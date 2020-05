Coronavirus España, en directo: El Gobierno eliminará las franjas horarias en los municipios con menos de 10.000 habitantes

Actualizar

21.50Centenares de personas pasean por el Vial Norte de Córdoba en protesta contra el Gobierno de Sánchez Centenares de personas se han concentrando desde las 20.00 horas esta tarde en el Vial Norte de Córdoba con un paseo en protesta por la gestión de la crisis del coronavirus que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Una réplica de las protestas que se están produciendo estos días en Madrid y que ya están teniendo continuidad en otros puntos de España. Informa J. Pino.

21.47Setecientas personas protestan por tercer día en Salamanca contra el Gobierno Cerca de 700 personas, según la Policía Nacional, se han vuelto a manifestar este domingo en Salamanca en contra de la gestión del Gobierno respecto al coronavirus, en una convocatoria que se ha realizado por tercer día consecutivo y que ha terminado en la Plaza Mayor con un minuto de silencio. Según han explicado a Efe fuentes policiales, en torno a 400 personas se han concentrado en la Plaza de España, donde han comenzado los gritos de 'dimisión' y han hecho sonar las cacerolas. Desde ese punto de la ciudad ha discurrido una manifestación hasta la Plaza Mayor, por una de las calles peatonales de Salamanca, la calle Toro, donde se ha producido algún enfrentamiento con jóvenes que les han recordado el estado de alarma en el que se encuentra España.

21.45Sánchez reúne este lunes a los líderes territoriales del PSOE por primera vez en dos años y medio El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reúne este lunes, a través de una videoconferencia, al Consejo de Política Territorial de la formación, que congrega a los presidentes autonómicos socialistas y secretarios generales de las distintas federaciones. La cita virtual está programada a las 11.00 horas. A las 13.00 horas, una vez acabe el encuentro telemático, el presidente del Consejo, el extremeño Guillermo Fernández Vara, será el encargado de ofrecer una rueda de prensa desde Mérida (Badajoz). Será el primer encuentro del Consejo de Política Federal del PSOE desde noviembre de 2017, única vez que se ha celebrado en esta segunda etapa de Sánchez como líder del partido. Hubo otro intento frustrado de reunirlo en Logroño en septiembre de 2019, pero la cita se canceló como consecuencia de la gota fría que por entonces afectaba al sureste del país.

21.25Chile supera por tercer día consecutivo su récord de fallecidos y suma 450 muertos El Ministerio de Salud de Chile ha informado este domingo de 29 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, un nuevo máximo diario, para sumar 450 decesos en total. El viernes ya se informó de 26 muertos y el sábado de 27, lo que también supuso un máximo en la serie. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, ha dado el nuevo boletín y ha explicado que "comenzamos con una etapa de contención y ahora también de mitigación". Zúñiga ha explicado además que se han contabilizado 2.353 casos nuevos, muy por encima de los 1.886 del sábado. De los nuevos casos, 2.024 presentaron síntomas y 329 son asintomáticos. El total de contagiados en Chile llegó a 43.781, de los cuales 19.213 se han recuperado de la enfermedad y 24.118 permanecen como casos activos. Hasta 769 pacientes están internados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 624 se encuentran con respiración mecánica y 131 en estado crítico.

21-20Gran despliegue policial por nuevas protestas ante la sede del PSOE y otros barrios de Madrid Las protestas en Madrid contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus cumplen su primera semana de vida tras la manifestación ocurrida el pasado domingo en Núñez de Balboa, epicentro de las caceroladas en Madrid. Lea la información completa aquí.

21.10Las imágenes de las protestas contra Sánchez Nuevas protestas en el centro de Madrid contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. En diversas ciudades españolas se están repitiendo caceroladas o concentraciones, como este mediodía en Sevilla, en la que se han respetado las distancias de seguridad. También desde los balcones se escuchan esas protestas. Con mascarillas y banderas de España se ha reunido unas cien personas en la calle Núñez de Balboa. Los participantes han utilizado cucharillas y cazos para llevar a cabo una sonora cacerolada. Puede ver el vídeo completo aquí.

21.05Loterías y Apuestas del Estado recupera sus sorteos a partir de este lunes La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha anunciado que, desde este lunes 18 de mayo, se producirá la reapertura de los terminales de juego, reiniciándose la comercialización de sus productos en los puntos de venta habilitados para abrir en las fases 0 y 1, así como los que han pasado a la fase 2 de la desescalada. En un comunicado difundido al sector, SELAE detalla que, de este modo, la comercialización de juegos (a excepción de las Apuestas Deportivas Hípicas y Lototurf) comienza la semana del 18 al 24 de mayo, en concreto, Euromillones y Lotería Primitiva, mientras que la semana del 25 al 31 de mayo tendrán lugar los de Bono Loto y El Gordo de la Primitiva. En cuanto a la Lotería Nacional, en cualquiera de sus formatos de comercialización, volverá a ponerse a la venta el mismo día 18 de mayo y los sorteos se reanudarán a partir del 11 de junio de 2020, detalla SELAE.

21.00La presidenta de Bolivia aparece en público con una tarjeta antivirus en el cuello La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, apareció el pasado sábado en un acto público de entrega de material sanitario para combatir el coronavirus en Sucre y Oruro con una tarjeta azul colgada al cuello que se corresponde con el producto Virus Shut Out, un objeto que se comercializa por sus supuestas propiedades para evitar el contagio de coronavirus pero cuya eficacia no ha sido demostrada. La tarjeta está siendo comercializada en Bolivia a través de páginas de Facebook y mediante WhatsApp por 120 bolivianos (unos 16 euros) como "tarjeta esterilizadora espacial de última generación". "Purifica el aire, protege 360º eliminando virus y bacterias hasta 1 metro a la redonda usándola colgada al cuello", asegura un anuncio que ofrece el collar en redes sociales.

20.50Concentraciones en el centro de Madrid en contra de Sánchez Los ciudadanos se empiezan a concentrar frente al edificio en el que ayer ondeaba una pancarta gigante en contra de Pedro Sánchez por la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. En concreto, en el cruce de Paseo de La Habana con Castellana, empiezan a llegar decenas de personas bajo un estricto control policial.

20.40Francia registra 483 nuevas muertes debido al ajuste en datos de residencias Francia ha registrado en las últimas 24 horas un fuerte repunte de muertes vinculadas con la COVID-19, un total de 483, que se debe al ajuste de los datos precedentes de las residencias de ancianos y de personas dependientes. Esta cifra eleva el número de fallecidos por la epidemia en Francia desde su comienzo hasta los 28.108, de los cuales 17.466 han muerto en hospitales y 10.642 en geriátricos. El nuevo dato contrasta especialmente con las 96 muertes que se anunciaron ayer y que supusieron la cifra más baja en casi dos meses en Francia.

20.35China informa de que tiene tres vacunas en la fase 2 de ensayos clínicos El jefe de la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Pekín, Xu Qiang, ha explicado este domingo que hay tres vacunas que han entrado en la fase 2 de ensayos clínicos en la capital china. Xu ha destacado que la capital china ha organizado 21 proyectos de ciencia y tecnología en respuesta a la epidemia del nuevo coronavirus, según recoge la agencia de noticias oficial, Xinhua. Así, cinco productos nuevos han sido aprobados para ensayos clínicos y todos han ingresado en la fase II de estudios clínicos, ha explicado Xu en su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus. Lea la noticia completa aquí.

20.20Gabilondo no plantea una moción de censura contra Ayuso pero le exige explicaciones sobre el apartahotel El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado este domingo que ahora mismo no es la ocasión de plantearse políticas de moción de censura sino de trabajar "juntos" para hacer frente a la crisis del coronavirus, pero sí ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que explique "las contradicciones" que giran en torno al apartahotel en el que se hospeda en la cadena Room Mate y el asunto de los contratos. En una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press, sobre este asunto Gabilondo cree que es necesario que la dirigente autonómica aporte explicaciones porque "hay un código ético de altos cargos" en la Comunidad y, a su juicio, hay numerosas "informaciones contradictorias".

20.10China ha exportado 50.900 millones de mascarillas y 216 millones de trajes de protección China ha exportado desde el 1 de marzo 50.900 millones de mascarillas para evitar el contagio del nuevo coronavirus, según los datos oficiales. Además ha exportado 216 millones de trajes protectores, 81,03 millones de gafas de protección, 26,43 millones termómetros infrarrojos y 1.040 millones de pares de guantes quirúrgicos. También ha exportado 162 millones de pruebas personales personas y 72.700 respiradores, según los datos de la Administración General de Aduanas recogidos por la agencia de noticias china Xinhua. "China continuará fortaleciendo el control de calidad de las exportaciones de suministros de prevención y control epidémico e intensificará las medidas en contra de las acciones ilegales para garantizar las exportaciones de materiales antiepidémicos de forma ordenada", explica la agencia oficial.

19.50Valencia pasa a la fase 1 con menos tasa de PCR que la media nacional y la mitad que Madrid Del enfrentamiento abierto de la Generalitat contra el Gobierno por dejar a tres millones y medio de valencianos estancados en la fase 0 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus a aspirar que toda la Comunidad Valenciana pase a la fase 2 en solo una semana. Informa Alberto Caparrós.

19.40África supera los 80.000 contagios El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África ha informado de 3.113 casos más de coronavirus en 24 horas para sumar 81.307 en los 54 países del continente. El número de muertos por la pandemia en todo el continente africano también aumentó de 2.630 el sábado por la mañana a 2.704 el domingo por la mañana. Además el boletín del CDC incluye 31.078 personas recuperadas, 1.585 más con respecto al anterior informe. El organismo calcula que la tasa de mortalidad de los casos de la Covid-19 son de alrededor del 3,4 por ciento de todos los casos en el continente. Las cifras de CDC de África también revelan que los países africanos más afectados son Sudáfrica con 14.335 casos confirmados, Egipto con 11.719, Marruecos con 6.741 y Argelia con 6.821.

19.35La patronal Ascer reclama alargar los ERTE más allá del 30 de junio La patronal de la industria azulejera Ascer ha reclamado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor puedan prorrogarse más allá del 30 de junio ya que la mayoría de las empresas continuarán "en una situación muy compleja" después de meses sin actividad y sin facturar y con una demanda a niveles mínimos. Ascer asegura en un comunicado que es imprescindible que se adopten medidas adicionales a las recogidas en el decreto 18/2020, ya que son "claramente insuficientes" para que las empresas puedan superar la grave situación que está atravesando España. "Los más de 3.500.000 afectados por ERTE podrían ver extinguidos sus empleos si no se toman las medidas adecuadas", ha manifestado.

19.30Las ocho noticias del coronavirus Un día más, la pandemia por el coronavirus sigue copando la actualidad de nuestro país y de todo el mundo. En España, entre las novedades, destacan que a partir de mañana habrá tres fases diferentes en la desescalada, que las mascarillas serán obligatorias en los espacios públicos y que la cifra de fallecidos por primera vez desde mediados de marzo no supera los dos dígitos. Puedes leer la noticia completa aquí.

19.20Torra sobre la obligatoriedad de la mascarilla: «Es una medida imprescindible» El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mantenido que llevar la mascarilla en espacios públicos "es una medida imprescindible" frente al coronavirus, después de que el Gobierno haya anunciado que regulará el uso obligatorio. En un tuit recogido por Europa Press, ha recordado que la Generalitat llevaba "semanas" pidiendo la obligatoriedad de la mascarilla, como ha dicho él mismo este domingo en la reunión telemática de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La mascarilla es imprescindible para prevenir, pero también para concienciar, según Torra: "Es necesaria la máxima responsabilidad y el compromiso solidario estricto de todos en las medidas que nos protegen unos a otros".

19.15Bolsonaro acude a una manifestación en su propio apoyo y destaca la alta participación a pesar de la expansión del Covid-19 El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, acudió este domingo a una manifestación a su favor acompañado por once ministros y destacó la gran presencia de seguidores en el acto pese a las medidas de los Gobiernos regionales para evitar las aglomeraciones como herramienta para combatir el COVID-19. Pese a que evitó al máximo los contactos físicos y usó un tapabocas durante la cerca de media hora en que acompañó la manifestación frente al Palacio presidencial de Planalto, el jefe de Estado bajó por la rampa de la edificación para acercarse lo máximo posible a los manifestantes y llegó a cargar a dos niños. El líder ultraderechista, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia y que ha llegado a calificar el COVID-19 como una "gripecita", ha insistido en acudir a los actos masivos de sus seguidores pese a las recomendaciones para evitar aglomeraciones tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de su propio Ministerio de Salud.

19.05Un varón que entró a Marruecos por el «pasillo humanitario» abierto en Melilla da positivo en Covid-19 Uno de los 130 marroquíes que salieron el viernes de Melilla hacia Marruecos ha dado positivo en Covid-19. Se trata de «un hombre mayor» que estaba acogido en la ciudad española, que ha sido evacuado desde el complejo hotelero de Saidía, donde han sido llevados a pasar la cuarentena tras dos meses bloqueados en Melilla, a un hospital de la zona para hacerle más pruebas sobre el Covid-19. En declaraciones a Europa Press, el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), ha asegurado que esta persona no ha estado acogida en los centros de acogida provisional de la Ciudad Autónoma, como son la Plaza de Toros y el complejo V Pino. Mohand apunta a la posibilidad de que esta persona haya estado residiendo en alguna vivienda particular de Melilla.

18.50Pacientes de Covid-19 alertan de síntomas persistentes y piden seguir los casos El Colectivo de Afectados y Afectados Persistentes por el Covid-19 ha alertado este domingo de que «centenares» de contagiados de coronavirus en Catalunya tienen síntomas persistentes de la enfermedad pese a no presentar un cuadro crítico, y ha pedido a las autoridades hacer un seguimiento de estos casos. En un comunicado este domingo, urgen a conocer cuántos enfermos están en esta situación «y cuál es su evolución clínica», algo que también ayudará a la investigación científica sobre este fenómeno. Desde el punto de vista asistencial, han pedido definir protocolos médicos para estos enfermos «en el marco del sistema sanitario público, que sea igual para todos y en todos los centros sanitarios». Además, reclaman que «la sanidad pública asuma hacer los tests diagnósticos y serológicos con carácter inmediato» a estas personas, por respeto al derecho universal a la sanidad. «Hemos aprendido que los enfermos y enfermas de Covid-19 existimos. Ahora que somos conscientes de ello, hemos decidido organizarnos para cuidarnos y hacer respetar nuestros derechos», han concluido.

