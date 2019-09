Anulan el matrimonio entre un hombre y una niña de 9 años después de viralizarse el vídeo de la boda

La presión pública ha conseguido romper el matrimonio de un hombre de 28 años y una niña de 9 en el condado iraní de Bahmai, según informa en su cuenta de Twitter el periodista Babak Taghvaee.

Masih Alinejad, también periodista y defensora de los derechos de las mujeres en Irán, difundió el vídeo y consiguió que se viralizará, por lo que las autoridades iraníes se vieron obligadas a exigir que un tribunal islámico anulase el matrimonio. La activista asegura que lloró al recibir el vídeo y denunció el hecho en Twitter asegurando que «una niña puede casarse pero no puede elegir su propia vestimenta». Según las leyes iranés, una niña puede casarse a partir de los 13 años, y el varón desde los 15.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju