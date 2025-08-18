Estos pueblos de Andalucía han superado los 45 grados

Suscríbete a
Un termómetro de la capital andaluza EFE

S.I

La ola de calor continúa dejando temperaturas casi de récord en los termómetros andaluces. Hoy, lunes la alerta roja por calor de ayer se ha convertido en aviso naranja en toda la región andaluza.

Con este escenario, numerosas estaciones de observación meteorológica de la Aemet registraron valores por encima de los 45 grados durante la jornada de ayer, domingo.

En la mañana de este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología ha compartido los datos finales de las temperaturas máximas alcanzadas en su red de estaciones durante el pasado domingo 17 de agosto.

A punto de alcanzar los 46 grados en Andalucía

La estación de Jerez de la Frontera Aeropuerto registró la temperatura más elevada con 45.8 grados de todo el país. A este valor, lo siguió muy de cerca el alcanzado en El Granado (Huelva), con 45.3 grados de máxima en tiempo real.

La tercera temperatura más elevada de España se registró en Montoro (Córdoba) y en Tomares (Sevilla), en ambos puntos geográficos se llegó a los 45.3 grados.

También, en La Rambla (Córdoba) y en Morón de la Frontera (Sevilla) se superaron los 45 grados. Estos dos municipios andaluces alcanzaron los 45.2 grados en algunos puntos del día.