18.45El presidente de la región italiana de Campania se rebela y anuncia que no reabrirá el lunes «¡Arréglense como puedan. Sálvese quien pueda!». Esta era la amarga síntesis a la que, hace un par de días, llegaba el presidente de la región de Campania, Vincenzo De Luca, de izquierdas, sobre la confusión y caos que se vive en Italia, ante la serie de reglas para afrontar la epidemia del coronavirus emanadas por diversos comités científicos, normas a veces contradictorias entre sí. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal en Roma.

18.30Los concesionarios de toda España podrán abrir desde el lunes 18 de mayo cualquiera que sea su tamaño Los concesionarios de toda España podrán abrir desde este lunes independientemente de su superficie y de la fase en la que se encuentre la provincia en la que están localizados, aunque todos ellos tendrán que hacerlo con cita previa, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el sábado. Así, desde el lunes podrán volver a operar con cita previa no solo los concesionarios, sino también las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas. Aquí puedes seguir leyendo.

18.19Sanidad cambia los indicadores con los que mide el Covid -19 y l ohara en días naturales Sanidad modificará a partir de mañana los indicadores de vigilancia para seguir de forma más detallada la pandemia, y lo hará con los datos cerrados por días naturales, y no hasta las ocho de la tarde, lo que hará que informe sobre ellos por la tarde. Es decir, los datos serán dados a conocer por la tarde y no por la mañana como hasta hoy. Al respecto, el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, ha justificado esta modificación en que en España la evolución de la pandemia «va bien» y porque se está pasando a diferentes fases de transición, la 1, la 2 y los menos -ha dicho- en fase 0, aunque «probablemente van a evolucionar muy rápido en los próximos días».

18.13Reino Unido registra 170 muertes por el coronavirdus y más de 3.000 nuevos casos Las autoridades sanitarias británicas han informado este domingo de 170 nuevas muertes por COVID-19, hasta un total de 34.636 víctimas mortales desde que empezó la pandemia. Las autoridades también han informado de 3.142 nuevos contagios y precisado que ayer se han realizado 91.206 pruebas del virus.

18.06675 nuevos contagiados en Italia en las últimas 24 horas, el dato más bajo desde que el inicio del confinamiento Italia registra ya 225.435 casos positivos por Covid-19, tras detectar 675 nuevos positivos, según han informado fuentes oficiales. Se trata del dato más bajo desde que se decretó el confinamiento el pasdo 9 de marzo. Además el número de fallecidos por el virus se he elevado hasta los 31.908, registrándose 145 víctimas más en las últimas 24 horas.

17.58Chivite (Navarra) pide una reunión monográfica sobre Educación «tan pronto como sea posible» La presidenta de Navarra, María Chivite ha reclamado este domingo al conjunto de las comunidades autónomas la puesta en marcha «cuanto antes» de medidas de conciliación que faciliten la vuelta a la actividad económica, puesto que los centros educativos no retomarán su actividad hasta el próximo curso. Así se pronunció Chivite durante su intervención en la reunión semanal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, en la que también reclamó la celebración de una reunión monográfica sobre Educación «tan pronto como sea posible».

17.52La Comunidad Valenciana pedirá pasar a la fase 2 de la desescalada la próxima semana La Comunitat Valenciana propondrá la próxima semana al Gobierno pasar a la fase 2 de la desescalada y flexibilizar la limitación municipal de las actividades deportivas en la naturaleza, las franjas horarias, la movilidad por toda la región para ir a segundas residencias y el uso de las playas. El president de la Generalitat, Ximo Puig, así lo ha anunciado en una rueda de prensa tras la reunión por videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, en la que ha asegurado que se ha avanzado hacia la codecisión entre el Ejecutivo y las comunidades.

17.41El presidente de la Reserva Federal cree que la recuperación no será total hasta que no haya una vacuna El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha apuntado que la recuperación de la economía se producirá el año próximo, aunque podría depender de que se halle una vacuna contra el Covid-19. «La economía se recuperará ... Podría producirse a finales del próximo año, aunque realmente no lo sabemos», ha apuntado el responsable del banco central estadounidense en la CBS. «Asumiendo que no haya un rebrote, creo que que veremos a la economía ir levantándose durante la segunda mitad del año. Ahora, para una recuperación completa, la gente deberá recuperar la confianza y eso podría llegar cuando haya una vacuna», apunta.

17.35La FAPE respalda la petición de fotógrafos y cámaras para cubrir los entrenamientos de los equipos deportivos profesionales La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha señalado este domingo que asume y respalda la reclamación que la Asociación Nacional del Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (Anigp-TV) y otras siete organizaciones del sector han hecho al Ministerio de Sanidad para que se les permita cubrir los entrenamientos de los equipos que participan en competiciones deportivas profesionales, respetando las medidas de seguridad decretadas para combatir la Covid-19.

17.27Medio millar de personas en una misa en coche al este de París Una «misa en coche», que según sus promotores se celebraba por primera vez en Francia, reunió este domingo a medio millar de fieles católicos en el aparcamiento del parque de exposiciones de Chalôns en Champagne, al este de París. Unos 200 vehículos se sumaron a la eucaristía convocada por el obispo de la localidad, François Touvet, para las 10.30 hora local (8.30 GMT) de este domingo en el estacionamiento sur del conocido como Capitolio de esta ciudad, a unos 150 kilómetros de la capital. La iniciativa se repetirá al menos los dos próximos domingos, según informó en su página web la diócesis de Chalôns en Champagne, que reconoce la inspiración de esta celebración en el concepto de los «autocines».

17.25380 personas detenidas en Polonia en manifestaciones contra el confinamiento La protestas protagonizadas por comerciantes y grupos de opositores contra las restricciones impuestas en Polonia para frenar el coronavirus han derivado en la detención de 380 personas, informaron hoy fuentes policiales. Los incidentes se produjeron tras la manifestación que tuvo lugar en el centro de Varsovia el sábado y que no estaba autorizada, recordó un portavoz policial, según recoge el canal de televisión tvn24, por lo que los agentes procedieron a dispensarla y a detener a quienes oponían resistencia. El objetivo del operativo policial no era «agredir a los concentrados», sino «poner fin lo antes posible a una concentración ilegal», añadió esa fuente.

17.20Miguel Ángel Revilla a favor de la «Tasa Covid» de Pablo Iglesias El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha descartado «completamente» una subida de impuestos en la región para afrontar los gastos que está ocasionando la pandemia del coronavirus, aunque «no le parecería mal» que, a nivel nacional, se impusiera una 'tasa Covid' a las grandes fortunas.

17.15Madrid y Barcelona podrán abrir las iglesias con un tercio de su aforo Las regiones de España que siguen en la fase 0 --Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y parte de Castilla y León-- podrán abrir sus lugares de culto con un 30% del aforo desde este lunes 18 de mayo, aunque no cambien de fase. Se trata de una de las medidas de flexibilización publicadas por el Gobierno, dentro del plan de desescalada en la lucha contra el coronavirus Covid-19. También podrán abrir con estas condiciones los lugares de culto de las provincias que pasan a fase 1, como las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo, en Castilla-La Mancha, o las provincias de Málaga y Granada, en Andalucía. Por su parte, las islas de Formentera, en Baleares, y La Gomera, El Hierro y Graciosa, en Canarias, podrán abrir con un 50% de aforo al pasar a la Fase 2.

17.10Pelosi anuncia que habrá negociación con los republicanos sobre el histórico paquete de ayudas de tres trillones de dólares

17.00El Colegio de Médicos de Madrid cree que la región todavía no está en una situación «óptima» para pasar de fase El Colegio de Médicos de Madrid ha afirmado que la región presenta aún cifras superiores de ingresos hospitalarios y en UCI relacionadas anteriores a la crisis del coronavirus y que la situación del sistema sanitario, con falta de profesionales, no está aún en situación «óptima» de cara a afrontar un posible rebrote si se accede a la primera fase de desescalada. Así lo ha indicado en declaraciones difundidas en redes sociales el presidente de la institución colegial, Miguel Ángel Sánchez Chillón, para incidir que, en el caso de Madrid, se ha tenido en cuenta para mantener el nivel cero su «gran densidad» poblacional y su «gran infraestructura de transportes», algo que favorece el contagio entre personas.

16.00Conte reabre todo este lunes porque «no podemos esperar a que llegue una vacuna» Italia reabre mañana, prácticamente, todas las actividades del país, salvo gimnasios y piscinas, que se retrasa hasta el 25 de mayo, el 3 de junio se reabrirán las fronteras para los ciudadanos de la UE sin necesidad de hacer cuarentena, mientras los cines y teatros reabrirán el 15 de junio. Se aplaza hasta septiembre el regreso a la escuela. El primer ministro, Giuseppe Conte, ha subrayado que «no podemos esperar a que llegue una vacuna» La reapertura general se hace con cierta esperanza, pero también con cautela, con dudas de los científicos y la advertencia de que se cerrará nuevamente el territorio donde aumente la curva epidémica. Lea la información completa, aquí.

15.45Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Illa responde que las limitaciones a los vuelos de países como Italia, y anuncia que se revisará destacando la limitación temporal del tráfico aéreo, que se mantendrá mientras se necesite por cuestiones de seguridad. El titular de Sanidad también ha puesto el acento en progresar con solidaridad y destaca el contacto con Italia, desechando que pueda haber una competencia.

15.40Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero destaca que el Gobierno tiene previsto poner en marcha «un plan de reactivación» para el turismo, con el objetivo de que ya desde la desescalada se promuevan diferentes entornos a que turistas nacionales e internacionales de carda a las próximas vacaciones de verano. «Nuestro país pondrá en marcha un plan de reactivación del turismo», apunta Montero quien asegura que también se fomentará un «turismo de interior» y se contará para ello con todos los agentes del sector. También confirma que «está en la agenda» la «fiscalización» de los precios de los vuelos a los archipiélagos en el caso de la subvención a los residentes. Y apunta que «en la vuelta a la normalidad» se tendrá en cuenta este seguimiento de los precios.

15.36Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero ha recordado que las autonomías «no han perdido su marco competencial, aunque bajo un mando único» por la crisis sanitaria y que ya «se ha avanzado mucho» en materia de cogobernanza, por lo que lo pases a la siguiente fase iba a contar con el debate conjunto con las comunidades autónomas aunque el ministro es quien firma las órdenes. Ahora, la portavoz del Gobierno anuncia que esta cogobernanza permanecerá en los siguientes decretos.

15.33Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero también asegura que el Estado asumirá el déficit y el coste de estos fondos y transferencias.

15.30Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero destaca que Hacienda está trabaja en «una propuesta justa» para el reparto del fondo y añade que buscará compensar a los que más impacto tenga. La portavoz no ve en inconveniente en que se cuente con los PCR negativos y positivos o darle un mayor peso a la población. También recuerda que hay a disposición más de 3.000 millones de euros en la «reprogramación de los fondos europeos» para que las comunidades puedan tener una mayor capacidad.

15.30Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Illa apunta que hay que permanecer en cada fase 14 días, «a menos que haya circunstancias muy concretas» y sobre los viajes interprovinciales no estarán permitidos hasta «la nueva normalidad» por prudencia para evitar la expansión del virus. En este sentido, no ve posiblidad de movilidad la provincia hasta la «nueva normalidad».

15.27Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Illa ha añadido sobre los municipios limítrofes asegura que esta movilidad está limitada la demarcación a la que pertenecen, aunque estén en diferentes fases. Montero responde sobre medidas de conciliación con los padres que se vean obligados a volver al mercado laboral y tengan problemas para conciliar. Al respecto, la portavoz asegura que ya están trabajando en medidas concretas.

15.24Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Illa añade que están ultimando la orden de los municipios menores de 10.000 habitantes no solo se les suprimirán las franjas y otro tipo de medidas de «flexibilización» con propuestas de las comunidades autónomas.

15.20Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero a los crédito ICO habla de que han sido unos 60.000 millones los puestos a disposición y que el martes se pondrá en marcha otro tramo de 20.000 millones y asegura que se quiere «personalizar» según las necesidades. ASegura que hasta 13 de mayo 664.313 operaciones y que más del 98% han ido para pymes y autónomos. Además que a autonomos y pymes han llegado ya 39.000 millones en financiación y considera que la respuesta a este sector ha sido poner a disposición otros 20.000 millones. NO entra a comentar los datos de ATA de que 600.000 autónomos están en el limbo, sin fianciación y otros 300.000 la han visto rechazada.

15.16Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero comenta sobre la negociación para la prórroga del estado de alarma se está «trabajando con todos menos los que se han excluido de estas reuniones, Vox y PP» y asegura que tiene todas las garantías jurídicas y, además, añade que se está trabajando en ello. Por su parte, Illa cree que la mejor forma de preservar el turismo es tener bajo control la epidemia y que se está trabajando con todos los países europeos. Sobre la comunidad de Madrid asegura que «no quiere entrar en ningún reproche» y «que jugamos en el mismo equipo». Se reafirma en que hasta que todas las comunidades autónomas no esté en fase 1, 2 o 3 no se publicarán los informes y, en todo caso, a solicitud, tal y como ya ha pedido la Comunidad de Madrid.

15.13Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Illa destaca que se están «haciendo todos los esfuerzos» para proteger al personal sanitario y vuelve a insistir en la inevitabilidad del estado de alarma: «el mejor instrumento para atajar la pandemia y un instrumento que debemos mantener vigente hasta que no tengamos controlado el virus», asegura el ministro de Sanidad. «Es necesario porque hay que seguir limitando la movilidad, que es el vector que más se relaciona con la expansión del virus», se reafirma.

15.11Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Illa anuncia que «cuando todas las comunidades esté en Fase 1 haremos públicos todos los informes» y así en las siguientes fases, y lo justifica en «evitar el fomento de carreras». Además aclarda que el Gobierno «juega en el mismo equipo que las comunidades autónomas».

15.07Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero asegura que llevan trabajando tiempo en una desescalada progresiva y anuncia que el martes solicitará la prórroga del estado de alarma que sería de «aproximadamente un mes», pero remite al Consejo de Ministros. Sobre las cuarentenas para los viajeros que ha relacionado como «medida de prudencia» para evitar la propagación del virus. En este sentido, asegura que se está trabajando con la Comisión Europea y diálogo con otros países y lo superdita a la libertad de movimientos entre provincias.

15-'06Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa La relajación de las franjas horarias será en todos los municipios de menos de 10.000 habitantes independientemente de la fase. Illa también reconoce que se está estudiando cómo regular el uso de las mascarillas y anuncia que están elaborando esta orden, pero adelanta que habrá «un reforzamiento» del uso de las mascarillas.

15.04Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero revaloriza las reuniones con las comunidades autónomas mientras se arreglan los problemas técnicos. La portavoz del Gobierno destaca que Sánchez ha debatido con las autonomías problemáticas como el retorno del turismo o la reapertura de los colegios. Pasan a las preguntas del chat.

15.00Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Illa también destaca la «buena noticia» de la desescalada institucional de la próxima prórroga del estado de alarma y asegura que con su poder reforzado buscará el consenso y salvar vidas.

14.59Illa confirma que reforzará la obligatoriedad del uso de las mascarillas Illa afirma que se va a regular la «obligatoriedad» de las mascarillas y asegura que hay un amplio consenso en este tema.

14.58Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Illa anuncia que se ampliará a otros ocho aeropuertos como el de Sevilla o Lanzarote la apertura para la entrada de extranjeros y viajes. TAmbién confirma que se relajarán las franjas horarias para paseos o deporte a los municipios de menos de 10.000 habitantes.

14.51Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero destaca que ya se ha hecho un esfuerzo de 32.000 millones de euros en ayudas, y que destaca que se han movilizado 140.000 millones de euros en total. En este sentido, exige más ambición a la Unión Europea. También ha garantizado que «el gran acuerdo social de la semana pasada se reproduca en el Congreso». Asegura que harán más esfuerzo con los grupos parlamentarios. Toma la palabra el ministro de Sanidad Salvador Illa.

14.48La prórroga del estado de alarma para el siguiente Consejo de Ministros El Gobierno dará luz verde a la solicitud del estado de alarma de aproximadamente un mes. Montero repasa los diferentes fondos y ayudas aprobadas para paliar los efectos del Covid-19.

14.46Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero ha defendido que se siga con el estado de alarma, así como la gestión de la desescalada «asimétrica» y «gradual». De igual modo, ha destacado que el estudio de seroprevalencia ha demostrado la diferente afectación. Justifica la prórroga en que se necesitepo en diferentes territorios para terminar la desescalada.

14.44Rueda de prensa de los ministros Montero e Illa Montero destaca que se trata de la décima reunión con los presidentes de las comunidades autónomas y ha compartido la intención de «solicitar» una nueva prórroga de un mes «y esperemos que sea la última».

14.41El presidente de Asturias pide que se tenga en cuenta el esfuerzo fiscal previo en el reparto de ayudas El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido valorar, a la hora de repartir los 5.000 millones del fondo para compensar la pérdida de ingresos de las comunidades autónomas, el esfuerzo fiscal previo a la crisis del coronavirus. En este sentido, ha incidido en que el criterio de distribución del resto de los 16.000 millones con los que el Gobierno dotará a las autonomías no puede ser la población «en términos absolutos» si no la «protegida», incluyendo a los mayores de 65 años.

14.36La presidenta de Baleares plantea a Sánchez la obligatoriedad de las mascarillas en lugares públicos La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha planteado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el uso de mascarilla sea obligatorio, no solo en espacios cerrados sino también públicos por parte de todos los ciudadanos por responsabilidad y como «forma de pedagogía» contra el contagio. «Hemos pedido que el Gobierno sea más contundente con el uso de la mascarilla y que sea obligatoria no solo en espacios privados sino también en públicos por parte de todos los ciudadanos», ha dicho Armengol en una rueda de prensa telemática tras reunirse en una videoconferencia con Sánchez y los demás presidentes autonómicos. «Es una forma de pedagogía y de pensar que estamos en una situación que empezamos a desescalar pero que tenemos un virus que es muy contagioso», ha dicho Armengol.

14.20Urkullu pide reforzar la cogobernanza y pide impulsar la educación presencial El lehendakari, Iñigo Urkullu, apostó este domingo por reforzar la llamada cogobernanza con el Ejecutivo central en lo que se refiere al ingreso mínimo vital y la educación, abogando incluso por impulsar la educación de manera presencial. En su intervención en la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, el lehendakari comentó que se ha superado «el ciclo más duro de la crisis sanitaria» pero ha advertido que, «a más movilidad, mayor debe ser la responsabilidad de prevención individual». Por ello, consideró «necesario ofrecer un criterio general para regular el uso de mascarillas», según informaron fuentes de su Presidencia, y propuso «el uso de mascarillas en toda actividad que se realice fuera del domicilio en espacios cerrados o en situaciones en las que no se mantenga la distancia mínima recomendada entre personas».

13.20Torra exige a Sánchez que apruebe «ya» el Ingreso Mínimo Vital El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha urgido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a implantar la renta básica universal «ya» para hacer frente a la emergencia social desencadenada por la pandemia de coronavirus. «Es imprescindible que se apruebe este mes de mayo. No podemos fallar aquí», ha dicho durante la décima reunión de presidentes autonómicos con Sánchez para abordar la gestión del coronavirus, ha informado el Govern.

13.18Feijoo le pide a Sánchez exige un «criterio único» en Educación y servicios sociales durante la desescalada El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, que en las salidas de los niños para pasear o jugar puedan participar ambos padres en lugar de uno solo. Así lo ha demandado el mandatario gallego durante la décima videoconferencia con Sánchez y el resto de líderes autonómicos, una cita ya habitual de los domingos para abordar la crisis de la pandemia del coronavirus. Durante la reunión, Feijóo también ha reclamado, según informan fuentes de la Xunta, un «criterio único» en materia de educación y servicios sociales para las próximas semanas de desescalada, mientras que ha insistido en que el Estado «coordine» con las autonomías el ingreso mínimo vital.

12.56Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Simón confirma que han localizado datos de casos de la «Enfermedad de Kawasaki» que podría estar asociado al Covid-19 y recuerda que «es peligros sacar conclusiones precipitadas» a la espera de más investigaciones.

12.52Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Preguntado sobre la falta de pruebas concluyentes de que el contagio de Covid-19 pueda producirse por el contacto de objetos y la incidencia de la Enfermedad de Kawasaki entre menores asociados al Covid-19. Simón recuerda que nunca ha sido considerado el principal vector de contagio frente al contacto social, de ahí las medidas de distanciamiento social. «Estamos ante un factor de riesgo menor, que el contagio por gotas y, en todo caso, mucha prudencia y habrá que valorarlo», apunta añadiendo la necesidad de nuevos invetigaciones. «La distancia y el lavado de manos son fundamentales», apunta. Pide un uso prudente de los mismos y pide centrarse en la distancia y, cuando no sea posible, las mascarillas.

12.50Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Le preguntan por la menor incidencia del Covid en países africanos como Nigeria, por el SARS. Sin embargo, Simón destaca que este virus apenas afectó a África, lo hizo en 26 países y alrededor de 8.000 personas. «Hay muchos países que no están notificando muchos casos», apunta Simón quien destaca la situación relevante de Sudáfrica o el menor número de casos en la mencionada Nigeria. En su opinión, hay países que tienen un sistema de detección de casos muy baja y que esta podría ser menor de la transmisión real.

12.48Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Simón advierte que la decisión de a qué extranjeros o no se deja pasar sin cuarentena: «hay demasiadas incertidumbres como para pensar que es una decisión simple», advierte el responsable del centro de emergencias sanitarias y recuerda que muchos vuelos tienen escalas previas. «La decisión no es tan directa ni fácil», apunta.

