de que en las últimas 24 horas hubo 147 personas recuperadas, con lo que la cifra total de pacientes curados es de 4.050.

El Gobierno de México anunció este martes un acuerdo con Estados Unidos para extender 30 días más las restricciones a los viajes terrestres no esenciales en su frontera común para combatir la propagación del coronavirus en ambos países. La extensión de las medidas al tránsito terrestre no esencial se tomaron «tras revisar el desarrollo de la propagación del Covid-19 en México y en aquel país», informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en su cuenta de Twitter.

Brasil registró este martes por primera vez durante la pandemia del coronavirus más de 1.000 muertos en un solo día, con lo que el número de óbitos causados por el Covid-19 avanzó casi hasta los 18.000, según informó el Ministerio de Salud. Brasil, epicentro del nuevo coronavirus en América Latina, contabilizó en las últimas 24 horas 1.179 muertes, para un total de 17.971 óbitos, y 17.408 nuevos casos confirmados, con lo que los contagios subieron hasta los 271.628.

La Academia de Hollywood está barajando la posibilidad de posponer la gala de los Óscar de 2021 debido a la pandemia del coronavirus, aseguró este martes Variety. Varias fuentes, que hablaron bajo anonimato, dijeron a esa revista que la Academia está considerando que se posponga la 93 edición de los Óscar, que está prevista para el 28 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y cuya retransmisión correrá a cargo de la cadena televisiva «ABC».

Un total 11.703 personas han perdido la vida en Cataluña a causa del Covid-19, de las cuales 37 han fallecido en las últimas 24 horas, según los datos facilitados por las funerarias a la Generalitat. El departamento de Salud ha explicado que 6.385 personas han muerto en un centro hospitalario o sociosanitario, 3.609 en una residencia y 669 en un domicilio. El resto de casos no se pueden clasificar por falta de información.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que se plantea vetar la entrada a su país de los extranjeros procedentes de Brasil, la nación latinoamericana con más casos de Covid-19, y que le gustaría eliminar la prohibición a los viajes desde Europa «lo más pronto posible». «Lo estamos considerando, aunque esperamos que no tengamos un problema», afirmó Trump en respuesta a una pregunta sobre si se plantea imponer un veto a los viajeros que llegan desde Brasil, durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El Hospital Universitario General de Villalba ya está preparado para la desescalada y reanuda progresivamente su actividad, después de haber llegado casi a un 150% de su capacidad en los momentos más complicados de la crisis sanitaria por el coronavirus. El subdirector médico de hospital, el doctor Javier Arcos, considera que es turno ahora para la «necesaria desescalada, ya que no debe demorarse más la atención a todos los pacientes no covid que la necesiten». El hospital, integrado en la red sanitaria pública madrileña, lleva varias semanas preparando nuevas medidas, protocolos y procedimientos para un proceso de retorno que plantea un nuevo reto: la obligada convivencia en el sistema sanitario de pacientes con y sin coronavirus, y la situación de alerta permanente ante un posible nuevo brote.

Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense, dedicados a brindar orientación gratuita en Nicaragua sobre la pandemia de Covid-19, denunciaron este martes haber recibido amenazas y acusaciones, que según creen, son de partidarios del presidente Daniel Ortega. Las amenazas han llegado a través de llamadas a las líneas telefónicas que, desde ayer lunes, varios médicos pusieron a disposición de las personas que quieran conocer sobre cómo evitar o enfrentar el nuevo coronavirus SARS-coV-2.

Al menos el 27 % de la plantilla del Hospital Severo Ochoa de Leganés está contagiada de coronavirus , según los datos aportados este martes por la Junta de Personal del centro, en la que tienen representación los sindicatos CCOO, UGT, CSIT-UP, SATSE, SAE, AMYTS, CGT y CSIF. El dato está fechado el pasado 20 de abril y fue el último que recibió la Junta de Personal por parte de la gerencia, han denunciado en un comunicado en el que achacan este índice de contagios a la falta de equipos de protección y de medidas de seguridad en las urgencias del hospital, que llegaron a triplicar su capacidad asistencial durante el pico más alto de la pandemia.

Los datos oficiales de Covid-19 en Nicaragua se dispararon en la última semana, al pasar de 25 a 254 el número de casos confirmados, y de 8 a 17 la cifra de muertos, conforme un reporte emitido este martes por el Ministerio de Salud (Minsa). El reporte oficial, leído esta tarde ante medios oficialistas por la ministra de Salud, Martha Reyes , indica que la cantidad de ciudadanos contagiados con el coronavirus SARS-coV-2, que causa el padecimiento de Covid-19, pasó de uno cada dos días a casi 33 diarios , y el número de muertos se elevó de uno por semana a más de uno por día .

Un amplio despliegue de la Guardia Civil evita a estas horas que más de un centenar de manifestantes se acerquen a la vivienda de Galapagar de Pablo Iglesias e Irene Montero para protestar por la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Todas las calles que dan a la vivienda están cortadas y tampoco se deja acceder a una zona de monte próxima al chalé de los políticos. Lea la noticia.

El número de llamadas al teléfono de atención a víctimas de violencia de género 016 durante los dos meses del estado de alarma han aumentado un 43,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior y las consultas telemáticas a este servicio han crecido un 460 %. Entre el 14 de marzo y el 15 de mayo de 2020 se registraron 16.518 llamadas en el 016 , un 43,8 % más que en el mismo periodo de 2019, esto es, 5.033 más.

Francia corrigió este martes a la baja el número de muertos por Covid-19 en residencias de ancianos "debido a un ajuste de los datos que llegan desde las mismas", según indicó el director general de Sanidad , Jérôme Salomon . Así, los datos oficiales indican que el número total de fallecidos por el coronavirus en el país es de 28.022, 217 menos que los indicados la víspera. Dese el inicio de la crisis sanitaria en Francia, 143.427 personas se han contagiado en el país, 524 de ellas en las últimas 24 horas.

La oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) financiará dos intervenciones en Egipto y Senegal para frenar los efectos del Covid-19, con una inversión de casi 159.000 euros.

En su conferencia diaria para actualizar las estadísticas, el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, detalló que el número de muertes por Covid-19 del lunes fueron 105 , frente a las 106 del domingo, y avanzó que los nuevos contagios contabilizados para ese día ascienden a 335 , menos de los 373 que se registraron el domingo y en niveles similares a los contabilizados el 20 de marzo, antes del pico de la pandemia. Asimismo, en el estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia con 28.339 fallecidos , también descendieron las hospitalizaciones y las intubaciones, en este caso con cifras parecidas a las del pasado 16 de marzo.

Sólo un 5 por ciento de los bares y restaurantes que disponen de terraza en la Comunidad de Madrid (unas 1.500 máximo) abrirá el lunes si hay un cambio a la fase 1 porque para el resto supone afrontar un riesgo enorme abrir con unas perspectivas de consumo "muy débiles". Esa es la proyección que ha hecho la asociación Hostelería Madrid, cuyo director Juan José Blardony , ha asegurado en una entrevista con Efe que la mayor parte de los locales no se aventurarán a abrir hasta finales de junio, que es cuando se permitirá que funcionen las barras de los bares y ya no habrá restricciones de aforo si no hay rebrotes de la epidemia.

El nefrólogo e investigador del Hospital Gregorio Marañón, Alberto Tejedor, ha fallecido a causa de coronavirus , según han informado fuentes del centro para indicar que este miércoles al mediodía se guardará un minuto de silencio en su honor. Tejedor era jefe de sección de Interconsultas del Servicio de Nefrología y director del Laboratorio de Nefrología Experimental del Marañón, aparte de su labor docente en la Universidad Complutense de Madrid. Según los datos de la Consejería de Sanidad , desde el inicio de la pandemia hasta el 10 de mayo, un total de 14 profesionales del Servicio Madrileño de Salud han fallecido a causa de la enfermedad.

Las autoridades egipcias han notificado este martes 720 nuevos casos de Covid-19 , lo que eleva la cifra total de infectados en el país a 13.484 . La cifra de este martes supone la más alta desde el comienzo de la pandemia. Además, el número de muertos aumentó en 14 , por lo que ya han fallecido 659 personas a causas del nuevo coronavirus.

Marcos de Quinto , uno de los fichajes estrella de Albert Rivera en las elecciones del 28 de abril del 2019, deja la política. Abandona Ciudadanos (Cs) y su acta de diputado por discrepancias con la estrategia de Inés Arrimadas , que ha devuelto a los liberales al papel de bisagra que ejercieron en 2015 y 2016. De Quinto estaba en contra de seguir respaldando la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos.

El Senado de Berlín ha anunciado hoy que elimina la cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros que llegan a la capital alemana desde países de la Unión Europea y procedentes de Islandia, Noruega, Suiza, Reino unido y Liechtenstein. Se suma así a la medida tomada anteriormente por otros estados federados alemanes como Renania del norte- Westfaliam Renania Palatinado, Baviera y Sarre. La decisión ha sido consensuada previamente en una reunión de la canciller alemana Angela Merkel con presidentes de los Bundeländer, a los que ha expresado el deseo del gobierno de ir normalizando el movimiento de personas en el espacio Schengen con precaución pero lo antes posible. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

La Generalitat ha descartado pedir el paso de la Comunidad Valenciana a la fase 2 de desescalada del confinamiento por coronavirus esta semana. El territorio tendrá que permanecer, de este modo, en la fase 1 durante los 14 días marcados inicialmente. La Consellera de Sanidad, Ana Barceló , ha informado este martes sobre la decisión tomada por el Gobierno autonómico, que ha justificado en el hecho de que el índice de reproducción en los últimos días ha crecido del 0,66 al 0,85.

En el aeropuerto de Colonia la pareja había alegado que regresaba a su casa y lograron superar los controles, pero una vez llegaron al aeropuerto de Son Sant Joan se enfrentaron a un interrogatorio más intenso y allí terminó su frustrado intento de entrar en Mallorca . «Llevábamos con nosotros las escrituras de la casa, varias facturas de agua y de luz y los certificados de los test de coronavirus, dos pruebas cada uno, que demuestran que no hemos contraído la enfermedad, pero no quisieron ni verlos, no nos dejaron pasar», ha declarado el marido, que no desea ser identificado, en una emisora de radio alemana, «a estas alturas del año nosotros estamos siempre en Mallorca y es un atropello que no nos dejen entrar en nuestra propia casa». Los afectados son un matrimonio, ambos jubilados, y otro hombre con el que no guardan relación y que intentaba viajar como turista. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

La movida vuelve a Italia. Con la reapertura de bares y restaurantes el pasado lunes, miles de jóvenes en todas las ciudades, desde el norte al sur, han llenado los lugares típicos de la movida para los jóvenes. En las horas del aperitivo y a la caída de la tarde, se llenan las terrazas de jóvenes sin mascarillas y en los locales no se respeta la regla de al menos un metro de distancia. Todos los expertos advierten del peligro de no llevar la mascarilla en lugares cerrados. Pero muchos jóvenes no utilizan la mascarilla, en parte por irresponsabilidad y en parte por la creencia de que el virus no les ataca, o si lo hace es con menos agresividad. En Italia la mascarilla es obligatoria siempre en lugares cerrados y al aire libre cuando sea difícil mantener la distancia social de al menos un metro. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

Ecuador reportó este martes 2.839 fallecidos oficiales, 1.692 probables y 34.151 positivos por Covid-19 , informó el Ministerio de Salud Pública. Desde que se declarara el primer contagio el pasado 29 de febrero, en el país se han tomado 98.171 muestras para el coronavirus, entre PCR y pruebas rápidas, gracias a las cuales 40.234 casos fueron descartados. De los contagiados con el virus, 3.433 se recuperaron de la dolencia, 3.457 recibieron el alta médica y 9.829 fueron dados de alta epidemiológica, recoge el parte infográfico diario.

Un código de actuación para las playas o una aplicación para saber el grado de ocupación en la arena son algunos de los proyectos en los que trabaja la Generalitat para garantizar el derecho a disfrutar del mar en verano a pesar del coronavirus. Lea la noticia.

La región madrileña se considera preparada para cambiar de fase. De hecho, está tan convencida de ello que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , no descarta que si se entra en fase 1 el próximo lunes 25 de mayo, se pueda saltar a la 2 directamente en siete días, a comienzos de junio. «Si vemos oportunidad para un adelanto de fase, lo haríamos si las condiciones fueran favorables», ha asegurado el consejero Ruiz Escudero en una entrevista en Antena 3.

La Consellería de Sanidade espera que Galicia pase a la fase 2 el próximo lunes 25 de mayo. Su titular, Jesús Vázquez Almuiña , compareció esta mañana para informar sobre la propuesta remitida al Ministerio sobre las capacidades de la Comunidad para desescalar. El conselleiro aseveró que la situación epidemiológica en la Comunidad es «excelente» y afirmó que no hay circulación del virus. «De media este mes se han registrado 10 nuevos casos al día», afirmó.

El Gobierno ha iniciado este martes la distribución de más de cinco millones de guantes de nitrilo por petición de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad en el seno del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns). Según informa el departamento de Salvador Illa, este reparto da respuesta a la situación trasladada por las comunidades y ciudades autónomas. Por ello, se repartirán en total 5.174.000 guantes de nitrilo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha criticado esta tarde en la sesión de control el Gobierno en el Senado a los españoles que salen cada tarde a pedir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez , preguntándose si «salen a pasear o a criticar». Además, ha negado que haya dado instrucciones a las Fuerzas de Seguridad del Estado para identificar a los ciudadanos que portan una bandera de España.

Este sábado el Ayuntamiento de Barcelona anunció que, a partir de mañana, todos los parques y las playas de la ciudad estarían abiertos y disponibles para los vecinos. Asimismo, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle (PSC-Units), había detallado hoy que los vecinos podrían tomar el sol y pasear por las playas. Horas después, el Consistorio ha tenido que rectificar y aclarar que no será posible ni el baño y tumbarse en la arena del litoral mientras Barcelona no cambie de fase.

El parón económico y la reclusión por la crisis del coronavirus han desplomado, temporalmente, los gases de efecto invernadero en todo el mundo. Ahora, el primer análisis revisado por expertos y publicado en la revista «Nature Climate Change» le pone una cifra: las emisiones de dióxido de carbono cayeron a principios de abril un 17% diario respecto al año anterior. Es decir, 17 millones de toneladas. Niveles que no se veían desde hace más de una década, en 2006. En España, la caída máxima diaria de las emisiones, registrada a principios de abril, fue del 31,9%. Más detalles.

Las autoridades británicas han anunciado este martes un incremento de 545 fallecidos por Covid-19, lo que eleva la cifra total de víctimas mortales en el país a 35.341. Tras haber registrado el domingo y el lunes las cifras de fallecidos diarios más bajas desde marzo (170 y 160 muertos, respectivamente), el recuento oficial ha vuelto a repuntar este martes, cuando se han detectado además 2.412 nuevos contagios en el país.

Una nueva investigación de científicos del Laboratorio Cold Spring Harbor (Estados Unidos) sugiere que el humo del cigarrillo estimula a los pulmones a producir más ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2), la proteína que el virus del Covid-19 usa para entrar en las células humanas. Los hallazgos, publicados en la revista 'Developmental Cell' , podrían explicar por qué los fumadores parecen ser particularmente vulnerables a las infecciones graves por Covid-19. El análisis también indica que el cambio es reversible, sugiriendo que dejar de fumar podría reducir el riesgo de un caso grave de coronavirus.

Chile ha registrado 3.520 nuevos casos y 31 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que supone un triste récord hasta la fecha. El número de casos totales en el país se eleva hasta los 49.579, habiéndose contabilizado 509 víctimas mortales , lo cual sitúa la letalidad en el uno por ciento, "entre las más bajas del mundo". De estos casi 50.000 casos de coronavirus, 27.563 siguen activos, incluidas 876 personas ingresadas en cuidados intensivos, mientras que 21.507 pacientes se han recuperado, de acuerdo con el titular de Salud.

Las autoridades de Hong Kong han anunciado este martes su decisión de extender hasta el próximo 4 de junio las medidas de distanciamiento social impuestas por el coronavirus , una restricción que coincidiría con la vigilia en conmemoración de la masacre de Tiananmen, que se celebra el día 3 de ese mes cada año. La decisión ha tenido lugar después de que las autoridades registraran tres nuevos casos de Covid-19 . No obstante, la medida ha levantado la polémica por considerarse una estrategia política que busca obstaculizar la celebración de la vigilia en el parque Victoria.

Los muertos con coronavirus en Italia han repuntado al registrarse 162 las últimas 24 horas, después de que el lunes cayeran por debajo del centenar, según los últimos datos oficiales de Protección Civil. De los nuevos fallecidos, 54 corresponden a la región de Lombardía , y la cifra total de muertos en todo el país desde que comenzó la emergencia en febrero asciende a 32.169. Desde el lunes se han registrado 813 nuevos contagios, la mitad de ellos en Lombardía, y los casos totales ascienden a 226.699, de los que 129.401 ya se han curado.

Simón, sobre la medicación que asegura estar tomando Trump: "La hidroxicloquina se ha demostrado en algunos estudios que puede reducir hasta cierto punto el riesgo de infección. Las personas que no han pasado la enfermedad no tiene sentido que se tome. Es verdad que en algunos casos de infectados sí puede mejorar. No obstante, no se trata de una sustancia es inocua, se utiliza para la malaria y tiene algunos efectos secundarios hasta en el 7% de personas que lo toman, que suelen ser leves; pero sí es verdad que en un número de personas muy pequeño puede tener consecuencias más graves. Sobre el Zinc no te puedo decir nada". Termina la rueda de prensa.

