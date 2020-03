Actualizar

03:00

3.00Uruguay anuncia cierre parcial de frontera y cancela eventos por COVID-19 El Gobierno de Uruguay anunció este viernes el cierre parcial de fronteras, la suspensión de espectáculos públicos y declaró de manera preventiva la "emergencia sanitaria" tras la detección de cuatro casos positivos de COVID-19.

2.58Cuba suspende los eventos culturales masivos por el coronavirus Cuba anunció este viernes la suspensión de los espectáculos y eventos culturales masivos tras el diagnóstico de los cuatro primeros casos del nuevo coronavirus en la isla. El Ministerio de Cultura del país caribeño comunicó la decisión de posponer los eventos artísticos, nacionales e internacionales que impliquen grandes aglomeraciones de público como parte de las medidas de prevención y enfrentamiento al COVID-19.

2.49Chile veta grandes eventos y amplía control a pasajeros de países de riesgo El Gobierno chileno decretó este viernes una serie de medidas para enfrentrarse a la pandemina del nuevo coronovirus, entre las que se encuentran la prohibición de eventos públicos con más de 500 personas y la aprobación de una partida especial de 262'2 millones dólares para comprar insumos médicos.

2.31El gobierno de Puerto Rico confirma tres primeros casos de coronavirus en la isla La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, confirmó este viernes los tres primeros casos de coronavirus en la isla. Se trata de una turista italiana y su marido, así como de un hombre de 71 años, indicó en un comunicado.

1.55Perú detendrá a turistas que incumplan estrictos protocolos por coronavirus El Gobierno de Perú endureció las medidas para afrontar el brote de coronavirus y advirtió de que los turistas que incumplan con presentar una declaración jurada de salud o los protocolos de cuarentena serán denunciados y podrían ir a prisión. La Cámara Nacional de Turismo peruana informó este viernes de que el Ejecutivo determinó que los turistas tienen la obligación de presentar una Declaración Jurada de Salud del Viajero para prevenir el COVID-19 y que el incumplimiento de ese requisito implica la comisión del delito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas y violación de medidas sanitarias.

1.40Colombia expulsa a un español por incumplir cuarentena por el coronavirus Migración Colombia confirmó a Efe la expulsión de su país de un ciudadano español que incumplió la cuarentena de 14 días por el COVID-19 que ordenó el Gobierno colombiano para los viajeros procedentes de España, Francia, China e Italia. Fuentes de Migración Colombia indicaron que el hombre llegó a Bogotá el miércoles y se hospedó en un hotel del norte de la ciudad. Los trabajadores del hotel notificaron a las autoridades que el hombre decidió abandonar el jueves el edificio y tomó un taxi. Cuando regresó al hotel cogió sus cosas y luego fue al aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, donde lo estaban esperando las autoridades migratorias para escuchar su versión. El español dijo que había llegado a la ciudad para dictar una conferencia y que una vez cumplido su objetivo abandonaría el país.

1.27Brasil anuncia su primer paciente curado de coronavirus Las autoridades sanitarias de Brasil anunciaron este viernes el primer paciente curado de coronavirus del país, donde hay cerca de un centenar de casos confirmados y otros 1.500 bajo investigación, sin que se hayan registrado muertes. Así lo confirmó el coordinador del Centro de Contingencia del Coronavirus en el Estado de Sao Paulo, David Uip, en una rueda de prensa en la que participó también el ministro brasileño de Saludl, Luiz Henrique Mandetta, entre otras autoridades.

1.20Mauritania detecta su primer caso del coronavirus Mauritania detectó hoy viernes su primer caso contagiado por el coronavirus en un ciudadano procedente de Europa, según anunció el Ministerio mauritania de Sanidad. El ministerio no ofreció detalles sobre la nacionalidad del paciente y se limitó a informar, a través de un comunicado que esta persona llegó a Mauritania el pasado 9 de marzo.

