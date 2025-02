«Hay chinos en España pidiendo 10.000 mascarillas en las farmacias por el coronavirus» El experto Fernando Simón advierte de que no hay que usarla si no se está en contacto con un enfermo

Juan Carlos Garrido es dueño de una farmacia ubicada en Parla, cerca de Fuenlabrada; ambos municipios madrileños cuentan con una gran densidad de población china que desde la semana pasada tiene un objetivo claro: acudir a las farmacias a pedir mascarillas. «Empezaron pidiendo las de máxima protección; ahora, las que tengamos», cuenta Garrido a ABC.

Garrido vive una situación por la que dice que jamás pasó antes. «Ni con el ébola», compara. Es la epidemia del coronavirus , que se desató en la ciudad china de Wuhan el mes pasado, la que ha hecho que este farmacéutico no de abasto y se haya quedado sin mascarillas. « Pedí doce cajas para reposición y solo me llegará una con 50, y ya me puedo dar por contento », asegura.

Pero no es el único caso. Garrido cuenta que en otras dos farmacias de la zona «hay chinos que han llegado a pedir 10.000 mascarillas cada uno». Este farmacéutico asegura que lo hacen para enviarlas a su país de origen (las autoridades reconocieron escasez) aunque también está detrás el miedo): « La gente se ha asustado demasiado »; sobre todo los asiáticos, puesto que los españoles «únicamente han pedido unas pocas, y tan solo lo han hecho los que se van de vacaciones a China», asegura.

El aumento de la demanda a fabricantes y distribuidores de productos sanitarios (sobre todo de mascarillas, pero igualmente de trajes de protección) se repite en toda España y también es para «consumo» interno, por lo que no solo responde al miedo o la desesperación de los asiáticos residentes en nuestras fronteras por hacerles llegar protección a sus compatriotas. «Este mes, del 1 al 26 de marzo, se han vendido un 77% más de mascarillas respecto al año pasado. Se trata de un incremento de 10.000 unidades más . Esto se produce más por prevención que por miedo; es similar a lo ocurrido con el virus del SARS (otra epidemia generada en China por un coronavirus similar al de Wuhan)», señalan fuentes de Cofares, la mayor distribuidora de productos sanitarios de España.

SIBOL es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de protección individual (ocular, vías respiratorias, etcétera) y asegura que ha habido un aumento del 200% en la demanda de sus productos . Concretamente, están recibiendo peticiones de mascarillas de empresas españolas «que tienen fábricas en China y quieren proteger a sus trabajadores de empresas europeas, que quieren prevenirse; e, incluso, de la Administración nacional, es decir, Ministerio de Sanidad y Fuerzas y Cuepos de Seguridad del Estado como Guardia Civil y Policía Nacional», señala Iñaki Muñoyerro, gerente de SIBOL.

De hecho, la Policía Nacional ha comenzado a distribuir mascarillas y guantes entre los agentes ubicados en puestos fronterizos como el aeropuerto de Barajas en los casos en que tengan que realizar controles de llegada de pasajeros procedentes de China, informó Efe.

«España, preparada»

Lo curioso es que la OMS, en sus recomendaciones frente al coronavirus, no estipula el uso de mascarillas. « Es una opción , una posible medida de distanciamiento social», aclara Fernando Simón , director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad a ABC en el marco de su visita al Centro Nacional de Microbiología, a la que asistieron Pedro Duque y Salvador Illía, ministros de Ciencia y Sanidad, respectivamente. Ambos transmitieron el mismo mensaje: «España está preparada para hacer frente al coronavirus».

Aún así, Simón señaló que no entiende la fiebre por las mascarillas en España cuando el virus, al menos por ahora, no ha llegado. « Incluso en China responde a un tema cultural . La mascarilla del tipo FFP2 debe usarla el personal sanitario que está en contacto con un enfermo, y la FFP3 se emplea para maniobras como la intubación. En el caso del paciente, solo es necesaria la quirúrgica », aclara.