Coronavirus España directo: Sanidad notifica 8 fallecidos y 149 nuevos contagios

4.33

Dos mujeres que habían dado negativo en pruebas rápidas de coronavirus fallecieron días después por efectos de la COVID-19 en Venezuela, informó este miércoles el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, en el balance diario de la pandemia que incluyó a una tercera fallecida positiva. Las dos fallecidas que arrojaron resultado negativo en los test rápidos eran residentes del estado occidental de Zulia, fronterizo con Colombia, que al acumular el mayor número de muertes y de contagios con la enfermedad se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país.

4.02

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 3 nuevos casos de COVID-19 detectados el miércoles, 2 de ellos procedentes del exterior y 1 a nivel local, en Pekín, lo que supone la cifra más baja en la ciudad desde que se detectó un rebrote de coronavirus en un mercado de la capital. Pekín detectó este brote a principios del mes pasado en su principal mercado mayorista, y hasta la fecha ha infectado al menos a 329 personas, según cifras oficiales.

3.27

Panamá llegó a 645 muertos con COVID-19 y a 34.463 casos confirmados de la enfermedad, dijeron sus autoridades sanitarias este miércoles, cuando el presidente del país, Laurentino Cortizo, pidió unidad y fuerza para combatir la pandemia porque "lo más difícil" está por venir. "Estamos convencidos que en, el caso de Panamá, la fase más difícil de esta situación global está por llegar, lo que exige de los panameños no ceder ni un palmo de terreno al avance de este virus maligno", escribió en sus redes sociales Cortizo, quien este 1 de julio cumplió su primer año de gobierno.

3.20

Los decesos por COVID-19 en México llegaron este miércoles a 28.510 y los casos acumulados suman 231.770 desde el inicio de la pandemia a finales de febrero, informaron las autoridades mexicanas de Salud. En las últimas 24 horas, las autoridades registraron 5.681 nuevas infecciones y 741 fallecimientos, explicó en una rueda de prensa el director de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía. Con estas 741 muertes México ha superado a España (28.363) en el número de fallecidos por coronavirus, con lo que se coloca como el sexto país del mundo con la mayor mortandad durante la pandemia.

2.48

La Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 de Guatemala reconoció en un informe divulgado este miércoles que en su país hubo data "artificialmente modificada" sobre el comportamiento de la pandemia, de acuerdo a una auditoría interna del Ministerio de Salud Pública. En su tercer informe enviado al Congreso, la Comisión advirtió de que, de forma preliminar, la auditoría ordenada por las nuevas autoridades del Ministerio de Salud (que asumieron el 19 de junio), en conjunto con la propia entidad presidencial, halló "incongruencia entre los datos del resultado de pruebas de diagnóstico de COVID-19" respecto a "los datos reportados al público en los informes de situación".

2.36

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 2.678.202 casos confirmados de COVID-19 y 128.028 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 48.830 contagios más que el martes y de 706 nuevas muertes. La media de nuevos casos diarios en Estados Unidos está desde la semana pasada por encima de los 40.000 arrastrada por el repunte en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California y Arizona.

2.22

La industria farmacéutica sigue en su lucha sin tregua contra el coronavirus SARS-CoV-2 y ha dado un paso trascendental en medio de una pandemia que ya deja en el continente americano una huella de 5.136.705 casos y 247.129 muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El anuncio hecho por Pfizer y BioNTech, según el cual se lograron resultados positivos en sus ensayos iniciales en humanos con la vacuna para el patógeno causante de la enfermedad de la COVID-19, ofrece algo de esperanza, sobre todo en una América que sigue recibiendo gravísimos impactos en su economía, fruto de las necesarias cuarentenas dictaminadas como medidas de protección.

2.14

Las autoridades sanitarias argentinas informaron este miércoles de 2.667 nuevos casos de COVID-19 en el país, que elevan a 67.197 los positivos que se han registrado, mientras que 44 fallecidos más, una de las mayores cifras diarias, hicieron que los decesos por la enfermedad ya sean 1.310. Todo ello en el día en el que focos concretos del país y Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y por el populoso cordón urbano que la rodea, estrenaron más restricciones a la cuarentena obligatoria que ya tenían que cumplir, debido al aumento de casos en las últimas semanas.