Simón, sobre los muertos en Andalucía. El Gobierno andaluz dice que han notificado 3 muertes, pero en el documento aparecen 0: "Puede que sea un error nuestro. Si es así, mañaan se corregirá y aparecerá en el dato de fallecidos. Lo tengo que verificar".

Simón: "Si los mecanismos de vigilancia y detección precoz del País Vasco y los indicadores son positivos no veo por qué no tendrían que pasar a la fase 2 si llevan 15 días en fase 1".

Sobre el incremento de casos en Madrid, Simón: "Los contagios en Madrid son los que se han infectado en los últimos días. Hay que diferenciarlos de los notificados en Madrid, que han sido 92. En los últimos 7 días se han infectado solo 32; en los últimos 14, 121. Han notificado 92 porquese han recuperado casos anteriores. Con diagnóstico a fecha de ayer, no ha habido ningún caso en Madrid. Puede que los haya mañana o pasado. Lo que está notificando Madrid son unas cifras con fluctuaciones, pero los diagnosticados de ayer son 0. Hay que tener cuidado con las palabras. Una notificación no es una infección. El contagio de ese caso ha podido ser muy anterior o muy reciente".

Simón:, sobre los cambios de fase: "No creo que tengamos que dudar de los datos que nos dan las comunidades. Cuando hay dudas, no favorece la toma de decisiones a favor, pero esas dudas pueden estar independientemente de que haya o no un sistema magnífico para otras cosas". Sobre la solicitud de Madrid: "Una vez que llegue la solicitud se valorará".

Simón: "En ningún momento se subestimó el riesgo, se valoró el riesgo existente en aquel momento. (...) Se tomaron alguna decisiones conjuntas y otras se dejaban a la libre decisión de ca dapáis. Otras se aplazaron para ir siguiendo la evolución de la epidemia en un momento en el que en Europa las cadenas de transmisión eran escasas y estaban localizadas. Sí que es verdad que después Italia incrementó su número de casos y la situación cambio.

Simón: "Si le digo la verdad... yo nunca me he leído los textos legales que definen el estado de alarma. Según mi entendimiento es una herramienta para aplicar normas que de otra manera no se podrían aplicar"

Simón: "La norma no es muy complicada. Si en la calle hay gente y no se puede mantener la distancia de seguridad, habría que ponerse la mascarilla. Debemos ser responsables individualmente para saber cuándo tenemos que ponérnosla".

Simón: "En cuanto al uso de mascarillas en espacios abiertos, solo deben usarse cuando no se puede mantener la distancia de seguridad. Es una interpretación, es cierto; a veces no se puede medir la distancia. Si hay riesgo, la persona debería ponerse la mascarilla. La idea es que la gente sepa la importancia de las mascarillas para evitar el riesgo de infección".

Simón: "Sabemos que detectamos un porcentaje mayor que hace unas semanas, pero sabemos también que puede haber personas que no detectemos y que en algún momento determinado generen cadenas de transmisión que no controlemos desde su primer momento. Vamos bien, pero hay que seguir siendo prudentes. Hay que reducir los contagios todavía más".

Simón: "Hubo un pico importante de hospitalizaciones en marzo y esa cifra ha ido cayendo desde entonces. A día de hoy tenemos 166 nuevos hospitalizados. En cuanto a los ingresos en las UCI, se ve una evolución similar. Del 0,8% de incremento diario a un incremento menor del 0,2%. La cifra es de 11 nuevos ingresos, lo que nos pone en una situación muy favorable. En cuantoa los fallecidos, que siempre hay que lamentar que los siga habiendo, se trata de una cifra que está por debajo del 0,4% de incremento diario, siendo 83 la cifra de hoy".

Comienza la rueda de prensa de Fernando Simón : "Seguimos con la misma buena tendencia. Hemos notificado menos de 300 casos nuevos. (...) Durante los últimos 7 días ha habido 137 casos en total con inicio de síntomas esa misma semana. La evolución de la epidemia es probablemente mejor de lo que los datos diarios no dicen".

Cuba continúa este martes la tendencia a la baja en los contagios diarios de Covid-19, con sólo seis casos nuevos en su sexto día consecutivo sin muertes , según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla, que acumula hasta la fecha 1.887 positivos al viru s. La cifra de hoy supone un ligero descenso respecto a los dos días anteriores. El acumulado de muertes se mantiene en 79 desde hace seis días, "una buena noticia que esperamos continuar ofreciendo", subrayó el doctor Durán.

La Premier League ha desvelado este martes los resultados de los test realizados a todos los futbolistas de la liga y ha confirmado seis positivos en total. Se han realizado test a 748 jugadores y empleados , de los cuales han dado positivo seis , procedentes de tres clubes diferentes, según informó la Premier en un comunicado. Los futbolistas y empleados del club que hayan dado positivo serán aislados durante siete días.

Así lo advierte hoy martes un estudio publicado en la revista científica "Physics of Fluids" y liderado por los investigadores Talib Dbouk y Dimitris Drikakis , del Instituto Americano de Física. El estudio, que pretende profundizar en la comprensión de cómo viajan y se transmiten por el aire las partículas del virus causante del Covid-19 cuando la gente tose, constata que con una ligera brisa de 4 km/h, la saliva viaja casi 5,5 metros en 5 segundos y que las gotitas expulsadas en un estornudo pueden infectar a adultos y a niños.

El Ministerio de Sanidad ha reportado 295 nuevos contagios y 83 fallecidos por Covid-19 , lo que supone una leve caída en el número de casos y un leve repunte en la cifra de fallecidos. En total, España ha registrado 232.037 positivos desde el comienzo de la pandemia, y ha tenido que lamentar un total de 27.778 muertes.

La Policía Municipal de Madrid interpuso en abril un total de 477 multas por consumir alcohol en la vía pública pese al confinamiento decretado por el estado de alarma, 3 de ellas a menores de edad. No obstante, las multas son un tercio de las registradas en marzo, concretamente 1.386 (45 de ellas a menores de edad), cuando la segunda quincena del mes ya regía el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Por otro lado, la Policía Municipal registró en abril un total de 258 accidentes de tráfico, 84 con víctimas y 258 sin víctimas .

