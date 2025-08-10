Comienzan los problemas en la A-49, con atascos kilométricos entre Huévar y Benacazón en los dos sentidos La página web de la Dirección General de Tráfico detalla que en dirección Huelva se acumulan hasta ocho kilómetros de retenciones

La Dirección General de Tráfico, en los partes actualizados de incidencias en las carreteras sevillanas, refleja cómo en la tarde de este domingo en la autovía A-49 que une las ciudades de Sevilla y Huelva comienzan a producirse problemas en la circulación, con la existencia de atascos kilométricos en ambos sentidos.

Así, pasadas las siete de la tarde se están registrando hasta ocho kilómetros de retenciones entre el kilómetro 16 en Benacazón, y el 25, en Huévar del Aljarafe, en sentido hacia tierras onubenses, lo que sorprende al ser domingo y no ser una jornada habitual con circulación intensa de salida desde Sevilla.

Pero este no es el único punto conflictivo de esta autovía a las ocho de la tarde. Así, en sentido Sevilla, se está registrando retenciones desde el kilómetro 21, en Huévar, hasta el kilómetro 18, en Benacazón, casi en paralelo al atasco en sentido Huelva. En este caso, la congestión está motivada por la presencia de varios vehículos en el arcén.