Segunda agresión sexual en tres meses a una psicóloga de la cárcel Sevilla II

Nueva agresión sexual en la cárcel Sevilla II, que se encuentra en la localidad de Morón de la Frontera. La misma se produjo en la tarde del miércoles 17 de septiembre cuando un interno, durante una entrevista con la psicóloga del centro, adoptó una conducta inapropiada realizándose tocamientos en la zona genital en presencia de la misma comprometiendo el normal desarrollo de la intervención terapéutica.

Se trata de un interno multi-reincidente, con largo historial penitenciario condenado por delito agresión sexual (entre otros) y con incidentes similares en prisión en 2024 y recientemente en julio de 2025. Este incidente se suma al sufrido recientemente también por una psicóloga del Centro Penitenciario Sevilla II, cuando un interno aprovechó que estaba siendo entrevistado por la psicóloga en el despacho de equipo técnico para abalanzarse sobre ella realizando tocamientos por todo el cuerpo, al tiempo que forcejeaba, golpeándola para intentar que no solicitase auxilio ni pudiera salir del despacho.

Desde CSIF Sevilla II expresan su «más profundo rechazo a los hechos acaecidos» y muestran «extrema preocupación ante el empeoramiento de la situación de la prisión donde se contabilizan hasta 10 incidentes graves o muy graves catalogados de agresión sexual en lo que va de año, siendo además una tónica generalizada en el ámbito penitenciario».

Este sindicato reclama también el traslado inmediato del interno así como la mejora de las condiciones de los agentes de la autoridad en instituciones penitenciarias.

Constantes agresiones

Cabe recordar que el pasado 1 de agosto un funcionario del módulo 14 (módulo para internos con problemas mentales) fue víctima de una brutal agresión por parte de un preso mientras se encontraba conversando con otros internos. El agresor, obsesionado con la idea de que algún interno o funcionario lo iba a violar en prisión, y con un largo historial de violencia, abordó sorpresivamente por la espalda al funcionario, rodeándole el cuello con ambas manos realizándole un estrangulamiento, al tiempo que profería amenazas de muerte y connotación sexual como «Tú no me vas a violar a mí, te voy a matar».