12.45Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Le preguntan a Simón si es mejor que los jóvenes pasen lo antes posible la enfermedad, en este sentido, ha advertido que «en una enfermedad que afecta a la sociedad entera puede afectar a grupos vulnerables, no deberíamos plantear aspectos como este» y avisa que hasta 250.000 o 300.000 fallecidos se habrían producido si en las primeras etapas se hubiera dejado que la enfermedad se expandiera.

12.40Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias apunta que se están haciendo acopios de reservas, «en algunos casos un poco justos los materiales, pero a priori hay lo suficiente para funcionar en base a las necesidades actuales». Fernando Simón ha añadido que se está esperando «mucho material» y esforzándose por tener los equipos necesarios. Por ello, pide que no se malgasten o desperdicien. Sí, confirma que el Ministerio de Sanidad tiene una reserva estratégica y que seguirán equipándose.

12.37Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Simón destaca que todo el esfuerzo de las últimas semana permite que estemos «en una situación de muy baja transmisión» y sobre los trabajadores esenciales, sí ha admitido que había un cierto riesgo de transmisión que considera que está controlado. En este sentido, ha apuntado que la mayoría de los contagios se están limitando a la actividad sociosanitaria y con algunos casos comunitarios. «El riesgo de un nuevo rebrote sigue siendo importante», ha apuntado dando relevancia a la detección precoz. Un terreno en el que se estaría mejorando.

12.35Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Simón reconoce que la decisión final la adopta el ministro Illa y «luego es una negociación con las comunidades autónomas la posible flexibilización». Además, considera que la relajación de las franjas horarias de municipios hasta 10.000 habitantes «están en una situación muy favorable y no debería haber problemas» aunque sí habla de que se revertiría si hubiera un brote.

12.32Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Le preguntan al Fernando Simón sobre la flexibilización de las medidas en Fase 0 y el fin de las franjas horarias a los municipios de hasta 10.000 habitantes. Habla de criterios como la atención primaria, capacidades de salud pública, atención primaria o la propia evolución de la epidemia. «La epidemia evoluciona bien, en principio», comenta admitiendo que queda duda de si se ha detectado todos los casos y apunta que los riesgos están bajando. Vuelve a hablar de «prudencia».

12.29Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Simón habla de un rebrote en Corea del Sur, vinculado a lugares de ocio en un barrio de la capital y menciona algún caso puntual en Alemania. «Sabiendo que en Europa evolucionan positivamente las cosas, hay que tener cuidado porque hay transmisión y todavía es posible que haya cadenas de transmisión no detectadas y puede haber riesgos de transmisión por casos foráneos», refiriéndose a la desescalada. Turno de preguntas.

12.27Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Simón valora el contexto interncional refiriéndose a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido o Brasil, que estaría «todavía en fase de expansión» del virus. También habla de menores incrementos en Reino Unido. «Tenemos países donde la detección de casos está influyendo en las cifras», ha apuntado.

12.25Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Simón ha apuntado que se está modificando los sistemas de detección y, atención, los datos ahora se darán por la tarde cerrándose la notificación a las 12 de la noche. «Lo justifica en que les permitirán debatir los datos con las comunidades autónomas», apunta. Las ruedas de prensa serán ahora por la tarde. «Esto hará que el seguimiento de la pandemia sea más detallado», justifica estos cambios.

12.23Rueda de prensa de Fernando Simón desde La Moncloa Simón se muestra prudente ante la caída de fallecidos por debajo de los 100, y apunta a un posible «efecto fin de semana» aunque valora positivamente la evolución de la epidemia.

12.22La OMS no ha encontrado pruebas concluyentes de que el Covid-19 pueda contagiarse por el contacto con objetos o teclados La Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no ha encontrado pruebas concluyentesde que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial como pomos de puerta o teclados, según un último informe de la agencia médica de la ONU. Sin embargo, la organización mantiene su recomendación a favor de la desinfección de superficies y objetos, siempre que sea posible y para tranquilidad de la población. Lea aquí la noticia completa.

11.55En las islas de Formentera (Baleares), El Hierro, La Gomera y Graciosa (Canarias) podrán volver las misas con un 50% de aforo Los lugares de culto de las islas de Formentera, en Baleares, y de El Hierro, La Gomera y Graciosa, en Canarias, podrán celebrar el culto público con un 50% del aforo, desde este lunes 18 de mayo, fecha en la que entrarán en la fase 2 del plan de desescalada en la lucha contra el coronavirus Covid-19. Según la Orden del Ministerio de Sanidad publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los territorios que pasen a la fase 2 "se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo".

11.50Los agentes inmobiliarios pueden realizar visitas a viviendas y locales desde el lunes El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapis) ha indicado este domingo que tras varias consultas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los agentes comerciales podrán realizar visitas a inmuebles y locales, incluso acompañados de clientes, desde la nueva Fase 0 establecida por el Gobierno.

11.42Rusia supera ya los 280.000 contagiados por Covid-19 Rusia ha superado ya el umbral de los 280.000 contagios por coronavirus tras registrar 9.709 nuevos casos en las últimas 24 horas, según el balance publicado este domingo por el centro oficial de seguimiento de la pandemia. Además, 94 pacientes con coronavirus han sucumbido a la enfermedad en las últimas 24 horas, con lo que las muertes asociadas a la pandemia en Rusia suben a 2.631. Así, el número acumulado de contagios ha ascendido a 281.752, lo que representa un incremento del 3,6 por ciento respecto al sábado

11.35Los transportistas piden que Sanidad reconsidere los cambios en la normativa de las ITV La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha solicitado este sábado al Ministerio de Sanidad que reconsidere la nueva regulación aprobada para pasar las ITV al considerarla «de difícil comprensión y condicionada al imprevisible fin del estado de alarma». A fin de dar una respuesta a la moratoria de la vigencia de las ITV caducadas, Sanidad ha aprobado la Orden SND/413/2020 con la que se prorrogan los plazos desde que se decretara el estado de alarma en 30 días después de que finalice el mismo más 15 días naturales adicionales por cada semana transcurrida desde el pasado 14 de marzo.

11.25Sánchez anuncia a las comunidades que los municipios de hasta 10.000 habitantes no tendrán horarios de paseo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha traslado este domingo a los presidentes autonómicos que durante la fase 1 se extenderá a los municipios de hasta 10.000 habitantes la exención de horarios para paseos por franjas de edad que ya funciona hasta el momento en las localidades de menos de 5.000 habitantes, según informaron a Europa Press fuentes autonómicas.

11.15Colegios y universidades reabren este lunes para su desinfección Los centros educativos y universitarios podrán abrir sus puertas para su desinfección, acondicionamiento y funciones administrativas a partir de mañana, cuando estará permitido en toda España dentro de la fase 1 y la denominada 0,5 de la desescalada. «Será responsabilidad de los directores de los centros educativos determinar el personal docente y auxiliar necesario para llevar a cabo las citadas tareas", según señala la orden para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional.

11.10Abel Caballero (PSOE) acusa a las comunidades autónomas de «quedarse» con ayudas del Gobierno El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, ha acusado a las Comunidades Autónomas de «quedarse» con los recursos que ha distribuido el Gobierno para afrontar el gasto social provocado por la pandemia del coronavirus, cuando este gasto lo realizan también los ayuntamientos, y ha asegurado que ha explicado esta situación al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que impulsó en marzo un fondo de 300 millones para este fin. «Le transmití una información, no le recriminé nada, porque ellos pueden estar pensando que las comunidades transmiten fondos a losayuntamientos y así lo dicen en la Orden. Pues no es cierto, no lo traen a los ayuntamientos», ha dicho Caballero en una entrevista con Europa Press. El dirigente de la FEMP, miembro del PSOE y alcalde de Vigo, ha explicado que los municipios sufragan gastos como apoyo a mayores, comedores sociales, ayudas para familias, becas de comedor para niños, etc.