1.08El FMI suspende misiones a Europa y recomienda teletrabajo tras un positivo en EE.UU. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este viernes la suspensión de los viajes de sus misiones a los países europeos incluidos por EE.UU. en el nivel 3 de alerta y recomendó a sus empleados en su sede central de Washington trabajar desde casa, después de que uno de sus funcionarios diera positivo a COVID-19. En un comunicado, el FMI confirmó que un miembro de su plantilla en la sede central "ha sido diagnosticado con COVID-19" y se encuentra en aislamiento voluntario y recibiendo la atención médica apropiada.

1.00La Policía dicta una orden interna que prevé limitar los movimientos y «medidas de especial intensificación» A falta de unas horas para que se conozcan las medidas concretas que adoptará el Gobierno tras declarar el estado de alarma, la Dirección General de la Policía ya ha dictado una nota informativa provisional. Esa orden, que aún no ha sido firmada, recoge cuál sería el marco de actuación de la Policía Nacional e incluye como previsible que se verá limitada la circulación de personas en horas y lugares determinados o se condicionarán al cumplimiento de ciertos requisitos, y advierte que esto «conllevará la adopción de medidas de especial intensificación operativa» por parte de los agentes. Informa Cruz Morcillo. [Sigue leyendo aquí]

0.19Libia anuncia medidas contra coronavirus pese a no haber registrado contagios El gobierno libio de Acuerdo Nacional (GNA) y el gobierno paralelo de Tobrouk (este) anunciaron hoy de manera paralela el cierre durante dos semanas de los establecimientos escolares como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus, pese a no haber registrado oficialmente ningún caso caso positivo en el país.

0.04Transportes trabaja para que taxis y VTC trasladen a sanitarios que realizan asistencia domiciliaria La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con el sector del taxi y la VTC para pedirles su comunicación en el traslado de personal sanitario que se traslada a domicilio de pacientes para atenderles. El objetivo es fomentar que al menos haya un vehículo de taxi o VTC en cada uno de los más de 300 centros de salud de la Comunidad de Madrid para poder realizar traslados de personal sanitario que se tiene que desplazar para asistir a pacientes en su domicilio, un aspecto clave dentro de los protocolos par prevenir la propagación del coronavirus.

23.39El sector del reparto a domicilio agradece que se mantengan el servicio El sector de la restauración, representado por Marcas de Restauración y Hostelería de España, junto con las plataformas de reparto Just Eat, Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart, reunidas en Adigital, apoyan firmemente la decisión de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria y Galicia de permitir la continuidad del servicio de comida a domicilio y recogida en el local, pese a la orden de cierre de restaurantes en dichas regiones.

23.36Una mujer procedente de España, primera fallecida por el coronavirus en Ecuador Una mujer procedente de España, su lugar habitual de residencia, se ha convertido este viernes en la primera fallecida a causa del brote de coronavirus en Ecuador. Según ha informado la ministra de Sanidad del país, Catalina Andramuño, la paciente, que llevaba dos semanas "luchando contra el virus" y había vuelto al país desde el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, ha muerto.

23.33Asturias decreta el cierre de bares y comercios durante 14 días Asturias ha decretado este viernes el cierre de todos los bares, restaurantes, comercios, establecimientos de ocio y negocios que no sean básicos, como tiendas de alimentación y farmacias, durante dos semanas por motivos de salud pública. El decreto, firmado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, establece que el periodo de cierre podrá ampliarse en función de la situación desatada por el nuevo coronavirus.

23.10La Conferencia Episcopal aconseja que se prohíban las procesiones de Semana Santa por el Covid-19 El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ha recomendado este viernes a todos los fieles seguir las misas por radio y televisión para evitar la propagación del coronavirus. A diferencia de Italia, los templos permanecerán abiertos y los sacerdotes seguirán atendiendo a las personas que acudan a ellos, pero la recomendación general es seguir las ceremonias litúrgicas de manera no presencial. También pide que se pospongan en la medida de lo posible las demás celebraciones religiosas y recuerda que las procesiones de este tiempo «han de suprimirse». Informa Laura Daniele. Lea la información completa aquí.

22.49Música desde el balcón para levantar el ánimo en la Italia confinada por el coronavirus Los romanos han puesto en marcha hoy una curiosa iniciativa para para animar a la población confinada en todo el país por el Covid-19. Tocar el himno nacional, Hermanos de Italia, a través de las ventanas a las seis de la tarde en la capital del país con tapaderas y todo tipo de objetos con el fin de eliminar por unos instantes el atronador silencio. La propuesta, «¡Mira desde la ventana, Roma mía!» corrió como la pólvora por la redes sociales y se hizo viral. A buen seguro que se extenderá por otras ciudadades. Desde hace dos días solo se permite a los ciudadanos salir a calle por motivos laborales, de salud o de emergencia. La convocatoria fue todo un éxito, acabó con un aplauso general e hizo brotar muchas sonrisas. Mañana sábado cantarán «Azzurro» y el domingo, «Il cielo è sempre più blu».

22.43La FIFA recomienda aplazar los partidos a abril por la pandemia La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) «recomendó» este viernes posponer indefinidamente todos los partidos del equipo nacional programados para marzo y abril, debido a la pandemia de coronavirus. « Para evitar riesgos innecesarios para la salud y posibles injusticias deportivas, recomendamos que todos los partidos internacionales inicialmente programados para marzo y abril se pospongan hasta que puedan llevarse a cabo en un ambiente seguro y protegido», dijo en un comunicado. No obstante, la decisión final recae en los organizadores de las competiciones.

22.3462 países impiden entrar a ciudadanos españoles por temor al Covid-19 El número de países que han cerrado las puertas a los ciudadanos españoles por temor a contraer el Covid-19 asciende a 62. Hong Kong envía directamente al hospital a los nacionales para verificar si está no no infectados. Arabia Saudita, Estados Unidos, India, Israel o Marruecos se encuentran entre los que han impuesto restricciones. Este último va a permitir que los españoles que se vieron afectados por la medida que entró en vigor el jueves abandonen el país.

22.31Más de 5.000 fallecidos en todo el mundo y 140.000 contagiados por la pandemia del coronavirus La pandemia del coronavirus se extiende a pasos agigantados. Los países afectados aumentan cada día y ya son más de 123. El número de fallecidos supera los 5.000 y el de contagiados alcanza los 140.000.

22.25Polonia cierra el domingo sus fronteras a los extranjeros El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha anunciado el cierre de las fronteras a partir del domingo a todos los extranjeros y ha prohibido las aglomeraciones y eventos masivos para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Tal y como ha explicado, los ciudadanos polacos y residentes permanentes podrán entrar en Polonia, donde serán sometidos a un periodo de 15 días de cuarentena, según informaciones del diario local «Rzeczpospolita». Implementarán de nuevo controles en las fronteras de los países del espacio Schengen durante un periodo de diez días, una medida que podría ser prolongada. Las fronteras seguirán abiertas, sin embargo, al transporte de carga y el flujo de bienes.

22.03Seat, Nissan y Renault paran la producción por falta de suministros La fábrica de Seat de Martorell (Barcelona), parará la producción de automóviles a partir del lunes por falta de suministros de forma indefindida. Lo mismo sucede con Nissan. La factoría del grupo Volkswagen es la mayor del país, y emplea a unos 13.000 trabajadores. Antes, la planta de Nissan en la Zona Franca ya había anunciado lo mismo, al menos hasta el próximo lunes, por la incapacidad de trasladar ruedas (neumático + llanta) desde un proveedor situado en la zona aislada de Igualada. Renault interrumpirá la producción el lunes y el martes en todas sus factorías de España por falta de algunas piezas. El ceso de actividad afecta a Castilla y León, además de Sevilla. Informa Unai Mezcua. Lea la noticia completa aquí.

21.59El primer positivo de Guatemala es de un turista italiano El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó este viernes el primer caso de coronavirus Covid-19 en el país centroamericano, correspondiente a un viajero procedente del norte de Italia que ya se encuentra hospitalizado en cuarentena. «Procedía del norte de Italia, venía acompañado de tres de sus familiares», dijo el mandatario, quien detalló que el paciente fue trasladado al hospital Nacional de Villa Nueva, adaptado para atender enfermos del coronavirus.

