Así se aprovisiona cada comunidad autónoma ante la guerra de pujas en el mercado sanitario internacional

«Desde el principio estamos intentando anticiparnos y en febrero teníamos una planificación perfecta de equipos de protección individual pero nos hemos visto desbordados como todos los países del mundo. Pero nosotros tenemos mucha experiencia y por eso es difícil darnos gato por liebre. Hasta la fecha no hemos devuelto nada porque antes de comprar hacemos una prueba y no compramos hasta que nos dan el visto bueno nuestros epidemiólogos y microbiólogos».

Aguirre también ha demandado la llegada de los test rápidos que prometió el Gobierno central . «Son lo más importante y nosotros ya fabricamos pero no son suficientes», una fabricación que se realiza en los laboratorios de los hospitales Virgen del Rocío y Virgen de las Nieves. Está previsto que mañana lleguen al Hospital Virgen del Rocío los primeros mil test rápidos por sangre, «hemos realizado una compra mayor pero nos están llegando con cuentagotas».

De esta manera, hasta este miércoles, la comunidad andaluza había recibido 1.016.000 mascarillas entre el Gobierno de España (34,9%) e Inditex (65,1%) , según ha desgranado el consejero, quien ha lamentado que no se han recibido «las cantidades prometidas por el Ejecutivo central, que se han retrasado de una forma que no comprendemos, y que espera que lleguen lo antes posible».

Hace tres semanas, la Junta de Castilla-La Mancha invirtió tres millones de euros en comprar 150 respiradores . Pues bien, el material lleva bloqueado en Turquía una semana. «Se está gestionando un vuelo diplomático para traerlos de vuelta junto al material comprado por otras comunidades», dijo ayer la portavoz de la Junta, que reconoció «problemas donde no deberíamos haberlos tenido» y espera que «lleguen en las próximas horas porque nos aliviaría mucho la presión y sería un balón de oxígeno importantísimo». Este es un solo ejemplo (dramático) de las dificultades que hay debido al cierre de fronteras.

El gabinete de Iñigo Urkullu afirma no saber nada de parte del millón de mascarillas que el Gobierno central dice haberle entregado . «En algunas ocasiones nos ha llegado material, pero no esta cantidad», advirtió este mismo jueves la consejera de Salud, Nekane Murga, después de que el dirigente del PSE José Antonio Pastor aseverara en la Diputación Permanente del Parlamento vasco que el lote ya había sido enviado.

Comunidad Valenciana

La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló - GVA

«Las compras de material sanitario que está haciendo el Gobierno son insuficientes. No entro en los criterios del reparto por autonomías, pero debería hacer un esfuerzo mayor». La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, del PSPV-PSOE, no esconde la desazón de la Generalitat ante la gestión del Ejecutivo para proveer medios de protección ante el Covid-19.

Oficialmente, a fecha de ayer habían llegado 1,2 mascarillas remitidas por el Ministerio a una región que ha optado por gestionar sus compras a través de una suerte de gabinete de crisis que ha encontrado en el empresario chino asentado en Valencia Chen Wu Keping su principal aliado. Gracias a su intermediación y pese a la «saturación del mercado internacional», desde el pasado 25 de marzo la Generalitat ha logrado movilizar dos aviones con material sanitario adquirido a empresas del gigante asiático. Mientras, esta semana llegó un tercer vuelo compartido con la mercancía de un importador valenciano.

Consciente de que «resulta imposible centralizar todas las compras», el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig ha continuado sus gestiones y la próxima semana espera otro avión con sesenta toneladas de suministros. En total, la Generalitat destina once millones de euros a estas compras y ya avanza de que habrá más mientras se prolongue la crisis del Covid-19.