10.50Los casos positivos de Covid-19 ya superan los 80.000 en África La epidemia de COVID-19 continúa su avance en África aunque muy lejos de las cifras de otras regiones como Europa. En concreto, el balance total supera ya los 80.000 contagios y los 2.700 fallecidos, concentrados sobre todo en Sudáfrica, Egipto, Argelia y Marruecos. Según datos del Centro Africano de Control de Enfermedades (África CDC), hasta las 8 horas GMT de este domingo se registraban 81.307 casos, 2.704 muertes y el número total de recuperados del continente ascendía a 31.078. Sudáfrica figura como el país más afectado por la pandemia, con 14.335 casos, 261 muertes y 6.478 pacientes dados de alta. Le sigue Egipto, que contabiliza el mayor número de víctimas mortales por la COVID-19 de África (11.719 positivos y 612 fallecidos).

10.42Reunión telemática entre Sánchez y los presidentes de las comunidades autónomas Desde las 10 de la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este domingo desde las diez de la mañana con los presidentes autonómicos para analizar los efectos de la pandemia del coronavirus y para abordar, entre otros asuntos, los avances en el desconfinamiento de los distintos territorios e informarles de su decisión de solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma de «alrededor de un mes», en lugar de los 15 días habituales. Este encuentro, el décimo desde que el Ejecutivo decretó el estado de alarma, tiene lugar después de que el pasado viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, diera cuenta de la relación de territorios que habían pasado de fase, entre lo que se no se encontraba Madrid, Barcelona ni la mitad de las provincias de Castilla y León, que continúan en fase 0 aunque con menos restricciones.

10.30España suma ya 231.350 casos positivos por Covid-19, aunque baja ligeramente el número de nuevos contagios Se trata de la primera vez en dos meses que el número de fallecidos por coronavirus en España cae del centenar. Concretamente, desde el pasado 12 de marzo. También Sánchez ha desgranado otros datos a los presidentes de las comunidades autónomas: el número de diagnosticados por PCR se ha incrementado en 421 personas (ayer se registraron 539 nuevos contagios) más hasta los 231.350 casos, mientras que hay 327 nuevos hospitalizados y 28 ingresos nuevos en la UCI.

10.20EL NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19 EN ESPAÑA CAE HASTA 87 PERSONAS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS El presidente del Gobierno ha revelado a los responsables de las comunidades autónomas, con los que mantiene su habitual reunión semanal, que el número de fallecidos por coronavirus en España ha descendido hasta 87 personas en las últimas 24 horas

10.15El BOE abre la puerta definitivamente a las rebajas en los comercios El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad que flexibiliza determinadas restricciones de ámbito nacional en la aplicación de la fase 2 de la desescalada, que afectarán, a partir de este lunes, a la isla de Formentera (Baleares), y las de La Graciosa, El Hierro y La Gomera (Canarias). Así mismo, el BOE incorpora totalmente a la fase 1 de la desescalada la Comunidad Valenciana, la de Castilla-La Mancha y Andalucía; con lo que 32 millones de habitantes notarán el alivio de las restricciones por el coronavirus, aunque la Comunidad de Madrid, Barcelona y amplias zonas urbanas de Castilla y León deberán esperar.

9.51Alemania sigue bajando en casos y fallecidos diarios Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un nuevo descenso en casos diarios de fallecidos y contagios: 33 fallecidos y 583 contagios, hasta un total de 7.914 muertos y 174.355 afectados. Estas cifras diarias quedan por debajo de los 57 fallecidos y 620 casos de las estimaciones del sábado, según el último balance emitido este sábado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

9.48Ciudadanos preguntará a Salvador Illa por la gestión de la crisis sanitaria Ciudadanos dedicará la pregunta que le corresponde formular en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles a conocer la valoración que hace el Ejecutivo de la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. El encargado de formular la pregunta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el portavoz Edmundo Bal.

9.46Detectan cinco positivos con test PCR en la residencia de Binéfar La Comarca de la Litera/Llitera informa que el pasado juevesa, 14 de mayo, se realizaron 115 pruebas PCR a todos los residentes y trabajadores de la Residencia Comarcal de Binéfar (Huesca) y se han detectado cinco PCR positivas, dos de residentes y tres de trabajadores. Según informa la institución comarcal en una nota de prensa, todos los casos detectados son asintomáticos y ya ha adoptado las medidas necesarias para la atención y control de los residentes y trabajadores afectados en coordinación con las autoridades sanitarias del Gobierno de Aragón además de informar a los familiares conforme recibía la información.

9.44El Papa elogia la labor de quienes realizan las tareas de limpieza El Papa Francisco elogió hoy la labor de quienes realizan las tareas de limpieza que es un trabajo imprescindible y que nadie ve, durante la habitual misa matutina que celebró en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta. En la introducción de la celebración, transmitida en directo debido a la crisis del coronavirus, Francisco dirigió sus pensamientos a las personas en primera línea en esta pandemia y hoy habló del personal de limpieza.

9.14India registra un récord diario de contagios con casi 5.000 nuevos afectados El Gobierno indio ha confirmado un récord diario de casos por coronavirus en todo el país, casi 5.000, solo 24 horas después de superar a China en número de casos. El país ha confirmado un total de 4.987 casos nuevos desde el sábado, según las estimaciones del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, hasta los 90.927 afectados, con un total de 2.872 fallecidos. Esta cifra significa que el país ha cruzado, en solo dos días, desde los 80.000 hasta los 90.000 casos. Un total de 30.152 pacientes han recibido tratamiento por la enfermedad, según el Gobierno, en el balance recogido por 'Times of India'.

8.02Ecuador registra más de 1.250 positivos en las últimas 24 horas El Gobierno de Ecuador ha confirmado este sábado que ha registrado 1.256 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que asciende el número total de casos a 32.723. En cuanto al número de fallecidos a causa de la pandemia, se ha registrado un total de 2.688 muertes, si bien las autoridades han resaltado que 3.433 personas han superado el virus, según los últimos datos suministrado por el Ministerio de Salud ecuatoriano.

8.00China registra cinco nuevos casos de coronavirus, tres de ellos de transmisión local El Ministerio de Salud de China ha confirmado este domingo que se han registrado en el último día cinco nuevos casos de coronavirus, de los que tres han sido de transmisión local detectados en la provincia china de Jilin. De los nuevos casos importados del extranjero, uno de ellos se ha detectado en Tianjin y otro en la provincia de Guangdong, además de que las autoridades han precisado que dos personas extranjeras más son sospechosas de poder estar contagiadas en Mongolia Interior y Shanghái.

7.59Nepal registra la primera muerte a causa del coronavirus El Gobierno de Nepal ha confirmado este sábado que se ha producido la primera muerte en el país a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, según ha informado el Ministerio de Salud. La primera víctima es una mujer de 29 años que ha fallecido cuando se dirigía al Hospital Dhulikhel. «Una investigación y una serie de pruebas muestran que esta es la primera muerte por COVID-19 en el país☼, ha confirmado el portavoz adjunto del Ministerio de Salud, Samir Kumar Adhikari.