1.32

La cifra diaria de casos nuevos de COVID-19 en Florida subió este miércoles a 6.563, superior a la del martes pero lejos del récord del pasado sábado (9.585), en medio de la preocupación por un posible desborde de la capacidad hospitalaria en Miami-Dade si continúan creciendo los contagios. En los cuatro meses transcurridos desde que la pandemia llegó a Florida, que se cumplen hoy, ha habido 158.997 contagiados y 3.550 muertos, según las cifras del Departamento de Salud de Florida.

1.01

Brasil registró 1.038 nuevas muertes y 46.712 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que ya superó las 60.000 víctimas y bordea los 1,5 millones contagios en poco más de cuatro meses, informó este miércoles el Gobierno. Según el nuevo boletín del Ministerio de Salud, Brasil acumula hasta este miércoles 60.632 muertes por coronavirus y 1.448.753 casos confirmados de la enfermedad desde que registró el primer caso el 26 de febrero pasado.

0.17

Colombia superó este miércoles los 100.000 casos de coronavirus y se acerca a los 3.500 muertos, según el boletín diario del Ministerio de Salud sobre la pandemia, que sigue desbordada especialmente en Bogotá, el Atlántico y otros departamentos de la región caribe. Según la autoridad sanitaria, hoy hubo en el país un récord de 4.163 contagios, lo que elevó a 102.009 la cifra nacional.

0.07

Perú reportó este miércoles 100.372 casos activos y un total de 9.860 fallecidos por la COVID-19, en el primer día de la "nueva normalidad" propuesta por el Gobierno tras el fin de 107 días de cuarentena nacional para enfrentar a la epidemia. El Ministerio de Salud señaló que el total de casos desde que llegó la pandemia al país, el pasado 6 de marzo, se elevó a 288.477, tras detectarse otros 3.264 en las últimas horas.

23.42

Las autoridades ecuatorianas reportaron este miércoles cerca de 2.000 nuevos casos positivos por COVID-19 más que en la víspera, y ya suman un total de 58.257, mientras que los fallecidos oficiales ascienden en 4.576 y los probables son 3.079. Estos datos representan 1.915 nuevos contagios y 46 decesos adicionales respecto al martes, según el boletín diario emitido por el Ministerio de Salud Pública.

23.38

Un taller que fabrica ataúdes en Managua septuplicó sus ventas entre mediados de marzo y mediados de junio pasado, y duplicó su personal ante el incremento de la demanda, en medio de la pandemia del coronavirus. Antes de que ingresara a Nicaragua la COVID-19, ese fabricante nicaragüense de ataúdes vendía un promedio de tres féretros por semana, dijo a Efe Bladimir, el seudónimo con el que prefiere ser identificado uno de los encargados del taller para "evitar rencillas" con las autoridades, que minimizan la pandemia.

20.20

La Consejería de Salud ha confirmado el fallecimiento este miércoles de una persona afectada de coronavirus relacionada con el brote del avión procedente de Bolivia. Se trata de una mujer de 98 años residente en una pedanía de Moratalla, según han informado fuentes de la Consejería.

20.04

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha dado marcha atrás y ha pospuesto la completa reapertura de los restaurantes, que estaba prevista para el próximo 6 de julio, una decisión que habría sido adoptada en concordancia con las autoridades estatales. «No es el momento de volver a comer en el interior de los restaurantes, es el momento de redoblar los esfuerzos a la hora de tomar algo en las terrazas», ha aseverado De Blasio, que ha confirmado que las terrazas de los bares y cafeterías seguirán abiertas.

20.00

Francia contabilizó dieciocho muertes por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, con lo que la cifra de fallecidos desde el principio de la pandemia asciende a 29.861, informaron este miércoles las autoridades sanitarias.

19.20

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha señalado este miércoles en el Senado que la institución no ha recibido «prácticamente» respuesta adecuada de las comunidades autónomas en relación a las sugerencias realizadas ante la situación que han vivido las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus. Ha precisado, no obstante, que no ha pasado mucho tiempo dado que hizo las sugerencias en abril y ha avanzado que se dará debida cuenta de las mismas en el informe correspondiente a 2020.

18.50

El Instituto Tecnológico Technion de Israel ha desarrollado unas mascarillas que pretenden acabar con el fenómeno de las desechables, por gasto y contaminación, y que se limpian a sí mismas con calor. «El invento fue totalmente accidental», confiesa el químico eléctrico Yair Ein Eli, profesor en el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería del centro Technion, en Haifa, y decano del centro.