La evaluación es el último punto de una resolución presentada por la Unión Europea, México, Australia, Japón, Rusia, India o Brasil, entre otros actores de la comunidad internacional. El texto pide revisar entre otros puntos "las acciones de la OMS, sus respuestas en el tiempo durante la pandemia, y sus recomendaciones a la hora de prevenir, hacer preparativos y mejorar la capacidad de respuesta".

El presidente estadounidense, Donald Trump , ha revelado que lleva semana y media tomando hidroxicloroquina , un potente medicamento antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus no está demostrada científicamente. Trump ha explicado que consultó con un médico de la Casa Blanca si podía tomar la medicina, pero le dijo que no estaba recomendada para él, ya que no había dado siquiera positivo por coronavirus . "Le pregunté qué pensaba. Me dijo: 'bueno, si quieres'. Le dije 'sí, quiero tomarla'", ha relatado el propio Trump en declaraciones a la prensa.

El Consejo de Ministros ha aprobado ayudas para «todos los sectores de la cultura» por una cuantía de siete millones de euros , según ha anunciado este martes en su cuenta de Twitter el ministro de Cultura y Deporte , José Manuel Rodríguez Uribes . «Acabamos de aprobar en el Consejo de Ministros nuevas ayudas para la Cultura, para todos los sectores. A los 76.4 millones del decreto de 5 de mayo, los incentivos fiscales para mecenazgo, e-book y los créditos blandos por 780 millones, añadimos ahora más de 7 millones», ha señalado el ministro.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha avanzado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará "muy probablemente mañana por la mañana" la Orden que fije el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad, fijada en dos metros. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha anunciado que la Orden estará en vigor en cuanto se publique en el BOE, algo que se prevé mañana, y que contará con "ciertas excepciones". En concreto, las mascarillas que fijará el Gobierno como obligatorias en esas circunstancias serán las higiénicas o las quirúrgicas.

México ha empezado a levantar las medidas impuestas para frenar la expansión del nuevo coronavirus (Covid-19) de manera regional y gradual. Desde el lunes, 324 municipios de los más de 2.000 que hay en el país mesoamericano pueden reanudar operaciones tras cumplir ciertos criterios establecidos en un programa de desescalada que consta de cuatro fases. Se trata de un semáforo con cuatro colores que cambia dependiendo de cómo evoluciona la pandemia en cada pueblo. Informa Adrían Espallargas, corresponsa de ABC en Ciudad de México.

Portugal registró hoy 223 contagios nuevos en las últimas 24 horas , un leve repunte con respecto el día anterior, mientras trata de recuperar la actividad en restaurantes, cafeterías y terrazas, que volvieron a abrir sus puertas este lunes. El último boletín de la Dirección General de Salud (DGS) apunta a un incremento 16 nuevos fallecimientos , hasta sumar un total de 1.247 víctimas mortales . En cuanto a los contagios, suman ya 29.432 casos.

Ciudad de México emitió 4.577 actas de defunción entre el 18 de marzo y el 12 de mayo en las que la causa de muerte confirmada o probable era el Covid-19, tres veces más las cifras reportadas oficialmente, denunció este martes Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En 3.209 de esas actas se incluye al Covid-19 como sospecha o probable causa de defunción, añadió la organización. En otras 323, aseveró, se consigna que es el Covid-19 confirmado. Y en alrededor de un millar dice Covid-19, o coronavirus o SARS-CoV-2.

El Gobierno de Sudán ha anunciado una prórroga de dos semanas del confinamiento en la capital, Jartum , a causa de la pandemia de coronavirus, de cara al inicio de las festividades del Eid al Fitr con motivo del final del mes de Ramadán. Las autoridades sudanesas han confirmado hasta ahora 2.591 casos de coronavirus, con 105 fallecidos y 247 recuperados, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

Imágenes similares a las que el periodista Raúl Gallego registró ayer en el paseo marítimo de la Barceloneta , con decenas de jóvenes practicando diferentes modalidades deportivas casi en una perfecta coreografía, volvieron a sucederse hoy martes: «Mañana nos vemos a la misma hora, ¿vale?», le decía una joven a otras tras haberse ejercitado sobre la hierba. Más detalles.

El Gobierno y Ciudadanos han llegado al acuerdo de que la quinta prórroga del estado de alarma sea de 15 días , como ha venido realizándose hasta ahora, informan fuentes de La Moncloa. La negociación «in extremis» con el partido liberal ha dado sus frutos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido llegar a un acuerdo con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas , después de que rechazaron la prórroga de un mes.

Los Reyes se han reunido este martes, por videoconferencia, con directivos y trabajadores del Metro de Madrid , para conocer en detalle el impacto de la crisis en el principal medio de transporte en la capital y en su plantilla. Así como la evolución de la movilidad durante el confinamiento y las expectativas en las nuevas fases bajo las medidas de prevención. Lea la noticia.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha reestructurado todo el presupuesto de la concejalía para dar una salida al tejido cultural madrileño. La delegada, Andrea Levy, se ha comprometido en la comisión del ramo a ejecutar todo el presupuesto de cultura en 2020. Además, se ha presentado un plan especial de ayudas Covid-19 dotado con 7,5 millones de euros y 20 medidas .

Tras casi tres meses desde que afloraron los primeros casos de coronavirus en Aragón , miles de hospitalizados y más de 800 fallecidos , las autoridades sanitarias de la región anunciaron este martes que van a extender la realización de pruebas de detección de coronavirus para reducir los nuevos contagios mediante la identificación precoz de los infectados. Se prevé realizar miles de pruebas PCR a diario, tantas como casos sospechosos acudan a centros de salud y hospitales de toda la región.