7.00Hungría elimina las restricciones de movimiento en Budapest por el coronavirus a partir de este lunes Hungría eliminará las restricciones de movimientos impuestas a los residentes en la capital, Budapest, a causa del coronavirus a partir de la próxima semana, según ha anunciado el primer ministro húngaro, Viktor Orban, al asegurar que se ha progresado lo suficiente en la lucha contra la pandemia. Las personas que residen en Budapest podrán salir a la calle a partir del lunes, cuando también se permitirá que se amplíe el horario de las tiendas así como las terrazas de los restaurantes.

6.45Honduras registra 138 muertos y 2.565 contagiados con Covid-19 El coronavirus deja en Honduras 138 muertos y 2.565 casos de contagiados, la mayoría de ellos repartidos en las regiones norte y central del país, según el último resumen estadístico de este sábado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El informe, presentado en cadena nacional de radio y televisión, señala que los análisis de laboratorio confirmaron cuatro nuevas muertes, con las que se elevó a 138, lo mismo que 105 casos positivos con la enfermedad, de 531 pruebas PCR, para sumar 2.565 a nivel nacional.

6.35Vuelven a dar positivo en coronavirus ocho marinos del portaaviones de EE.UU. «Theodore Roosevelt» Un total de ocho tripulantes del portaaviones estadounidense «Theodore Roosevelt» han vuelto a dar positivo en coronavirus, después de haber sido sometidos a la prueba y trasladados a tierra, donde estaban realizando una cuarentena preventiva. Los ocho tripulantes habían dado negativo dos veces en la prueba del Covid-19 antes de volver a estar contagiados, después de que otros cinco compañeros volvieran a dar positivo a principios de esta semana, según ha informado un alto cargo de Defensa y recoge la cadena «CNN».

6.30Brasil supera a España e Italia y es el cuarto país más afectado por el coronavirus Brasil registró 14.919 nuevos casos de coronavirus este sábado, con lo que el total de contagiados llegó a 233.142 y el país ascendió al cuarto lugar en la lista de los más afectados por la enfermedad en el mundo, por encima ahora de España e Italia, informó el Ministerio de Salud. Brasil, epicentro del nuevo coronavirus en América Latina y que esta semana ya había superado en número de contagios a Francia y Alemania, ahora tiene también más casos que España (230.698) y que Italia (224.760). De acuerdo con el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, Brasil registró este sábado 816 nuevas muertes por Covid-19, con lo que el número de víctimas se mantuvo por encima de las 800 diarias por tercer día consecutivo y llegó al total de 15.633 en sólo dos meses, desde el primer fallecimiento por la pandemia el 16 de marzo.

6.30El noreste de China sigue liderando los nuevos positivos, en cifras mínimas La provincia nororiental china de Jilin sigue sumando nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, aunque mínimos en número, con 3 nuevos positivos detectados este sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad de China. Estos 3 contagios, todos ellos por transmisión local, se suman a otros 2 casos diagnosticados a viajeros procedentes del extranjero hasta sumar el total de 5 nuevos casos en el último día, un ligero descenso respecto a los 8 anunciados el día anterior.

6.30El presidente salvadoreño urge una prórroga de estado de emergencia por el coronavirus El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, urgió ayer a los diputados del Congreso a ampliar el estado de emergencia, que vence hoy, para enfrentar la pandemia del Covid-19 mientras que la cifra de fallecidos llegó a 26. La solicitud del mandatario tuvo lugar después de que el líder del Congreso, Mario Ponce, convocara una sesión plenaria para discutir y votar la ampliación el lunes.

6.30Perú recibirá 85 médicos y enfermeras cubanas para lucha contra el Covid-19 Perú y Cuba suscribirán un acuerdo para que una brigada de 85 profesionales de la salud cubanos se sumen en los próximos días a la lucha contra la epidemia de Covid-19 en el país andino, informó este sábado la Presidencia del Consejo de Ministros. Según la información oficial, los ministerios de Salud de ambos países suscribirán un Memorando de Entendimiento que permitirá que la brigada humanitaria cubana, conformada por médicos y enfermeras, sea enviada a establecimientos de salud de las regiones más afectadas por el coronavirus en Perú.

6.30México supera las 5.000 muertes y los 47.000 casos de Covid-19 México llegó este sábado a 5,045 decesos y 47.144 contagios acumulados de Covid-19 con el registro en las últimas 24 horas de 2.112 casos nuevos y de 278 muertes, informaron las autoridades sanitarias del país. Fue la tercera jornada consecutiva que México superó la barrera de los 2.000 nuevos casos de contagio, con 2.112, es decir, un 4,7 % con respecto a los 45.032 casos reportados el viernes.

6.30Cataluña suma 34 fallecidos por coronavirus, que elevan el total a 11.511 Cataluña sumó ayer 34 víctimas por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra similar a la de ayer (37) y el jueves (37), que elevan a 11.511 el total de muertos en esta comunidad desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados este sábado por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.398 han muerto en una residencia de mayores, 158 en un centro sociosanitario y 623 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

6.30Argentina registra 327 nuevos casos de Covid-19, que ascienden a 7.805 Argentina confirmó ayer 327 nuevos casos de Covid-19, pero no se han registrado en las últimas horas fallecimientos por el coronavirus SARS-CoV-2. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino indicó que desde el último informe emitido en la mañana de hoy -cuando se reportaron siete decesos- no se registraron nuevas muertes, que se mantienen entonces en un total de 363. Con los 327 positivos confirmados este sábado, el número total de contagios registrados desde el 3 de marzo es de 7.805.

6.30Nepal registra la primera muerte a causa del coronavirus El Gobierno de Nepal confirmó ayer que se ha producido la primera muerte en el país a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, según ha informado el Ministerio de Salud. La primera víctima es una mujer de 29 años que ha fallecido cuando se dirigía al Hospital Dhulikhel. «Una investigación y una serie de pruebas muestran que esta es la primera muerte por Covid-19 en el país», aseguró el portavoz adjunto del Ministerio de Salud, Samir Kumar Adhikari.

6.30Aumentan la atención por ingestión de químicos por niños durante el confinamiento en Alemania El personal sanitario del teléfono de información toxicológica de Múnich ha constatado un aumento de las llamadas de emergencia desde el inicio de la crisis del coronavirus, ha explicado el toxicólogo Tobias Zellner. «Los padres nos llaman más que de costumbre porque los niños han ido de aventura por la casa y han ingerido desinfectantes o sustancias similares», ha explicado Zellner en declaraciones a «DPA». Zellner y sus colegas suelen responder unas 90 llamadas de emergencia al día, pero ahora atienden más de 130, procedentes no solo de hogares, sino también de escuelas infantiles.

6.30La Región de Murcia registra 9 nuevos positivos por PCR en una jornada sin fallecidos por Covid-19 La Región de Murcia no ha registrado fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, aunque continúa creciendo el número de nuevos casos detectado por PCR (+9), según el balance correspondiente a las 21.00 horas publicado este sábado por la Consejería de Salud. Desde las 21.00 horas del viernes, la Región de Murcia no ha registrado fallecidos por coronavirus; mientras que el número de curados aumenta de 2.073 a 2.084 (+11). Los casos de personas afectadas actualmente son 338, nueve más que en el último balance publicado el viernes (la cifra total de afectados desde que comenzó la crisis es de 2.566, 20 más que el día anterior). La cifra de ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) continúa en nueve.