18.31

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la semana pasada se registraron cada día más de 160.000 nuevos casos de COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. En una rueda de prensa, Tedros ha recordado que ya se han notificado más de 10,3 millones de personas infectadas y que más de 506.000 han perdido la vida. Además, ha alertado de que el 60 por ciento de todos los casos han sido notificados en el último mes. Lee aquí la crónica de María Teresa Benítez de Lugo desde Brusela s.

17.40

Sanidad notifica 8 fallecidos y 149 nuevos contagios. Ayer, el Ministerio informó de 99 contagios y 9 muertes. En total, según los balances del gabinete dirigido por Salvador Illa, la pandemia se ha cobrado 28.363 vidas y se han contabilizado 249.659 casos.

16.55

La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech anunciaron este miércoles resultados positivos en sus ensayos iniciales en humanos con la vacuna para el coronavirus en la que están trabajando. El estudio incluyó a 45 adultos de entre 18 y 55 años y en él se probaron distintas dosis de la vacuna que, según las empresas, produjeron anticuerpos superiores a los de pacientes que se han recuperado de la covid-19.

16.24

El Reino Unido registró en las últimas 24 horas otras 176 muertes por COVID-19, confirmadas tras la realización de un test, hasta contabilizar 43.906 desde el comienzo de la pandemia, según datos divulgados este miércoles. El ministerio británico de Sanidad reveló asimismo que desde ayer se detectaron otros 829 nuevos contagios de coronavirus

16.07

El brote de coronavirus que comenzó con una paciente ingresada en el Hospital Río Hortega de Valladolid afecta ya a 28 personas de las que veinte son sanitarios y otros ocho son paciente, que se encuentra todos ellos aislados, según los datos facilitado por la Junta, aunque en el estudio de rastreo de las personas que han estado en contacto con estos positivos otras 10 más han dado positivo.

13.43

El País Vasco ha experimentado un repunte de nuevos casos de Covid-19 al contabilizar 15 en las últimas horas, en las que han muerto dos personas que habían dado positivo en la prueba PCR en los últimos 60 días.

13.40

Siete de cada diez médicos internos residentes -los conocidos como MIR- se plantean trabajar en el extranjero cuando acaben su formación por la falta de oportunidades laborales en España, según una encuesta de la Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF). El sindicato ha encuestado a más de 1.500 MIR, de los que el 86 % considera que sus oportunidades laborales son mejores en el extranjero que en España y el 84 % estima que la formación recibida está más valorada fuera que dentro del país.

13.30

Otros dos casos positivos de Covid-19 detectados en el marco del brote de A Mariña elevan a 35 los afectados, dos de los cuales permanecen ingresados en el Hospital Público da Mariña con «evolución favorable». Así lo ha informado este miércoles el área sanitaria de Lugo, que ha indicado que las pruebas realizadas en la mañana de este miércoles han confirmado otros dos casos positivos detectados por la Plataforma de Vixilancia e Control Epidemiolóxica y por los servicios de Medicina Preventiva y Saúde Pública del Sergas.

13.16

La Conselleria de Educación de la Generalitat contempla que en las enseñanzas postobligatorias -Bachillerato y FP- se puedan plantear, cuando no sea posible garantizar la presencialidad de todo el alumnado y de manera excepcional, modelos híbridos de aprendizaje en el que el porcentaje de presencialidad de la docencia «no podrá ser inferior» al 50%. «En estos casos, el porcentaje de presencialidad no podrá ser inferior al 50% y se podrán contemplar diversas opciones: franjas horarias reducidas o días alternos. En ningún caso, la suma del trabajo presencial y telemático podrá superar la dedicación lectiva de los alumnos y docentes establecida normativamente», recoge las Instrucciones a los centros para el curso 2020-2021 consultadas por Europa Press.

13.05

Un total de 37 inmigrantes con coronavirus que han llegado a Fuerteventura en las últimas semanas tras ser interceptadas en alta mar las pateras en las que se dirigían al archipiélago permanecen en aislamiento en una nave de Puerto del Rosario. Según ha informado el Cabildo majorero, desde el inicio de la crisis sanitaria, en la isla se han detectado 86 casos de coronavirus, 40 de ellos activos -los 37 migrantes que llegaron contagiados y otros 3 casos en aislamiento domiciliario-, por lo que 46 personas ya han recibido el alta.

