Manuel Pera: «El cáncer gástrico está disminuyendo, pero cada vez se da en pacientes más jóvenes»

El cirujano sevillano y académico numerario de la Real Academia de Medicina de Cataluña trae a Sevilla unas jornadas sobre el cáncer esofagogástrico con especialistas de toda España

El doctor Manuel Pera
El doctor Manuel Pera ABC
Jaime Parejo

El doctor Manuel Pera, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y jefe de la sección de cirugía gastrointestinal del Hospital de Mar, es una referencia a la hora de hablar de cáncer en lo que respecta al aparato digestivo. Nacido en Sevilla, ha ... desarrollado su carrera en Cataluña, donde forma parte como académico numerario de la Real Academia de Medicina de dicha comunidad. Ahora llega a Sevilla estos días 2 y 3 de octubre para la celebración de la VII Jornada Científica del Grupo Español EURECCA de Cáncer Esofagogástrico (GEECEG). A la misma acudirán especialistas en este tipo de patologías de España, además de la participación en la ponencia de John Reynolds, eminencia procedente del St. James Hospital de Dublin.

