Algunas de las caras conocidas que acudieron a la inauguración del centro comercial Entrenasas

Música, humor y fuegos artificiales: el centro comercial Entrenasas se estrena a lo grande en Dos Hermanas Los asistentes pudieron disfrutar de churros con chocolate gratis y de las actuaciones de B vocal, Carlos Latre y El Farru

El centro comercial Entrenasas ha celebrado su inauguración con una fiesta como nunca antes se había vivido en Dos Hermanas. En el nuevo espacio, construido por López Real Inversiones, la empresa de José Luis López, conocido como 'El turronero', se han dado cita personalidades del mundo de la política; como los alcaldes de Dos Hermanas, Ubrique, Rota, Villaluenga del Rosario, entre otros, además del consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela; del deporte como Raúl o Figo; del toreo, con la presencia de Francisco Rivera, Pepín Liria, Juan José Padilla y Víctor Janeiro; de la música, acudiendo al mismo Los del Río, Laura Gallego y Paco Candela; y empresarios tanto locales como de otros lugares, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio, Paco Herrero.

Bertín Osborne ha ejercido de maestro de ceremonias y ha cedido la palabra al director del centro comercial, José Antonio García. Este ha ofrecido algunos datos como que «mañana habrá 350 puestos de trabajo más en Dos Hermanas, en este lugar en el que han trabajado más de 680 personas».

El consejero de Industria, Jorge Paradela, ha afirmado que «este centro es un signo más de la transformación de Andalucía y con esto se pone claramente de manifiesto el cambio que se está produciendo, un cambio con el que se despliega el talento sin complejos».

Caras conocidas en el evento ABC

Por su parte, el alcalde Paco Rodríguez se ha congratulado de la puesta en marcha de este centro comercial: «es un honor compartir esta inauguración que supone nueva apuesta por Dos Hermanas, en la nueva zona de expansión, una ciudad que es zona preferente en Andalucía». Así, al lema Dos Hermanas es una ciudad para vivir y vivirla añadió que es una «ciudad para invertir».

Actuaciones

En esta fiesta, en la que la alegría y los aperitivos y dulces no faltaban, las actuaciones ocuparon un lugar importante: B vocal, Carlos Latre y El Farru, con un espectáculo muy aplaudido.

Por otro lado, el centro comercial abrió sus puertas para el público, 1.500 personas, que pudieron disfrutar de churros con chocolate de forma gratuita y de un espectáculo de fuegos artificiales.

Mañana Entrenasas abrirá sus puertas y la mayoría de las tiendas ofrecerán descuentos.