12.52

Israel registró hoy el número más alto de contagios diarios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, 859 en las últimas 24 horas, poco después de imponer nuevas restricciones tras una rápida desescalada. Mientras todas las miradas están puestas en una posible decisión del Ejecutivo sobre extender soberanía a territorios ocupados en Cisjordania, el Ministerio de Sanidad israelí dio a conocer, como todos los días, la cantidad de nuevos contagios confirmados de coronavirus: 859.

12.40

Las residencias de mayores y de atención a discapacidad en Galicia se mantienen con un único caso positivo de Covid-19 que corresponde a un trabajador, según los datos facilitados este miércoles por las consellerías de Política Social y Sanidade. De hecho, las residencias ya no tienen casos positivos de Covid-19 desde este martes tras recibir el alta los tres casos positivos de Covid-19 que este lunes restaban entre usuarios, todos ellos en la residencia Santa Teresa Jornet en La Coruña.

12.30

La Asociación Española de Vacunología (AEV) desmintió este miércoles «categóricamente» el estudio que relaciona el Polisorbato 80, que se encuentra en una de las vacunas antigripales, con el Covid-19. La AEV asegura en un comunicado que «los resultados de los autores del estudio contravienen los principios de la epidemiología y la metodología de la investigación».

12.21

Las autoridades de Tokio han confirmado este miércoles 67 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, una tasa diaria inédita desde el 4 de mayo y, en consecuencia, la más alta desde que hace más de un mes se levantó el estado de emergencia en la capital japonesa y su región metropolitana. Tokio ha registrado más de medio centenar de casos por día durante seis jornadas consecutivas y el balance total desde el inicio de la pandemia asciende ya a casi 6.300. Las autoridades han identificado a la población de entre 20 y 40 años como la más afectada ahora por los contagios, muchos de ellos vinculados a establecimientos de ocio nocturno, según la agencia Kiodo.

12.12

Ciudadanos ha anunciado que el Gobierno ha aceptado más de 20 propuestas de la formación naranja, en materia de sanidad, economía y UE, para incluir en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, Ciudadanos votará a favor de los documentos finales que saldrán de los tres grupos de trabajo de la Comisión que se ocupan de estas materias, según han avanzado fuentes del partido.

12.00

El Servicio de Dermatología del Hospital La Fe de Valencia no ha identificado el Covid-19 como causante de las lesiones dermatológicas analizadas en pies y manos de niños, según señala en un editorial y un artículo científico prospectivo publicado en la revista 'Journal of American Medical Association (JAMA) Dermatology' sobre estas heridas y su posible relación con el coronavirus. Así, bajo el título 'Assesment of Acute Acral lesions in a Case series of children and adolescents during the COVID-19 Pandemic', han analizado una serie de 20 niños y adolescentes de entre uno y 18 años, atendidos en La Fe durante el mes de abril, en quienes no han identificado el coronavirus como causante de ninguno de estos casos. Estas conclusiones coinciden con estudios similares publicados que se citan en el editorial de este mes de la revista JAMA y que apuntan a continuar con la investigación para detectar la posible causa.

11.50

La empresa estatal China National Biotec Group, parte del grupo Sinopharm, inauguró hoy un nuevo complejo farmacéutico para la investigación, el desarrollo y la producción de la vacuna, en fase de prueba, contra el coronavirus SARS-CoV-2 que permitirá doblar su capacidad productiva de dosis de estas vacunas. La planta (cuya construcción comenzó en marzo en Wuhan, donde se detectaron los primeros casos del virus) tendrá una capacidad de producción de 100 millones de dosis al año, con lo que multiplicará ésta por dos, habida cuenta de la misma capacidad productiva de la planta inaugurada en Pekín el pasado mes de abril, informó hoy la empresa a través de un comunicado de prensa publicado en su página web.

11.42

El Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro, Antònio Costa, han solemnizado este miércoles la reapertura de la frontera entre España y Portugal, en un breve encuentro en la alcazaba de Badajoz ante más de un centenar de periodistas y sin afluencia de público en los alrededores. Con este acto, ambos gobiernos han querido escenificar la importancia que conceden a la reapertura de la frontera, cerrada desde el 17 de marzo por la pandemia de coronavirus. La reapertura se produce en un momento en que Portugal está viviendo rebrotes, especialmente en el área de Lisboa, donde se han vuelto a imponer medidas de confinamiento.