21.51Piden que se detengan las redadas a los inmigrantes en Nueva York por la pandemia de coronavirus La crisis del coronavirus en Nueva York, donde se han registrado ya más de 400 casos, no ha detenido las redadas de Inmigración, operaciones que desde comienzos de año se han incrementado y que un concejal de origen mexicano quiere que se detengan para evitar la propagación del Covid-19. El concejal Carlos Menchaca, electo por el distrito de Brooklyn y presidente del Comité de Inmigración, envió una carta al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, Thomas Decker, en la que asegura que una moratoria es necesaria no solo para evitar la propagación del virus, sino que permitirá que los inmigrantes puedan buscar atención médica si fuera necesario sin el temor a ser arrestados.

21.44Rusia recortará el número de vuelos de la UE el lunes Rusia anunció el viernes que reducirá el número de sus rutas aéreas con la Unión Europea a partir del lunes para frenar la propagación de la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Las restricciones se impondrán "para garantizar la seguridad del país, proteger la salud pública y evitar la propagación de la contaminación por el nuevo coronavirus en Rusia", dijo un comunicado publicado en línea por las autoridades sanitarias rusas.

21.4037 muertos en estado de Washington anuncia el gobernador

21.36Alemania incorpora a médicos jubilados para combatir el Covid-19 A causa de contagios entre personal sanitario y debido a la afluencia de pacientes, la cifra de médicos se quedará corta en las próximas semana para atender a los afectados por el Covid-19. Esos son los cálculos del ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, por lo que ha remitido una circular a todos los responsables administrativos de clínicas y hospitales con una «apelación urgente» a contactar con el personal jubilado en los últimos años y que consideren esté en condiciones de reincorporarse al trabajo. Lea la noticia completa aquí.

21.27La patronal hotelera pide «acceso automático» a los ERTES y moratoria al pago de impuestos Hostelería de España asume la medida del cierre de bares, restaurantes y otros locales de ocio en las Comunidades de Madrid, Valencia, Murcia, Galicia o La Rioja que entrarán en vigor este sábado para luchar contra el coronavirus. No obstante, han especificado que las primeras deben ser de carácter administrativo como el «acceso automático a los ERTES (Expediente de Regulación Temporal de Empleo)». En su opinión, solo de esta forma «se podrán garantizar tanto los derechos de los trabajadores como la supervivencia de las empresas» después de esta crisis. Para esta patronal, esto asegurará que «los negocios hosteleros recuperarán su actividad y puestos de trabajo una vez se supere la situación». También solicitan la moratoria en el pago de impuestos. Informa Carlos Manso. Lea la noticia completa aquí.

20.59Emergencia nacional en Estados Unidos Mientras se sucedían las comparecencias de los presidentes autonómicos de España, en Estados Unidos, Donald Trump ha declarado la emergencia nacional.

20.58Resumen de todas las medidas tomadas en Galicia Cierre de bares, restaurantes y cafeterías, permitiendo únicamente los servicios a domicilio o la recogida de pedidos en local. Se permite la actividad a locales de restauración de hoteles que atiendan a huéspedes alojados en ellos y establecimientos destinados a servicios públicos. Cierre de todos los establecimientos a excepción de los siguientes: comercios minoristas de alimentación, fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras, kioskos y tiendas de alimentación. Tambien se cierran centros comerciales. Cierre de cines, teatros, establecimientos de juego, salas de conciertos, auditorios, recintos feriales, establecimientos de ocio y entretenimiento, salas de fiesta, discotecas, pubs, centros de ocio infantil, gimnasios, piscinas, albergues del Camino de Santiago, pabellones y servicios deportivos. Límite de un tercio del aforo máximo permitido para celebración de funerales y un máximo de 35 personas para el acompañamiento de cortejos fúnebres. Activación de un plan de emergencia territorial en Galicia. Informa Miguel Ruiz de Arcaute.

