La ciudad de Alaska que pasará 65 días en completa oscuridad y no verá la luz del sol hasta 2019

La ciudad de Utqiaġvik, en Alaska, antes llamada Barrow, no volverá a ver el sol durante 65 días. El próximo amanecer que verán sus habitantes será el 23 de enero.

Utqiaġvik experimenta la noche polar, que es un período de oscuridad en el invierno sin amaneceres que ocurre en las ciudades dentro de los círculos polares. El 18 de noviembre se vio salir por útima vez al astro rey y comenzó esa oscuridad sin amaneceres.

Según Weather.com, «desde mediados de noviembre hasta finales de enero, el sol no se eleva al norte del Círculo Ártico debido a la inclinación de la Tierra lejos de la radiación más directa del sol», por lo que el sol sobre esta ciudad estadounidense no saldrá completamente por el horizonte hasta el 23 de enero.

Sunset today at Utqiagvik, Alaska....previously known as Barrow... is at 1:44 PM local time. The next sunrise is not until January 22.

This is the view at Utqiagvik at 12:30 PM Alaska time.

Utqiagvik is the northernmost city in the U.S. pic.twitter.com/7P038Eb3tc