Un vuelo de la ruta Madrid-Canarias será el primer trayecto aéreo libre de coronavirus del mundo. Esto será posible gracias a la implementación del pasaporte digital «Hi+Card y libres de COVID-19», donde una aplicación monitorizará a los pasajeros y confirmará que están libres de la enfermedad. Este certificado es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo y el Gobierno de Canarias, que llegaron a un acuerdo para materializarlo hace unos días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado la recepción de la misiva en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con retirar los fondos de la agencia definitivamente, aunque ha evitado pronunciarse a la espera de analizar el mensaje en detalle. «Confirmamos la recepción de la carta del presidente de Estados Unidos. Estamos estudiando su contenido», ha informado la agencia este martes, en una declaración remitida a Europa Press.

El 86,4% de los españoles asegura que durante el estado de alarma no ha cambiado su cesta de la compra y este alto porcentaje confirma que no ha cambiado sus productos habituales por otros más baratos, frente al 12,6% que si se ha visto obligado a comprar otros más económicos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los Reyes de España se han reunido este martes en videoconferencia con directivos y trabajadores de Metro de Madrid para interesarse por el impacto de la pandemia en el suburbano, su servicio y la evolución de la movilidad durante el confinamiento. Según ha explicado Casa Real en un comunicado, en la videoconferencia han participado el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; la consejera delegada de Metro de Madrid, Silvia Roldán; la responsable de Gestión Operativa, Raquel Calvo, y el jefe de sector en la línea 1, Marcelino González.

Las fiscalías de distintos puntos de España investigan ya más de 160 geriátricos por la comisión de presuntos delitos en su gestión de la pandemia de coronavirus, según el balance ofrecido este martes por la Fiscalía General del Estado. Aunque los datos que ofrece el departamento en muchos casos no concretan el objeto de la investigación y en otros, versan sobre centros sanitarios u hospitalarios, la tendencia que arroja semana tras semana es ascendente: Cada vez son más los casos de fallecimientos, de lesiones o de abandono que se ponen en manos de los fiscales y un total de 19 juzgados de España investigan ya este tipo de delitos. Léelo aquí.

La Comunidad de Madrid ha registrado un repunte notable de 92 de nuevos contagios de coronavirus, lo que supone 87 infectados más respecto a la cifra de ayer, y los fallecidos también suben a 31, es decir, 15 muertes más respecto a las últimas 24 horas.

Los Administradores de Fincas han advertido de que las mayoría de las comunidades de propietarios no podrán cumplir las condiciones que se fijan en la orden que establece la apertura y el uso de las piscinas en la fase 2 del plan de desescalada porque no disponen de los recursos o herramientas para llevarlos a cabo. Según el Consejo General de Colegios de Administraciones de Fincas, en muchas de las comunidades no hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios, que según la orden el aforo máximo es del 30 %, y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina.

La Reina ha presidido este martes la reunión del patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), en la que se han analizado los efectos de la pandemia en los adolescentes y jóvenes, el cierre de los centros escolares, el confinamiento y las «fake news» como riesgo social. A la reunión han asistido una treintena de patronos, que se han reunido por primera vez por videoconferencia, entre ellos la presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena; el presidente de la Fundación Vocento, Enrique Ybarra, y el presidente de honor de Vocento, Santiago Ybarra. También se ha incorporado al patronato el vicepresidente de contenido de Netflix, Diego Ávalos. Léelo aquí .

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un 'bono sanitario' mediante el cual los sanitarios y aquellos profesionales que han luchado contra la pandemia del coronavirus tendrán aforo reservado de forma gratuita para ver las producciones escénicas propias de los centros del Ayuntamiento (Teatro Español y sus naves en Matadero, Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa, Conde Duque, Teatro Circo Price y Espacio Abierto Quinta de los Molinos) una vez que se reanude con normalidad la programación cultural y durante una parte de la temporada.

El 48,4 por ciento de los españoles tiene poca o ninguna confianza en la gestión que está haciendo el Gobierno ante la pandemia del coronavirus, un porcentaje que supera al 46 por ciento que tiene mucha o bastante confianza en el Ejecutivo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. El sondeo del CIS muestra esta fuerte división en la sociedad ante la gestión del Gobierno, y aunque sigue siendo mayoría la que piensa que el Ejecutivo central debe ser el que tome las medidas, ese porcentaje ha descendido al 55,9 por ciento -frente al 73,3 que lo pensaba en el anterior sondeo-, mientras que un 36,6 cree que lo deberían hacer los gobiernos autonómicos (el 20,7 en abril).

La demanda del transporte público en la Comunidad de Madrid creció ayer un 10,4 por ciento respecto al lunes de la semana pasada y se sitúa cerca del millón de viajes (en concreto, 961.232), según datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que confirman el «progresivo aumento» de la movilidad en las últimas semanas. En todo caso, estas cifras suponen una caída del 81,9 por ciento respecto al año pasado. La red de transporte público regional registra todavía 4,3 millones de viajes menos que hace un año.

La organización de consumidores OCU ha reclamado al Ministerio de Consumo que se fijen precios máximos para todas las categorías de mascarillas, no solo para las quirúrgicas, y plantea la necesidad de algún tipo de ayuda para su adquisición dirigida a los usuarios económicamente más vulnerables ante la inminente aprobación de su uso obligatorio.

El teniente de alcalde de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, también ha dicho que en la ciudad «no está previsto» imponer sanciones por no usar mascarilla en la calle cuando sea obligatorio, «a menos que se trate de situaciones escandalosas que pudieran favorecer el contagio».

El teniente de alcalde de Seguridad y Prevención de Barcelona, Albert Batlle, ha dicho que se podrá tomar el sol en las playas de la ciudad a partir de este miércoles si se respetan las distancias de seguridad y la hora máxima permitida, aunque el baño recreativo sigue prohibido. Lo ha dicho en una rueda de prensa telemática este martes, en la que ha insistido en que se deben respetar las franjas horarias y las limitaciones por grupo de edad y actividad, y ha dicho que básicamente en las playas se podrá pasear.