20.54Aplazada la mesa de negociación Torra: «Era una decisión razonable aplazar la mesa de negociación con el Gobierno y así lo hemos decidido»

20.53Torra: «Queremos confinar Cataluña» Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, también sale a rueda de prensa: «Queremos confinar Cataluña, estamos en disposición de hacerlo». Y pide ayuda al Gobierno central. Además, le solicita que cierre las fronteras, los puertos y los aeropuertos. Informa D. Tercero. Lea la información completa, aquí.

20.50El Gobierno decidirá sobre el cierre de Madrid Díaz Ayuso, sobre un posible cierre de Madrid: «No es mi competencia, no sé qué va a hacer el Gobierno».

20.48Flexibilización de horarios Almeida: «Para frenar el desabastecimiento hemos acordado flexibilizar el horario de carga y descarga para evitar un desabastecimiento de carácter puntual. No podemos perder ni un minuto».

20.46El día después a la pandemia Almeida ya habla de tener en cuenta las medidas a tomar el día después de superar la pandemia, con el fin de que el tejido productivo no se resienta demasiado: «Cada día hay que tomar medidas».

20.45Con contundencia Almeida: «Todas las medidas son necesarias para frenar la pandemia. No nos va a temblar el pulso al tomar cualquier medida para frenar el contagio»

20.43Disolver reuniones en la calle Almeida: «A partir de ahora la policía municipal puede disolver cualquier reunión en la calle que pueda facilitar la propagación del coronavirus»

20.42Trabajo incansable José Luis Martínez Almeida toma la palabra: «Las instituciones estamos trabajando de forma incansable para tomar todas las medidas que sean imprescindibles»

20.41Más material Díaz Ayuso vuelve a pedir ayuda material al Gobierno para facilitar la labor de los profesionales sanitarios.

20.402.659 positivos, 84 fallecidos y 474 altas en Madrid Díaz Ayuso: «Nuestra estrategia es ganar tiempo para que la sanidad se pueda preparar ante esta ola de contagios. Los hospitales van a necesitar donaciones de sangre. A esta hora los datos son 2.659 postivos, 86 fallecidos y 474 altas»

20.39Se mantiene el sistema de Transportes Díaz Ayuso: «Se mantiene el servicio de Transportes, los alumnos seguirán en contacto diario con sus centros a través de educación a distancia, vamos a convertir hoteles en hospitales y por eso quiero dar las gracias a todos los que nos están prestando su ayuda. El plan es llegar a las 1.000 camas, además de las hospitalarias».

20.37Díaz Ayuso y Almeida no pueden cerrar Madrid Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anuncian nuevas medidas y reconoce que no tienen competencias para cerrar Madrid: «Quedan abiertas tiendas de alimentación, farmacias y kioskos, cierran todas las tiendas y bares en toda la Comunidad. Pero vamos a poner en marcha mecanismos para que puedan servir a domicilio»

20.33Dilatada carrera internacional Solana ha desempeñado, a lo largo de su carrera, importantes puestos, tanto a nivel nacional como internacional. Entre 1999 y 2009 fue Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad Común y también fue ministro de Asuntos Exteriores (1992-1995) con Felipe González.

20.30Javier Solana, ingresado por Covid-19 Javier Solana, de 77 años y ex secretario general de la OTAN, está recibiendo tratamiento por Covid-19 en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Solana ingresó el pasado día 11 tras presentar los primeros síntomas. Informa Álvaro G. Colmenero.

20.22Unidad ciudadana «La falta de cohesión facilita la propagación del virus y nos debilita. Todos dependemos de todos», subraya Feijóo para llamar a la unidad ciudadana.

20.20En casa Feijóo: «Quiero agradecer la comprensión de todas las personas que están viendo su vida normal alterada. Debemos ser extremadamente cuidadosos con el cumplimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos. Quien tenga síntomas, está obligado a quedarse en casa. Quien no los tenga, es recomendable que lo haga también»

20.14Lealtad y coordinación Feijóo asegura la «absoluta coordinación y lealtad» a las medidas que tome el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.

