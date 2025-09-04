Fotografías que cuenta la historia de la Fiesta del Verdeo, protagonistas de la Feria de Arahal

Una exposición de fotografías de gran tamaño sobre los 57 años de historia de la Fiesta y Feria del Verdeo de Arahal es una de las principales novedades presentadas en la edición de la celebración que comienza hoy en la localidad. Las imágenes aparecen colgadas de los postes que marcan la entrada al recinto ferial y en expositores que se han instalado a lo largo del paseo. Hay fotografías de la campaña del verdeo en el campo, del acto de Coronación de la Reina del Verdeo y Pregón de las fiestas, de ilustres pregoneros que han exaltado el valor de la aceituna. Una de las imágenes recoge la portada del 2 de septiembre de 1972 de ABC Sevilla, aunque no ha sido la única vez que este evento y la campaña a la que está dedicado, ocupa páginas centrales de este medio a los largo del último siglo.

El responsable del diseño de la exposición ha sido el artista local José Antonio Brenes Gómez que ha querido fundir pasado y presente de esta fiesta tan singular, la única dedicada a la campaña del verdeo que empieza oficialmente este año el martes 9 de septiembre, una vez pase la feria. En este homenaje que hace Brenes a sus raíces, hay una colección de banderolas (de 0,80 por 2 metros) que abren el recinto ferial, con la fotografía de trasfondo en un diseño donde se conjugan dos colores, el verde por el fruto del olivo, y el azul de la bandera de Arahal.

Asimismo, dentro del recinto ferial, junto al parque de olivos, han colocado paneles con fotografías de gran formato donde conjuga la actualidad con la historia. Para el concejal de Festejos y primer teniente de alcalde, Alberto Sanromán, en esta exposición, en la que también se pueden ver las reinas y damas elegidas en distintos años, «se podrá apreciar la esencia de los recuerdos y la tradición poniendo en valor la aportación que hacen todas estas mujeres a la fiesta. La Reina del Verdeo y sus damas son nuestras cartas de presentación durante un año en todo lo que tiene un carácter institucional. Desde el Ayuntamiento hemos visto conveniente que el pueblo las conozca y que estén presentes, no solamente el jueves, sino a lo largo de esos cuatro días».

Una de las fotografías de estos paneles recoge la primera página de ABC Sevilladel 2 de septiembre de 1972 que estuvo al completo dedicada a la Fiesta y Feria del Verdeo de Arahal. En ella aparece una fotografía realizada en la Plaza del Santo Cristo durante el acto de Coronación de la Reina del Verdeo y Pregón, e imposición y galardón de la Aceituna de Oro. El título: Noche de Fiesta en Arahal y una descripción del que se califica como «brillante acto literario» que inició la VI Fiesta del Verdeo. Ese año dio el pregón el poeta José García Nieto, ganador del Premio Cervantes y miembro, junto a Gabriel Celaya, Blas de Otero y José Hierro, de la generación poética de la posguerra española.

Escritores ilustres

No es el único escritor ilustre que ha pasado por Arahal para exaltar esta fiesta de la aceituna. Entre la listas de pregoneros están Camilo José Cela del que, además, cuentan la anécdota que dio un pregón donde fue el vino el protagonista, el día antes lo había dado en Jerez de la Frontera y no le cambió ni una coma, por lo que los arahalenses escucharon al que, años después, fuera ilustre Premio Nobel, con la sensación de que algo no iba bien en ese pregón.

Antonio Gala, Fernando Quiñones, José Manuel Caballero Bonald, Rosa Regás, Antonio García Barbeito pasaron por Arahal. Hasta un total de 57 escritores, poetas, periodistas (Tico Medina), directora de escena (Pepa Gamboa), presentadores de TV (Modesto Barragán y Ezequiel Martínez), cocineros (Enrique Sánchez) o humoristas (Manu Sánchez), actrices, han formado en los últimos años parte de una lista de elegidos para promocionar la aceituna de mesa en el pueblo considerado como el mayor productor del mundo de este producto.

La foto de la portada de ABC forma parte de la exposición de paneles, con imágenes de un metro por dos, ubicadas en el centro del recinto ferial junto a un paseo de olivos en homenaje a la verdadera protagonista de la Feria, la campaña del verdeo.

Las imágenes forman parte del archivo más importante que existe en estos momentos en la localidad, propiedad del diseñador Alfonso Pereira que, a través de su web, Memoria Visual de Arahal, va contando la historia de esta fiesta desde sus comienzos. Muchas de estas fotos han sido donadas por las familias arahalenses al diseñador que se ha encargado de ordenarlas y relacionarlas junto con otro tipo de documentación con más de un siglo de antigüedad.

Más novedades

No es la primera portada que ABC le dedicaría a la Fiesta del Verdeo, ya en 1969 se publicaron en portadilla cuatro fotografías del mismo acto en el que fue pregonero Demetrio Castro Villacañas, delegado provincial de Información y Turismo, presentado por Antonio Murciano, abogado y experto en la composición de letras flamencas. Era la tercera edición del evento más importante del año en Arahal y, en esa ocasión, la Reina del Verdeo fue María Pepa Gómez Romero, datos que figuran en la información.

Aunque el miércoles se realiza la prueba del alumbrado a las once de la noche, el jueves 4 de septiembre, es el gran día de la LVII edición de la Fiesta y Feria del Verdeo. La pregonera es este año la profesora Mercedes López Bravo. En el acto, que se sigue celebrando en la plaza del Santo Cristo, será la coronación de la Reina del Verdeo, Nuria Ruiz Segura, y la imposición de la Aceituna de Oro que este año la recibe el investigador Manuel Brenes Peña.

Además, en el recinto ferial habrá por primera vez este año sala de lactancia, y la organización da un paso más hacia la inclusión, con la instauración de un cuarto premio para la caseta que más medidas haya tomado en este sentido. Hay dos baños equipados para enfermos de Crohn, un punto violeta, caseta infantil y amplias medidas de seguridad con agentes de siete pueblos con los que han realizado convenios de colaboración.