El departamento de Salud de la Generalitat detectó ayer un error sistemático en la comunicación de resultados de un laboratorio de análisis de PCR de un hospital catalán, lo que ha provocado que se anulen más de 3.000 positivos de Covid-19 que se habían contabilizado oficialmente. En concreto, según ha informado el departamento de Salud, el error se ha producido porque en las pruebas PCR se pueden dar «una elevada variabilidad de resultados posibles» y el laboratorio comunicó como «no concluyente» casos en los que el resultado era «no detectable».

El Ayuntamiento de Madrid ha cifrado este martes en 200 millones de euros el gasto municipal para hacer frente a las consecuencias del coronavirus en la capital, en el que se incluyen las partidas para las ayudas alimentarias o la adquisición de equipos de protección individual. La delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, ha hecho este cómputo en la comisión ordinaria de su área, celebrada de forma semipresencial en el Ayuntamiento de Madrid.

Perú se acerca ya a los 95.000 casos de coronavirus, tras sumar 2.660 en la última jornada, un balance que sitúa a la nación andina como el segundo país más afectado por la pandemia en América Latina, solo por detrás de Brasil. El Ministerio de Salud ha informado en su último boletín de que hasta la medianoche del lunes se registraron 94.933 casos confirmados, lo que supone 2.660 más que la jornada anterior, con 92.273. En estas 24 horas, el número de víctimas mortales por la COVID-19 ha pasado de 2.648 a 2.789, 141 más. «Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor», ha dicho el Gobierno de Martín Vizcarra.

El sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado a las administraciones sanitarias que incorporen a sus plantillas de Atención Primaria a más enfermeras para que sean estos profesionales los que ejerzan de «rastreadores» de nuevos casos de personas infectadas con el coronavirus y, de esta manera, prevenir un rebrote de la COVID-19. Ante la necesidad de reforzar la labor de rastreo y detección de nuevos posibles casos de personas contagiadas, Satse ha exigido que sean las enfermeras los profesionales encargados de esta importante labor en el ámbito de Atención Primaria por su «capacitación y experiencia», en lugar de optar por otro personal que carece de formación sanitaria, ya que «no ofrece garantías ni seguridad al respecto».

El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid es el único centro español que participa en un proyecto de investigación internacional coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigido a validar la fiabilidad de un nuevo test de detección de anticuerpos específicos para Covid-19. La OMS ha seleccionado un total de cien centros y laboratorios mundiales especiales para formar parte del proyecto Solidarity II Serology International Network, ha precisado en una nota de prensa la Comunidad de Madrid.

Francia dispondrá a partir de mañana, miércoles, una «cuarentena voluntaria» de 14 días para los viajeros que lleguen al país desde fuera de la Unión Europea (UE), anunció este martes el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian. Sin embargo, el jefe de la diplomacia gala recordó que las fronteras exteriores de la UE ahora mismo se encuentran cerradas, por lo que la disposición afectará sobre todo a ciudadanos franceses y residentes en Francia que quieran regresar al país a partir de mañana.

Eslovaquia pasa mañana miércoles a una nueva fase de retorno a la normalidad con la reapertura de cines, teatros, hoteles y grandes centros comerciales, mientras que la República Checa aplicará desde el lunes sólo controles aleatorios en la frontera, aunque es aún obligatorio presentar un test negativo de coronavirus.

La empresa andaluza Liderkit, de fabricación de carrocerías, ha patentado un tratamiento enfocado a la descontaminación y desinfección de carrocerías que transportan todo tipo de mercancías, como medicamentos o productos sanitarios. Se trata de un nuevo material aditivado con partículas de dióxido de titanio y alúmina que contribuye a la prevención del contagio de Covid-19, según ha explicado la empresa en un comunicado.

La Guardia Civil ha realizado hasta el momento 23.353 test del coronavirus a 18.459 agentes, lo que supone el 23 por ciento de la plantilla, según han indicado a Efe este martes fuentes del instituto armado. Una de las cifras más altas de pruebas dentro de un colectivo desde que se detectó la pandemia en España, han subrayado las mismas fuentes, que recuerdan que esto ha sido posible gracias a que la Guardia Civil adquirió 12.100 test propios.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia 9.263 casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance a más de 299.000 personas contagiadas y más de 2.800 víctimas mortales. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 9.263 nuevos casos de COVID-19 en 83 regiones, incluidos 3.988 casos sin síntomas clínicos», ha explicado el centro ruso responsable de la lucha contra el coronavirus, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

El Gobierno autorizó desde este martes la entrada de nuevo en territorio español de vuelos y ferris procedentes de Italia, prohibida con motivo del estado de alarma. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó una orden en el BOE por la que quedan derogadas restricciones al transporte aéreo y marítimo procedente del país transalpino que estableció por órdenes ministeriales en marzo y abril.

El líder de la oposición y ahora vice primer ministro de Sudán del Sur, Riek Machar, ha dado positivo por coronavirus; así como también su mujer, Angelina Teny, actual ministra de Defensa, sus guardaespaldas y varios miembros de su oficina. En un comunicado oficial publicado anoche se informó que todos los que dieron positivo en las muestras analizadas el pasado 13 de mayo se pondrían inmediatamente en cuarentena en sus hogares. «Quiero declarar que yo, el vicepresidente del grupo de trabajo de alto nivel sobre COVID-19, he dado positivo (en coronavirus)», dijo Machar a South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC). El vice primer ministro confirmó que la ministra de Salud ha dado negativo en la prueba. Sudán del Sur ha confirmado 347 casos del nuevo coronavirus y cuatro muertes por la Covid-19. Informa Alba Amorós.

Sindicatos docentes como UGT y Comisiones Obreras (CCOO) pedirán este martes al Ministerio de Educación y Formación Profesional que regule el teletrabajo en el ámbito educativo ante la posibilidad de que la evolución de la pandemia obligue a impartir la enseñanza a distancia durante el próximo curso, como ocurre desde el pasado 16 de marzo por el cierre de todos los centros educativos en España. Así se lo trasladarán al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en la reunión telemática de la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario, donde están representados los principales sindicatos docentes y se abordarán medidas para afrontar el próximo curso con garantías sanitarias frente al coronavirus.

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 513 contagios y 72 muertos por coronavirus, un aumento del cómputo diario de la pandemia que sitúa el total en más de 175.000 contagiados y más 8.000 víctimas mortales, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Estas nuevas cifran superan claramente los 21 fallecidos y los 342 contagios contabilizados en Alemania en el balance del lunes. En total, la pandemia deja en el país 175.210 personas contagiadas y 8.007 víctimas mortales.

El Consejo de Estado de Francia ha ordenado al Ejecutivo galo levantar la prohibición «general y absoluta» de reunirse en lugares de culto en el marco de la pandemia del coronavirus. La prohibición está establecida como una de las medidas comprendidas en el estado de emergencia sanitaria decretado en Francia, pero el Consejo de Estado francés ha considerado que «infringe grave y manifiestamente» la libertad de culto.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dictado una Orden, en vigor desde hoy mismo, por la que se mantiene la prohibición de entrada a puertos españoles de buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto. Esta prohibición, que hasta ahora había sido prorrogada en dos ocasiones, estará vigente en principio hasta que finalice el estado de alarma. En la Orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se explica que el transporte de pasajeros debe conservar «ciertas medidas de contención y preventivas» para impedir la propagación del coronavirus y detener la progresión de la enfermedad. Por esta razón, explica el Gobierno, se mantiene la restricción de entrada de los buques de pasaje tipo crucero vigente desde las 0.00 horas del pasado 13 de marzo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha revelado este lunes que lleva semana y media tomando hidroxicloroquina, un potente medicamento antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus no está demostrada científicamente. Trump ha explicado que consultó con un médico de la Casa Blanca si podía tomar la medicina, pero le dijo que no estaba recomendada para él, ya que no había dado siquiera positivo por coronavirus. «Le pregunté qué pensaba. Me dijo: 'bueno, si quieres'. Le dije 'sí, quiero tomarla'», ha relatado el propio Trump en declaraciones a la prensa.

La farmacéutica estadounidense Moderna, que este lunes anunció unos resultados esperanzadores en la primera prueba con humanos de una vacuna experimental contra el coronavirus, ha hecho una oferta pública de acciones por valor de 1.250 millones de dólares para financiar su posible fabricación y comercialización. En un comunicado, la firma con sede en Cambridge (Massachussetts, EE.UU.) dijo que ha comenzado esa oferta pública de acciones comunes en coordinación con el banco de inversión Morgan Stanley para «financiar las necesidades de capital relacionadas con la fabricación de mRNA-1273», una vacuna experimental cuya primera fase ha arrojado datos positivos.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático registró este lunes 6 nuevos contagios por coronavirus SARS-CoV-2, por los 7 de la víspera, prolongando así una racha de 8 días consecutivos por debajo de la decena de nuevos casos diarios. De los 6 casos, 3 fueron por contagio local: uno detectado en la cuna del brote, la provincia centro-oriental de Hubei, mientras que los otros dos se diagnosticaron en la provincia nororiental de Jilin, un nuevo foco que en los últimos días ha dejado más de una treintena de contagiados.

Brasil se convirtió este lunes en el tercer país más afectado por el Covid-19, tras superar a Reino Unido en el número de casos, y la tendencia es que los números de contagiados y muertos sigan creciendo de forma exponencial hasta julio, para cuando se espera el pico de la curva de incidencia. Según el último boletín del Ministerio de Salud divulgado este lunes, el número de casos en el gigante latinoamericano ya llega a 254.220, lo que convierte al país como el tercer con mayor número de contagiados. Según los datos consolidados por la Universidad Johns Hopkins, la lista de países más afectados la encabeza Estados Unidos, con 1.496.509 casos, seguida por Rusia (290.678) y por Brasil, que ahora contabiliza más contagios que Reino Unido (247.706).

América lidera la lista de regiones con más casos de coronavirus, con Estados Unidos a la cabeza, al registrar millón y medio de contagios, y Brasil en el tercer lugar mundial y el primero latinoamericano, con 254.220 infectados, mientras el número total en el continente superó este lunes la barrera de los dos millones. Estos datos coinciden con el inicio de una semana de polémicas reaperturas de actividades en algunos países que aminoran la cuarentena, con anuncios urgentes de una posible vacuna y con más pruebas en busca de un tratamiento efectivo contra el virus. Con 317.566 muertos y 4,6 millones de contagios en todo el planeta, varios gobiernos de América persisten en una reapertura que contrasta con su liderazgo en el número de casos de Covid-19, mientras Europa se sitúa como la segunda región más afectada, con 1,89 millones de casos, pero en clara remisión.

El Gobierno de Qatar ha ordenado este lunes cerrar todos los negocios y detener todas las actividades comerciales, a excepción de los servicios esenciales, desde este martes hasta el 30 de mayo. La decisión se ha tomado tras celebrarse un Consejo de Ministros extraordinario después de conocerse que en las últimas 24 horas el país había registrado más de 1.300 casos de coronavirus. Actualmente, el pequeño país del Golfo ha confirmado 33.969 casos y 15 víctimas mortales.

La Policía de Nueva York dispersó este lunes a los ocupantes de una escuela judía ultraortodoxa en la que se concentraban al menos 60 estudiantes pese al cierre obligado de todos los centros educativos impuesto el pasado mes de marzo por las autoridades para tratar de contener la propagación del coronavirus. Según informó el medio local Gothamist, un portavoz de la policía confirmó que se recibió información de la actividad que se estaba llevando a cabo en la zona de Bedford-Stuyvestand, en el barrio neoyorquino de Brooklyn.

6.30

Las funerarias han registrado hasta este lunes 11.666 muertes en Cataluña con coronavirus (112 más que el día anterior): 3.425 en residencia, 163 en centros sociosanitarios, 627 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.