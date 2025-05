Coronavirus España hoy: La incidencia cae casi 10 puntos y Sanidad notifica 13.984 casos y 103 muertos desde el viernes

La cartera de Salud de China ha confirmado este lunes 29 nuevos casos de coronavirus, todos ellos importados desde el exterior. De los contagios notificados, solo once han presentado síntomas, y se han detectado cuatro en Shanghái, dos en Guangdong y dos en Shaanxi, mientras que Zhejiang, Sichuan y Yunnan han informado de un caso cada una.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha alentado este lunes a la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, a que sea "valiente" y aplique el toque de queda en la región, porque "sembrando meses una falsa libertad" ha llevado a un "libertinaje". En una entrevista con la 'Cadena Ser', la delegada ha asegurado que estaban preparados para que el sábado por la noche se hiciera un festejo por parte de la ciudadanía y se hiciera una especie de "fin de año improvisado", pero no se imaginaba "esas imágenes tan dantescas".

Torres, al ser cuestionado en una entrevista en Cope Canarias y recogida por Europa Press qué es lo que ocurre tras las decisión del TSJC, ha admitido que se encuentran ante una situación "desconocida", sobre la que "no hay precedentes", y aunque se puede acudir al Tribunal Supremo (TS), "hay dudas".

Sin embargo, ha expuesto que al ser un fallo que "no es firme y cabe recurso", los servicios jurídicos están estudiándolo porque el jueves, dijo, las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional respondían a un informe de Salud Pública que concluía que "era imprescindible mantener las medidas que han funcionado" en Canarias el tiempo que fuera preciso, puntualizando que la voluntad "es que sea el menor tiempo necesario".

La Comisión Europea ha asegurado este lunes que el contrato firmado con la compañía farmacéutica AstraZeneca para compra anticipada de 300 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 no expirará hasta que la firma haya entregado a los Estados miembros todos los sueros pactados.

La esposa del varón contagiado con la variante india de covid que permanecía ingresado por diversas patologías en el Hospital Vithas (antiguo Fátima), en Vigo, --y que no tiene relación con ninguno de los dos buques confinados en el puerto-- también ha dado positivo en las pruebas de SARS-CoV-2.

"La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es en lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente", ha dicho Campo, en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aclarado este lunes que el Gobierno no prepara ninguna reforma legal destinada a amparar las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el final del estado de alarma, insistiendo en que la actual cobertura jurídica ofrece un "arsenal normativo" suficiente, al tiempo que ha recordado que los ejecutivos regionales que lo deseen pueden solicitar a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.

Pedro Sánchez, en el Foro Económico de Delphi: "Lo importante es que se llegue a un acuerdo en junio porque tenemos que ser capaces de crear un espacio de seguridad ara garantizar la movilidad europea. En mi opinión, lo importante es que extraigamos una lección de esta crisis: al principio no fue suficiente la gestión por parte de la UE, no sabíamos exactamente de la evolución de la pandemia, y este certificado de vacunación mejorará también nuestra coordinación y cooperación frente al virus. Es un paso adelante muy importante el que estamos a punto de dar con este certificado y creo que estas ideas que ha lanzado la Comisión, por ejemplo en el caso de la Agencia Europea de Sanidad (y Barcelona sería una sede estupenda), forma parte de las soluciones".

Sánchez: "La autonomía estratégica es una de las lecciones que hemos aprendido. Todos recordamos la falta de materiales al principio de la pandemia. Kiriakos fue uno de los primeros líderes europeos en afirmar en un artículo que las vacunas tienen que ser un bien público global. Ahora tenemos el debate de las patentes, yo también defiendo este enfoque y creo que tendríamos que pedirle a EE.UU. que exporte las vacunas que no está utilizando, en la UE estamos exportando más de 130 millones de dosis pero no es suficiente. Tenemos que plantearnos la cuestión de las patentes y creo que esto es importante también para poder reforzar la capacidad de producir esas vacunas, y también de acelerar la distribución en todo el mundo. Esta lección de acceso universal a las vacunas va a ser uno de los principales debates a los que asistiremos este año".

Simón: "Seguimos teniendo coronavirus. Sigue habiendo mucho coronavirus en España, y a buen entendedor… Hasta hace 2 días podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente, hubiera dicho que teníamos la oportunidad importante de no tener una cuarta ola, ahora mismo no lo sé", ha sentenciado en rueda de prensa.