11.37

Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) relativa a la implementación de un sistema de prevención de efectos secundarios en pacientes afectados por coronavirus en toda España. Para ello, propone un sistema de vigilancia, control y seguimiento de aquellos pacientes diagnosticados con coronavirus diferenciando entre dos grupos: pacientes leves y graves. El primer grupo recibiría un servicio de asistencia telefónica sanitaria semanal durante al menos 12 meses y el segundo durante seis meses; y, transcurrida esa etapa, el servicio será semanal durante 12 meses. Además, durante la primera etapa acudirá semanalmente a revisiones hospitalarias.

11.22

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 156.000 casos, lo que eleva el total a más de 10,45 millones de personas contagiadas y más de 511.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 10,45 millones de casos y 511.300 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 5,33 millones, con Brasil al frente de la lista, con 788.318 personas curadas.

11.15

El Gobierno irlandés prevé establecer puentes aéreos con ciertos países a partir del próximo 9 de julio y aunque aún no ha presentado una lista, recomienda a su ciudadanía que evite viajes «no esenciales» al extranjero, ante la preocupación por un aumento de casos de coronavirus en este país. De momento, Dublín obliga a todos los viajeros que llegan a puertos y aeropuertos irlandeses a rellenar un formulario en el que detallan dónde pasarán un periodo de autoaislamiento voluntario de 14 días.

11.00

Las residencias de mayores de Vizcaya continúan en la misma situación que hace dos días, con ningún usuario en los centros afectado por Covid-19 y solo uno de ellos en el hospital, aunque sigue habiendo 15 trabajadores con positivo confirmado. La Diputación Foral de Vizcaya ha informado este miércoles de la situación de la red de 155 residencias del territorio -con 10.748 plazas-, en las que no queda ningún residente con la enfermedad del coronavirus, aunque uno de ellos permanece en el hospital.

10.44

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que «se enfada más y más» con China mientras observa que la pandemia del coronavirus se extiende «por todo el mundo» y por el «tremendo daño» que ha hecho al país norteamericano. «Mientras veo que la pandemia se extiende por todo el mundo con su fea cara, incluyendo el tremendo daño que ha hecho a Estados Unidos, me enfado más y más con China», ha indicado el mandatario a través de su cuenta de Twitter. «La gente puede verlo y yo puedo sentirlo», ha asegurado.

10.13

La Comunidad de Madrid va a repartir 50.000 mascarillas y 2.000 litros de gel hidroalcohólico entre entidades sin ánimo de lucro, que realicen actividades de ocio y tiempo libre con niños, adolescentes y jóvenes durante este verano. Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, se trata de una medida para «contribuir a la protección de la salud y seguridad de este colectivo frente al Covid-19, sin olvidar el objetivo de asegurar un verano de diversión, socialización y bienestar emocional para los participantes».

10.00

Estados Unidos ha comprado prácticamente todas las existencias que estarán disponibles durante los próximos meses de remdesivir, el fármaco que se ha mostrado eficaz contra el coronavirus, según informa «The Guardian».

9.50

La Conselleria de Salud y Consumo del Govern balear ha confirmado que hay siete casos detectados en relación a un brote familiar de coronavirus (Covid-19) en la isla de Ibiza. Este miércoles, desde Conselleria han señalado que el primer caso del brote fue detectado la pasada semana cuando el paciente fue a realizarse una prueba hospitalaria. Se hizo un estudio de contactos y el sábado tres de ellos dieron positivo.

9.34

El país dirigido por Cyril Ramaphosa sigue siendo el más afectado del continente y suma ya 151.209 casos de coronavirus y 2.657 muertes. Ayer se registró un nuevo récord de fallecidos por Covid-19 en un solo día: 128 muertes y hubo casi 7.000 nuevos casos en 24 horas. Las recuperaciones ascienden a las 73.543. La tasa de positividad diaria es del 21%, otro récord. Sudáfrica tiene el mayor porcentaje de crecimiento diario en nuevos casos y nuevas muertes. En la semana del 23 al 29 de junio los países que han registrado más positivos son: Estados Unidos con más de 270.000, Brasil con cerca de 260.000, India con poco más de 120.00, Rusia con casi 49.000 y Sudáfrica con 42.000 nuevos casos. Informa Alba Amorós .

9.15

Las fuerzas de seguridad piden medidas contra el covid coincidiendo con la reactivación de las pateras. Léelo aquí .

9.00

Los 68 centros de la Red Municipal de Escuelas Infantiles de Madrid reabren este miércoles sus puertas con garantías de seguridad para combatir el coronavirus. El principio fundamental para la reorganización de los centros será la formación de pequeños grupos que permanecerán estables en el tiempo, con una única educadora de referencia y que eviten el contacto con otros niños de diferentes grupos. De esta forma, en el nivel de 0-1 años habrá como máximo cuatro niños por grupo, mientras que en los niveles de 1-2 años y 2-3 años serán como máximo cinco niños por grupo. En total, en ningún caso se podrá superar el 50% de la capacidad de todo el centro.

