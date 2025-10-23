Crimen pasional en Dos Hermanas: una mujer y su amante se sientan en el banquillo por asesinar al marido de ella

Un triángulo amoroso que acabó en un crimen. Son los ingredientes del asesinato que se juzgará por un tribunal popular en la Audiencia de Sevilla a partir del 3 de noviembre. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para la esposa de ... la víctima y 20 años de prisión para el amigo de la víctima amante de ella.

Los hechos que ahora serán juzgados ocurrieron en noviembre de 2021 en Dos Hermanas. Si bien, la viuda y el varón con el que mantenía una relación sentimental «oculta» no fueron detenidos hasta el mes de enero de 2022. Desde entonces está en prisión provisional.

El Ministerio Público solicita para la acusada 25 años de cárcel por un presunto delito de asesinato con la agravante de parentesco, mientras que para el encausado pide 20 años de prisión por el mismo delito. Además, reclama que, en concepto de responsabilidad civil, ambos indemnicen con un total de 255.130 euros a la familia del fallecido.

Amante de ella y «hermano» de la víctima

Según relata la Fiscalía en su escrito de calificación, facilitado a los medios por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la acusada estaba casada con la víctima, de 43 años de edad y con quien convivía en una vivienda en el municipio de Dos Hermanas, a pesar de lo cual «desde hacía varios años simultaneaba una relación sentimental, que mantenían oculta, con el también acusado, quien, a su vez, tenía una gran relación de amistad con la víctima desde hacía años, tratándose como hermanos y habiendo llegado, incluso, a vivir unos meses» con el matrimonio en el domicilio de éste.

El grado de intimidad emocional y sentimental que se había creado entre los acusados dio lugar a que «consideraran, por diversas razones, que la existencia» del marido de ella «obstaculizaba su relación amorosa», motivo por el que ambos «comenzaron a idear un plan con el único fin de acabar» con su vida, un plan que «decidieron poner en marcha» el día 5 de noviembre de 2021.

El Ministerio Público precisa que, ese día, los acusados, tras haberse ido la víctima a trabajar, «estuvieron juntos durante gran parte del día», indicando que, tras haber estado trabajando y tomando alguna cerveza con unos amigos, la víctima llegó a su casa, momento en el que su esposa le propuso salir a tomar algo, abandonando los dos el domicilio y dejando allí la acusada su teléfono móvil «apagado, todo ello con la intención de evitar que se la pudiera situar en un lugar determinado».

Así, y siendo las 20,11 horas, ambos se montaron en el coche y se dirigieron hacia un bar donde se encontraban en ese momento varios amigos y donde permanecieron hasta las 23,48 horas, consumiendo el finado durante ese tiempo «abundante alcohol», de forma que, «aprovechando esta ocasión idónea», la acusada, «usando para ello el teléfono que previamente le había quitado a su marido, salió del local y se puso en contacto» con el investigado, «decidiendo ambos que, dado el estado de embriaguez» del fallecido y que el vehículo de éste se encontraba aparcado en un descampado cercano, «era el momento adecuado para llevarlo hasta allí y acabar con su vida».

La Fiscalía indica en su escrito que, seguidamente, la acusada volvió al interior del local y salió con su marido, «que se encontraba gravemente afectado por el consumo de bebidas alcohólicas», llevándolo hacia una parcela anexa al descampado donde habían aparcado el coche, lugar al que el acusado ya se había desplazado en su propio vehículo, «en el que los estaba esperando tras haber dejado también su teléfono móvil en casa apagado para evitar ser localizado».

Según el Ministerio Público, «en ese momento, ambos acusados, valiéndose del hecho de que se trataba de un lugar oscuro, apartado y solitario, y con claro ánimo de acabar con su vida o conociendo y asumiendo que, como consecuencia de su conducta, podrían quitarle la vida, mientras uno de ellos lo sujetaba por los brazos y mantenía un forcejeo con él, el otro le propinaba por detrás dos fuertes golpes en la cabeza con un objeto contuso y de peso importante que le causó, de forma inmediata, la pérdida del conocimiento, impidiéndole además cualquier acto de defensa».

En este sentido, expone en su escrito que, «debido a la confianza entre ellos», el finado «nunca pudo esperar una reacción agresiva por parte de sus atacantes», añadiendo que «la actuación de ambos acusados fue tan contundente y los golpes tan fuertes que la mínima defensa que pudo ejercer» la víctima al comienzo de la agresión «fue insuficiente para repeler mínimamente el ataque», a lo que se suma que «presentaba sus facultades muy afectadas por la ingesta de alcohol, lo que le impedía deambular y moverse adecuadamente, por lo que su capacidad de reacción y defensa se encontraba prácticamente anulada, quedando en una situación de total indefensión que se veía agravada por el hecho de que sus agresores eran superiores en número (...)».

La Fiscalía afirma que, «inmediatamente después, ambos acusados se montaron» en el coche del fallecido y abandonaron el lugar, tras lo que, una vez llegó a su vivienda y «con ánimo de eliminar cualquier sospecha sobre ella», la acusada encendió su teléfono móvil y le envió un mensaje a su marido a las 00,11 horas pidiéndole que no volviera tarde a casa.

El fallecido fue hallado la mañana del día 6 de noviembre de 2021 en el descampado sito en la carretera A 8032 de Dos Hermanas- Bellavista, «presentando una herida en la cabeza de grandes dimensiones, con bastante sangre, y con el rostro desfigurado por los golpes, si bien aún con vida», siendo trasladado a un centro hospitalario, pero «como consecuencia de la agresión sufrió un traumatismo craneoencefálico severo que le provocó una lesión irreversible en los centros nerviosos vitales y que le condujo irremediablemente a la muerte», lo que se produjo el día 11 de noviembre.

Para finalizar, la Fiscalía asevera que los acusados, al tiempo de cometer los hechos, «no presentaban ningún antecedente de trastorno mental, ni ninguna anomalía ni alteración psíquica que influyera sobre su capacidad intelectiva ni volitiva, alterasen su juicio de la realidad o influyesen en la capacidad de conocer y de actuar, comprendiendo la ilicitud de su acción y queriendo su resultado».

La operación Suizo

Este asunto exigió una ardua investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Fue la denominada operación Suizo. Los arrestados eran un hombre de 55 años, identificado como Clemente M. P., y una mujer de 42, que se llama Tamara N. B. Ambos de nacionalidad española.

La víctima murió sin que los agentes pudieran tomarle manifestación; lo que dificultaba unas pesquisas que al final dieron resultado dos meses después de ocurrir los hechos.

Los agentes, en el transcurso de la investigación, donde fueron relevantes los pinchazos telefónicos, se adentraron en el entorno familiar, descubriendo que un amigo del fallecido y su esposa mantenían una relación sentimental. Un dato que hizo a los agentes de la brigada local de Policía Judicial centrarse en Tamara y Clemente. El siguiente indicio recabado fue descubrir que la esposa ya contaba con un antecedente por tentativa de homicidio por unos hechos ocurridos hace siete años en Suiza. Tamara y su marido habían emigrado a ese país hace unos años. Finalmente los investigadores concluyeron que estaban ante un «un crimen pasional».

De este modo, el juicio comenzará el día 3 de noviembre con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 4, 5 y 6 comparecerán los testigos, el día 10 los peritos y el día 11 los dos acusados.