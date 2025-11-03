Suscríbete a
Los acusados del crimen pasional de Dos Hermanas admiten el asesinato y ella acepta 18 años de cárcel y él 12

El asunto ha sido resuelto mediante una conformidad entre las partes la misma mañana en la que iba a comenzar el juicio con jurado popular

Crimen pasional en Dos Hermanas: una mujer y su amante se sientan en el banquillo por asesinar al marido de ella

Familiares de la víctima del crimen la mañana del juicio en la Audiencia
Familiares de la víctima del crimen la mañana del juicio en la Audiencia
Fernando Barroso Vargas

El esperado juicio con jurado popular a una mujer y su amante por asesinar en noviembre de 2021 en Dos Hermanas al esposo de ella no ha comenzado finalmente este lunes en la Audiencia de Sevilla según lo previsto. Y es que fruto de un ... acuerdo de conformidad entre la acusación ejercida por la familia de la víctima, las defensas y la Fiscalía, el asunto ha sido resuelto mediante un acuerdo de conformidad entre las partes.

