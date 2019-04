Un avión del tamaño de un campo de fútbol realiza su primer vuelo

El avión más grande del mundo despegó sobre el desierto de Mojave en California el sábado. Es el primer vuelo para el avión construido por Stratolaunch Systems Corp, un proyecto impulsado por Paul Allen, cofundador de Microsoft, ya fallecido.

El avión Stratolaunch, también conocido como Roc, tiene una envergadura de la longitud de un campo de fútbol americano y está propulsado por seis motores de fuselaje doble. Despegó del aeropuerto de Mojave a las 06:59 locales del 13 de abril (10 de la noche del 12 de abril hora española) y aterrizó dos horas y media después en el mismo aeropuerto.

«Qué fantástico primer vuelo», dijo el jefe ejecutivo de Stratolaunch, Jean Floyd, en un comunicado publicado en el sitio web de la compañía. «Estamos increíblemente orgullosos del equipo de Stratolaunch, la tripulación de vuelo de hoy, nuestros socios en Scoped Composites de Northrup Grumman y del aeropuerto de Mojave».

Today the #Stratolaunch aircraft flew for 2.5 hours over the Mojave Desert, reaching a top speed of 189 mph. Check out the historic flight here: #StratoFirstFlightpic.twitter.com/x29KifphNz