Trabajadores municipales de Marinaleda se rebelan contra Sánchez Gordillo

Desde la primeras elecciones municipales de la democracia en España, en 1979, lleva gobernando Marinaleda el alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo , quien tras este tiempo ha empezado a mostrar síntomas de debilitamiento entre los «suyos», los trabajadores que siempre han estado a su lado en todas sus «luchas» sociales, incluidos asaltos de fincas y supermercados.

Ahora, y tras ganar sus décimas elecciones municipales de manera consecutiva y por mayoría absoluta, el regidor comunista se ha encontrado con un escollo que no esperaba, las protestas de los trabajadores y la incipiente llegada de un partido, Avanza Marinaleda (cinco ediles frente a los 6 del partido de Gordillo), que estuvo en los últimos comicios a tan solo 44 votos de hacerle perder la Alcaldía, gracias a la mitad de los apoyos del pueblo, que se encuentra dividido en dos.

Además de no saber «convivir» con la oposición , Sánchez Gordillo —que se recupera de un ictus sufrido hace más de un año— ha vuelto a ser el centro de las críticas tras las protestas de sus vecinos y que acabaron con una huelga de seis días en el interior del propio Ayuntamiento de una trabajadora, Ana Rosario Gómez Pradas de 36 años y madre de dos hijos, que reclamaba que abrieran la bolsa municipal de la ayuda a domicilio en demanda de un empleo.

En esa protesta, muy mediática a raíz de la publicación de la noticia en ABC, esta vecina estuvo acompañada en todo momento de sus padres. Finalmente, el regidor —a través de su mano derecha y teniente de alcalde, Sergio Gómez— optó por denunciarla al tiempo que mandaba a la Guardia Civil para desalojarla del Consistorio porque si no lo hacía, amenazaba incluso con llamar «a los boinas verdes».

Dos semanas después, a Sánchez Gordillo le han vuelto a montar una nueva protesta laboral , en este caso a las puertas del Ayuntamiento. Se trata de seis trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, algunas de ellas llevan más de 20 años encadenando contratos municipales, que protestan por sus derechos laborales.

Cuatro de las seis trabajadoras de ayuda a domicilio de Marinaleda protestan ante el Ayuntamiento ABC

Han decidido concentrarse , desde hace seis días de manera indefinida, cada miércoles en el exterior de la Casa Grande para hacer llegar sus reivindicaciones : derecho a vacaciones dignas, conciliar la vida familiar con la jornada laboral y protesta por aumentarle las horas de trabajo como «reprimenda» por las protestas.

La portavoz de la oposición, Cristina Martín, explicó ayer a ABC que su formación no cederá en su empeño de denunciar las tropelías del alcalde hacia estas trabajadoras. «En octubre de 2019 solicitamos al Ayuntamiento la relación de los contratos de los empleados públicos, pero no nos lo facilitaron hasta enero de este año. Entonces comprobamos lo que ya todos sabíamos. Una de estas mujeres llevaba más de 20 años con contratos de obras y servicios y cada vez que la despedían le decían que esas eran sus vacaciones . En Marinaleda se dan los contratos a dedo y lo que pedimos desde nuestro partido es que haya transparencia municipal en los contratos, explica Martín, quien recuerda que «como represalia o castigo, muchas de ellas han empezado a tener turnos partidos y deben ir a un domicilio solo una hora por las tardes».

Denuncia por los plenos

A los integrantes de esta formación, que encabeza la única oposición actual en el Ayuntamiento, Sánchez Gordillo los amenazó con mandarlos «a las tinieblas» unos días después de estas pasadas y reñidas elecciones municipales, en un claro mensaje de «castigar» a la mitad del pueblo que no lo votó .

Cristina Martín ABC

El apoyo mayoritario de la clase trabajadora ya no lo tiene consigo Sánchez Gordillo quien, además, ha tomado la decisión de no celebrar más plenos, como así señaló ayer la propia Cristina Martín. « Desde el 31 de diciembre no se celebra un pleno ordinario en Marinaleda , y eso que la ley dice que hay que llevarlos a cabo cada tres meses; es verdad que luego llegó la pandemia, pero ni con el real decreto aprobado para que se celebrasen por vía telemática ha sido posible porque él no ha querido, solo aprueba medidas a sus anchas sin que nadie se entere, eso sí que es ser poco democrático».

Por todo ello, además de las protestas continuadas de los trabajadores municipales, Avanza Marinaleda ha hecho llegar sendas denuncias tanto al Defensor del Pueblo Andaluz como a la Delegación del Gobierno por estas irregularidades en la no celebración de los plenos municipales, tanto ordinarios como extraordinarios.

Además, critica Martín, « a Sánchez Gordillo ya ni se le ve por el Ayuntamiento , es Sergio Gómez el que ejerce de alcalde sin rendir cuentas en el pleno. A nosotros nos negaron tener incluso un despacho en el mismo Consistorio, como es obligatorio por ley hacia los partidos de la oposición, y no nos comunican nada de lo que hacen. No nos contestan a nuestra peticiones. La falta de transparencia de este Ayuntamiento es notoria», concluye Martín.