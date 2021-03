Las comunidades acuerdan con Sanidad ampliar la vacunación con AstraZeneca hasta los 65 años La vacunación con la fórmula anglosueca se retoma el miércoles con los grupos de edad en los que se paralizó

Laura Daniele SEGUIR Madrid Actualizado: 22/03/2021 21:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A partir de este miércoles las personas hasta los 65 años de edad podrán recibir la vacuna de AstraZeneca. Así lo ratificó este lunes el Consejo Interterritorial de Salud a propuesta del Ministerio de Sanidad tras una recomendación realizada por la Comisión de Salud Pública. Hasta ahora la vacuna anglosueca estaba indicada en personas menores de 55 años debido a la falta de estudios que demostraran su eficacia en personas de mayor edad.

El cambio de criterio se produce el mismo día en el que la farmacéutica hizo público los resultados de un ensayo en fase III llevado a cabo en Estados Unidos, Chile y Perú con más de 32.000 voluntarios de todas las edades que demuestran que su fármaco tiene una efectividad del 79 por ciento en personas mayores de 65 años.

Esta investigación, que allana el camino para que se solicite la aprobación del fármaco en Estados Unidos, no identificó ningún problema de seguridad relacionado con la fórmula anglosueca. Un comité independiente realizó además una revisión específica y no encontró un mayor riesgo de trombosis o eventos caracterizados por la trombosis entre los 21.583 participantes que recibieron al menos una dosis de la vacuna.

Tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que si bien solo se ha conocido por el momento el contenido de la nota de prensa «lo que apunta, apunta bien». «A la espera de la disponibilidad de más dosis de AstraZeneca se retomará la vacunación el miércoles con personas de hasta 65 años», afirmó Darias, quien no descartó ampliarla a mayores de 70 una vez conocidos los resultados del estudio realizado por la farmacéutica en EE.UU.

La propia compañíia aseguró este lunes que su estudio disipa las preocupaciones de seguridad que han llevado a que varios países interrumpieran la administración del fármaco en la Unión Europea. La vacunación con la fórmula anglosueca lleva suspendida en España desde el pasado lunes después de que los países nórdicos notificaran algunos casos de trombosis venosa cerebral en personas que habían recibido una dosis.

Miles de dosis paralizadas

Pese a que una evaluación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) concluyó el pasado jueves que la inmunización era segura y eficaz, Sanidad decidió mantener interrumpida la vacunación hasta este miércoles. Desde entonces, 937.855 dosis han permanecido paralizadas por la cartera que dirige Carolina Darias. Otros países como Francia o Italia volvieron a vacunar inmediatamente después de la opinión favorable de la EMA.

Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia han optado, sin embargo, por condicionar la reanudación de las inyecciones a las evaluaciones más avanzadas sobre los trastornos de la coagulación, escasos pero graves, aparecidos en personas vacunadas.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, criticó este lunes que Sanidad no haya comenzado a vacunar una vez que el organismo regulador dio el visto bueno el pasado jueves. «Perder cuatro días de vacunación son decenas de miles de madrileños que no ha podido recibir su vacuna», se lamentó. «Yo creo que no tiene mucho sentido en la situación en la que estamos el hecho de haber establecido este parón», aseguró el consejero madrileño.

La ministra de Sanidad aseguró este lunes que la decisión de suspender la vacunación estuvo «bien tomada», ya que demuestra que «la vigilancia farmacológica funciona y eso transmite tranquilidad a la ciudadanía». Tras este parón, Darias explicó que este miércoles se retomará la inmunización con la fórmula anglosueca para las personas entre 55 y 65 años y los grupos de trabajadores esenciales que habían quedado sin vacunarse tras la suspensión del pasado lunes. «Se simultaneará la vacunación según la diponibilidad de dosis y el tamaño de cada uno de esos colectivos en cada comunidad autónoma», apuntó.

En concreto se continuará con los grupos 3B, 3C y 6. En el 3B está formado por personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión de la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2. El 3C está integrado por el resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, mientras el grupo 6 lo forman Guardia Civil, Policía, Bomberos y docentes.