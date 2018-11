El Congreso apoya crear un censo y un banco de ADN para aclarar los casos de bebés robados Apoyo mayoritario a la tramitación de una Proposición de Ley

El Pleno del Congreso aprobará la toma en consideración de una ley de bebés robados que busca facilitar la investigación de estos casos y garantizar la reparación de las víctimas y su tutela judicial. Ahora se inicia la tramitación parlamentaria y los grupos políticos podrán presentar enmiendas al texto.

La Proposición de Ley, presentada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) sobre estos casos, ha sido presentada conjuntamente por PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PDeCAT y Bildu.

El texto da derechos a las víctimas a acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración, de archivos privados que estén obligados por esta norma, boletines estadísticos municipales o libros de registros de ingresos, partos y prohijamientos, entre otros.

Además, un reglamento regulará las infracciones y sanciones administrativas que se impondrán a quienes incumplan con este derecho. También recoge que el Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de las víctimas cuantas acciones judiciales procedan, que las exhumaciones que sean precisas «serán sufragadas por el Ministerio de Justicia» y que las pruebas de ADN serán gratuitas.

Muestras de restos

Para conseguir estos objetivos, se propone una base de datos estatal de afectados, en cuya elaboración participarán las asociaciones de víctimas. También se creará un banco único de ADN gratuito con «toda la información relevante» en relación con los casos de bebés robados. En dicho banco, explica el texto, se conservarán muestras de restos óseos.

El Partido Popular ha felicitado a las asociaciones de bebés robados que han asistido al Pleno y ha asegurado que, «aunque quedan muchas cosas por hacer, no es justo no reconocer que no se hicieron cosas con el Gobierno anterior». En este sentido, señaló que «buscó un camino para mantener vivo estos casos. Su intención siempre fue ayudar a la búsqueda de información y poner a su disposición un servicio de información».

El diputado del PSOE, Antonio Hurtado, defendió la proposición porque aporta «herramientas para abordar el problema, instrumentos normativos y recursos para exigir que quien pueda aportar información que la aporte».

Podemos mostró su satisfacción por esta ley y afirmó que «los deerchos humanos están para cumplirse y no vamos a parar hasta conseguirlo realmente».

Ciudadanos apoya esta ley para que se «reconozca el derecho a la verdad y se contemplen instrumentos y mecanismos para dotar de contenido este derecho».