20.12Más cierres en Galicia Cines y auditorios, salas de fiestas, pubs, recintos feriales, pabellones y recintos deportivos, gimnasios y piscinas, así como los albergues del camino de Santigo, cerrarán en Galicia para frenar el coronavirus.

20.10Cierran los bares en Galicia Feijóo: «Bares, restaurantes y cafeterías permanecerán cerradas al público aunque podrán seguir ofreciendo servicio a domicilio o entrega en el local, pero guardando todas las medidas de seguridad necesarias. El cierre no afecta a fruterias, carnicerías, pescaderías, panaderías, farmacias, gasolineras, kioskos y tiendas de alimentación en general».

20.08Protocolo de emergencia sanitaria Feijóo: «Lo mejor para frenar el virus es el distanciamiento social. En este sentido se declara la situación de emergencia sanitaria en Galicia. Con esta declaración activamos el plan territorial de Emergencia. Yo mismo asumiré la coordinación de todas las actividades de Emergencia».

20.06Medidas para Galicia Sale el presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo a rueda de prensa después de mantener una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Las decisiones que hemos adoptado se apoyan en la información que nos han trasladado los expertos científicos y la experiencia previa de otras regiones más afectadas».

19.51Médicos jubilados en Alemania El ministro de Sanidad alemán está llamando a médicos jubilados para que se reincorporen a la actividad. Informa Rosalía Sánchez desde Berlín.

19.47Ayuso y Martínez Almeida, a las 20.30 horas La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, comparecerán a las 20.30 horas de manera conjunta. Se esperan nuevas medidas.

19.43«Situación grave» Marín: «Es una responsabilidad de todos cumplir con todas las normas. Los andaluces y los españoles son conscientes de la gravedad del momento. La situación es grave».

19.41Dos teléfonos para el coronavirus nuevos en Andalucía Andalucía pone en marcha dos nuevas líneas telefónicas para atender urgencias relacionadas con el coronavirus y no saturar el 112, anuncia Marín.

19.39Batería de medidas Marín anuncia una batería de medidas en relación a las nuevas medidas relacionadas con la contención del coronavirus en Andalucía: «Suspensión de festivales, actividades culturales, suspensión de visitas domiciliarias por el personal social de programas individuales de atención».

19.36Confinamiento en Andalucía Juan Marín, vicepresidente del Gobienro de Andalucía anuncia medidas de confinamiento: «Pedimos responsabilidad, que ustedes se queden en sus domicilios, que sólo salgan a la calle si es estrictamente necesario»

19.35Los puertos garantizan normalidad Los 46 puertos españoles mantienen su logística de mercancías para garantizar la normalidad en la cadena de suministros en España y el abastecimiento de los productos de consumo, ha confirmado este viernes el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)

19.32Rusia restringe vuelos a Europa Rusia anunció hoy restricciones a las comunicaciones aéreas con todos los países de la Unión Europea, medidas que entrarán en vigor a partir del lunes, 16 de marzo, en un intento de contener la pandemia del COVID-19.

19.30Más eventos deportivos aplazados El director de la Maratón de Londres, Hugh Brasher, ha anunciado este viernes que el evento deportivo ha sido suspendido hasta el 4 de octubre debido a la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta el momento ocho muertos y cerca de 600 infectados en Reino Unido.

19.2635.000 funcionarios de Madrid, a teletrabajar La Consejería de Hacienda y Función Pública ha elaborado una resolución para establecer el teletrabajo en los empleados públicos de la Administración regional, excepto el sanitario y educativo, que afecta a un total de 35.000 personas y que tiene como objetivo reducir los contagios por coronavirus.

19.13Trece días inhábiles en Madrid El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado como días inhábiles los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo, ambos inclusive, a efecto de cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos que se tramiten en el ámbito de la región.