8.45

Todos los pasajeros que lleguen desde este miércoles a España por vía aérea o marítima deberán someterse a un control sanitario antes de su entrada en el país, que podrá incluir la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero. La temperatura será controlada de modo rutinario mediante termómetros sin contacto o por cámaras termográficas para identificar viajeros con fiebre igual o superior a 37,5 grados centígrados, según una resolución de la Dirección General de Salud Pública publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

8.30

El administrador general de la Sanidad Pública estadounidense, el cirujano general Jerome Adams, miembro del grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca, ha pedido este martes a los ciudadanos estadounidenses que «por favor, por favor, por favor» usen mascarilla cuando estén en lugares públicos, debido a la pandemia del coronavirus. «No es una inconveniencia», ha dicho Adams. «No es una supresión de la libertad. De hecho, es un vehículo con el que conseguir nuestros objetivos. Se suma a vuestra comodidad y libertad, porque nos permite abrir más lugares», ha agregado.

8.10

Google ha lanzado un conjunto de medidas con el objetivo de ayudar a 10 millones de personas y pequeñas y medianas empresas de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) a encontrar un empleo, digitalizarse y hacer crecer su negocio durante los próximos 18 meses y acelerar así la recuperación de la crisis generada por la pandemia del Covid-19. El presidente de Google EMEA, Matt Brittin, ha asegurado que en la compañía siguen siendo optimistas sobre el papel que puede jugar la tecnología para un futuro «exitoso» tras la crisis del coronavirus, pero ha admitido que el camino «no va a ser fácil» y que quedan «momentos duros por delante».

7.06

Honduras ha sumado este martes doce muertos por COVID-19, con los que la cifra de decesos desde marzo ha ascendido a 497, en tanto que los contagios ya suman 19.558 con 740 nuevos casos registrados por el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El organismo informó de que de 1.697 pruebas de laboratorio PCR practicadas, 740 dieron positivo, repartidos en su mayoría, en el orden, en los departamentos de Francisco Morazán, centro del país, con 342, y Cortés, en el norte, con 246.

6.33

Corea del Sur reportó hoy el primer caso de contagios de coronavirus producidos entre alumnos de un colegio, después de que el país comenzara a reabrir escalonadamente las escuelas en mayo. Dos estudiantes de quinto de primaria (entre los 10 y los 11 años) en un colegio de Daejeon (130 kilómetros al sur de Seúl) dieron positivo el martes en la prueba del virus.

6.32

La capital china acaparó por completo la estadística de nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático con 3 nuevos positivos este martes, la cifra más baja desde el pasado 12 de junio, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Las autoridades sanitarias detallaron que todas las infecciones se produjeron por transmisión local. Pekín detectó un rebrote del virus a principios del mes pasado en un mercado mayorista de la ciudad y que hasta la fecha ha infectado a al menos 328 personas, según cifras oficiales.

6.31

América es la región con más empleos perdidos por el coronavirus, con una caída de 18,3 % horas de trabajo frente al descenso mundial del 14 % en el segundo trimestre de 2020, según informó este martes la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que se suma a los pobres resultados económicos que se conocieron en países como Brasil y Chile. En una coyuntura que, según la OIT, ha costado un equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo en todo el planeta, América supera a Europa y a Asia Central, que tuvieron una reducción el 13,9 % de horas de trabajo, apenas 0,4 % más que China y el resto de Asia.

6.30

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 2.629.372 casos confirmados de COVID-19 y la de 127.322 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 42.528 contagios más que el lunes y de 1.199 nuevas muertes, de las cuales más de 600 corresponden a decesos antiguos de la ciudad de Nueva York añadidos hoy al sistema.

6.29

Brasil registró 1.280 muertes y 33.846 casos confirmados por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el balance total de víctimas al concluir el mes de junio subió hasta los 59.594 fallecidos y los 1.402.041 contagios, informó este martes el Ministerio de Salud. De acuerdo con el más reciente balance oficial del Gobierno, el país acumula 790.040 casos recuperados (56,3 %), 552.407 pacientes en acompañamiento y otras 3.950 muertes sospechosas están bajo investigación.