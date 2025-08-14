Multados más de 1.800 conductores en la provincia de Sevilla por exceso de velocidad La última campaña de la DGT abarca a casi 34.000 vehículos en las carreteras sevillanas

La nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad desplegada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre el 4 y 10 de agosto se ha saldado con la detección de 1.815 conductores infractores sorprendidos por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carreteras de la provincia de Sevilla.

En concreto, los agentes han acometido el control de 33.722 vehículos en 57 puntos de control de velocidad instalados en diferentes carreteras de la provincia sevillana, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Del total de vehículos controlados, 1.815 conductores resultaron infractores y, por lo tanto, denunciados por exceso de velocidad, lo que representa el 5,3% del total, porcentaje similar al registro de la última campaña.

La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, por lo que se han reforzado los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías. Así, a lo largo de la presente campaña, el 47,3% de los controles se han realizado en carreteras convencionales y el 52,7% en autopistas y autovías.

En lo que respecta a las denuncias, el 70% de los conductores fueron denunciados en carreteras convencionales (1.271) y el 30% en autopistas y autovías (544).

En el ámbito penal, destacar que ninguno de los conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial por exceder en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal.

A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías locales de los Ayuntamientos que han sido invitados han realizado en su ámbito de actuación, colaboración muy importante de modo que se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule.