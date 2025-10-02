Tomares y Marinaleda se estancan como el pueblo más rico y más pobre de Sevilla

Tomares sigue siendo un año más el pueblo más rico de toda Sevilla, según la renta media declarada. Así lo atestiguan los datos y la nueva 'Estadística de los declarantes del IRPF por municipios', actualizada por la Agencia Tributaria con los datos correspondientes a ... 2023. Esta localidad del Aljarafe sevillano vuelve a liderar este ránking económico, subiendo además levemente respecto al anterior informe de 2022.

En este sentido, la diferencia con el pueblo sevillano más pobre es significativa en más de 23.000 euros, ya que Tomares cuenta con 38.953 euros de renta media bruta respecto al más bajo de la tabla, que no es otro que Marinaleda, en la Sierra Sur sevillana, que vuelve a repetir también como el último, con 15.193 euros, aunque haya subido respecto a 2022.

Tomares, con 25.488 habitantes, y una renta bruta media de 38.953 euros por persona, sube en un 1,49% respecto al año anterior cuando tenían una renta media de 38.381 euros, lo que supone una subida de 572 euros, según los datos de la Agencia Tributaria en base a los ingresos declarados de los 13.057 contribuyentes en sus declaraciones de la renta. Tras las pertinentes deducciones de impuestos se reduce a 30.443 euros disponibles por vecino.

En el conjunto de España, en el año 2023 la renta bruta media ascendió a 31.333 euros, por lo que Tomares supera en un 24% esta cifra. Al igual que el año pasado, según los datos analizados por ABC, la localidad sevillana se queda en el segundo puesto de los más ricos en Andalucía, por detrás nuevamente de la malagueña Benahavís, con 43.159 euros, que sube hasta la 56 posición en el top nacional, quedando Tomares en la 103.

Un dato bastante relevante si tenemos en cuenta que el municipio sevillano se encontraba en 2022 en la posición 85 a nivel nacional, por lo que ha descendido respecto a su renta bruta media en casi 20 puestos. En este sentido, la malagueña ha ascendido de forma meteórica 15 posiciones. Si se compara el pueblo más rico de Sevilla con el de mayor renta de toda España, la diferencia es abismal, ya que Pozuelo de Alarcón (Madrid) cuenta con una renta bruta de 88.011 euros por contribuyente, de media, una diferencia astronómica de casi 50.000 euros, en este caso.

Ránking de los pueblos más ricos de Sevilla

Las localidades con más riqueza vuelven a encontrarse en el Aljarafe sevillano, a excepción de Sevilla capital, como ya ocurriera en otros ejercicios de la Agencia Tributaria. Sus rentas medias se encuentran en torno a los 31.000 euros, por lo que superan con creces a la media nacional. Son los siguientes:

Pueblos más ricos de Sevilla 1 Tomares: 38.953 euros 2 Espartinas: 37.962 euros 3 Bormujos: 34.766 euros 4 Valencina de la Concepción: 34.172 euros 5 Mairena del Aljarafe: 34.149 euros 6 Gelves: 33.627 euros 7 Gines: 33.164 euros 8 Castilleja de Guzmán: 32.574 euros 9 Palomares del Río: 32.450 euros 10 Sevilla: 32.150 euros

Aunque en diferentes puestos, el top concentra los mismos pueblos que el año anterior. Hay que bajar un poco para salir del Aljarafe, concretamente hasta la duodécima posición para llegar a la localidad de Dos Hermanas, con 29.173 euros de renta.

Pueblos con menor renta

En cuanto a los municipios más pobres la mayoría se enclavan en la Sierra Sur sevillana, volviendo a encabezar la lista Marinaleda, con 15.193 euros, según los datos de la Agencia Tributaria de 2023. Respecto a 2022, la renta de los marinaleños ha subido en 1.004 euros, lo que supone un aumento de un 6,6%, subiendo seis puestos en el ránking nacional respecto del año anterior, hasta el 2.895.

Le sigue El Palmar de Troya, con 16.054 euros de renta media, que respecto al anterior ejercicio ha subido en 515 euros, y un 3,21%. Anteriormente, en los ejercicios de 2021, 2020 y 2019, era el municipio de Pruna el que lideraba este top, aunque en 2018 fue este el último de la lista.