19.03Las hermandades sevillanas suspenden actos y ensayos Con motivo de la crisis sanitaria desencadenada por la expansión del coronavirus Covid-19, que suma 219 contagios en Andalucía y la muerte de una persona, así como las medidas preventivas emitidas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía, las hermandades sevillanas han suspendido o aplazado muchos de sus actos de Cuaresma, celebrando otros a puerta cerrada, en espera de que se decida si este año se celebrará o no la Semana Santa.

18.55Se cancela la Semana Santa en Lugo La Junta de Cofradías determina la cancelación de la Semana Santa de Lugo. Es la primera que se suspende por culpa del coronavirus. El alcalde de Ferrol señaló ayer que las procesiones de la ciudad departamental tienen muy difícil seguir adelante. Informa José Luis Jiménez.

18.53Jordi Sànchez, en aislamiento en la cárcel de Lledoners El expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat Jordi Sànchez permanece aislado en una celda de la cárcel de Lledoners, ante las sospechas de que pueda haberse contagiado de coronavirusJ

18.33Nuevo balance en Italia Total de contagiados: 17.660 (+2547 con relación a ayer). Fallecidos en total: 1.266 (250 en un solo día). Los curados son 1.439. La mayoría parte de los fallecidos tenían más de 80 años. Los muertos son en el 75 % de los casos hombres. En la rueda de prensa de Protección Civil se ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos acudan a donar sangre. Informa Ángel Gómez Fuentes.

18.06Nuevo informe de Sanidad: 4.231 casos, 121 fallecidos y 193 altas El Gobierno hace un nuevo recuento: ya sono 4.231 contagiados, 121 fallecidos y 193 pacientes dados de alta.

17.57Plan excepcional en Baleares El Consejo de Gobierno del Ejecutivo balear ha aprobado este viernes un plan de medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio del coronavirus. La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, ha dado a conocer dichas medidas. Entre ellas cabe destacar la prohibición de la actividad en las discotecas, bares musicales, salas de fiesta, cafés concierto y salas de baile durante al menos dos semanas. Por lo que respecta a los bares, restaurantes y cafeterías, tipificados legalmente como tales, así como cines y teatros, tendrán que reducir obligatoriamente un tercio su aforo, con un máximo de 300 personas. En cuanto a las medidas tomadas en el ámbito sanitario, educativo, social, cultural o deportivo, están en consonancia con otras que se han aprobado igualmente en la mayoría de comunidades, informa Josep María Aguiló.

17.34Primer muerto por Covid-19 en Escocia Escocia registra el primer fallecimiento por coronavirus desde que llegó la pandemia. La prensa británica ya recoge esta primera muerte.

17.30El ministro del Interior de Australia estuvo con Ivanka Trump Peter Dutton, ministro del Interior de Australia, positivo por coronavirus. Se da la circunstancia de que Dutton coincidió la semana pasada en su viaje a Estados Unidos con Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

17.24Se aplazan los Premios Platino La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), organizadores de los Premios Platino, informa a Efe de que se aplaza hasta nueva fecha su VII edición a causa del coronavirus.

17.21Dos casos nuevos en Venezuela La vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, ha confirmado dos casos de coronavirus en Venezuela. Ambas personas habrían llegado al país en un vuelo de Iberia entre el 5 y 8 de marzo y se encuentran en cuarentena. Una de las personas que dio positivo al Covid-19 es una mujer de 41 años que estuvo en Estados Unidos, Italia y España, mientras que el otro caso es un hombre de 52 años que habría regresado de España entre esa fecha. Rodríguez exigió a todos los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 entrar “inmediatamente en cuarentena preventiva obligatoria”. Ayer, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció nuevos protocolos preventivos y anunció la suspensión de los vuelos desde y hacia Europa y Colombia, así como también declaró el estado de emergencia permanente en el sistema de salud. Informa Ymarú Rojas desde Caracas.

17.12La OMS ya declara que Europa es el epicentro de la pandemia por coronavirus en lugar de China.

"Europe has now become the epicenter of the #COVID19 pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from #China.



More cases are now being reported every day than were reported in at the height of its epidemic"-@DrTedros#coronavirus