Osuna pasa la madrugada a más de 35 grados y Sevilla acapara cinco de los diez mayores picos de calor del domingo

Aunque el aviso meteorológico por temperaturas extremas ha bajado este lunes de rojo a naranja por el último día de esta nueva ola de calor, el municipio de Osuna ha superado los 35 grados en plena madrugada de este lunes y la abrasadora jornada previa del domingo ha dejado un mapa de picos del termómetro con especial protagonismo de la provincia de Sevilla.

Según los datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) , con la ola de calor en la curva de descenso pero aún aviso naranja por altas temperaturas, la localidad de Osuna, en plena comarca sevillana de la Campiña, ha repetido su papel de municipio de la provincia con mayor calor nocturno según las lecturas de las horas transcurridas de esta jornada de 18 de agosto.

Así, la madrugada de este lunes ha sido de nuevo muy calurosa y Osuna, que ya afrontó la madrugada del domingo con 34.8 grados a las 00,00 horas como lugar de la provincia de Sevilla con más calor nocturno; ha repetido dicho papel e incluso ha superado tal marca de temperatura.

Y es que con relación a los datos de las primeras horas de este lunes, Osuna figura en el sexto puesto de las diez temperaturas más altas de España, con 35.1 grados contabilizados a las 00,00 horas de la madrugada de este lunes.

Con relación a la jornada del domingo, sobre la que pesaba aviso rojo por calor extremo, la misma se cerró con cinco municipios de la provincia de Sevilla en la lista de las diez temperaturas más altas contabilizadas por la red de estaciones de la Aemet en toda España a lo largo de esa jornada.

Se trata de Tomares en el cuarto puesto del listado con 45.3 grados a las 18,30 horas de este pasado domingo, Morón de la Frontera en el quinto lugar con 45.2 grados a las 16,20 horas, La Roda de Andalucía en el séptimo puesto con 45 grados justos a las 16,10 horas, el aeropuerto hispalense en octavo lugar con 44.9 grados a las 16,40 horas y Carrión de los Céspedes en décimo lugar también con 44.9 grados a las 17,00 horas.