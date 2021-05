Bruselas propone permitir la entrada en la Unión Europea a vacunados de terceros países

La Comisión Europea ha propuesto este lunes permitir la entrada en la Unión Europea (UE) a viajeros de terceros países a medida que se acerca la temporada turística de verano. La condición que establece Bruselas es que hayan recibido las dosis necesarias de vacunas contra el Covid autorizadas a nivel europeo.

«La Comisión propone (a los Estados miembros) permitir la entrada en la UE por motivos no esenciales, no solo a personas procedentes de países con una buena situación epidemiológica, sino también a personas que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada en la UE», según el texto publicado por el ejecutivo europeo.

Los viajeros deberían haber recibido esta vacuna al menos 14 días antes de la llegada. Los Estados miembros podrían extender esta autorización a las personas que hayan recibido una vacuna afectada por una autorización de emergencia de la OMS, se especifica.

