Manuel Pera: «El cáncer gástrico está disminuyendo, pero cada vez se da en pacientes más jóvenes»

El doctor Manuel Pera, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y jefe de la sección de cirugía gastrointestinal del Hospital de Mar, es una referencia a la hora de hablar de cáncer en lo que respecta al aparato digestivo. Nacido en Sevilla, ha ... desarrollado su carrera en Cataluña, donde forma parte como académico numerario de la Real Academia de Medicina de dicha comunidad. Ahora llega a Sevilla estos días 2 y 3 de octubre para la celebración de la VII Jornada Científica del Grupo Español EURECCA de Cáncer Esofagogástrico (GEECEG). A la misma acudirán especialistas en este tipo de patologías de España, además de la participación en la ponencia de John Reynolds, eminencia procedente del St. James Hospital de Dublin.

-Para el que desconozca el término, ¿qué es el cáncer esofagogástrico?

-Bajo este concepto se engloban todos los tumores malignos que afectan al esófago, a la unión esofagogástrica, que es la zona de transición entre el esófago y el estómago, y tumores malignos del estómago. Como cualquier otro tipo de de tumor digestivo requieren de un tratamiento multidisciplinar en el que participan cirujanos, oncólogos, patólogos…

-¿Cómo están las estadísticas en este tipo de cáncer?

-El cáncer gástrico en las últimas décadas está disminuyendo su incidencia en la población occidental. Eso sí, el cáncer de la parte final del esófago y el de la unión esofagogástrica sí está aumentando. También estamos observando como en los últimos años, al igual que ocurre con el cáncer colorrectal, se están produciendo diagnósticos cada vez en pacientes más jóvenes.

-¿Cuál es el perfil más habitual de esta dolencia?

-La mayoría de los pacientes que se operan de cáncer gástrico, en torno a un 60% o más, tienen 70 años o más. Esto hace que sea muy importante la selección de estos pacientes para la cirugía, el optimizar correctamente estos pacientes para la cirugía y que el tratamiento multidisciplinario se haga de forma adecuada porque en muchos casos son pacientes frágiles por su edad avanzada.

-¿Hay hábitos que aumentan las probabilidad de padecer esta enfermedad?

-El cáncer de esófago más común hace tres o cuatro décadas era el carcinoma de células escamosas, que estaba muy relacionado con el hábito del tabaco y con el alcohol. Este ha decaído y en los últimos 20 años está aumentando la otra variedad, el adenocarcinoma de esófago, con factores que pueden predisponerlo como la obesidad o el reflujo gastroesofágico.

-¿A qué se dedica el Grupo Español EURECCA de Cáncer Esofagogástrico?

-Es un proyecto liderado por cirujanos para cirujanos, pero también con un componente multidisciplinario en el que participan los patólogos, oncólogos, especialistas estadísticos, epidemiólogos. A través de recoger información fiable de nuestros pacientes pretendemos mejorar la asistencia a los mismo. Se dice mucho en medicina que si no conoces tus resultados es imposible que puedas mejorar tus resultados. Hay que medir y analizar los resultados para poder mejorar esos resultados y la calidad de la asistencia a nuestros pacientes. Elaboramos un registro con datos de todos los pacientes operados de cáncer esofagogástrico de los hospitales de España para analizarlos periódicamente y poder identificar áreas de mejora.

-Esta es la primera vez que celebran su reunión en Sevilla.

-Lo hacíamos en Cataluña porque inicialmente el proyecto se gestó allí. Al principio eran solamente seis regiones, pero en los tres últimos se han incorporado otras comunidades, entre ellas Andalucía, que se incorporó en 2022 al registro. Esperamos incorporar al mismo las comunidades autónomas que nos quedan en los próximos tres años. Así que creía que ya era el momento oportuno para organizar esta reunión fuera de Cataluña y, a partir de ahora, anualmente lo iremos organizando en otras comunidades.

-Tienen ponentes incluso de Irlanda.

-Generalmente traemos cirujanos que lideran en sus países los registros nacionales de esta enfermedad. Este año viene el profesor John Reynolds, que es un reconocido cirujano esofagogástrico en el St. James Hospital de Dublín, que lidera el registro irlandés. En una edición anterior también acudió la doctora Susan Gisbert, de los Países Bajos, que lidera el prestigioso registro Duca de este país. Tenga en cuenta que una de las cosas que hace único a este proyecto es que es poblacional. Se recogen todos los pacientes operados de todos los hospitales. Además, es un registro auditado.

-Hace poco realizábamos en ABC un reportaje sobre la importancia de los patólogos, los grandes desconocidos en la lucha contra el cáncer. ¿Qué opinión tiene de su labor?

-Los patólogos juegan un papel fundamental, no solamente para el diagnóstico histológico clásico, sino que además, con los sofisticados estudios moleculares nos dan una información muy importante sobre las distintas opciones terapéuticas para los pacientes. Hasta no hace mucho el tratamiento oncológico médico para estos pacientes eran la quimioterapia, pero se ofrecía el mismo esquema de quimioterapia a todos los pacientes. Ahora nos pueden informar de qué alteraciones moleculares son específicas de un determinado tumor y se pueden ofrecer a los pacientes tratamientos más específicos y dirigidos hacia esta alteración.